 تحليل: بايدن يبدأ ولايته وسط ظروف مواتية في الشرق الأوسط | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 19.01.2021

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أخبار

تحليل: بايدن يبدأ ولايته وسط ظروف مواتية في الشرق الأوسط

دول عربية تطبع مع إسرائيل، الأزمة الخليجية انتهت، المصالحة الفلسطينية تلوح في الأفق، تركيا تخفف من لهجتها تجاه خصومها.. هل يتعلّق الأمر ببداية مميزة لبايدن في الشرق الأوسط تعود أساسا لعمل إدارة ترامب في آخر أيامها؟

جو بايدن

هل هي أفضل ظروف للبداية في ملفات الشرق الأوسط بالنسبة لجو بايدن؟

لا توجد ظروف أفضل في الشرق الأوسط بالنسبة للرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن لكي يبدأ ولايته الرئاسية بأقلّ صداع رأس ممكن من منطقة الشرق الأوسط التي شغلت السياسة الخارجية الأمريكية على مدار عقود، فالأوضاع في المنطقة ليست هادئة تماما، لكنها ليست كذلك مشتعلة بالشكل الذي ميز حقبة سلفه دونالد ترامب.

وفي تحليل نشرته وكالة بلومبرغ للأنباء لسيث جي فرانتومان، المدير التنفيذي لمركز الشرق الأوسط للتقارير والتحليل، يقول هذا الأخير إنه "مع اقتراب تولي إدارة بايدن زمام الأمور، تقوم العديد من الاطراف المتحاربة بتخفيف من حدة  نشاطها، في توقع لدور أمريكي أكثر نشاطا في المنطقة".

مؤشرات إيجابية

ويصف المحلّل السياسي ما يجري في الشرق الأوسط حاليا بـ"حالة من الوفاق"، مشيراً إلى نهاية الأزمة الخليجية بعد عودة العلاقات بين قطر من جهة وبين دول المقاطعة من جهة ثانية، وكذلك إلى سعي تركيا لتحسين علاقاتها مع دول جمعها بها خصام شديد كاليونان وفرنسا من جهة، والدول التي تعلن الحرب على الإخوان كالسعودية والإمارات ومصر.

وحتى فيما يتعلّق بالنزاع الفلسطيني-الإسرائيلي، تلعب عدة قوى إقليمية كمصر والأردن وعالمية كفرنسا وألمانيا أدوارا من أجل عودة المحادثات المتوقفة بين الجانبين، كما يحيل الخبير على الانقسام الفلسطيني الذي قد ينتهي بعد إعلان السلطة الفلسطينية تنظيم انتخابات عامة، وترحيب حماس بهذه الخطوة وتأكيدها على أنها ستشارك فيها.

ترامب أثناء توقيع اتفاق سلام بين الإمارات وإسرائيل

أشرف ترامب على تطبيع العلاقات بين إسرائيل وعدة دول عربية

ويتوقع الكاتب في تحليله تحت عنوان "بايدن قام مسبقا بتهدئة الشرق الأوسط" أن تنضم دول عربية جديدة إلى التطبيع مع إسرائيل، بعد إعلان الإمارات والبحرين والسودان والمغرب إنشاء علاقات أو استئنافها مع الدولة العبرية، ويرجح أن تكون قطر وسلطنة عمان أبرز هذه الدول.

غير أن هذه المؤشرات لم تتحقق لوحدها، بل كانت لإدارة ترامب دور أساسي فيها، وهو ما لم يشر له الكاتب، إذ لعب جاريد كوشنر، مستشار ترامب وصهره دورا رئيسيا في إنهاء الأزمة الخليجية وفي تطبيع العلاقات بين دول عربية وإسرائيل، وإن كان الهدف الرئيسي لترامب من تحقيق هذا التقدم هو المزيد من عزل إيران، خصمه الرئيسي في المنطقة، وفق ما جاء في عدة تقارير أمريكية.

إنهاء لحقبة ترامب "الانعزالية"

تأتي هذه التطورات في مقابل "الاتجاه الانعزالي" الذي تبناه الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، وفق تعبير صاحب التحليل، الذي يرى أن رفع ترامب لشعار "أمريكا أولا" أدى إلى زعزعة استقرار العلاقات التقليدية  للولايات المتحدة مع أوروبا وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، والحلفاء في آسيا، والمواقف متعددة الأطراف  بالنسبة للصراعات المختلفة في الشرق الأوسط.

