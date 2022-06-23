 تحقيق: كيف توّرط نظام الأسد في تجارة مخدرات بأرباح خيالية؟ | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 23.06.2022

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سياسة واقتصاد

تحقيق: كيف توّرط نظام الأسد في تجارة مخدرات بأرباح خيالية؟

تحقيق نشرته المجلة الألمانية دير شبيغل، يوضح كيف تورط النظام السوري عبر وحدات عسكرية وعصابات مسلحة ومقربين من الرئيس، في تجارة مخدرات تجاوزت قيمتها في عام واحد 5.7 مليار دولار، وأضحت حاليا أهمّ ما يتم تصديره من سوريا.

الرئيس السوري بشار الأسد

الرئيس السوري بشار الأسد، ما مدى تورط نظامه بتجارة الكبتاغون؟

بدأت القصة بشكوك وانتهت إلى اكتشاف إحدى أكبر شبكات تهريب المخدرات خلال السنوات الأخيرة. نظام الأسد في قلب ضجة كبرى بعد تحقيق لدير شبيغل بيّن أن سوريا أضحت مُنتجاً رئيسياً لحبوب الكبتاغون أو الكبتاجون، بتجارة تدر أرباحا خيالية وبإنتاج كبير لم يتأثر بعمليات المصادرة.

يشير التحقيق إلى أن قصة اكتشاف المخدرات بدأت في رومانيا، تحديدا في أبريل/نيسان 2020، عندما تم العثور على بضاعة معدات مثيرة للجدل، وبعد فتحها تبين وجود 2.1 مليون حبة كبتاغون أو كبتاجون (حبوب منشطة صنعت لعلاج فرط الحركة لدى الأطفال، لكنها مُنعت لاحقاً لكونها تسبب الإدمان والاكتئاب، وتصنف حالباً ضمن دائرة المخدرات، كما يرى فيها البعض بديلا رخيصا عن الكوكايين)، تحتوي على نسبة 11.5 من مكون الأمفيتامين، وبقيمة تصل إلى 43.5 مليون يورو.

وثائق البضاعة بيّنت أنها قادمة من سوريا، في اتجاه السعودية، مرورا برومانيا. وبعد تتبع المكالمات، تم الوصول إلى شخص باسم أبو فؤاد، وهو سوري اسمه الحقيقي إياد، من مدينة اللاذقية، كان يدير هناك شركة للاستيراد والتصدير، قبل إغلاق شركته من طرف الفرقة الرابعة التابعة لقوات الأسد، ومن هناك غادر إلى تركيا ثم لبنان، وهو حاليا في جنوب ألمانيا، حيث التحق بأسرته التي طلبت اللجوء عام 2015.

حبوب الكبتاجون عند مصاردتها في مواد غذائية في السعودية

حبوب الكابتاجون ، هل أضحت مصدر الدخل الرئيسي للنظام السوري؟

ليس إياد وحده، هناك سوريان آخران، وجزائري، كلهم يعيشون في ألمانيا، من المشتبه بهم في تجارة هذه الحبوب، وستبدأ محاكمتهم قريبا في مدينة إسن. مصادرة هذه الحبوب تكرر كثيرا في عدة دول خلال الأشهر الأخيرة، ومن ذلك 84 مليون حبة في ميناء ساليرنو الإيطالي بقيمة تتجاوز مليار يورو، كما صادرت السلطات المصرية كميات من الكبتاغون أو الكبتاجون والحشيش في حاويات تابعة لشركة السوري رامي مخلوف، ابن عم الرئيس السوري بشار الأسد، وقد نفى وقتها رامي أن تكون شركته متورطة.

