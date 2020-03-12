 تحقيق قضائي ضد نجم ريال مدريد بسبب كسره الحجر الصحي | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 20.03.2020

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رياضة

تحقيق قضائي ضد نجم ريال مدريد بسبب كسره الحجر الصحي

كنجم شهير كان عليه أن يكون قدورة للآخرين الالتزام بالحجر الصحي، لكن لوكا يوفيتش عوض ذلك شارك في حفلة، والنتيجة متابعة قضائية وتوبيخ من قيادات الدولة، ما أضطره للإعتذار وتوضيح موقفه

لوكا يوفيتش

لوكا يوفيتش

عوض الالتزام بمدةالحجر الصحي والبالغة 14 يوما، فضل قلب هجوم ريال مدريد الإسباني لوكا يوفيتش، السهر والاستمتاع مع أصدقائه، وذلك في ذروة أزمة جائحة كورونا العالمية.

سلوك قوبل باستياء شديد من قبل سلطات بلاده صربيا، حيث أعلنت النيابة العامة فتح تحقيق ضده، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الصربية الرسمية (تانيوغ) مساء الخميس (19 مارس/ آذار 2020)، وكشفت استنادا إلى النائب العام أن المهاجمأقرّ في التحقيق خروجه من بيته مرة واحدة لشراء دواء من الصيدلية. غير أن الصحافة المحلية اتهمته بحضور حفلة في العاصمة بلغراد، إذ كتبت صحيفة "كورير" المحلية: "ما خطبك أيها الفتى، أتريد قتلنا جميعا؟!".

ولم تقتصر الانتقادات على مستوى الاعلام، بل بلغت أعلى مناصب الدولة، وتحديدا من رئيسة الوزراء آنا برانبيتش، متحدثة عن "نموذج سيء" في التعامل مع الأزمة. 

وكانت أن رئيسة وزراء صربيا قد دعت مواطنيها في وقت سابق بعدم العودة إلى البلاد حتى لا ينتشر الوباء. نداء لم يستجب له  45 ألف شخص.

وحسب ما أوضح والد نجم ريال مدريد البالغ من العمر 22 عاما، فقد عاد ابنه بعد حصوله على إذن خاص من إدارة "ميرينغي" لأن الفحص الذي أجري له في مدريد، أثبت خلوه من الفيروس.

وأمر "الأبيض الملكي" بإجراء فحوصات لجميع أعضاء فريقي كرة القدم وكرة السلة بعد أن سجلت أولى الإصابات في صفوفه لدى أحد لاعبي فريق كرة السلة، على إثرها خضع الفريقان إلى حجر صحي لمدة  14 يوما.

واعتذر مهاجم ريال مدريد الإسباني لكرة القدم لوكا يوفيتش الخميس عن كسره شروط العزل الصحي وكتب عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي "بداية، أنا آسف جدا لأنني موضوع النقاش الرئيسي هذه الأيام، وأنا آسف لأن الناس يكتبون عني بشكل متكرر وليس عن الأطراف الأساسيين في مكافحة هذه الأزمة، وهم الأطباء والعاملون في مجال تقديم الرعاية الصحية".
 وأضاف "في مدريد، فحص +كوفيد-19+ (الذي خضع له) كان سلبيا. لذا قررت السفر الى صربيا لمساعدة ومساندة شعبي، إضافة الى ان أكون قريبا من عائلتي، بإذن من النادي".
وتابع "عندما وصلت صربيا، خضعت للفحص وجاء سلبيا. أنا آسف جدا لأن بعض الناس لم يقوموا بعملهم بشكل احترافي، ولم يعطوني أي تعليمات محددة عن كيف يجب ان أتصرف خلال فترة العزل".

وتابع "في إسبانيا يسمح بالذهاب لشراء الطعام أو منتجات في الصيدليات، وهذا لا يحدث هنا (في صربيا). أعتذر من الجميع اذا أذيتهم بأي طريقة أو وضعت أحدا في خطر. آمل في ان نتمكن معا من تجاوز كل هذا".

و.ب/ع.ج.م

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    أنشطة مسلية خلال العزل الصحي في زمن كورونا

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    قد تبدو هذه النصيحة غريبة، لكنها وسيلة تسلية فعالة: فحيوان الهامستر لا يحتاج للكثير من العناية، وقد يكون أنيساً في فترة العزل الصحي، بل ويمكن التحدث اليه في حالة الإصابة بالملل. وإذا كانت هذه الأسباب غير مقنعة، يوجد سبب عملي أيضاً: فبالإمكان إنتاج الكهرباء عن طريق توصيل مولد كهربائي بعجلة الهامستر.

  • تُعد لعبة Plague Inc من أنجح ألعاب الفيديو حيث فازت بجائزة لعبة العام أكثر من مرة و حازت على إعجاب النقاد و اللاعبين.

