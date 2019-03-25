 تحليل: المال القطري والنفوذ السياسي في ألمانيا | سياسة واقتصاد | DW | 31.03.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

سياسة واقتصاد

تحليل: المال القطري والنفوذ السياسي في ألمانيا

تقول الرواية أن قطر تعترض على اندماج "دويتشه بنك" مع "كوميرتس بنك" خوفا من خسارة المزيد من مالها الذي استثمرته في البنك الأهم في ألمانيا. لكن السؤال هو هل وراء الاعتراض مصلحة اقتصادية أم الحصول على ضمانات ومكاسب سياسية؟

Deutschland Angela Merkel und Tamim bin Hamad Al Thani (picture-alliance/dpa/B. von Jutrczenka)

في سابقة غير مألوفة في ألمانيا تضغط الحكومة ممثلة بوزير ماليتها أولاف شولتس لتنفيذ خطة تهدف إلى ولادة أكبر مصرف أوروبي من خلال دمج  أكبر مصرفين يواجهان أزمات مالية في البلد، أي "البنك الألماني/ دويتشه بنك" و"بنك التجارة/ كوميرتس بنك". غير أن خطة الاندماج هذه تواجه حسب وسائل إعلام أمريكية وألمانية عثرات من أبرزها معارضة مساهمين بارزين في البنك من بينهم عائلة الإمارة القطرية. وتمتلك هذه العائلة عن طريق هيئة الاستثمار القطرية السيادية أكثر من 6 بالمائة من أسهم البنك العملاق الذي يعد أكبر بنك ألماني. وإضافة إلى هذه النسبة تقدر ملكية القطاع الخاص القطري في البنك بنحو 3 بالمائة من أسهمه.

وجاء في مبررات الاعتراض القطري وفق معلومات أجمعت عليها مصادر متعددة أن الأمراء القطريين يخشون من تقليص حصتهم في البنك وتكبد المزيد من الخسائر إذا قرر المصرف الألماني زيادة رأسماله من خلال طرح حزمة جديدة من الأسهم للبيع من أجل تمويل صفقة الاندماج المتوقعة مع "كوميرس بنك". وتفيد آخر المعطيات المتوفرة أن القطريين خسروا أكثر من ثلثي أموالهم التي ضخوها في دويتشه بنك منذ عام 2014 بسبب تراجع قيمة سهمه التي انحدرت إلى 7 يوروهات للسهم الواحد أواخر الشهر الجاري مارس/ آذار 2019.

Deutsche Welle Ibrahim Mohamad (DW/P.Henriksen)

ابراهيم محمد: الاستثمار في شركات مؤشر داكس الألماني يضمن الحصول على مزايا سياسية كبيرة

الخسائر المالية ليست مهمة

غير أن موقف الجانب القطري في هذا الوقت بالذات تجاه الاندماج يثير التساؤل عما إذا كانت المخاوف القطرية جاءت بسبب الخسائر المالية أم لأسباب أخرى ذات طابع سياسي. ويدعم هذه التساؤلات عدم ظهور مثل هذه المخاوف خلال السنوات القليلة الماضية رغم استمرار تراجع قيمة أسهم البنك بشكل دراماتيكي أحيانا. كما لم تظهر تلك المخاوف رغم خسارة العائلة المالكة القطرية مليارات أخرى في أسهم شركة صناعة السيارات الألمانية العملاقة "فولكسفاغن" منذ أن اشترت 17 بالمائة من أسهمها بقيمة تزيد عن 12 مليار دولار في عام 2009. ولا تبدو النتائج المالية لاستثماراتها في عملاق الطاقة "سيمنس"  أو النقل البحري "هابك- للويد" أو عملاق البناء "خوختيف" وردية. وتستثمر الدولة القطرية في الشركات الألمانية العملاقة أكثر من 25 مليار يورو. وإذا أضفنا إليها الاستثمارات القطرية الخاصة فإن المبلغ يزيد على ذلك بعدة مليارات. وقد وعد أمير قطر خلال زيارته إلى برلين خريف العام الماضي بضخ 10 مليارات إضافية في الشركات الألمانية. ومن شأن ذلك أن يجعل الدولة الصغيرة أكبر مستثمر عربي وشرق أوسطي في ألمانيا متقدمة على الكويت التي تستثمر بما قيمته حوالي 27 مليار يورو غالبيتها في شركة دايملر التي تنتج سيارات مرسيدس الشهيرة.