مختارات

"النظام هو الكارتل"

من خلال شحنات كثيرة، تبين أن سوريا باتت مصدرا للمخدرات في المنطقة المتوسطية، وتحوّل تصدير الكبتاغون أو الكبتاجون إلى أهم بضاعة تصدر من هناك حسب ما يؤكده جول رايبورن، المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا: "أعتقد أن نظام الأسد لن يستطيع تحمل استمرار خسائر مصادرة شحنات الكبتاجون". لكن الأمر لا يتعلق فقط بأن النظام يغض الطرف عن هذه التجارة، بل "هو الكارتل" حسب تصريحاته.

وتذكر المجلة أنه كان سابقا من المستحيل اكتشاف من يقفون وراء عمليات التسليم، لكن القضية المعروضة في إيسن يمكنها أن تغير ذلك، إذ يعتقد المحققون أن إياد هو قلب الكارتل في ألمانيا، وتمكنوا من ربط نشاطه مع أكثر من طن من الكبتاغون وأكثر من طن من الحشيش، بقيمة تبلغ حوالي 130 مليون أورو.

لكن ما علاقة نظام الأسد؟

تتحدث المجلة أن اثنين من الناشطين في التجارة كانا يشغلان سابقا مناصب مؤثرة في ميناء اللاذقية، كما أنه ورغم اعتراض الكثير من الشحنات، بقيت تصدر بشكل مستمر من هذا الميناء، ما يبين وجود إنتاج كبير، كما تم اعتراض مكالمة هاتفية يتحدث فيها مشتبه سوري في ألمانيا عن علاقاته الممتازة مع أفراد من عشيرة الأسد.

مصادرة حبوب الكابتاجون في إيطاليا

أوروبا بعد السعودية ودول خليجية أخرى أضحت سوقا لحبوب الكبتاجون القادمة من سوريا حسب مصادر ألمانية

وجد المحققون كذلك أدلة على جني الفرقة الرابعة، التي يقودها ماهر الأسد، شقيق الرئيس بشار الأسد، أموالا من هذه الشحنات، ويعتقدون أنها تحصل على 300 ألف دولار عن كل حاوية تشحن من اللاذقية، مع 60 ألف دولار أخرى يُفترض أنها تُدفع للجنود حتى يغضوا الطرف، كما توضع هذه الشحنات داخل منتجات قانونية، زيادة عن أن ميناء اللاذقية هو تحت سيطرة عائلة الأسد منذ عقود.

يبرز التحقيق كذلك أن هناك عصابات مسلحة متورطة في الشحنات، منها "عصابة الحوت"، وهم أفراد مسيحيون حاربوا إلى جانب ميليشيات الأسد، وأعطيت لها امتيازات تجارة الكبتاغون. كما يظهر دور حزب الله اللبناني، المتحالف مع نظام الأسد، وقد استفاد من خبرته في تصدير الحشيش الذي يزرع في سهل البقاع، لأجل تصدير الكبتاغون، خصوصاً بعد سيطرته على مناطق في غرب سوريا.

كما يدير العديد من أبناء عمومة الأسد وأتباع النظام مجموعة من المصانع في القرداحة وأجزاء من حمص. وذكر رجل أعمال سوري فرّ من البلد للمجلة إنه زار أحد المصانع في اللاذقية وأكد أن هناك حراسا مسلحين يقومون بدوريات هناك، كما أكد محقق مخدرات سوري سابق للمجلة وجود هذه المصانع.

أرباح خيالية

وصلت قيمة شحنات المخدرات إلى 5.7 مليار دولار عام 2021 حسب بعض التقديرات، أي أعلى بكثير من قيمة شحنات المواد القانونية.  وتوجه بشكل كبير إلى الخليج، خصوصا إلى دبي والسعودية، إذ يستهلك 40 من متعاطي المخدرات في السعودية هذه الحبوب، كما توجه كذلك إلى ليبيا.

