 تحليل: العواصف الترابية وخطورتها على العراقيين واقتصادهم | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 30.05.2022

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سياسة واقتصاد

تحليل: العواصف الترابية وخطورتها على العراقيين واقتصادهم

يشهد العراق موجات متصاعدة من العواصف الترابية والغبارية التي تهدد بتدمير مقومات السكن والعيش في مناطق متفرقة. ما هي الأسباب التي أدت إلى تفاقم المشكلة، ولماذا لا تبدو جهود الجهات المعنية لمواجتها على مستوى المسؤولية؟

العواصف الترابية التي أصابت النجف مؤخرا - 22 مايو/ أيار 2022

ليس في النجف وحسب، بل في مختلف مناطق العراق توقفت الحياة بسبب قسوة العواصف الترابية والغبار الذي حملته معها

حتى فترة ليست ببعيدة لم يكن المرء يتصور حدوث ما يشبه الشلل أكثر من مرة في بلد بكامله جراء العواصف الترابية والغبارية. هذا ما حصل في العراق مؤخرا بسبب قسوة هذه العواصف وتكرارها بشكل غير مألوف من قبل. ويدل على ذلك أن تسع عواصف حصلت في شهري مايو/ أيار الجاري ونيسان/ أبريل الفائت، ما يعني تضاعف عددها قياسا لنفس فترة السنوات الماضية. أما تبعاتها فلم تقتصر على إغلاق المؤسسات الحكومية والخاصة وتوقف الموظفين عن عملهم وحسب، بل أدت أيضا إلى إغلاق المدارس وتوقف حركة المطارات وتقليص حركة النقل البري والبحري. كما أن نعومة الغبار الذي تنقله العواصف يتسرب بسهولة إلى الآلات وتجهيزات البنية التحتية الحيوية ما يتسبب في إلحاق أضرار بها أو تخريبها. وتقدر الخسائر الاقتصادية السنوية الناتجة عن العواصف الرملية والغبارية في منطقة الشرق الأوسط بنحو 13 مليار دولار، حسب البنك الدولي. وُيعد العراق في مقدمة الدول الأكثر تضرراً بسبب شدة العواصف وتكرارها. وإضافة إلى الخسائر تتسبب العواصف  في انعدام الرؤية وصعوبة التنفس ونقل الآلاف إلى المستشفيات ليس في العراق وحسب، بل أيضا في دول أخرى مجاورة كالسعودية والكويت والإمارات وسوريا والبحرين. هذا على المدى القصير، فإن هناك أضرارا كثيرة ليس أقلها هجرة السكان من مناطق العواصف بسبب صعوبة العيش فيها.

صعوبة التنفس بسبب العواصف الترابية أدت إلى نقل مئات الأشخاص إلى مشافي بغداد- تاريخ 1 مايو/ أيار 2022

آلآف الأشخاص عانوا ضيق التنفس من العواصف الترابية التي حلت بالعراق مؤخرا وتم نقل المئات منهم إلى المستشفيات

لماذا تفاقمت المشكلة؟

يعزو الخبراء حدوث العواصف الترابية المتكررة بوتيرة متصاعدة في منطقة الشرق الأوسط وخاصة في العراق إلى التغيرات المناخية التي يرافقها ارتفاع درجات الحرارة وقلة الأمطار والتصحر الذي يصيب الأراضي الزراعية والرعوية. ويزيد الطين بلة تراجع منسوبي نهري دجلة والفرات في العراق لأٍسباب من أبرزها بناء تركيا لمزيد من السدود التي تحجب منابع مياه النهرين عن بلاد الرافدين التي تعتمد عليهما بنسبة 90 بالمائة منذ آلاف السنين. كما أن إيران قامت بتحويل منابع العديد من الروافد التي كانت ترفد نهر دجلة وتروي مناطق عديدة في المناطق العراقية المحاذية لحدودها. وإضافة إلى العوامل الخارجية هناك عوامل داخلية ساهمت في تفاقم الوضع المائي ومن أبرزها النزاعات المسلحة التي أدت إلى إهمال صيانة السدود وأقنية الري وتحديثها، لاسيما في مناطق الشمال والشمال الغربي حيث يعبر النهرين.

مختارات

كما أن نظم استهلاك المياه القائم حاليا سواء في الزراعة أو للأغراض الأخرى يهدر الكثير من المياه بسبب أساليب الري بالغمر وتسرب المياه من الشبكات والفساد المالي الذي يعطل ويؤجل تنفيذ الكثير من المشاريع الملحة، بما فيها التي تشمل مياه الشرب المعرضة للشح في مناطق ومدن جنوب العراق خلال السنوات القليلة القادمة. وقد أدى نقص المياه والأمطار إلى تراجع مساحة الأراضي الزراعية وفقدان الغطاء النباتي. وتفيد وزارة الزراعة العراقية بأن المساحة التي تعرضت للتصحر خلال السنوات العشر الماضية بلغت نحو  27 مليون دونم من الأراضي الصالحة للزراعة والرعي ونحو مليوني دونم من الغطاء النباتي. ومع ازدياد وتيرة التغيرات المناخية وتراجع منسوب النهرين تذهب التوقعات إلى تسارع وتيرة التراجع. ومن تبعات هذا التصحر هشاشة التربة وتفتتها وجعلها عرضة للرياح والعواصف التي تحملها إلى المناطق السكنية والصناعية وتعطل الحياة فيها. وستحدث الكارثة الكبرى في حال أصابت العواصف صناعة استخراج النفط وناقلاته عبر مياه الخليج، لأن اقتصاديات العراق والدول الخليجية المجاورة تعتمد على الذهب الأسود بنسب تتراوح بين 40 إلى أكثر من 90 بالمائة.

