 تحليل: تعويم الدرهم ليس في صالح المغاربة | سياسة واقتصاد | DW | 21.07.2019

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سياسة واقتصاد

تحليل: تعويم الدرهم ليس في صالح المغاربة

ليس بجديد أن يدعو النقد الدولي المغرب إلى تعويم الدرهم بحجج مثل تعزيز التنافسية. غير أن المغاربة وحكومتهم ضد ذلك ليس فقط بسبب ارتهان الزراعة لنعمة السماء. ولا يغير من موقفهم مدائح تُكال للتجربة المصرية في تعويم العملة

Marokko Währung Geldscheine (Imago)

منذ عقود يطالب صندوق النقد الدولي المغرب بتعويم عملته، الدرهم، بحجة تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المغربي وجعله أكثر وقاية إزاء الصدمات الخارجية. وبرر الصندوق مطلبه الذي يصر عليه منذ عقود بنجاح خطوة سابقة قضت بجعل سعر الصرف أكثر مرونة اعتباراً من يناير/ كانون الثاني 2018. وتضمنت الخطوة سماح البنك المركزي المغربي بتوسيع نطاق تداول الدرهم مقابل اليورو والدولار إلى 2.5 بالمائة صعوداً ونزولاً إزاء السعر المرجعي الذي يتم تحديده من قبل السلطات النقدية والمالية المختصة.

رفض رسمي وشعبي

مطلب الصندوق الجديد- القديم تحت مسميات مختلفة قوبل بالرفض حتى من قبل الحكومة التي تعد صديقة لهذه المؤسسة الدولية السيئة الصيت في المغرب وخارجه بسبب الشروط القاسية لقروضها. وفي أوساط الخبراء المغاربة والرأي العام هناك شبه إجماع على أن تعويم العملة المغربية في هذا الوقت مرفوض كونه غير مناسب ويحمل في طياته تكاليف باهظة تفوق بأضعاف مضاعفة المكاسب المتحققة. ويذهب الخبير الاقتصادي نجيب أقصبي إلى حد التحذير من دوامة تعصف بالعملة المغربية وبالاقتصاد المغربي الذي ما يزال هشاً لتحمل صدمة تعويم الدرهم.

اقتصاد هش لا يتحمل الصدمة

وفي حديث مع DW تحدث الخبير عن بعض أوجه هذه الهشاشة مثل ارتهان الزراعة المغربية للظروف المناخية وضعف تنوع ومرونة قطاع الصادرات بشكل يساعد على زيادتها في حال تراجع سعر الدرهم وأضحت السلع المغربية رخيصة بالنسبة لبلد مثل ألمانيا. ويعمل في الزراعة أكثر من ثلث المغاربة وتشكل لوحدها 15 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.

Deutsche Welle Ibrahim Mohamad (DW/P.Henriksen)

ابراهيم محمد: تعويم العملة يؤدي إلى مزيد من الفقر في غياب شبكة أمان اجتماعية كما هو عليه الحال في الغرب

كما أن المغرب والكلام للخبير أقصبي ليس لديه ما يكفي من الاحتياطات بالعملات الصعبة لتحمل ارتفاع تكاليف المستوردات وخدمة الدين الخارجي الناتج عن انخفاض سعر العملة بعد تحريرها، لاسيما إذا تعرضت للمضاربة بسبب ضعف الثقة باستقرارها. ويستورد المغرب كل شيء تقريباً بما في ذلك مصادر الطاقة من الغاز والنفط التي يعتمد في توفيرها على الخارج بشكل شبه كلي.

وقدرت مؤسسة التجارة والاستثمار الألماني الدين الخارجي للمغرب أوائل 2018 بحوالي 50 مليار دولار مقابل احتياطي يقل على 23 مليار دولار. وتشكل نسبة الديون الخارجية أكثر من 45 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي. ولا ننسى أن تعويم العملة وتراجع سعرها مقابل ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية يعني المزيد من تردي مستوى المعيشة لغالبية المغاربة وهم فقراء أو من أصحاب الدخل المحدود. ويعد المغرب من بين أكثر بلدان العالم تفاوتاً في الدخل.

