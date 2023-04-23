 تحقيق - هل معاداة السامية في ألمانيا أكثر انتشارا بين المسلمين؟ | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 23.04.2023

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سياسة واقتصاد

تحقيق - هل معاداة السامية في ألمانيا أكثر انتشارا بين المسلمين؟

كثيرًا ما تثار تساؤلات حول ما إذا كانت كراهية اليهود أو الأحكام المسبقة تجاههم أكثر انتشارًا بين المسلمين أو ذوي الأصول المهاجرة في ألمانيا؟ لكن غالبًا ما تكون نتائج الأبحاث حول الموضوع متناقضة، فما السبب وراء ذلك؟

الشرطة الألمانية أمام كنيس يهودي في مدينة هاغن الألمانية بعد مؤشرات على وضع خطير محتمل (أرشيف)

الشرطة الألمانية أمام كنيس يهودي بمدينة هاغن لحمايته بعد مؤشرات على "خطر محتمل" (أرشيف)

في السبت المقدس أو سبت النور، وفي وسط برلين، كان هناك تجمع فلسطيني شارك فيه مئات الأشخاص. أعضاء جمعية "ديموك" الألمانية، التي تراقب الحركات المناهضة للديمقراطية، كانوا يراقبون المظاهرة، ونشروا في وقت لاحق مقطع فيديو من التظاهرة. بحسب الجمعية، هتف مشاركون عدة مرات "الموت، الموت، الموت لإسرائيل". وكذلك هتف رجل من سيارة كانت تحمل مكبر صوت "الموت لليهود"، وفقًا للجمعية.
وتحقق أجهزة أمنية بالحادث، وبعد الحادثة بمدة قصيرة تم حظر مظاهرتين مؤيدتين للفلسطينيين. السفير الإسرائيلي في ألمانيا رون بروسور رأى أن المتظاهرين عبروا "كل خط أحمر ممكن"، وكتب على تويتر أن المشاركين أساؤوا استخدام الحريات في ألمانيا للمطالبة بـ"إبادة إسرائيل واليهود". وبالنسبة لوزير العدل الاتحادي ماركو بوشمان، هناك اشتباه أولي في التحريض على الكراهية.

الأبحاث حول الموضوع قليلة وضعيفة نسبيًا
مثل هذه المظاهرات هي حجة واضحة لأولئك الذين يرون أن معاداة السامية "أكثر انتشارًا بكثير" بين المسلمين والأشخاص ذوي الأصول المهاجرة مقارنة بالأشخاص الذين ليس لديهم خلفية مهاجرة وغير المسلمين.

مختارات

لكن سينا ​​أرنولد من "مركز أبحاث معاداة السامية" في جامعة برلين التقنية تقول: "اعتمادًا على نوع معاداة السامية التي ينظر إليها المرء، يظهر الأشخاص ذوي الأصول المهاجرة والمسلمون مواقف معادية  للسامية أكثر أو أقل من الأشخاص الذين ليسوا من أصول مهاجرة أو غير المسلمين".
وتشير أرنولد إلى أنه لا يمكن استخلاص نتائج شاملة حول انتشار معاداة السامية في المجموعات السكانية التي تمت دراستها. وقد قامت بالاطلاع على أهم الدراسات حول هذا الموضوع ولخصتها لجامعة برلين التقنية بطلب من منصة "Mediendienstes Integration" (خدمة إعلام الاندماج)، وهي منصة للصحفيين حول مواضيع اللجوء والهجرة والتمييز.

أرنولد هي أيضا مديرة مشروع في "معهد أبحاث التماسك الاجتماعي" وأجرت لسنوات دراسات حول المواقف تجاه اليهودية والمحرقة والصراع في الشرق الأوسط. ومن خلال ذلك، تقوم بالتحقيق في أسباب المواقف المعادية للسامية بين اللاجئين والوافدين الجدد الآخرين، وهو مجال جديد تقريبا، لأن الأبحاث حول هذه الموضوعات المثيرة للجدل لا تزال قليلة وضعيفة نسبيًا. من ناحية أخرى، هناك العديد من الدراسات العلمية التي تظهر أن معاداة السامية ظاهرة منتشرة في جميع أنحاء المجتمع الألماني.

مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين في برلين (08.04.2023)

ترديد هتافات معادية للسامية في مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين ببرلين أدى إلى حظر مظاهرات مماثلة

معاداة السامية المرتبطة بإسرائيل تعتمد على مدة الإقامة!
الأحداث المعادية للسامية مثل تلك التي وقعت في برلين قبل فترة وجيزة من عيد الفصح تنتمي إلى فئة "معاداة السامية المرتبطة بإسرائيل". وهذه تكون، على سبيل المثال، عندما يتم مساواة سياسات إسرائيل بالاشتراكية الوطنية (النازية)، أو تحميل اليهود في جميع أنحاء العالم المسؤولية عن سياسات إسرائيل، أو إنكار حق إسرائيل في الوجود.

