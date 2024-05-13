"تحكي بشكل شخصي غير مسبوق" - أنغيلا ميركل تصدر مذكراتها

ظلت أنغيلا ميركل مستشارة لألمانيا طيلة 16 عاما، والآن "تحكي بشكل شخصي غير مسبوق عن طفولتها وشبابها" كما "ستصف كيف يتم اتخاذ القرارات المؤثرة" وذلك في مذكراتها التي ستصدر في 30 دولة هذا العام في كتاب من 700 صفحة.

تحت عنوان "الحرية. ذكريات 1954 - 2021"، ستنشر المستشارة الألمانية السابقة أنغيلا ميركل مذكراتها السياسية، التي كتبتها بالتعاون مع "بيآته باومان"، التي شغلت منصب مديرة مكتبها على مدار فترة طويلة.

وستصدر تلك المذكرات في 26 من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل في أكثر من 30 دولة حول العالم، وذلك حسبما أعلنت دار نشر "كيبنهوير أوند فيتش" اليوم الاثنين (13 مايو/ أيار 2024).

ومن المنتظر أن يتضمن الكتاب حوالي 700 صفحة، وستصدر دار نشر أرغون أيضا نسخة مسموعة من الكتاب بصوت الممثلة كورينا حرفوش (هارفوخ) Corinna Harfouch.

وجاء في الإعلان الذي أصدرته دار نشر "كيبنهوير أوند فيتش" عن الكتاب، القول إن ميركل "تحكي بشكل شخصي غير مسبوق من قبل عن طفولتها وشبابها ودراستها في جمهورية ألمانيا الديمقراطية (الشرقية السابقة) والعام الدرامي 1989 الذي شهد سقوط الجدار وبدأت فيه حياتها السياسية".

وقالت الدار إن ميركل(ستبلغ عامها الـ70 في يونيو/ حزيران) تشرك القراء في لقاءاتها ومحادثاتها مع أقوى الشخصيات في العالم، وتابعت الدار أن ميركل تصف في الكتاب كيف يتم اتخاذ القرارات المؤثرة. وأردفت: "يتيح الكتاب إلقاء نظرة فريدة من نوعها على النطاق الداخلي للسلطة – كما أنه مرافعة حازمة من أجل الحرية".

ونقلت الدار عن المستشارة السابقة قولها في الكتاب: "ما هي الحرية بالنسبة لي؟ هذا السؤال يشغلني طوال حياتي. بالطبع، من الناحية السياسية لأن الحرية تتطلب ظروفا ديمقراطية، فبدون ديمقراطية لا توجد حرية، ولا دولة قانون، ولا حفاظ على حقوق الإنسان. ولكن هذا السؤال يشغلني أيضا على مستوى آخر. فالحرية بالنسبة لي هي أن أكتشف حدودي الذاتية، وأن أمضي إلى آخر تلك الحدود".

ومن جانبها، وصفت الناشرة كيرستينه غليبا، المستشارة السابقة بأنها من "أبرز قادة الدول في عصرنا"، مشيرة إلى أنها تعيد إحياء سبعة عقود من التاريخ المليء بالتغيرات خلال سرد ذكرياتها، وأضافت أن "ذكرياتها تفتح أعيننا على الفرص والتحديات، لكنها تفتحها قبل كل شيء على نقاط القوة في ديمقراطيتنا".

تجدر الإشارة إلى أن ميركل (69 عاما) المولودة في هامبورغ والتي نشأت في ألمانيا الشرقية، ظلت على رأس السلطة التنفيذية في بلادها على مدار 16 عاما منذ عام 2005 وحتى عام 2021 حيث لم تخض السباق الانتخابي الذي جرى في خريف ذلك العام.

وكانت ميركل درست الفيزياء لكنها انخرطت في العمل السياسي مع الانقلاب السياسي في الشرق. وتم انتخابها عضوا في البرلمان الألماني "بوندستاغ" عام 1990. وشغلت ميركل منصب وزيرة شؤون المرأة ثم وزيرة البيئة في وقت لاحق. وترأست ميركل الحزب المسيحي الديمقراطي في الفترة بين عامي 2000 و2018.

ص.ش/ أ.ح (د ب أ)