مختارات

مؤشرات جيدة لا تكفي للتعويم

مقابل هذه المعطيات والحجج التي لا تشجع على تعويم الدرهم، يتمتع المغرب بمناخ استثمار جيد جذب خلال السنوات العشر الماضية استثمارات كبيرة في صناعة السيارات وقطع الطائرات والطاقات المتجددة وغيرها من الصناعات التحويلية. كما أنه يتمتع باستقرار سياسي وقريب من دول الاتحاد الأوروبي الذي تجمعه بها وبدول أخرى اتفاقات شراكة وتبادل للسلع بشكل واسع. هذه الميزات وغيرها تدعو للتساؤل فيما إذا كان المعارضين لفكرة التعويم على حق؟

مما لاشك فيه أن تعويم عملة في بلد يعتمد على نعمة السماء في زراعته وعلى الاستيراد في توفير استهلاكه ويعاني من فوارق اجتماعية سيكون مؤلماً وقاسياً في البداية. غير أن ثمار التعويم ستظهر بعد مرور سنتين أو أكثر بقليل كما حصل في مصر التي عومت عملتها في خريف عام 2016. وبعد أقل من ثلاث سنوات بدأت هذه الثمار بالظهور من خلال مؤشرات كثيرة. ولعل من أبرزها تراجع معدلات التضخم من 33 بالمائة آنذاك إلى أقل من 10 بالمائة في الوقت الحالي. كما زاد الاحتياطي من العملات الأجنبية إلى أكثر من 49 مليار دولار مقابل أقل من 40 دولار في عام 2015. وارتفعت معدلات النمو بشكل واضح لتتراوح بين 4.3 و 5.3 خلال الأعوام الثلاثة الماضية أقل من 3 بالمائة في عام 2015.

Marokko Chouara-Gerberei in Fes (picture-alliance/NurPhoto/A. Widak)

صناعات مغربية كثيرة مثل صناعة الأنسجة غير قادرة على المنافسة في السوق الدولية بسبب تقنياتها المتقادمة

التجربة المصرية ليست نموذجاً

غير أن الخبير يرى بأنه الحكم على التجربة المصرية ما يزال مبكراً، لأن الأمر يتطلب 10 إلى 15 سنة. كما أن ظروف مصر لا تقارن بمثيلتها في المغرب. فالزراعة المصرية على سبيل المثال مستقرة كونها تعتمد على مياه النيل. يضاف إلى رأي الخبير أن مصر لديها مصادر تمويل ومساعدات إضافية خارجية وخاصة من الولايات المتحدة والسعودية وبلدان الخليج الأخرى التي تمول الكثير من المشاريع هناك بدوافع سياسية وغير سياسية. ولا ننسى أن مصر قلصت فاتورة مستوردات الطاقة لدرجة أنها تحولت في غضون سنتين من بلد مستورد للغاز إلى بلد مصدر له. ويعود الفضل في ذلك إلى البدء باستغلال حقل "ظهر" البحري للغاز الذي يعد باحتياطيه البالغ 30 تريليون قدم مكعبة من أكبر حقول الشرق الأوسط.

إبراهيم محمد

  • Marokko Proteste gegen wirtschaftliche Marginalisierung in Jerada (Getty Images/AFP/F. Senna)

    مناجم جرادة المغربية.. "رغيف أسود" مغمس بالعرق والدم

    موت أشعل احتجاجات

    بدأت الاحتجاجات بمدينة جرادة (شمال شرق المغرب) في نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2017. فبعد وفاة أربعة أشخاص في حوادث عرضي في أحد المناجم، خرج العديد من سكان المدينة محتجين في مظاهرات سلمية مطالبين ببدائل اقتصادية لمدينتهم التي لم تعد فيها فرص عمل منذ إقفال الدولة لمناجم الفحم عام 1998.

  • Marokko Proteste gegen wirtschaftliche Marginalisierung in Jerada (Getty Images/AFP/F. Senna)

    مناجم جرادة المغربية.. "رغيف أسود" مغمس بالعرق والدم

    التنديد بـ"التهميش"

    المتظاهرون من سكان جرادة لا يطالبون بغير إيجاد بديل اقتصادي عن مناجم الفحم. كما أنهم يطالبون الجهات المسؤولة بإعفائهم من دفع فواتير الماء والكهرباء، والعمل على محاسبة المسؤولين في المنطقة منذ إيقاف مصدر عيشهم الأساسي. "الرغيف الأسود" يُنسب للقمة العيش التي يحصل عليها العمال من الكدح بمناجم الفحم الأسود.

  • Marokko Proteste gegen wirtschaftliche Marginalisierung in Jerada (Getty Images/AFP/F. Senna)

    مناجم جرادة المغربية.. "رغيف أسود" مغمس بالعرق والدم

    "مناجم الموت"

    يعيش المئات من سكان جرادة من العمل في "مناجم الموت" العشوائية وغير القانونية، والتي باتت مصدر رزق لهم وفي نفس الوقت مهددة لحياتهم. وقد عبر المحتجون عن رفضهم للأوضاع من خلال الاعتصام، وتنظيم مسيرات سلمية وشن إضرابات عامة. كما رفعوا رايات البلد ورددوا النشيد الوطني في مرات عديدة.