ووفقًا لأرنولد، هذا النوع من معاداة السامية أكثر شيوعًا بين الأشخاص ذوي الأصول المهاجرة مقارنة بالذين ليسوا من أصول مهاجرة، وتضيف: "ترى الدراسات ارتباطًا بطول مدة الإقامة لدى الأشخاص من أصول مهاجرة. فزيادة الموافقة على العبارات المعادية للسامية يتضاءل كلما طالت مدة بقاء المهاجرين في ألمانيا". وتوضح أرنولد ما يسمى بـ"تأثير التكيف الثقافي" بالقول: "أي أنه تأقلم مع المحظور الرسمي في معاداة السامية بالمجتمع الألماني".



"معاداة السامية الثانوية" أقل انتشارا بين المسلمين
في بعض البلدان الأصلية للأشخاص ذوي الأصول المهاجرة أو المهاجرين في ألمانيا، تنتشر معاداة السامية أكثر من ألمانيا وغالبًا ما تكون جزءًا من دعاية الدولة. وتعد معاداة السامية المرتبطة بإسرائيل أكثر انتشارًا بين المسلمين. تقول الخبيرة في معاداة السامية: "الأنماط التفسيرية هي التوجه الديني والموقف المحافظ السلطوي والأصل الإقليمي والقومي. أي أن معاداة ممنهجة للصهيونية تحدث في بعض هذه المناطق".

ومع ذلك، تظهر صورة مختلفة تمامًا عندما يتعلق الأمر بـ"معاداة السامية الثانوية"، وهي تكون عندما يتم إضفاء الطابع النسبي على الهولوكوست أو إنكاره، أو المطالبة بتصفية حسابات من الماضي أو عندما يتم التعبير عن خطاب يعكس دور الضحايا والجناة. تقول أرنولد: "يميل هذا إلى أن يكون أقل شيوعًا بين الأشخاص من أصول مهاجرة، بما في ذلك المسلمين، لأن هذا الشكل من معاداة السامية ينطوي على التعامل مع تاريخ العائلة الألمانية، والذي قد يكون أقل أهمية للأشخاص من أصول مهاجرة".

سينا ​​أرنولد من مركز أبحاث معاداة السامية في جامعة برلين التقنية

سينا ​​أرنولد من "مركز أبحاث معاداة السامية" في جامعة برلين التقنية

الدراسات حول معاداة السامية التقليدية متناقضة!
الفئة الثالثة هي معاداة السامية التقليدية أو الكلاسيكية. وهي عندما تكون هناك أحكام مسبقة أو نظرة للعالم يُنسب فيها لليهود خصائص بيولوجية أو "عرقية" أو ثقافية معينة. وغالبًا ما تتحد هذه الصور النمطية لتشكل نظريات المؤامرة. تقول أرنولد: "هنا البحث متناقض في الواقع. هناك دراسات وجدت قيمًا أعلى، وأخرى مماثلة، وأخرى قيم أقل في الأشخاص ذوي الأصول المهاجرة مقارنة بالأشخاص الذين ليست لديهم خلفية مهاجرة"، وتضيف: "الذين لديهم أعلى نسبة من معاداة السامية هم الأشخاص ذوو الأصول المهاجرة والذين لا يحملون الجنسية الألمانية".

هنا، تصبح معاداة السامية مسألة أجيال وأصل اجتماعي وثقافي. على سبيل المثال، من المرجح أن يوافق المهاجرون على تصريحات معادية للسامية أكثر من أطفالهم المتجنسين. وهناك أيضًا اختلافات كبيرة فيما يتعلق بالبلدان الأصلية. تقول أرنولد: "معدلات الموافقة على التصريحات المعادية للسامية أقل بالنسبة للأشخاص الذين لديهم أصول مهاجرة من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مقارنة بالأشخاص من أصول مهاجرة تركية أو عربية".

أوجه التشابه مع ناخبي حزب البديل من أجل ألمانيا
وفقًا لدراسات أرنولد، بالنسبة لأكثر من خمسة ملايين مسلم في ألمانيا، فإن معدلات الموافقة على معاداة السامية الكلاسيكية أعلى عمومًا من غير المسلمين. وبالإضافة إلى التفسير العقائدي الأصولي أو التقليدي المحافظ للدين والقومية العربية، فإن التأثر الشخصي بسبب الصراع في الشرق الأوسط هو أيضًا من بين التفسيرات المحتملة.