ويستدل الكاتب على كلمة لترامب خلال لقاء مع الجنود الأمريكيين عندما قال "ليس من واجب القوات الأمريكية أن تحل النزاعات القديمة في أراض بعيدة لم يسمع عنها الكثيرون من قبل" كي يخلص إلى أن حقبة ترامب كانت "انسلاخا جذريا عن أسلوب "النظام العالمي الجديد" الذي تبناه الرئيس جورج بوش الأب، وهو الأسلوب الذي جعل واشنطن تلعبا دورا رئيسيا في نزاعات الشرق الأوسط.

احتجاجات ضد ترامب من أنصار بايدن

خسارة ترامب للانتخابات تنهي مرحلة "أمريكا أولا"

غير أن تكلفة سياسة "التجاهل" الترامبية كانت باهظة، إذ أدت إلى "تفاقم حدة النزاعات" في الشرق الأوسط كما جرى في سوريا وغيرها من حروب المنطقة، كما كانت لطهران الحرية في تصعيد العنف في المنطقة ومن ذلك الهجمات ضد منشآت السعودية (عبر جماعة الحوثي في اليمن)، وفي الدعم المادي والعسكري للجماعات المسلحة في أكثر من بلد بالمنطقة وفق المقال ذاته.

وما قد يلعب لصالح إدارة بايدن أن شعوب في الشرق الأوسط تريد وحدة إقليمية واستثمارا في المستقبل بما يجلب الأمن والازدهار، وأنها ملت من الحروب وتريد فرصا للعمل والتعليم والرعاية الصحيةـ وفق ما يكتبه جيمس زغبي، رئيس المعهد العربي-الأمريكي في مقال على "ذا ناشيون"، مستدلا على استطلاع رأي قام به المعهد. ويضيف أن على إدارة بايدن ألّا تعمل بمفردها، بل في إطار مجموعة خمسة+واحد (الدول الخمس دائمة العضوية مع ألمانميا) حتى تستطيع وضع ثقل ديبلوماسي وراء اللاعبين الإقليميين، فالأمر قد يكون له تأثير كبير على الوضع.

ماذا عن الأطراف الأخرى؟

مختارات

"أربع سنوات من امتهان الديمقراطية"، هكذا وصف رئيس منظمة هيومن رايتس ووتش سنوات حكم دونالد ترامب موجها العديد من المطالب للرئيس المنتخب جو بايدن من بينها إلغاء صفقات السلاح لدول مثل مصر والسعودية وإسرائيل.

يسير ترامب إلى تدمير إرث من العمل المشترك الذي جمع بلاده بالاتحاد الأوروبي، إذ نقل ترامب أمريكا من حليفة للأوروبيين إلى خصم لهم، لدرجة أن هناك من يقول: ترامب لا يحمل شعار أمريكا أولاً.. بل المال أولاً!

في إطار حزمة العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على إيران أدرجت واشنطن في القائمة السوداء أربع شركات إيرانية وكذلك وكلاء مبيعات. وتجمد العقوبات أي أصول أمريكية لهذه الشركات وتحظر على الأمريكيين التعامل معها بشكل عام.

خففت الأطراف المتحاربة في الشرق الأوسط من من حدة  نشاطها، في توقع لدور أمريكي أكثر نشاطا في المنطقة حسب "سيث فرانتزمان" الذي يعمل في قسم تغطية شؤون الشرق الأوسط بصحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، مضيفا أنه إن كانت الأعمال العدائية لن تنتهي طبعا، فإن مجيء بايدن قد "ينهي الانطباع بأنه من الممكن للدول استخدام أي وسيلة للحصول على ما تريده".

وتوجد مؤشرات أخرى على دور أمريكي أكبر في الوساطة  وتخفيف التوتر داخل الشرق الأوسط، ومن ذلك تعيين بايدن لمسؤولين يتمتعون بخبرة كبيرة في هذه المنطقة، لشغل مناصب وزارية رئيسية، كأنتوني بلينكين، المرشح لمنصب وزير الخارجية، فضلا عن أن بايدن يملك بدوره خبرات ديبلوماسية في المنطقة حسب الكاتب ذاته.