اكتشاف حبوب الكبتاغون في مواد غذائية في السعودية

اكتشاف حبوب الكابتاغون في مواد غذائية في السعودية يُظهر فقط جزءا من الحيل التي يقوم بها المصدرون لإخفاء جرائمهم

عام 2020، بيّنت سجلات الأمم المتحدة أن سوريا استوردت 50 طناً بالكامل من مكون أساسي مهم لإنتاج الكبتاجون. تسمى هذه المادة الكيميائية السودوإيفيدرين، وتعد هذه الكمية أكبر بكثير مما تستورده سويسرا، إحدى كبار صناع الأدوية في أوروبا والعالم.

كما تبين الطريقة التي تخفى بها شحنات الكبتاغون وجود احترافية كبيرة لا يمكن القيام بها إلا في المصانع. يقول مسؤول إيطالي ممن اعترضوا شحنة الكبتاغون في ميناء ساليرنو: ""كانت لفافات الورق ضخمة للغاية لدرجة أننا لم نكن لنجد الحبوب بداخلها لو قمنا بتصويرها بالأشعة السينية". ولم يتم اكتشاف الشحنات إلا بعد اتصال من مخبر بوجود كميات حشيش في شحنات متوقفة في الميناء بسبب فترة الإغلاق خلال ذروة فيروس كورونا.

ورغم كل هذه المصادرة، استمر إرسال الشحنات بكميات كبيرة، بل كانت توضع حتى داخل صابون الزيتون كما جرى في مصادرة الشحنات في رومانيا، وحاليا باتت أيّ شحنات قادمة من اللاذقية موضع شك كبير.

جدير بالذكر، أن النظام السوري سبق له أن أعلن مصادرة العديد من شحنات الكبتاغون، ومن ذلك شحنات متجهة إلى الأردن، كما أعلن لبنان عن إجراءات مماثلة، لكن التحقيق يشير إلى أن الشحنات المصادرة في أوروبا تبين أن حجم الإنتاج كبير جدا ومن الصعب للغاية أن يحدث دون تورط رسمي.

ع.ا  (دير شبيغل)

  • Cannabis Marihuana (Fotolia/Opra)

    الطبيعة معمل لانتاج مخدرات وسموم قاتلة!

    القنب

    يحتوي نبات القنب على المادة ذات التأثير النفسي "تيترايدروكانابينول" (THC). بجعل من يتناوله يشعر بالبهجة والاسترخاء، كما من الممكن استخدامه كمسكن للألم. تحتوي أزهار النباتات المؤثنة غير المخصبة على كميات عالية من الـ(THC)، ولهذا السبب يتم استخدامها لإنتاج الماريجوانا. بعض أنواع القنب خالية تماما من (THC) وتزرع لإنتاج الألياف.

  • opium poppy (picture alliance/dpa/D.Ramik)

    الطبيعة معمل لانتاج مخدرات وسموم قاتلة!

    أقوى مسكن للألم

    ينتج الخشاش المنوم الأفيون. ولحصاد ذلك، تقطع الكبسولات للسماح للسائل الأبيض (الحلبي) بالخروج والجفاف. يحتوي الخشاش على كميات عالية من المورفين، أقوى مسكنات الألم الدوائية.

  • Pluteus salicinus (picture alliance/dpa/Wildlife)

    الطبيعة معمل لانتاج مخدرات وسموم قاتلة!

    الفطر السحري

    الفطر فنان كيميائي.. بعض أنواع الفطر ينتج مؤثرات نفسية. مثل هذا الفطر ذو اللون الرمادي Pluteus salicinus. ينمو على الخشب ويحتوي على بسيلوسيبين، وهو مركب كيميائي يسبب الهلوسة البصرية والعقلية. ومن الآثار الجانبية الغثيان ونوبات الذعر.

  • Chewing on a coca leaf (Reuters)

    الطبيعة معمل لانتاج مخدرات وسموم قاتلة!

    المخدرات وجبة خفيفة

    تحتوي أوراق نبات الكوكا على مركبات كيميائية مماثلة للكوكايين. إذ تخفف الألم وتعمل كما المنشطات. يعتبر مضغ أوراق الكوكا الخام في كثير من بلدان أمريكا اللاتينية، أمرا شائعا جداً. كما يساعد السياح على التعامل بشكل أفضل مع داء المرتفعات. وبتخمير وتجفيف الأوراق وتجهيزها كيميائياً، ينتج الكوكايين.

