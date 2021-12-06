تحليل: ماذا سيحل باقتصاد العراق بدون دجلة والفرات؟

مرة أخرى تدق جهة دولية ناقوس الخطر إزاء التراجع الخطير للمياه العذبة في العراق، إذد حذر تقرير للبنك الدولي مؤخرا من أن الموارد المائية في هذا البلد الذي يُعد مهد حضارة بلاد الرافدين تتجه إلى انخفاض قد يصل إلى 20 بالمائة بحلول عام 2050 في حال استمرت ظاهرة تغير المناخ الحالية التي يصاحبها تراجع للأمطار وارتفاع لدرجات الحرارة.

ومما سيعنيه ذلك حسب التقرير حرمان ثلث الأراضي المروية حاليا من حصتها المائية وتراجع الناتج المحلي بنسبة 4 بالمائة في وقت سوف يتضاعف فيه عدد السكان البالغ حاليا حوالي 40 مليون نسمة. وبالنسبة إلى الملايين من هؤلاء يعني هذا الجفاف تراجع الطلب على العمالة بنسبة لا تقل عن 12 بالمائة في الأنشطة الزراعية، كما يعني التهجير القسري لنحو 7 ملايين شخص شكلت الزراعة والمياه مصدرا لحياتهم ودخلهم حتى الآن. في هذا السياق أعلنت وزارة البيئة العراقية مؤخرا أن العراق أصبح البلد "الخامس في العالم" الأكثر تأثرا بالتغيرات المناخية.

في عام 2019هطلت الأمطار بغزارة وتدفقت المياه إلى منطقة الأهوار التي استعادت جزءا من نضارتها وأنشطتها الزراعية

مشاريع تركيا وإيران الكارثية بالنسبة للعراق

وإذا كان لتغيرات المناخ أن تفعل كل هذا بالزراعة والناتج المحلي العراقيين، فكيف بالتأثيرات الناتجة عن حجب وقطع القسم الأكبر من العراق من مياه نهري دجلة والفرات والانهار الأخرى القادمة من تركيا وإيران التي تشكل مصدرا لما يزيد على 70 بالمائة من الثروة المائية العراقية؟ ولا يعود السبب في هذا القطع إلى مشاريع الري والسدود التركية والإيرانية فحسب، بل أيضا إلى الضغوط السياسية التي تريد كل من أنقرة وطهران ممارستها على بغداد. وهو الأمر الذي يجد انعكاسه في رفض مطالب العراق الشرعية بالحفاظ على تدفق حصصه المائية والحيوية لحياة السكان والزراعة والصناعة وغيرها من القطاعات الأخرى. وهنا وصل الأمر بقيادات تركية إلى إنكار الصفة الدولية لنهري الفرات ودجلة والادعاء بالحق في النفط العراقي مقابل حق العراق بمياه النهرين!

يُعد السدان التركيان، أتاتورك على الفرات و إليسو على دجلة، إضافة إلى المشروع الإيراني الذي أدى إلى تحويل مجرى نهر كارون عن شط العرب من أخطر المشاريع المذكورة على الإطلاق. فهذه المشاريع تحرم العراق من القسم الأكبر من ثروته المائية عبر العصور، أي ما يزيد على 45 مليار مكعب من المياه سنويا. وكان العراق يتمتع بفوائض مالية قبل انجاز المشاريع المذكورة، غير أن إنجازها والبدء بملء السدين والسدود الأخرى أدى حتى الآن إلى تراجع الأراضي الزراعية والمحاصيل بنسب تتراوح بين 30 إلى 60 بالمائة، إضافة إلى تملح مياه شط العرب ونقص مياه الشرب والمخزون المائي الحيوي.

مستقبل مظلم ينتظر الزراعة العراقية بعدما طال الجفاف أغنى مناطقها وخاصة على نهر الفرات وفي منطقة الأهوار

على ضوء ذلك حذرت أكثر من جهة دولية بينها المنظمة الأوروبية للمياه، من أن العراق قد يفقد مياه النهرين في عام 2040 إذا سارت الأمور كما كان عليه الحال خلال السنوات الثلاثين الماضية. وإذا ما حصل هذا السيناريو المخيف، فإن أراضي العراق الخصبة قد تصبح امتدادا لصحراء شبه الجزيرة العربية على حد قول الدكتور شاكر المخزومي، الأكاديمي المتخصص في فيزياء الجو والمدير العام السابق لهيئة الأنواء الجوية في العراق.

