 تحليل: الملالي والحرس الثوري وكفاح إيران من أجل العملة الصعبة | سياسة واقتصاد | DW | 09.01.2020

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سياسة واقتصاد

تحليل: الملالي والحرس الثوري وكفاح إيران من أجل العملة الصعبة

الحرس الثوري الإيراني الذي كان ينتمي إليه الجنرال قاسم سليماني يُعد قوة إقتصادية في إيران. تأثير هذا الحرس يزداد في الوقت الذي يضعف فيه اقتصاد البلاد.

من الناحية الاقتصادية يملك الحرس الثوري تأثيرا قويا.

الحرس الثوري الإيراني

تصنف الولايات المتحدة الأمريكية الحرس الثوري "كمنظمة ارهابية"، ولذلك يعلل الرئيس الأمريكي ترامب مقتل قاسم سليماني، قائد وحدة نخبة في الحرس الثوري كعمل دفاعي. وحتى من الناحية الاقتصادية يملك الحرس الثوري تأثيرا قويا. فغالبية الخبراء تعتبر أن ربع المردودية الاقتصادية على الأقل يأتي من شركات يتحكم فيها الحرس الثوري إضافة إلى مؤسسات دينية.

الجهات الأربع القوية

بهجة نبافي، سياسي إصلاحي ونائب سابق لرئيس البرلمان ينطلق من أن 60 في المائة من الثروة الحكومية في ملكية أربع منظمات فقط، بينها شركة "خاتم الأنبياء" التي تُعتبر الذراع الاقتصادية للحرس الثوري ثم هناك منظمة "تنفيذ أمر الإمام خميني" التي تضم بعض البنوك وشركات النفط والاتصال ثم هناك "مؤسسة المحرومين" وأساسها هو الثروة المصادرة من موظفي نظام الشاه وفي الأخير تأتي "عتبة الإمام رضا" التي تضم أكثر من خمسين شركة ومصنعا.

شركة خاتم الأنبياء التي تُعتبر الذراع الاقتصادية للحرس الثوري

شركة "خاتم الأنبياء" تبني أيضا مصفاة للنفط في إيران

وتقدم الحرس الثوري على إثرها في الخريف أمام المحكمة وأعلن أن قسمة المنظمات الأربع من ثروة الدولة لا تمثل حتى 2 في المائة، كما أفادت المجلة الرقمية، "صحيفة ايران". وبالرغم من أن الحكومة بذلت في السنوات الماضية الجهد لتحويل جزء من الاقتصاد الايراني إلى القطاع الخاص، فإن الحدود بين الخاص والحكومي والعسكري والديني شبه منعدمة.

الفساد واقتصاد الريع

هذا التشابك الوثيق يعزز الفساد واقتصاد الريع، كما اشتكى من ذلك الرئيس الايراني حسن روحاني في خطابات. وفي نوفمبر حث العدالة على ملاحقة تلك الحالات التي يرتبط الأمر فيها بمليارات الدولار. "أين هي الحيتان الكبيرة، لماذا لا يلقون الملاحقة؟"، سأل روحاني. فقط في أوقات الانفراج يتراجع بعض الشيء تأثير الجنرالات والملالي. ففي 2017 مثلا عندما خفف الغرب من عقوباته بعد الاتفاقية النووية الناجحة، أصدرت الحكومة طلبيتين كبيرتين لشركات فرنسية وكورية جنوبية. وفي العادة تملك شركة "خاتم الأنبياء" التي يسيطر عليها الحرس الثوري نوعا من الحقوق في الطلبيات الحكومية حتى ولو بدون مناقصة. 

يقول ميشاييل توكوس من غرفة التجارة الألمانية الايرانية. "مع العقوبات الأمريكية يكبر نطاق اقتصاد الظل، ولذلك لا يمكن لأحد أن يقول كم هي كمية النفط التي تصدرها ايران حاليا". فإلى جانب صادرات النفط الرسمية "هناك كمية كبيرة لصادرات خفية" يتم بيعها عبر البلدان المجاورة إضافة إلى حاملات نفط بدون جهاز استقبال وارسال تجوب البحار وتبيع النفط، كما يقول توكوس. "فزمن العقوبات ليس هو وقت الشفافية والتطور الاقتصادي".