  • Angel's trumpet (picture alliance/dpa)

    الطبيعة معمل لانتاج مخدرات وسموم قاتلة!

    أبواق الملاك

    قد يكون النظر إلى هذه الزهرة الجميلة ممتعاً، غير أن تذوقها سام. كل أجزاء هذه الزهرة تحتوي على قلويات، وهي مركبات كيميائية ذات آثار قوية على جسم الإنسان. وحين تؤكل أو تدخن هذه النبتة ستزداد ضربات القلب، وتسبب الهلوسة. كما هو الحال مع كافة المخدرات الطبيعية، وإيجاد الجرعة المناسبة أمر صعب. إذ تقع حوادث مميتة في كثير من الأحيان.

  • Datura inoxia, Datura inoxia, toloache, thornapple (picture-alliance/blickwinkel/R. Koenig)

    الطبيعة معمل لانتاج مخدرات وسموم قاتلة!

    نبات الداتورة

    تعرف الداتورة على شبكة الانترنت بـ (thornapples)، كمخدرات طبيعية. وهي فكرة سيئة جداً. إذ تسبب هذه النبتة هلوسة قوية، مع ابتعاد كامل عن الواقع. ويميل متعاطو هذه المادة إلى إيذاء أنفسهم بشدة تحت تأثيرها.

  • Peyote cactus (picture-alliance/WILDLIFE)

    الطبيعة معمل لانتاج مخدرات وسموم قاتلة!

    صبار مخدر

    يمتلئ صبار (Peyote cactus) الذي ينمو في المكسيك وتكساس، بالميسكالين، وهو مركب مهلوس غير قانوني بموجب الاتفاقية الدولية للمؤثرات العقلية. ميسكالين يغير عمليات التفكير والإحساس بالوقت والوعي الذاتي. يقطع الصبار إلى أجزاء للأكل أو يغلى مع الشاي. ويُذكر بأن بعض أنواع الصبار عرضة للانقراض.

  • Myristica seeds (picture alliance/CTK/R. Pavel)

    الطبيعة معمل لانتاج مخدرات وسموم قاتلة!

    جوزة الطيب

    كمية كبيرة من جوزة الطيب من شأنها أن تعطي تأثير المخدر، لاحتوائها على الميريستيسين، المركب الذي يسبب الهلوسة. ولكن لا داعي للقلق. إذ أن استعمال جوزة الطيب كتوابل فقط قد لا تصل حد تلك الجرعة المخدرة. غير أن استعمالها المفرط يؤدي إلى حدوث آثار جانبية مثل الصداع والغثيان والإسهال.

  • Mitragyna speciosa (picture-alliance/Arco Images/Sunbird Images)

    الطبيعة معمل لانتاج مخدرات وسموم قاتلة!

    أوراق مخدرة

    نعم، هذا صحيح، جنوب شرق آسيا هو موطن شجرة القرطوم الأصلي. وتتضمن أوراق هذه الشجرة مركب الأفيونيات مثل (Mitragynine) الذي يستخدم لأغراض دوائية. إذ تمضغ الأوراق لتسكين الألم أو لزيادة الشهية أو معالجة الإسهال.

  • tobacco plant (picture alliance/ZB)

    الطبيعة معمل لانتاج مخدرات وسموم قاتلة!

    نبتة تقتل الملايين سنويا

    ينتج التبغ مواد كيميائية سامة ومسببة للإدمان، كالنيكوتين ومواد شبه قلوية. مع هذا الخليط من المواد الخطيرة يصبح تدخين هذه الأوراق أو أكلها بالغ الخطورة على جسم الإنسان. بريجيت أوستراث/ ريم ضوا.