 تحليل: كورونا يهدد أهم مصدرين للدخل في العالم العربي | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 08.03.2020

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سياسة واقتصاد

تحليل: كورونا يهدد أهم مصدرين للدخل في العالم العربي

تراجع أسعار النفط وشلل السياحة على وقع انتشار كورونا، يضع الدول العربية في مواجهة كوارث اقتصادية جديدة. هل تستفيق حكومات هذه الدول لتفادي شح الموارد عن طريق تنويع اقتصادياتها والخروج من حلقة التبعية لمصدر واحد للدخل؟

صحن الكعبة في مكة بعد إيقاف العمرة في السعودية بسبب كورونا فارغ من الزوار الذين كانت أعدادهم يوميا بعشرات الآلاف. الصورة من رويترزبتاريخ 05.03.2020

في إجراء احترازي اعلنت السعودية إيقاف العمرة مؤقتا بعد الكشف عن حالات إصابة بفيروس كورونا

وكأنّ اقتصاديات العالم العربي لاتكفيها ضربات الصراعات والنزاعات والحروب، حتى يطالها خطر فيروس كورونا الذي يواصل انتشاره في مختلف دول العالم. هذا الفيروس الذي يصيب الإنسان في غفلة من أمره ويهدد حياة الكثيرين دون سابق إنذار، وصل إلى معظم الدول العربية ومن بينها العراق والكويت والإمارات والسعودية ولبنان وتونس ومصر. ورغم أن عدد الإصابات في هذه الدول مجتمعة ما تزال أقل من مثيلاتها في دول أخرى كإيران وكوريا الجنوبية وإيطاليا، فإن تبعات الفيروس على اقتصادياتها ستكون أيضا كارثية في فترة قصيرة مع استمرار انتشار الفيروس. ويعود السبب في ذلك إلى أن هذا الفيروس المتسلل يوجه ضرباته القاسية وشبه القاضية للقطاعات الاقتصادية الواحد تلو الآخر وفي مقدمتها قطاعي السياحة والنفط. ويدل على ذلك خلو الفنادق وتوقف حركة السفر وإلغاء الأنشطة العامة والمعارض وإغلاق معالم سياحية في الدول التي أصابها الفيروس واستمرار تراجع أسعار النفط الخام إلى مستويات أقل من 50 دولارا للبرميل في السوق العالمية.

مختارات

استقرار الخليج على كف عفريت

تعتمد الدول العربية في غالبيتها على النفط أو على السياحة أو على كليهما في تحقيق إيراداتها المالية الرئيسية. ويبرز الاعتماد الأساسي على النفط في دول كالسعودية والكويت والإمارات والعراق والجزائر. وفي هذه الدول باستثناء قطر التي تعتمد على صادرات الغاز إلى شرق آسيا بالدرجة الأولى تشكل إيرادات النفط 60 إلى 90 بالمائة من الدخل العام. وتعد الصين المستورد الأول للنفط الخليجي تليها اليابان والهند وكوريا الجنوبية. قبل فيروس كورونا الذي تم تسجيل انتشاره أواخر العام الماضي 2019 كان الاقتصاد الصيني يستورد يوميا 1,5 إلى 2 مليون برميل نفط من السعودية، أي أكثر من ربع الصادرات السعودية. ومع توسع رقعة انتشار الفيروس توقفت عجلة الانتاج في آلاف الشركات والمؤسسات الصينية بشكل جزئي أوكلي. ومن تبعات ذلك حتى الآن تراجع أسعار النفط بنسبة تصل إلى نحو 25 بالمائة خلال أقل من شهرين، من نحو 65 إلى أقل من 49 دولار للبرميل بسبب تراجع الطلب والاستهلاك العالميين. فالصين على سبيل المثال لا تستورد حاليا سوى 8 ملايين برميل بدلا من 11 مليون برميل نفط في اليوم. ويزيد الطين بلة أن تراجع الأسعار والاستهلاك مستمر رغم استمرار تخفيض إنتاج اوبك بأكثر من 2 مليون برميل يوميا. ويشكل هذا المنحى الذي يتوقع استمراره بسبب صعوبة احتواء كورونا تراجعا حادا في إيرادات دول الخليج وخطرا على استقرار اقتصادياتها وعملاتها التي تعاني أيضا من استنزاف احتياطاتها المالية في الخارج بشكل متسارع منذ التراجع الدرامتيكي الأخير لأسعار النفط عام 2014.