جفاف سد زاويته في دهوك شمال العراق بسبب الجفاف- نوفمبر/ تشرين الثاني 2021

حتى السدود جفت في العراق بسبب نقص مياه الأمطار وتراجع منسوب نهري دجلة والفرات

إحصاء الخسائر بدلا من الإسراع بالحلول!

تقرع جهات عراقية عديدة كوزارة البيئة ناقوس الخطر من تصاعد وتيرة العواصف الرملية والغبارية التي باتت أكثر قوة وشدة من قبل. ولا تكمن المشكلة في ذلك وحسب، بل أيضا في ارتفاع عدد الأيام المصحوبة بالغبار إلى أكثر من 270 يوما في السنة. وعلى ضوء ذلك تتصاعد الأصوات المطالبة بتكثيف الجهود التي من شأنها الحد من تراجع مصادر المياه والحفاظ عليها بالتوازي مع توسيع مساحات الغطاء النباتي وزراعة أشجار كثيفة تشكل مصدات للرياح والرمال حول المدن والتجمعات السكانية والواحات الصحراوية. كما تتزايد المطالب بالاستغناء عن طرق الري التقليدية لصالح الري الحديث بالتنقيط والرش والتوقف عن هدر المياه وتحديث وصيانة السدود والبحيرات الاصطناعية.

غير أنه ورغم هذه المطالب وخطورة الوضع فإن الخطوات التي تقوم بها الجهات الرسمية المعنية متواضعة ولا ترقى إلى مستوى مواجهة المشكلة باستثناء تلك المتعلقة بإحصاء العواصف والخسائر التي تسببها. ففي وزارة الزراعة العراقية على سبيل المثال يتم من فترة لأخرى الإعلان عن مشاريع عديدة لمكافحة التصحر وتثبيت الكثبان الرملية. ومن هذه المشاريع تأهيل غابات اصطناعية وإقامة عشرات المشاتل لاستنبات ملايين الشجيرات والشتول فيها سنويا. غير أن عملية التنفيذ تسير ببطء وبشكل غير مستدام حسب مصادر الوزارة نفسها لأسباب عديدة. ولعل الغريب في الأمر أن من بينها قلة المخصصات المالية في بلد يصل دخله الشهري الحالي من مبيعات النفط إلى 10 مليارات دولار شهرا في الوقت الحالي. 

ابراهيم محمد: الخبير في الشؤون الاقتصادية لدى مؤسسة دويتشه فيله الألمانية

ابراهيم محمد: العراق يحتاج إلى تعاون إقليمي لمواجهة العواصف الترابية التي لا تعرف الحدود

ضرورة التعاون الإقليمي لتجنب الأسوأ

يعقد تكرار العواصف الرملية والغبارية وقسوتها المتزايدة مشاكل العراق الأساسية وفي مقدمتها تردي مستوى البنية التحتية بما فيها المتعلقة بالمياه وتوفير الاحتياجات الأساسية منها. وفي كل يوم يتم فيه تأجيل الخطوات اللازمة لمواجهتها يزداد الخطر على حياة السكان وصحتهم ومصادر عيشهم. وتكتسب هذه المواجهة أهمية أكثر من أي وقت مضى على ضوء أزمة الغذاء العالمية الحالية التي تزداد حدة بسبب الحرب في أوكرانيا وقبلها بسبب تبعات جائحة كورونا. كما تأتي أهميتها من أن زيادة حدتها يهدد مناطق استخراج النفط وطرق نقله الحيوية عبر مياه الخليج وباب المندب وقناة السويس. ويشكل إغلاق القناة في مارس/ آذار 2021 بسبب انحراف سفينة نتيجة عاصفة رملية درسا ينبغي التعلم منه، لاسيما وأن الأضرار التي أصابت اقتصاديات الدول العربية والاقتصاد العالمي بلغت عشرات المليارات في غضون أقل من أسبوع. وعليه ولأن العواصف الرملية لاتعرف الحدود فإن تعاونا إقليميا للحد منها بين العراق ودول الخليج ومصر يبدو حيويا لاقتصادياتها أكثر من أي وقت مضى.

ابراهيم محمد

 

  • Geese walk across dry, cracked land next to a shallow river. A canoe is on the river and basic structures can be seen in the distance (photo: John Wreford)

    بالصور: أهوار جنوب العراق تموت عطشاً

    أرض عطشى

    منطقة الأهوار في جنوب العراق هي منطقة رطبة نادرة وسط بحر من الصحاري المحيطة وتغذيها مياه نهريّ دجلة والفرات. وبسبب الموقع الجغرافي، فإن الجفاف غالباً ما يكون مشكلة في العراق إلا أن نقص الأمطار والتناحر السياسي وإقامة السدود في مناطق المنبع بتركيا فاقم من الوضع وجعله أكثر خطورة من أي وقت آخر.