وفي مقال آخر على موقع "ذا كونفيرسيشن" للمحلل الأسترالي توني ووكر، الباحث بجامعة لا تروب في ميلبورن، أن إدارة بايدن ستأخذ "رؤية أقل تسامحا" تجاه روسيا وتركيا بسبب سياساتهما في المنطقة. بيد أن الطرف الذي استحوذ على تحليل ووكر هو إيران، إذ عاد المحلل إلى تصريح بايدن عندما أكد على "عودة واشنطن للاتفاق النووي كأساس لمفاوضات أخرى إذا ما التزمت طهران ببنوده"، وهو ما سيجعل واشنطن تتراجع عن العقوبات التي سنتها إدارة ترامب على إيران.

غير أن عودة واشنطن للاتفاق لن تكون دون تقديم طهران لتنازلات، ومن ذلك الضغط عليها حتى تسحب دعمها لوكلائها في لبنان وسوريا والعراق واليمن والأراضي الفلسطينية خاصة في ما يتعلق بتصدير الأسلحة لهم، ومن المتوقع أن تُدخل إدارة بايدن لاعبين إقليمييين إلى الاتفاق كالسعودية والإمارات حتى تتم معالجة مخاوف الانتشار النووي، يكتب ووكر.

إ.ع/ أ.ح ( د ب أ، بلومبرغ، ذا كونفيرسيشن، ذا ناشيون)

  • Sicherheitskräften halten Trump-Anhänger vor dem Kapitol auf Abstand

    اقتحام الكابيتول ـ مشاهد صادمة من الهجوم على قلب الديمقراطية الأمريكية

    ما قبل العاصفة

    احتشد عدد من مؤيدي ترامب المتعصبين خارج مبنى الكابيتول الأمريكي (الكونغرس) الأربعاء (6 يناير/كانون الثاني 2020)، حيث حاولت قوات الأمن إبعادهم عن مبنى الكابيتول (الكونغرس) وهو مقر المجلس التشريعي للولايات المتحدة الأمريكية.

  • USA Washington | Bestätigung des Wahlergebnis der US Präsidentenwahl: Proteste vor Capitol

    اقتحام الكابيتول ـ مشاهد صادمة من الهجوم على قلب الديمقراطية الأمريكية

    الصدامات الأولى

    خلال اجتماع للكونغرس لمناقشة تثبيت فوز الرئيس المنتخب جو بايدن اقتحم المئات من أنصار الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب مبنى الكونغرس (كابيتول) ووقعت المواجهات الأولى مع رجال الشرطة الذين كانوا يحمون المبنى.

  • Demonstranten strömen durch die Türen des Kapitols

    اقتحام الكابيتول ـ مشاهد صادمة من الهجوم على قلب الديمقراطية الأمريكية

    اقتحام الكابيتول

    الحشود الغاضبة المؤيدة لترامب والتي تزايدت باستمرار تمكنت من كسر طوق الحماية الأمنية التي تفرضها الشرطة وحراس المبنى واقتحمت مبنى الكابيتول.

  • Ein Eindringling im Wikingerlook im US-Kapitol

    اقتحام الكابيتول ـ مشاهد صادمة من الهجوم على قلب الديمقراطية الأمريكية

    اقتحام قاعة الاجتماعات

    تمكن بعض المتظاهرين من التوغل داخل مبنى الكونغرس ووصلوا إلى القاعة التي يجتمع فيها مجلس الشيوخ

  • USA | Präsidentschaftswahl | Ein Demonstrant in aggressiver Pose im Kapitol

    اقتحام الكابيتول ـ مشاهد صادمة من الهجوم على قلب الديمقراطية الأمريكية

    محاولة وقف تقدم المشاغبين

    قوات الامن حاولت وقف المشاغبين وفرضت طوقا أمنيا حولهم من أجل التمكن من اخلاء المجتمعين في مجلس الشيوخ إلى بر الأمان من خلال مخارج الطوارئ.

  • Ein Randalierer springt in den Plenarsaal des US-Senats

    اقتحام الكابيتول ـ مشاهد صادمة من الهجوم على قلب الديمقراطية الأمريكية

    تسلق الجدران

    بعض المهاجمين تسلقوا الأسوار والجدران للوصول إلى داخل المجلس وإلى قاعة الاجتماعات.