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فيروس كورونا يلقي بظلاله على أسعار النفط ويدفع أوبك إلى التفكير بخفض الإنتاج

السياحة العربية ليست استثناء

فيما يتعلق بالسياحة، فإنها تحتل أحد المراتب الثلاث الأولى بين القطاعات الاقتصادية على صعيد الدخل وتشغيل الأيدي العاملة في دول عربية عدة كالمغرب وتونس ومصر. وعلى سبيل المثال وصل الدخل التونسي من السياحة إلى نحو ملياري دولار والمغربي إلى نحو 8 مليارات دولار خلال العام الماضي 2019. حتى الآن ما يزال تأثير كورونا على السياحة في هذه الدول محدودا، لأن ذروة الموسم السياحي ليست في الشتاء. على العكس من ذلك أدى انتشار كورونا إلى جانب الاحتجاجات الشعبية ضد الفساد إلى انهيار سياحة العتبات المقدسة في العراق وخاصة في النجف وكربلاء التي يأتيها سنويا أكثر من 10 ملايين زائر. كما انهارت سياحة العمرة والسياحة الدينية إلى مكة والمدينة المنورة في السعودية التي تجذب أكثر من 20 مليون زائرسنويا بمن فيها الحجاج.  وهناك احتمال بإلغاء الحج هذه السنة بسبب مخاطر الاختلاط وانتشار وباء كورونا. ومما يعنيه ذلك خسائر للبلدين بمليارات الدولارات. ومع توجه المزيد من شركات الطيران إلى إلغاء رحلاتها ومنع السفر إلى الدول التي سجلت إصابات بالفيروس، فإن الدول العربية مقبلة على تراجع السياحة الدولية إليها من أوروبا والصين والولايات المتحدة. ولن تقتصر تبعات ذلك على خلو الفنادق والمنتجعات والمعالم السياحية من زوارها، إذ ستطال عشرات آلاف الموظفين والعمال الذين سيفقدون عملهم. كما ستعني توقف مشاريع تطوير القطاع السياحي الطموحة في مختلف الدول بما فيها الدول العربية.

ابراهيم محمد: خبير متخصص في الشؤون الاقتصادية والسياسية الخاصة بالعالم العربي وألمانيا

ابراهيم محمد: فيروس كورونا يهدد ايرادات العالم العربي من السياحة والنفط

مخاطر حالة شبه ميؤوس منها

تأتي مصيبة كورونا في زمن يغص بالمصائب السياسية والاقتصادية على الدول العربية. وتكمن المشكلة الأساسية في أن اقتصادياتها على العموم ضعيفة المرونة للتكيف مع الواقع الجديد الذي يزداد صعوبة. وهنا لا بد من الإشارة إلى أن اقتصاديات دول مثل تونس ومصر والمغرب أكثر قدرة على التكيف من اقتصاديات العراق ودول الخليج بسبب تنوع مصادر دخلها ووجود قطاعات تقليدية زراعية وصناعية قادرة على زيادة إنتاجها في المدى القصير وتوفير قسم هام من المواد الاستهلاكية الأساسية للسوق المحلية. غير أن ذلك يتطلب دعم هذه القطاعات عن طريق تشكيل خلية أزمات تقدم التسهيلات الضريبية والقروض الميسرة والاستشارات المطلوبة وغير ذلك من وسائل المساعدة اللازمة. وبالمجمل فإن أزمة كورونا والمستقبل الصعب، يتطلب من جميع الدول العربية مضاعفة جهودها أكثر من أي وقت مضى لتنويع مصادر دخلها وعدم الاستمرار في ربط مصير اقتصادياتها بقطاع واحد أو اثنين، لأن مثل هذا الربط يعني إيصالها في المدى المنظور إلى حالة شبه ميؤوس منها وفتح الباب أمام اضطرابات سياسية واجتماعية ليس لها نهاية.

ابراهيم محمد

  • In this photo illustration a mobile phone screen displays the Netflix logo in front of a computer screen showing Netflix series and movies screen in Istanbul

    فيروس كورونا.. مصائب قوم عند بعض الشركات فوائد!

    "دع القلق و شاهد نتفليكس!"

    شركة نتفليكس Netflix من الشركات الرائدة في مجال خدمة البث الترفيهي في العالم، و إحدى الشركات التي إرتفعت أسهمها بينما كانت أغلب مؤشرات البورصة عالمياً في انخفاض بسبب انتشار فيروس كورونا. السبب وفقاً لخبراء البورصة بسيط: فعندما يظل الكثيرون في منازلهم خوفاً من الإصابة بالمرض، ترتفع نسبة مشاهدتهم للأفلام و المسلسلات المعروضة على نتفليكس.

  • Pressebild Peloton Bike (Peloton)

    فيروس كورونا.. مصائب قوم عند بعض الشركات فوائد!

    الرياضة الجماعية..عن بُعد

    ا تستطيع شركة بيلوتون Peloton لدراجات التدريب المنزلية الشكوى من فيروس كورونا: فبسبب تفادي العديد من محبي الرياضة الذهاب إلى الصالات الرياضية خوفاً من الاصابة بالعدوى، ارتفع الطلب على الدراجات الرياضية المنزلية من شركة بيلوتون بشكل كبير. تتميز هذه الدراجات المنزلية بخدمة التدريب الإفتراضي التي تُمكن الشخص من التواصل مع متدربين آخرين دون الحاجة للقائهم وجهاً لوجه.