بالمناسبة، توصل مشروع البحث "برلين مونيتور" إلى نتيجة مثيرة للاهتمام في عام 2019 مفادها أن بعض المسلمين ممن يحملون مشاعدر معادية للسامية "لا يختلفون من حيث قيمهم ومواقفهم المحتملة عن الدوائر المحافظة والسلطوية للألمان (غير المسلمين)"- أي مثل بعض ناخبي حزب البديل من أجل ألمانيا، لأن معاداة السامية تتأثر بالدين بقدر أقل من التأثر بالمواقف السلطوية المحافظة.

أوليفر بيبر/م.ع.ح/ع.خ

  • Gründung des Staates Israel 1948 Premierminister Ben-Gurion (picture-alliance/dpa)

    في صور.. سبعون عاماً على قيام إسرائيل

    "انتصار الأمل"

    في الـ 14 من أيار/مايو 1948 أعلن رئيس الوزراء ديفيد بن غوريون قيام دولة إسرائيل. ومما قاله بن غوريون آنذاك: "لم يفقد الشعب اليهودي الأمل مطلقاً. ولم تنقطع صلواته للحرية وللعودة إلى وطنه. واليوم عاد اليهود إلى وطنهم الأصلي. وصار لهم دولة خاصة بهم".

  • Archivbild vom israelischen Flagge vor den Vereinigten Nationen 1948 (Getty Images/AFP)

    في صور.. سبعون عاماً على قيام إسرائيل

    انتصار دبلوماسي

    بعد ذلك مباشرة تم في نيويورك رفع علم الدولة الجديدة أمام مبنى الأمم المتحدة. وبالنسبة للإسرائيليين شكل ذلك خطوة إضافية نحو الأمن والحرية. وأخيراً أصبح لهم دولة معترف بها دولياً.

  • Timeline 2er Weltkrieg Auschwitz wird befreit (picture-alliance/dpa/akg-images)

    في صور.. سبعون عاماً على قيام إسرائيل

    الساعة المظلمة

    يمكن قراءة أهمية تأسيس دولة إسرائيل على خلفية الهولوكوست. فالنازيون قتلوا خلال الحرب العالمية الثانية ستة ملايين يهودي. الصورة لمعتقلين في معسكر أوسشفيتس.

  • Israel Unabhängigkeitskrieg1948 flüchtende Palästinenser (picture-alliance/CPA Media)

    في صور.. سبعون عاماً على قيام إسرائيل

    "النكبة" ـ الكارثة

    يحيي الفلسطينيون يوم تأسيس دولة إسرائيل كيوم "نكبة" بالنسبة لهم؛ إذ توجب على نحو 700.000 فلسطيني مغادرة أراضيهم. وعليه فإن تأسيس دولة إسرائيل هو بداية ما يسمى "صراع الشرق الأوسط" الذي لم يتم حله حتى بعد مرور 70 عاماً عليه.

  • Bildergalerie Ausstellung Ihr glücklichen Augen (Photo House Pri-Or, Tel Aviv)

    في صور.. سبعون عاماً على قيام إسرائيل

    العمل من أجل المستقبل

    الطريق السريع رقم 2 تربط بين مدينتي تل أبيب ونتانيا وتوثق كذلك لإرادة انبعاث الدولة الفتية. وتم تدشين الطريق في 1950 من قبل وزيرة العمل الإسرائيلية غولدا مايير التي فرضت على البلاد بعد توليها رئاسة الحكومة نهج تحديث اقتصادي واجتماعي صارم.

  • Kinder im Kibbuz ca. 1950 (G. Pickow/Three Lions/Hulton Archive/Getty Images)

    في صور.. سبعون عاماً على قيام إسرائيل

    كيبوتس

    الكيبوتسات هي تجمعات سكنية تعاونية تم إشادتها في كل أنحاء إسرائيل، ولاسيما في السنوات الأولى بعد تأسيس الدولة. وفيها طبق اليهود العلمانيون وأيضاً من ذوي التوجهات الاشتراكية تصوراتهم حول المجتمع.

  • Sechstagekrieg - israelische Panzer in den Golanhöhen - Syrien (Imago/Keystone)

    في صور.. سبعون عاماً على قيام إسرائيل

    الدولة الحصينة

    استمرت التوترات مع الجيران العرب. وفي 1967 أدت تلك التوترات إلى "حرب الأيام الستة" التي انتصرت فيها إسرائيل على مصر والأردن وسوريا ولبنان، التي كانت مدعومة أيضا من وحدات سعودية ويمنية أقل. وفي الوقت نفسه بسطت إسرائيل سيطرتها على القدس الشرقية والضفة الغربية ـ وكان ذلك بداية توترات وحروباً إضافية في المنطقة.