مشاهدة الفيديو 02:50

هل تشكل أزمة قطر خطرا على الشركات الألمانية؟

الاستثمار في النفوذ السياسي

تركز الاستثمارات القطرية على الشركات العملاقة وفي مقدمتها كارتل شركات مؤشر البورصة الألمانية "داكس" الذي يضم أهم 30 شركة ألمانية من أهمها "دويتشه بنك وفولكسفاغن وسيمنس". والملاحظ أن هذه الاستثمارت جاءت للمساهمة في إنقاذ هذه الشركات عندما واجهت أزمات مالية خطيرة من تبعات الأزمة المالية العالمية ونتيجة الغرامات الأمريكية والأوروبية بسبب فضائح الفساد والتزوير وغسيل الأموال وسوء استخدام الموارد المالية. ومن المعروف أن للكثير من شركات مؤشر داكس تأثير كبير على صنّاع القرار السياسي في ألمانيا لدرجة أنه يُطلق على المستشار الألماني السابق غيرهاد شرودر اسم "مستشار السيارات". ويأتي ذلك للتعبير عن الدور الكبير لشركات السيارات في وصوله إلى الحكم مقابل دعم وتسهيلات قدمها لها بعد تسلمه مقاليد المستشارية. ومن المعروف أيضا أن بقاء المستشار الراحل هيلموت كول في السلطة ارتبط إلى حد كبير بدعم "دويتشه بنك" وبنوك ألمانية أخرى له. على ضوء ذلك ومن خلال تمسك عائلة الإمارة القطرية بأسهمها في الشركات الألمانية رغم الخسائر التي تتحملها يمكن ترجيح فرضية أن قطر ليست مهتمه بالربح بقدر اهتمامها بالميزات ذات الطابع السياسي من خلال الاستثمار في هذه الشركات التي تتمتع بنفوذ سياسي واقتصادي واسع. ولا يغير من ترجيح هذه الفرضية التصريحات القطرية والألمانية التي تفيد بأن الاستثمار مرده فقط إلى السوق الألمانية المستقرة والواعدة.  

Commerzbank und Deutsche Bank in Frankfurt (picture-alliance/dpa/F. Rumpenhorst)

البنك العملاق دويتشه بنك: ممنوع تدهور أوضاعه كونه بنك التجارة الخارجية الألمانية وأحد صانعي الازدهار في البلد

مزايا الاستثمار في داعمي صناع القرار

تظهر الأهمية السياسية  للاستثمارات القطرية في الشركات الألمانية على أكثر من صعيد. على سبيل المثال عندما تعرضت قطر لحصار الأشقاء الأربعة "السعودية ومصر والإمارات والبحرين" كانت ألمانيا في مقدمة الدول التي مدت السوق القطرية بكل ما يلزمه من مواد غذائية واستهلاكية. كما أن موقف الخارجية الألمانية من الأزمة بين قطر وأشقائها أيد الموقف القطري رغم نفي المستشارة ميركل لذلك موخرا. ومقارنة مع السعودية التي يتم التشهير بسياساتها في وسائل الإعلام ومراكز صنع القرار الألمانية بشكل شبه يومي، فإن الحديث عن انتهاكات حقوق الإنسان، وخاصة حقوق العمال الأجانب في دولة قطر شبه غائب. ويتم انتهاك هذه الحقوق بشكل خاص في مشاريع بناء ملاعب وتجهيزات كأس العالم 2022 بتكلفة عشرات المليارات وبمشاركة عشرات الشركات الألمانية. وعلى ضوء ذلك فإن قطر لن تتردد على الارجح في ضخ المزيد من الاستثمارات في أسهم الشركات الألمانية وفي مقدمتها 10 مليارات يورو وعد بها الأمير تميم بن حمد آل ثاني. أما معارضتها لاندماج أكبر مصرفين ألمانيين فإن الهدف منها إضافة للنفوذ السياسي، هو محاولة الحصول على ضمانات من الحكومة الألمانية وممثلي الاقتصاد للاستثمارات القادمة بعد الخسائر الفادحة التي منيت بها الاستثمارات الحالية.

ابراهيم محمد

  • Deutsche Bank Zentrale in Frankfurt am Main

    استثمارات قطرية في كبرى الشركات الألمانية

    أحدث هذه الصفقات كان شراء قطر8ر5 بالمئة من أسهم مصرف "دويتشه بنك " لتدعم قطر كمستثمر رئيسي، مساعي المصرف لتجميع المليارات ووضع حد للشكوك حول رأسماله.

  • Al-Thani bei Gauck 17.09.2014 Berlin

    استثمارات قطرية في كبرى الشركات الألمانية

    تجتذب ألمانيا الاستثمارات القطرية بشكل كبير إذ استثمرت قطر في العديد من الشركات الألمانية الكبرى من خلال صفقات ضخمة خلال السنوات الأخيرة.

  • Die meistverkauften Autos der Welt 2013

    استثمارات قطرية في كبرى الشركات الألمانية

    نجحت قطر عام 2009 في شراء حصة نسبتها 17 بالمئة من شركة "فولكس فاجن" الشهيرة للسيارات، لتصبح بذلك ثالث أكبر مستثمر في أكبر شركة مصنعة للسيارات في أوروبا.

  • Die Zentrale des Baukonzerns Hochtief Building in Essen

    استثمارات قطرية في كبرى الشركات الألمانية

    أعلنت شركة "هوختيف" للبناء عام 2010، عن شراء قطر لنسبة 1ر9 بالمئة من أسهمها. الصفة القطرية أنقذت الشركة من استحواذ غير مرغوب فيه من شركة إسبانية.