  • Lim Wee Chai und Stephane Bancel

    فيروس كورونا.. مصائب قوم عند بعض الشركات فوائد!

    كورونا تصنع المليارديرات

    انضم رئيس شركة الأدوية "مودرنا" ستيفان بانسل (على اليمين) لقائمة المليارديرات في العالم في وقت قصير عندما ارتفعت أسهم الشركة بعد إعلانها عن تقديم طلب لبدء إختبارات بشرية للقاح جديد ضد فيروس كورونا. و انضم إليه ليم ووي تشاي مالك الحصة الأكبر من أسهم شركة "توب جلوف" الماليزية لتصنيع القفازات الطبية.

  • A screenshot of Zoom website

    فيروس كورونا.. مصائب قوم عند بعض الشركات فوائد!

    إجتماعات العمل في المنزل

    ارتفعت أسهم شركة "زووم لاتصالات الفيديو" Zoom التى توفر خدمة بث الاجتماعات عن بُعد بنسبة 50% منذ نهاية الشهر الماضى. وعزا خبراء من شركة "أبحاث بيرنشتاين" السبب إلى تفضيل الكثيرين العمل من المنزل خوفاً من الفيروس. هكذا استطاعت الشركة اكتساب أكثر من 2،2 مليون مشتركاً جديداً هذا العام، و هو ما تجاوز عدد الاشتراكات الجديدة في عام 2019 بأكمله.

  • Empty shelves in a supermarket

    فيروس كورونا.. مصائب قوم عند بعض الشركات فوائد!

    كورونا و حيوان "الهامستر"

    تزايد الإقبال على شراء المواد الغذائية المُغلفة و المُعلبات مما أدى إلى خلو الأرفف فى محلات كبرى مثل REWE الألمانية و Carrefour الفرنسية. تُسمى هذه الظاهرة "مشتريات الهامستر" لأنه يُخزن طعام أكثر من حاجته في فمه. و أدت هذه الظاهرة إلى إقبال المستثمرين على أسهم شركات المواد الغذائية المُغلفة. كما ازدهرت أعمال شركات مثل "أمازون" و"علي بابا" بسبب الخوف من الخروج للتسوق و تفضيل الشراء الإلكتروني.

  • A customer shops for 3M N95 particulate filtering face mask at a store in East Palo Alto, California

    فيروس كورونا.. مصائب قوم عند بعض الشركات فوائد!

    من قال إن الخوف يصيب التجارة بالكساد؟

    في ظل التلهف على شراء الكمامات و أدوات التعقيم للوقاية من فيروس كورونا، يتسابق مصنعو هذه السلع على مواكبة الطلب المتزايد و يجنون من وراء ذلك مكاسب طائلة. أكبر المستفيدين من حالة الخوف العالمية الشركة الأمريكية 3M التي تنتج الكمامات الطبية.

  • Teamviewer logo

    فيروس كورونا.. مصائب قوم عند بعض الشركات فوائد!

    مكتب متنقل

    يُفضل الكثيرون العمل من المنزل بعد انتشار فيروس كورونا في العالم خوفاً من الإصابة بالمرض، و هو ما يتطلب طريقة إلكترونية آمنة و سريعة للموظفين للاتصال بأجهزة و حواسيب العمل. هذه الخدمة تقدمها شركة TeamViewer الألمانية التى زاد عدد مستخدميها بشكل ملحوظ، خاصة في الصين. خلال يومين فقط ارتفعت أسهم الشركة بنسبة 20%.

  • Handelssaal der Deutschen Börse in Frankfurt (picture-alliance/imageBroker)

    فيروس كورونا.. مصائب قوم عند بعض الشركات فوائد!

    مكاسب رغم هبوط مؤشرات البورصة

    أدت تقلبات أسواق المال الشهر الماضى إلى زيادة بنسبة 60% في أرباح البورصة الألمانية، مما حقق ربحاً لمجموعة Deutsche Börse AG المالكة للبورصات في ألمانيا. كان يوم 28 فبراير/شباط هوالأعلى ربحاً بحجم تداول بلغ 18،6 مليار يورو و 2،8 مليون أمر تنفيذ. و كان هذا اليوم هو الأعلى على نظام Xetra التجاري منذ الأزمة المالية في عام 2008. إعداد: كولمان توماس، أشوتوش باندي/ سلمى حامد


مختارات

فيروس كورونا.. مصائب قوم عند بعض الشركات فوائد!

تتأثر الأسواق المالية دائماً في أوقات الأزمات، حيث تنخفض أسهم البورصة بشكل كبير، مما يؤثر على أرباح الشركات المختلفة. و لكن حتى في ظل إجتياح حمى الخوف من فيروس كورونا العالم، نجد من يستفيدون من الوضع. فمن هم؟ (06.03.2020)  

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