الكفاح من أجل العملة الصعبة

المؤكد فقط هو أن صادرات النفط هي أهم مورد للعملة الصعبة في البلاد، وقد عانى هذا القطاع كثيراً منذ العقوبات الأمريكية المشددة. وفي الأثناء يعترف الرئيس روحاني نفسه بذلك عندما قال في كلمة في الـ 12 من نوفمبر إن بلاده توجد في حالة طواريء. "كيف بوسعنا إدارة البلاد عندما نواجه في بيع النفط مشاكل؟ منذ تأسيس الجمهورية الاسلامية لم نواجه مثل هذه المشاكل في بيع نفطنا".

وهذه الصراحة غير العادية من جانب روحاني تهدف إلى تحضير الإيرانيين لمواجهة أوقات عصيبة، كما يعتقد توكوس. "هو يريد إعداد الشعب لحقيقة أن النفقات الحكومية سيتم تمويلها أكثر من ذي قبل من الضرائب والرسوم".

قد يحصل أن يتم إجبار روحاني على الاستقالة ويتولى الحرس الثوري السلطة ويحاول تسيير البلاد بمزيد من العنف والرقابة.

الزيادة في أسعار الوقود تسببت في احتجاجات شعبية قوية

وخطورة هذا الموقف سياسيا تبينها الاحتجاجات عقب الرفع من سعر الوقود في نوفمبر والتي كانت الأعنف منذ 30 عاما. وعدم رضا السكان مرتفع والزيادة في الأسعار فرصة سانحة للقوى المحافظة التي تريد البرهنة على أن الإصلاحيين حول روحاني لا يتحكمون في الوضع، كما يقول الناشر نيروماند: "قد يحصل أن يتم إجبار روحاني على الاستقالة ويتولى الحرس الثوري السلطة ويحاول تسيير البلاد بمزيد من العنف والرقابة".

لكن لا أحد يجب عليه توقع أن تتراجع إيران في مواقفها لأسباب اقتصادية، كما يقول ميشاييل توكوس من غرفة التجارة الألمانية الايرانية. ويضيف :"أحذر من التقليل من شأن قوة المقاومة والقدرة على تحمل العبئ لدى الإيرانيين".

أندرياس بيكر/ م.أ.م

  • Iran Wasserkrise in Borazjan (Irna)

    الاقتصاد الإيراني.. انتكاسة واضحة ومستقبل مهدد

    أكبر احتجاجات منذ سنوات

    شهدت إيران مع نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2017 وانطلاق العام الجديد 2018 موجة مظاهرات بمناطق عدة نتيجة ارتفاع الأسعار وزيادة البطالة والأزمة المالية الخانقة بالبلد، وقتل فيها العشرات واعتقلت السلطات الآلاف. وهذه هي الحركة الاحتجاجية الأكبر في إيران منذ المظاهرات المعترضة على إعادة انتخاب محمود أحمدي نجاد رئيسا في العام 2009.

  • Iran Geldwechsel Dollar und Euro (Getty Images/AFP/A. Kenare)

    الاقتصاد الإيراني.. انتكاسة واضحة ومستقبل مهدد

    العملة الإيرانية تفقد قيمتها

    فقدت العملة الوطنية الإيرانية نصف قيمتها. وقد أشارت أرقام صادرة عن البنك الدولي، أن الاقتصاد الإيراني انخفض من المركز 17 إلى 27 على مستوى العالم خلال العقود الأربعة الماضية. لكن طلب الولايات المتحدة من الشركات العالمية وقف استيراد النفط الإيراني يهدد الاقتصاد بأزمة أكبر، إذ يمثل بيع النفط نسبة 64 بالمائة من إجمالي صادرات إيران، كما يشكل مصدرا أولا للعملة الصعبة التي تدخل البلد (الدولار واليورو).

  • Iran Gold (AP)

    الاقتصاد الإيراني.. انتكاسة واضحة ومستقبل مهدد

    الريالات الإيرانية في تدهور

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  • Iran Gold (Isna/Rohollah Vahdati)

    الاقتصاد الإيراني.. انتكاسة واضحة ومستقبل مهدد

    ارتفاع أسعار الذهب

    أكد رئيس اتحاد تجار الذهب في طهران، أن الصراع بين إيران وأمريكا، أدى إلى ارتفاع أسعار الذهب في البلاد، حسب ما تناقلته مواقع إخبارية. وسجلت المسكوكة الذهبية في السوق الإيرانية رقما قياسيا جديدا ببلوغها الـ 3 ملايين و400 ألف تومان، حيث زاد سعرها نحو 600 ألف تومان خلال شهر واحد.

  • Zentralbank Iran (Isna)

    الاقتصاد الإيراني.. انتكاسة واضحة ومستقبل مهدد

    البنوك في أزمة!