  • Luftaufnahme von einer Großbaustelle in Doha in Katar

    استثمارات قطرية في كبرى الشركات الألمانية

    صغر السوق وغياب مقومات الصناعة طويلة الأمد تسببت في ضعف الاستثمارات الألمانية في قطر والتي تراوحت بين 181 و 285 مليون يورو بين عامي 2010 و 2012.

  • Katar WM-Gastgeber FIFA 2022 Symbolbild

    استثمارات قطرية في كبرى الشركات الألمانية

    استعدادات قطر لتنظيم المونديال زادت من حجم الطلب على الخبرات والمواد الألمانية إذ فازت العديد من الشركات بعقود لجهيز منشآت رياضية ومشروعات بنية تحتية.

  • Deutsche Bahn Logo Bahntower Berlin

    استثمارات قطرية في كبرى الشركات الألمانية

    فازت شركة السكك الحديدية الألمانية (دويتشه بان) بعقد بناء شبكة سكك حديدية في قطر بقيمة 17 مليار يورو.

  • SAP Logo

    استثمارات قطرية في كبرى الشركات الألمانية

    تعاونت قطر مع شركة "إس إيه بي" لتكنولوجيا المعلومات لتطوير الأنظمة التجارية الرئيسية كما تشارك الشركة في مشروع بواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا. الكاتبة: ابتسام فوزي.


مختارات

تحليل: قطر تعوّض ألمانيا تراجع تجارتها مع الإمارات والسعودية

وعود قطرية باستثمار 10 مليارات يورو جديدة في ألمانيا، يأتي ذلك في وقت تتراجع فيه التجارة الألمانية مع الإمارات والسعودية بسرعة على وقع الأزمة الخليجية. إلى أي حد تنجح استثمارات الدوحة في تعويض برلين عن هذا التراجع؟ (08.09.2018)  

مصالح ألمانيا والأزمة القطرية.. مخاوف من التغيير

الحصار الخليجي العربي على قطر يمس أيضا بالمصالح الألمانية، فالأزمة قد تجلب أيضا مخاطر اقتصادية على ألمانيا، كما أنّ هناك مخاوف من أية تغييرات قد تجريها قطر في حجم استثماراتها ألأجنبية الخارجية نتيجة الحصار. (17.06.2017)  

قطر تعتزم استثمار 10 مليارات يورو في الشركات الألمانية

بعد أن دخلت قطر باستثمارات واسعة في الشركات الألمانية العملاقة كشركة فولكسفاغن ودويتشه بنك، تعتزم الدولة الخليجية استثمار نحو 10 مليارات يورو في الشركات الألمانية المتوسطة، وفق ما أعلن أمير قطر في برلين الجمعة. (07.09.2018)  

استثمارات قطرية في كبرى الشركات الألمانية

رغم الانتقادات التي تواجهها قطر من الغرب بسبب ظروف العمل السيئة للعمالة الأجنبية أو من جيرانها العرب بسبب دورها المثير للجدل، إلا أن أسهم الاستثمارات القطرية في الخارج وتحديدا في ألمانيا تواصل ارتفاعها. (17.09.2014)  

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

هل تشكل أزمة قطر خطرا على الشركات الألمانية؟  

الأبقار الألمانية في صحراء قطر  

مواضيع ذات صلة

Commerzbank und Deutsche Bank in Frankfurt

مصادر: قطر تعترض على الاندماج بين أكبر مصرفين ألمانيين 25.03.2019

لم يعد سرا أن برلين تسعى لإنجاح صفقة اندماج بين أكبر مصرفين ألمانيين هما: "دويتشه بنك" و"كوميرتس بنك" رغم وجود اعتراضات كثيرة. بيد أن الجديد هو ما ذكرته مصادر إعلامية عن اعتراضات قطرية على عملية الاندماج هذه. كيف ذلك؟

Commerzbank und Deutsche Bank in Frankfurt

أكبر مصرفين بألمانيا يشرعان في محادثات اندماج محتمل 17.03.2019

قرر مصرفا دويتشه بنك وكومرتس بنك الألمانيان بحث خطة اندماج لتشكيل أكبر مصرف ألماني يمكن أن تكون له قوة فاعلة على المستوى الدولي. الخطة كما يبدو تلقى دعما من الحكومة الألمانية.

Katar-Deutschland Forum in Berlin

تحليل: قطر تعوّض ألمانيا تراجع تجارتها مع الإمارات والسعودية 08.09.2018

وعود قطرية باستثمار 10 مليارات يورو جديدة في ألمانيا، يأتي ذلك في وقت تتراجع فيه التجارة الألمانية مع الإمارات والسعودية بسرعة على وقع الأزمة الخليجية. إلى أي حد تنجح استثمارات الدوحة في تعويض برلين عن هذا التراجع؟

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

default

نوافذ تفاعلية

شاركوا معنا في الحوار عبر فيسبوك وتويتر!  

شاركوا بآرائكم عبر صفحتنا على فيسبوك

تابعونا على تويتر وشاركوا معنا في الحوار

المزيد من الموضوعات السياسية  