العراق وعجزه عن مواجهة الخطر المحدق

السؤال الذي يطرح نفسه هنا: ماذا يفعل العراق الرسمي لمواجهة الكارثة المحدقة؟ في الحقيقة لم تقم الحكومات العراقية المتعاقبة حتى الآن أكثر من الاحتجاج وإرسال الوفود إلى تركيا في محاولة لإقناعها بترك المياه تتدفق، وقد نجحت في بعض الأحيان بذلك. غير أن السلطات العراقية حسب المخزومي أهملت عموما الحقوق المائية للعراق التي تقرها اتفاقيات ثنائية وقوانين وأعراف دولية. وتفيد هذه الأخيرة بأنه لا يحق للبلدان التي تنبع منها أنهار دولية التصرف بتدفق المياه بما يضر المشاريع القائمة والأقدم لزراعة وحياة سكان البلدان الأخرى المشتركة في مجرى النهر. ويؤكد هذه الحق أن حضارة العراق تقوم على مياه النهرين، أي دجلة والفرات منذ آلاف السنين، أي قبل قيام الدولة العثمانية ووريثتها الدولة التركية.

بالصور: أهوار جنوب العراق تموت عطشاً أرض عطشى منطقة الأهوار في جنوب العراق هي منطقة رطبة نادرة وسط بحر من الصحاري المحيطة وتغذيها مياه نهريّ دجلة والفرات. وبسبب الموقع الجغرافي، فإن الجفاف غالباً ما يكون مشكلة في العراق إلا أن نقص الأمطار والتناحر السياسي وإقامة السدود في مناطق المنبع بتركيا فاقم من الوضع وجعله أكثر خطورة من أي وقت آخر.

بالصور: أهوار جنوب العراق تموت عطشاً شح الغذاء تواجه الجواميس صعوبات متزايدة في بحثها اليومي عن الماء والغذاء الكافي وسط مناطق الأهوار التي عمّها الجفاف قرب بلدة الجبايش. وترتفع درجة الحرارة في تلك المنطقة صيفاً إلى أكثر من 50 درجة مئوية. وكإحدى تداعيات التغيير المناخي. فإن الجفاف يعصف بتلك المنطقة ما أدى إلى زيادة رقعة التصحر وقلة الأراضي الخصبة.

بالصور: أهوار جنوب العراق تموت عطشاً تنوع ثقافي تشتهر مناطق الأهوار بالتنوع الثقافي، إذ ينحدر عرب الأهوار أو "المعدان" باللهجة العراقية من مختلف القبائل. وعلى مر العصور، شكّل عرب الأهوار تنوعاً ثقافياً فريداً اعتمد في الأساس على التنوع البيئي للمناطق التي يقطنوها. وكانت الزراعة وتربية الأبقار والجواميس والصيد مصادر عيش عرب الأهوار لقرون عدة.

بالصور: أهوار جنوب العراق تموت عطشاً دعم الاقتصاد المحلي تقوم العراقية أم حسن بصناعة "القيمر" من حليب الجاموس في بيتها بهدف بيعه، وهو ما يمثل حلقة في سلسلة الاقتصاد المحلي في مناطق أهوار العراق. فالألبان تُنقل من بيوت مربي الجواميس على متن قوارب لكن وفي ظل قلة أماكن الرعي الجيدة أصاب الجواميس الهزال وقل ما تنتجه من ألبان.

بالصور: أهوار جنوب العراق تموت عطشاً أرض مسمّمة قارب بدائي يجد مكاناً له على وسط الأهوار التي ضربها الجفاف. ويعتقد كثيرون أن تلك المنطقة هي "جنة عدن" التي ذكرت في التوارة. وتمتد الأهوار على مساحة تزيد عن 15 ألف كيلومتر مربع. وخلال انتفاضات 1991 قام الرئيس العراقي آنذاك صدام حسين بتجفيف الأهوار وتسمًيمها ما دفع العديد من الأهالي إلى العيش في مناطق مكتظة وسط معاناة كبيرة.

بالصور: أهوار جنوب العراق تموت عطشاً ضحية الجفاف بقايا جاموسة نافقة ملقاة بعيدا عن مياه الأهوار. ومنذ عهد السومريين عمد سكان الأهوار على تربية الجواميس. وخلال الحقبة السومرية تطورت الزراعة والري وتربية الحيوانات ما أدى إلى وجود حضارة كانت من بين الأسباب التي دفعت إلى إطلاق اسم "مهد الحضارة" على بلاد الرافدين.

بالصور: أهوار جنوب العراق تموت عطشاً شح الأسماك هبة وزينت وحسن ينظرون إلى حصيلة صيدهم من الأسماك. وأدى انخفاض مستوى المياه إلى تراجع كميات الأسماك. في الماضي كان يستخدم عرب الأهوار أدوات بدائية كـ "الفالة" لصيد الأسماك بسبب وفرتها لكن الآن ومع قلة الأسماك يلجأ البعض إلى أساليب غير قانونية كالصيد بالكهرباء لذا اختفت أنواع عديدة من الأسماك.

بالصور: أهوار جنوب العراق تموت عطشاً البحث عن مرعى صبي من عرب الأهوار يضع يده على إحدى الجواميس التي يرعاها إذ يمتلك عائلته قرابة 15 رأس جاموس لكنها فقدت العديد من الجواميس بسبب قلة الغذاء والأمراض. في الماضي كانت الجواميس تخرج إلى المراعي عند شروق الشمس وتعود عند الغروب والآن لا تمتد فترات الرعي لأكثر من الظهيرة لتعود الجواميس وهي ما تزال جائعة.