    أنشطة مسلية خلال العزل الصحي في زمن كورونا

    تحكم في انتشار وباء عالمي إفتراضي

    خبر سعيد لعشاق ألعاب الفيديو غير التقليدية: إذا شعرت بالملل، تستطيع تحميل لعبة ".Plague Inc" التي تمكن اللاعب من محاكاة إنتشار وباء عالمي يقضي على البشرية. رغم صدور اللعبة قبل ثماني سنوات، إلا إنها صارت على رأس قائمة اللعب الأكثر تحميلاً بفضل إنتشار فيروس كورونا. و أثارت هذه اللعبة الجدل في الصين حيث تم منعها هناك مؤخراً رغم توضيح الشركة المُصنعة على أن "اللعبة لا تتبع منهجاً علمياً".

  • إبتدعت اليابانية ماري كوندو طريقة كون ماري في ترتيب الأشياء و الإحتفاظ فقط بما يُشعر الإنسان يالسعادة. لاقت فلسفتها في التنظيم نجاحاً و شهرةً عالمية دفعت نتفليكس للتعاقد معها لتقديم برنامج عن طريقة الترتيب المثالية.

    أنشطة مسلية خلال العزل الصحي في زمن كورونا

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    لا يحب أغلبنا ترتيب الثياب، لكن يمكن إستغلال فترة العزل الصحي في ترتيب خزانة الملابس والتخلص من الأشياء الزائدة التى "لا تثير السعادة لدينا"- بإستثناء شريك الحياة بالطبع. هذه الطريقة في الإحتفاظ فقط بالأشياء التي تُشعر الفرد بالسعادة إبتدعتها خبيرة الترتيب اليابانية ماري كوندو، التي يمكن مشاهدة محاولاتها في مساعدة الناس على تنظيم بيوتهم من خلال خدمة االبث الترفيهي "نتفليكس".

  • أثبتت دراسات أن الصيام المتقطع قد يحمي من عدة أمراض تسببها السمنة مثل مرض السكري.

    أنشطة مسلية خلال العزل الصحي في زمن كورونا

    فرصة للصيام المتقطع

    قد يتسبب المكوث بالمنزل لفترات طويلة في عادات أكل غير صحية. في هذ الحالة يمكن تجربة الصيام المتقطع عن طريق صيام 16 ساعة في اليوم. يساعد ذلك على فقدان الوزن الزائد والحماية من الأمراض وفي مقدمتها مرض السكري. بالطبع يمكن إختيار عدد ساعات الصيام على حسب أسلوب حياة وتفضيل كل شخص. ونظراً لعدم السماح بمغادرة المنزل لشراء الغذاء خلال فترة العزل، قد يصير الصيام لدى البعض إجبارياً.

  • رجل يحمل مشتروات ويقدمها لإمرأة في برلين.

    أنشطة مسلية خلال العزل الصحي في زمن كورونا

    فرصة للتعرف على الجيران

    لا يعرف معظمنا جيرانه بصفة شخصية، فقد نلقي عليهم التحية إذا قابلناهم. لكن العزل الصحي فرصة ممتازة للتعرف على جيرانكم، فقط حاولوا ألا تثيروا ذعرهم بالوقوف أمام باب شقتهم مرتدين الكمامة وحاملين الكعك. الطريقة الأفضل هنا هي الإتفاق على إستخدام شفرة مورس بالدق على سقف وأرضية المنزل لتبادل الرسائل. أما الطريقة الأقل غرابة فهي تبادل أرقام الهواتف.

  • سيدة تتصفح صفحة طبية على شبكة الإنترنت. بعض الأشخاص يبحثون عن أعراضهم االمرضية على صفحات غير متخصصة دون الرجوع لطبيب، مما يتسبب بالقلق والخوف لديهم.

    أنشطة مسلية خلال العزل الصحي في زمن كورونا

    لا تبحث عن أعراض المرض على شبكة الإنترنت!

    إذا وقعت تحت إشتباه الإصابة بكورونا، سيكون الأطباء هم الفيصل. لذلك إترك الأمر للخبراء، ولا تنساق وراء المعلومات المغلوطة المنتشرة على شبكة الإنترنت. من الأفضل ألا تسأل في المنتديات الإلكترونية عما إذا كانت البقع الحمراء حول فمك أعراض مرض الكورونا، فقد تكون بقايا مربى الكرز التي أكلتها في الصباح!

  • صورة رمزية عن البصمة البيئية التي يتركها كل إنسان عن طريق أنشطته اليومية.

    أنشطة مسلية خلال العزل الصحي في زمن كورونا

    نصف الكوب الممتلئ

    اذا لم تنجح هذه الأفكار في إعطائك بعض الأنشطة المسلية لقضاء الوقت في المنزل، فقد يجعلك التأثير البيئي الإيجابي الذي يسببه عزلك المؤقت تشعر بالقليل من الفخر. ففي الأيام العادية ستقود سيارتك، أو ستذهب للتسوق، أو ستستهلك مكيف الهواء في مكان عملك. بدلاً من ذلك تجلس خلال فترة العزل في منزلك وتحمي البيئة دون الحاجة لبذل أي مجهود. مريم بينكه/ س.ح


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