  • Olympia Attentat von München 1972 (dapd)

    في صور.. سبعون عاماً على قيام إسرائيل

    انتصار وموت

    في الألعاب الأولمبية في 1972 بميونيخ أحرز السباح اليهودي الأمريكي مارك شبيتس سبعة أرقام قياسية عالمية. وفي منتصف الدورة الأولمبية اقتحم إرهابيون فلسطينيون القرية الأولمبية واحتجزوا الرياضيين الإسرائيليين كرهائن. وانتهت محاولة تحريرهم من قبل الشرطة الألمانية بكارثة: إذ قتل الإرهابيون الرياضيين الإسرائيلين المحتجزين.

  • Symbolbild Israel Siedlungen im Westjordanland (picture-alliance/newscom/D. Hill)

    في صور.. سبعون عاماً على قيام إسرائيل

    مستوطنات في أرض العدو

    سياسة الاستيطان الإسرائيلية عامل تسخين دائم للنزاع مع الفلسطينيين. وتتهم سلطة الحكم الذاتي الفلسطينية إسرائيل بمنع قيام دولة فلسطينية مستقبلية من خلال بناء مزيد من المستوطنات. وحتى الأمم المتحدة تشجب بناء المستوطنات، إلا أن إسرائيل إلى يومنا هذا لا تعبأ بذلك.

  • Gazastreifen Erste Intifada 1987 (picture-alliance/AFP/E. Baitel)

    في صور.. سبعون عاماً على قيام إسرائيل

    غضب وكراهية وحجارة

    في شتاء 1987 احتج الفلسطينيون ضد الحكم الإسرائيلي في الأراضي المحتلة. وتفجرت الاحتجاجات في مدينة غزة وانتقلت بسرعة إلى القدس الشرقية والضفة الغربية. واستمرت تلك الانتفاضة على مدار سنوات وانتهت بتوقيع اتفاقيات أوسلو في 1993.

  • USA Weißes Haus Unterzeichnung von Oslo 1 Präsident Bill Clinton (M) Israels Premierminister Yitzhak Rabin und PLO Vorsitzender Jassir Arafat (picture-alliance/CPA Media )

    في صور.. سبعون عاماً على قيام إسرائيل

    وأخيراً السلام؟

    بوساطة الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون باشر رئيس الوزراء الإسرائيلي إسحاق رابين والزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات في 1993 محادثات سلام. وانتهت هذه المفاوضات بتوقيع "اتفاقية أوسلو" وبالاعتراف المتبادل.

  • Israel 1995 - Premierminister Peres (Getty Images/AFP/J. Delay)

    في صور.. سبعون عاماً على قيام إسرائيل

    كرسي فارغ

    اغتال طالب حقوق متطرف إسحاق رابين في الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر 1995. نسف الاغتيال عملية السلام وكشف الانقسام السياسي داخل المجتمع الإسرائيلي؛ فقد زادت الفجوة بين اليهود المعتدلين والمتطرفين، وكذلك بين العلمانيين والأصوليين. الصورة تظهر رئيس الوزراء السابق شيمون بيريس بجانب الكرسي الفارغ لسلفه.

  • Altbundespräsident Johannes Rau gestorben Johannes Rau (picture-alliance/dpa)

    في صور.. سبعون عاماً على قيام إسرائيل

    محاولة قول ما لا يمكن قوله

    الإبادة الجماعية بحق اليهود تؤثر إلى يومنا هذا على العلاقات الألمانية الإسرائيلية. وفي شباط/فبراير 2000 كان الرئيس الألماني الأسبق يوهانس راو أول رئيس ألماني يلقي كلمة باللغة الألمانية أمام الكنسيت. طلب راو العفو من أجل صالح الأبناء والأحفاد.

  • Israel Mauerbau 2002 (picture-alliance/dpa/dpaweb/S. Nackstrand)

    في صور.. سبعون عاماً على قيام إسرائيل

    الجدار الإسرائيلي

    سياسة الاستيطان الإسرائيلية وراء تسخين المواجهة مع الفلسطينيين. وفي عام 2002 شيدت إسرائيل جداراً يبلغ طوله 107 كيلومتراً في الضفة الغربية. ورغم أن الجدار قلل من أعمال العنف، إلا أنه لم يحل المشاكل السياسية للنزاع المستمر منذ 70 عاماً بين الشعبين.

  • Israel Besuch Außenminister Maas in Yad Vashem (picture-alliance/dpa/I. Yefimovich)

    في صور.. سبعون عاماً على قيام إسرائيل

    انحناء أمام الموتى

    وزير الخارجية الألماني الجديد هايكو ماس يسير بخطى ثابتة على تقليد التقارب الألماني الإسرائيلي. وقادته رحلته الخارجية الأولى كوزير للخارجية إلى إسرائيل. وفي آذار/مارس 2018 وضع ماس إكليلاً من الورود على النصب التذكاري ياد فاشيم إجلالاً لضحايا الهولوكوست.