  • Bewaffnete Sicherheitskräfte im Repräsentantenhaus

    اقتحام الكابيتول ـ مشاهد صادمة من الهجوم على قلب الديمقراطية الأمريكية

    رفع السلاح أمام المقتحمين

    غرفة الاجتماعات الأخرى في مبنى الكونغرس والتي يجتمع بها عادة مجلس النواب كانت هدفا أيضا لمقتحمي المبنى، حيث حاولت الشرطة ابعاد المقتحمين برفع السلاح.

  • Ein Trump-Anhänger besetzt ein Abgeordnetenbüro im Kapitol

    اقتحام الكابيتول ـ مشاهد صادمة من الهجوم على قلب الديمقراطية الأمريكية

    اقتحام مكاتب بعض النواب

    وبالرغم من جميع المحاولات الأمنية نجح المشاغبون في اقتحام العديد من الغرف داخل مبنى الكابيتول وشقوا طريقهم نحو مكاتب النواب.

  • Washington I Ein Eindringlinge trägt das Rednerpult von Repräsentantenhaus-Präsidentin Nancy Pelosi fort

    اقتحام الكابيتول ـ مشاهد صادمة من الهجوم على قلب الديمقراطية الأمريكية

    منصة نانسي بيلوسي

    أحد المتسللين نجح في أخذ منصة زعيمة الديمقراطيين في مجلس النواب نانسي بيلوسي وتبدو عليه ملامح السعادة بما قام به

  • Leute gehen auf der Besuchergalerie des US-Repräsentantenhauses in Deckung

    اقتحام الكابيتول ـ مشاهد صادمة من الهجوم على قلب الديمقراطية الأمريكية

    البحث عن مخبأ

    قاعات الجلسات أخليت كما يقول أحد الصحفيين المتواجدين، فيما حاول المجتمعون البحث عن مخبأ، كما تم توزيع أقنعة الوقاية من الغاز على المجتمعين.

  • Gasschwaden auf dem Capitol Hill

    اقتحام الكابيتول ـ مشاهد صادمة من الهجوم على قلب الديمقراطية الأمريكية

    الغاز المسيل للدموع

    لجأت قوات الأمن إلى استخدام الغاز المسيل للدموع لتفريق الحشود الغاضبة التي اقتحمت المكان.

  • USA | Präsidentschaftswahl | Demonstranten im Capitol

    اقتحام الكابيتول ـ مشاهد صادمة من الهجوم على قلب الديمقراطية الأمريكية

    تدخل الحرس الوطني

    بعد عملية الاقتحام التي تابعها العالم، وتدخل قوات من الحرس الوطني، تمت السيطرة على الوضع. وفرض عمدة واشنطن موريال بوزر حظرا للتجوال يشمل كامل المدينة. وعاد الكونجرس للاجتماع للمصادقة على انتخاب جو بايدن. (إعداد: كريستين تساير/علاء جمعة )

  • Washington I Sturm gegen U.S. Capitol

    اقتحام الكابيتول ـ مشاهد صادمة من الهجوم على قلب الديمقراطية الأمريكية

    ترامب يتعهد بمغادرة البيت الأبيض

    عقب هذه الأحداث المثيرة وغير المسبوقة، وبعد مصادقة الكونجرس على فوز بايدن، ونتيجة للضغوط التي موست على الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، تعهد الأخير بمغادرة البيت الأبيض في نهاية ولايته، غير أنه استمر رغم ذلك في مزاعمه بحصول تزوير انتخابي، وكتب في بيان "حتى لو كنت أعارض تماما نتيجة الانتخابات، والوقائع تدعمني، سيكون هناك انتقال منتظم في 20 كانون الثاني/يناير". (إعداد: كريستين تساير/علاء جمعة)

  • US-Kapitol | Sturm der Trump-Fans

    اقتحام الكابيتول ـ مشاهد صادمة من الهجوم على قلب الديمقراطية الأمريكية

    مشهد من "جمهوريات الموز"

    شكلت مشاهد اقتحام مقر الكونغرس، التي تابعها الملايين عبر العالم، ضربة قاسية لصورة الولايات المتحدة كمنارة للديموقراطية. وقد وصف الرئيس الأمريكي الأسبق جورج دبليو بوش ما حدث يليق بـ"جمهوريات الموز وليس بجمهوريتنا الديموقراطية". وسارع الكثير من الساسة الأمريكيين وقادة العالم إلى التنديد بما حدث والبعض وصفا بـ"المشاهد الصادمة" و"المحزنة".


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