    يواجه البنك المركزي الإيراني صعوبات كبيرة في تنفيذ المعاملات المالية داخل البلد وخارجه. ويعزي البعض ذلك إلى أخذ البنك لودائع تقدر نسبة فائدتها السنوية بـ20 إلى 23 بالمائة. وبسبب العقوبات الأمريكية، خفضت البنوك معدلات الفائدة ما بين 10 إلى 15 بالمائة، مما دفع الكثير من المودعين إلى سحب أموالهم لشراء الدولار واليورو. وهو ما أدى إلى تفاقم نقص العملات الأجنبية، وإغلاق مكاتب صرافة، لكن دون جدوى.

  • Einkaufsszene auf einem Bazar in Teheran (AP)

    الاقتصاد الإيراني.. انتكاسة واضحة ومستقبل مهدد

    أسعار خيالية!

    من بين المؤشرات على تأزم الوضع الاقتصادي في إيران، انخفاض قيمة الريال الإيراني الذي أدى إلى ارتفاع أسعار بعض السلع المستوردة بنسبة 100 بالمائة، علاوة على ارتفاع أسعار السلع الأساسية بشكل جنوني. هذا بالإضافة إلى انخفاض نشاط بورصة السلع الإيرانية إلى حد أدنى. وتشير توقعات خبراء في شركة "بي أم آي" للأبحاث الاقتصادية العالمية، أن يشهد الاقتصاد الإيراني انكماشاً بنحو 4 في المئة العام المقبل.

  • Offene Inflation (ILNA)

    الاقتصاد الإيراني.. انتكاسة واضحة ومستقبل مهدد

    التضخم يرفع الأسعار

    شكل التضخم خلال السنوات الماضية عاملا أساسيا في تدهور الاقتصاد الإيراني حيث يبلغ متوسط معدل التضخم ما بين 19 و20 بالمائة سنويا. وحسب مركز الإحصاء الإيراني الحكومي في طهران فإن معدل التضخم وصل في يونيو/ حزيران الماضي إلى نحو 8.7 %، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، الأمر الذي يكشف عن ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية، وانخفاض قيمة العملة المحلية مؤخرا.

  • Iran - Obdachlose übernachten in Gräbern (shahrvanddaily.ir)

    الاقتصاد الإيراني.. انتكاسة واضحة ومستقبل مهدد

    فقر وبطالة وهجرة

    ساهمت مشكلة التضخم في ظهور الطبقات المجتمعية بإيران وانتشار الفقر والبطالة. وحسب تقديرات البنك الدولي فإن متوسط ​​نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في إيران استنادا إلى القدرة الشرائية الحقيقية للعملة الإيرانية بين عامي 1976 و2017، يكشف أنه خلال هذه الفترة أصبح الإيراني أكثر فقرا بنسبة 32 بالمئة. كما تشير الاحصائيات إلى أن عددا كبيرا من الشباب الإيراني يحاول الفرار من الأوضاع المتأزمة.

  • Symbolbild Amnesty International zu Gewerkschaften im Iran (picture-alliance/dpa)

    الاقتصاد الإيراني.. انتكاسة واضحة ومستقبل مهدد

    صفقات في مهب الريح!

    من بين الجوانب المرجح تأثرها السلبي بالعقوبات الأمريكية، الصفقات المعقودة مع كبرى الشركات الدولية على الصعيد العالمي وعلى صعيد النفط وأيضا والأجهزة الإلكترونية، مثل الصفقات التي عقدتها طهران مع شركة توتال النفطية وشركة فولكسفاغن الألمانية لصناعة السيارات وجنرال إلكتريك للأجهزة والمعدات الإلكترونية.

  • Iran Asseman Airline (Imago/United Archives)

    الاقتصاد الإيراني.. انتكاسة واضحة ومستقبل مهدد

    انتكاسة السياحة

    توتر العلاقات مع الاقتصاديات الكبرى وبعد العقوبات المفروضة جعل الحالة الإقتصادية لإيران مُقبلة على عزلة تشمل عدة قطاعات مثل السياحة. فبعد أن دشنت شركات طيران كبرى، مثل الخطوط الجوية البريطانية، رحلات إلى البلد بهدف الترويج له كوجهة سياحية، وفتح سلسلة فنادق عالمية مثل Accor عام 2015، يرى مراقبون أن هذه الصفقات قد يتم التراجع عنها بسب قلة السياح ومحدودية رحلات الطيران القادمة من أوروبا. مريم مرغيش

    الكاتب: مريم مرغيش


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