وإضافة إلى إهمال الحقوق المائية فإن العراق يمتلك وسيلة ضغط اقتصادية لم يتم تفعيلها حتى الآن بشكل يدفع كلا من الحكومتين التركية والإيرانية إلى تغيير مواقفهما نحو الاعتراف بحقوقه المائية. وتتمثل هذه الوسيلة في كون العراق أحد اهم الأسواق الخارجية للصادرات التركية والإيرانية. ففي عام 2020 على سبيل المثال استورد العراق من تركيا بضائع بقيمة تزيد على 8 مليارات دولار غالبيتها سلع استهلاكية كالأغذية والألبسة. أما الصادرات العراقية وغالبيتها نفطية فبلغت قيمتها في نفس العام 9 مليارات دولار، ما يعني أن 5,4 من واردات تركيا تأتي من العراق ونحو 4 بالمائة من صادراتها تذهب إلى السوق العراقية الواعدة والتي تعد من أكبر أسواق العالم العربي. وبالنسبة إلى إيران فإن العراق شكل متنفسا تجاريا كبيرا لها خلال السنوات الماضية على ضوء العقوبات الغربية التي تم فرضها على طهران. ويمكن للعراق أن يستخدم الوسيلة المذكورة للضغط بهدف مراعاة مصالحه وحقوقه المائية التاريخية.

الاهمال وسوء التقدير والسيناريو الأسوأ

في هذه الأثناء وفي الوقت الذي تتراجع فيه مصادر المياه بشكل مخيف، يستمر هدرها بشكل قل نظيره. ويأتي هذا الهدر نتيجة لتقادم البنية التحتية المائية وضعف صيانتها لأٍسباب عديدة من أبرزها عدم أخذ خطر ذلك على محمل الجد، والفساد المستشري في المؤسسات الحكومية، إضافة إلى الإرهاب الذي نشر الخراب في مناطق عديدة على رأسها الموصل ومحيطها. وبنتيجة ذلك وصل الأمر إلى حد التحذير من انهيار سد الموصل الضخم إذا لم تتم صيانته بأسرع وقت ممكن. أما شبكات الري ومياه الشرب التي تعاني بدورها من الإهمال فإن الهدر فيها يتراوح بين 40 إلى 50 بالمائة وفق تقديرات رسمية.

ابراهيم محمد: ماذا سيحل باقتصاد العراق في حال جفت مياه نهري دجلة والفرات؟

ويقول تقرير البنك الدولي إن العراق يحتاج إلى 180 مليار دولار على مدى عشرين سنة لتحديث البنية التحتية بما فيها السدود ومشاريع الري اللازمة لضمان أمنه المائي، ما يعني أنه يحتاج سنويا إلى ضخ 9 مليارات دولار سنويا لهذا الغرض. غير أن ما تم تخصيصه للوزارة المعنية بهذا الأمر، ألا وهي وزارة الموارد المائية لم يتجاوز 15 مليون دولار في عام 2018. وحتى الآن لا يوجد ما يدل على تغيير هذه السياسة بشكل ملفت. في هذه الأثناء وبدلا من الالتفات إلى مشاريع مياه بديلة تحافظ على ما تبقى من الثروة المائية على سبيل المثال من خلال منع الفاقد في الشبكات وتعميم الزراعة بالتنقيط والرش بدلا من الري بالغمر، فإن الأخبار تتحدث عن التركيز على البحث عن مزيد من النفط والغاز وزيادة الاعتماد على ريعهما أكثر من أي وقت مضى. الجدير بالذكر أن ذلك يحدث في وقت يكثر فيه الحديث عن أفول عصر النفط ونضوب احتياطاته بحلول العقد الخامس من القرن الحالي.

يقف العراق اليوم على مفترق طرق فيما يتعلق بالموارد المائية. فهو يمتلك إيرادات نفطية ضخمة تدر عليه في الوقت الحالي ما يزيد على 7 مليارات دولار كل شهر حسب معدل سعر بين 75 إلى 80 دولارا لبرميل النفط. ومن شأن تخصيص مبلغ هام من هذه الإيرادات لمشاريع الري ومياه الشرب على أساس تجديدها والحفاظ على احتياطاتها الاستراتيجية أن تضمن الأمن المائي الذي بدونه لا أمن غذائي ولا حياة في بلد يعتمد على الإيرادات المائية من خارج أراضيه. وفيما عدا ذلك فإن بلاد ما بين النهرين ستصل إلى يوم ينضب فيه النفط والماء، وعندها يكون السيناريو الأسوأ قد حل ببلد كان بإمكانه أن يكون أحد أغنى بلدان العالم وأكثرها ازدهارا على ضوء ثرواته الطبيعية والبشرية التي يُحسد عليها حتى الآن.

ابراهيم محمد