  • Saad-Eddine El Othmani Außenminister Marokko (Fabrice Coffrini/AFP/Getty Images)

    مناجم جرادة المغربية.. "رغيف أسود" مغمس بالعرق والدم

    وعود معلقة؟

    مع اندلاع الشرارة الأولى للاحتجاجات السنة الماضية، ذهب وفد رسمي رفيع المستوى إلى جرادة. وكان سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية قد أعلن، بعد زيارته للمدينة ضمن الوفد، عن مجموعة من القرارات الحكومية المهمة والعاجلة لاحتواء غضب الإقليم ككل. لكن الوضع لم يعرف تحسناً رغم الوعود المقدمة، حسب ما صرح به المتظاهرون، مما دفع بهم إلى الخروج من جديد.

  • Marokko Polizei (Getty Images/AFP/F. Senna)

    مناجم جرادة المغربية.. "رغيف أسود" مغمس بالعرق والدم

    اعتقالات وتوتر

    أدى اعتقال السلطات شابين يوم السبت (10 مارس/ آذار 2018) إلى تصاعد التوتر بالمدينة. وخرج السكان في تظاهرات كبرى للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين، هذا في الوقت الذي خيم فيه إضراب عام على المدينة. وقد تحولت المظاهرات إلى مواجهات بينهم وبين القوات والأجهزة التابعة للدولة فيما بعد.

  • Marokko Proteste in Jerada (picture-alliance/AP Photo)

    مناجم جرادة المغربية.. "رغيف أسود" مغمس بالعرق والدم

    من الظالم ومن المظلوم؟

    فوجئ المتظاهرون حين خروجهم للتظاهر السبت (10 مارس/آذار 2018) بوجود 500 من عناصر الدرك تقريباً في رقعة احتجاجهم، حسب ما نقلته وكالة رويترز. إذ قاموا بمحاصرتهم ودهسوا شاباً كما أصيبت امرأة بشكل بليغ. وفي هذا السياق، قالت السلطات المحلية لمدينة جرادة إن عدداً من المتظاهرين أحرقوا خمس سيارات تابعة للقوات العمومية وتسببوا في أضرارا جسيمة لعربات أخرى، كما أشارت إلى وقوع إصابات بين صفوف القوات الحكومية.

  • Marokko Proteste gegen wirtschaftliche Marginalisierung in Jerada (Getty Images/AFP/STR)

    مناجم جرادة المغربية.. "رغيف أسود" مغمس بالعرق والدم

    تهديد ووعيد!

    أصدرت وزارة الداخلية المغربية يوم الثلاثاء (13 مارس/ آذار2018) بياناً، فحواه أنها مستعدة "للتعامل بكل حزم مع التصرفات والسلوكيات غير المسؤولة". كما أكدت "انطلاقاً من صلاحياتها القانونية، على أحقيتها في إعمال (تطبيق) القانون من خلال منع التظاهر غير القانوني بالشارع العام والتعامل بكل حزم مع التصرفات والسلوكيات غير المسؤولة".

  • Marokko Proteste gegen wirtschaftliche Marginalisierung in Jerada (Getty Images/AFP/STR)

    مناجم جرادة المغربية.. "رغيف أسود" مغمس بالعرق والدم

    مواجهات دامية

    شهدت المدينة مواجهات يوم الأربعاء (14 مارس/ آذار 2018)، ما أسفر عن سقوط جرحى في صفوف الشرطة وتوقيف 9 أشخاص "سوف يتم تقديمهم أمام العدالة". ووصل عدد الإصابات البليغة إلى عشرة، حسب ما صرح به مصطفى الخلفي، الناطق باسم الحكومة المغربية. في حين صرح مسؤول محلي لوكالة الأناضول التركية أن الرقم تجاوز 180 إصابة، غالبيتها من القوات الحكومية. إعداد: مريم مرغيش

    الكاتب: مريم مرغيش


مختارات

مناجم جرادة المغربية.. "رغيف أسود" مغمس بالعرق والدم

زاد التوتر في جرادة المغربية بعد اعتقال شابين إثر احتجاجات بدأت بعد وفاة عمال في مناجم للفحم. السكان يطالبون ببديل اقتصادي لمصدر رزقهم الأساسي واطلاق المعتقلين. بالصور: مراحل الاحتجاجات في جرادة منذ بدايتها. (17.03.2018)  

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