تحقيق لـ"الجزيرة" عن "الجوازات الذهبية" يطيح برئيس برلمان قبرص

استقال رئيس البرلمان القبرصي ديمتريوس سيلوريس اليوم الخميس (15 أكتوبر/تشرين الأول) في أعقاب فضيحة تشمل أموالا مقابل جوازات سفر أحرجت السلطات في الدولة العضو بالاتحاد الأوروبي.

وكشف تحقيق لشبكة الجزيرة تورط ساسة بارزين، بينهم سيلوريس، وعضو آخر بالبرلمان، في مساعدة مجرم على الحصول على جواز سفر من خلال برنامج قبرص الخاص بالحصول على المواطنة مقابل الاستثمار.

وصورت شبكة الجزيرة سيلوريس (67 عاما) سرا وهو يتحدث إلى مراسل متخفٍّ يتظاهر بأنه ممثل لرجل أعمال صيني لديه سجل إجرامي. ويظهر سيلوريس وهو يعد بتسهيل طلب جواز سفر لرجل الأعمال. وكان للمستثمر الوهمي سجل جنائي الأمر الذي في حد ذاته كان يجب أن يستبعد مقدم الطلب.

ونفى سيلوريس، وهو مُشرع منذ 28 عاما ورئيسا للبرلمان منذ 2011، ارتكاب أي مخالفات، قائلا إن أي تعليقات تم إخراجها من سياقها. وقال في بيان نشرته الصحف القبرصية "أعتقد اعتقادا راسخا أنني لم أخالف القانون بأي حال من الأحوال". وأكد أن السلطات القضائية سوف تقرر ما حدث بالفعل. وقال سيلوريس في رسالة الاستقالة "لم انتهك القانون باي شكل من الاشكال لكني أقدم استقالتي لعدم اعطاء أي ذريعة للذين يعتقدون أن وجودي في هذا المنصب يعرقل حسن سير البرلمان".

وعُرض الفيلم الوثائقي في الـ12 من أكتوبر/ تشرين الأول، مما أثار غضبا عاما وأجبر السلطات على تعليق برنامج المواطنة مقابل الاستثمار الذي يدر الأرباح للدولة.

وديميتريس سيلوريس هو ثاني أرفع مسؤول حكومي في قبرص، وكان يقوم بأعمال الرئيس في غياب الرئيس نيكوس أناستاسيادس.

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وكان الرئيس أناستاسيادس قد أعلن أمس الأول الثلاثاء إلغاء البرنامج، الذي يمنح المواطنة القبرصية للأشخاص الذين يقدمون استثمار بقيمة 2,5 مليون يورو (2,9 مليون دولار). وقال المتحدث باسم الحكومة كيرياكوس كوشوس إن مجلس الوزراء وافق في اجتماع طارئ على إلغاء البرنامج بسبب "نقاط ضعف طويلة الأمد وانتهاك واستغلال بنود برنامج الاستثمار". وأضاف أن البرنامج الذي حقق سبعة مليارات يورو (8,25 مليارات دولار) سينتهي في الأول من تشرين الثاني/نوفمبر 2020، لافتا إلى أن الحكومة "ستدرس بشكل كامل سياستها لتشجيع الاستثمار" بعد الانتهاء من التحقيق في ما يسمى نظام "جوازات السفر الذهبية".

وتعيد السلطات القبرصية النظر في ملفات 4 آلاف شخص استفادوا من البرنامج الذي اطلق في 2007 وتطور خصوصا بعد الأزمة الاقتصادية في 2013. والأسبوع الماضي أعلنت قبرص إلغاء سبعة جوازات سفر.

ع.ج.م/و. ب (د ب أ، رويترز، أ ف)