  • A small herd of buffalo look for food in the dry grass surrounding a narrow and shallow strip of water. An empty canoe is lying in the stream (photo: John Wreford)

    بالصور: أهوار جنوب العراق تموت عطشاً

    شح الغذاء

    تواجه الجواميس صعوبات متزايدة في بحثها اليومي عن الماء والغذاء الكافي وسط مناطق الأهوار التي عمّها الجفاف قرب بلدة الجبايش. وترتفع درجة الحرارة في تلك المنطقة صيفاً إلى أكثر من 50 درجة مئوية. وكإحدى تداعيات التغيير المناخي. فإن الجفاف يعصف بتلك المنطقة ما أدى إلى زيادة رقعة التصحر وقلة الأراضي الخصبة.

  • A canoe-shaped boat travels down a stretch of water. A man is standing at the end of the boat holding an oar, while a woman sits in the middle of the boat (photo: John Wreford)

    بالصور: أهوار جنوب العراق تموت عطشاً

    تنوع ثقافي

    تشتهر مناطق الأهوار بالتنوع الثقافي، إذ ينحدر عرب الأهوار أو "المعدان" باللهجة العراقية من مختلف القبائل. وعلى مر العصور، شكّل عرب الأهوار تنوعاً ثقافياً فريداً اعتمد في الأساس على التنوع البيئي للمناطق التي يقطنوها. وكانت الزراعة وتربية الأبقار والجواميس والصيد مصادر عيش عرب الأهوار لقرون عدة.

  • A woman pours a long, white stream a milk into a bucket (photo: John Wreford)

    بالصور: أهوار جنوب العراق تموت عطشاً

    دعم الاقتصاد المحلي

    تقوم العراقية أم حسن بصناعة "القيمر" من حليب الجاموس في بيتها بهدف بيعه، وهو ما يمثل حلقة في سلسلة الاقتصاد المحلي في مناطق أهوار العراق. فالألبان تُنقل من بيوت مربي الجواميس على متن قوارب لكن وفي ظل قلة أماكن الرعي الجيدة أصاب الجواميس الهزال وقل ما تنتجه من ألبان.

  • A traditional canoe-like boat sits on the dry and cracked marshland (photo: John Wreford)

    بالصور: أهوار جنوب العراق تموت عطشاً

    أرض مسمّمة

    قارب بدائي يجد مكاناً له على وسط الأهوار التي ضربها الجفاف. ويعتقد كثيرون أن تلك المنطقة هي "جنة عدن" التي ذكرت في التوارة. وتمتد الأهوار على مساحة تزيد عن 15 ألف كيلومتر مربع. وخلال انتفاضات 1991 قام الرئيس العراقي آنذاك صدام حسين بتجفيف الأهوار وتسمًيمها ما دفع العديد من الأهالي إلى العيش في مناطق مكتظة وسط معاناة كبيرة.

  • The corpose of a water buffalo lies on the dry earth of the marshes (photo: John Wreford)

    بالصور: أهوار جنوب العراق تموت عطشاً

    ضحية الجفاف

    بقايا جاموسة نافقة ملقاة بعيدا عن مياه الأهوار. ومنذ عهد السومريين عمد سكان الأهوار على تربية الجواميس. وخلال الحقبة السومرية تطورت الزراعة والري وتربية الحيوانات ما أدى إلى وجود حضارة كانت من بين الأسباب التي دفعت إلى إطلاق اسم "مهد الحضارة" على بلاد الرافدين.

  • Three children sort through their catch of fish on the banks of the marsh (photo: John Wreford)

    بالصور: أهوار جنوب العراق تموت عطشاً

    شح الأسماك

    هبة وزينت وحسن ينظرون إلى حصيلة صيدهم من الأسماك. وأدى انخفاض مستوى المياه إلى تراجع كميات الأسماك. في الماضي كان يستخدم عرب الأهوار أدوات بدائية كـ "الفالة" لصيد الأسماك بسبب وفرتها لكن الآن ومع قلة الأسماك يلجأ البعض إلى أساليب غير قانونية كالصيد بالكهرباء لذا اختفت أنواع عديدة من الأسماك.

  • A boy stares at the camera and puts his hand on the back of a large, black water buffalo (photo: John Wreford)

    بالصور: أهوار جنوب العراق تموت عطشاً

    البحث عن مرعى

    صبي من عرب الأهوار يضع يده على إحدى الجواميس التي يرعاها إذ يمتلك عائلته قرابة 15 رأس جاموس لكنها فقدت العديد من الجواميس بسبب قلة الغذاء والأمراض. في الماضي كانت الجواميس تخرج إلى المراعي عند شروق الشمس وتعود عند الغروب والآن لا تمتد فترات الرعي لأكثر من الظهيرة لتعود الجواميس وهي ما تزال جائعة.


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