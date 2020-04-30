 تحقيق ـ الطاقات المتجددة أكبر رابح من تراجع الطلب على النفط | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 01.05.2020

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سياسة واقتصاد

تحقيق ـ الطاقات المتجددة أكبر رابح من تراجع الطلب على النفط

مع أكبر انهيار غير مسبوق في التاريخ للطاقة في العالم بسبب إجراءات الإغلاق في أغلب دول العالم لاحتواء جائحة فيروس كورونا المستجد، يبدو أن المصادر المتجددة للطاقة ستنجح في زيادة إنتاجها خلال هذه الأزمة.

محطة توليد الطاقة الكهربائية بورزازات جنوب المغرب

محطة توليد الطاقة الكهربائية بورزازات جنوب المغرب

مع تراجع استهلاك الناس في العالم للنفط والغاز والفحم سيستمر توليد الكهرباء من الرياح والشمس، وهو ما سيؤدي إلى تراجع غير مسبوق بنسبة 8% في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون خلال العام الحالي، بحسب تقرير صادر عن وكالة الطاقة الدولية. وقال فاتح بيرول المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، إن "صناعة الطاقة ستخرج من هذه الأزمة مختلفة تماما عما كانت عليه قبل الأزمة". ونظرا لأنه من غير المتوقع ظهور عقار فعال لعلاج المرض، أو لقاح مضاد للفيروس قبل نهاية العام الحالي على أقرب تقدير، فإن تقليل التواصل بين الناس يظل الأسلوب الوحيد الأكثر فعالية للحد من احتمالات العدوى. هذه الإجراءات لها تداعيات خطيرة على النمو الاقتصادي والطلب على الطاقة بحسب وكالة بلومبرغ للأنباء.

وبحسب تقديرات وكالة الطاقة الدولية فإن كل شهر يمر مع استمرار إجراءات الإغلاق الاقتصادي التي تم تطبيقها خلال الفترة الأخيرة، يعني تراجع الطلب السنوي على الطاقة بنسبة 1.5%. وتقول الوكالة الدولية للطاقة التي تقدم خدماتها الاستشارية بشأن سياسات الطاقة، إنه من المحتمل تراجع الطلب على الطاقة بنسبة 6% خلال عام 2020، وهو ما يعادل سبعة أمثال معدل التراجع في الطلب على الطاقة الذي تم تسجيله أثناء الأزمة المالية العالمية التي تفجرت عام 2008. وحسب بلومبرغ، فإن إجمالي التراجع المتوقع للطلب على الطاقة خلال العام الحالي يعادل كامل استهلاك الهند منها. في الوقت نفسه فإن تراجع الطلب على الطاقة في الدول الأغنى سيكون أكبر حيث سيتراجع في الولايات المتحدة بنسبة 9% وفي الاتحاد الأوروبي بنسبة 11% خلال العام الحالي.

 

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ملك الطاقة الشمسية في المغرب

 

وفي حين سيتراجع الطلب على كل مصادر الطاقة من نفط وفحم وغاز طبيعي وحتى الطاقة النووية، فإنه من المحتمل أن تظل مصادر الطاقة المتجددة النقطة المضيئة الوحيدة. وفي حين ستتراجع الانبعاثات الغازية بشدة، تتوقع وكالة الطاقة الدولية عودة قوية لهذه الانبعاثات إذا لم تتبنى الحكومات سياسات لتشجيع الطاقة النظيفة. وتتوقع وكالة الطاقة الدولية تراجع الطلب العالمي على النفط بمقدار 9 ملايين برميل يوميا بما يعادل نحو 9% مقارنة بالعام الماضي ليصل إلى أقل مستوياته منذ 2012. وبحسب تقرير الوكالة، فإن نيسان / أبريل الحالي شهد تراجع استهلاك الوقود بمقدار الثلث تقريبا ليصل إلى أقل مستوى له منذ 1995. وكانت حركة النقل قد تراجعت بنسبة 50% تقريبا على مستوى العالم بنهاية آذار/ مارس الماضي، في حين تراجعت حركة الطيران في بعض الدول الأوروبية بأكثر من 90%.

وبحسب البيانات الاقتصادية، فإن نصيب الوقود الكربوني من مزيج إنتاج الكهرباء تراجع في الهند والصين وأوروبا وفي مناطق من الولايات المتحدة. هذه المناطق الأربعة تضم أسواق كبيرة ومتنوعة للكهرباء، وأصبح الفحم الضحية الأكبر لتراجع استخدام الوقود الكربوني في هذه المناطق. وقد أصبح استخدام الفحم لإنتاج الكهرباء في العديد من الدول الأوروبية، غير مربح من الناحية الاقتصادية وغير مقبول من الناحية الاجتماعية، خاصة مع توافر الغاز الطبيعي الرخيص وانتشار مصادر الطاقة المتجددة، إلى جانب نشاط الجماعات البيئية المعارضة للفحم. وقد أدت جائحة كورونا، فقط، إلى تسريع وتيرة التخلي عن الفحم. كما تراجع استهلاك الغاز الطبيعي في أوروبا خلال الربع الأول من العام الحالي حتى قبل تفشي جائحة كورونا، بسبب الطقس المعتدل نسبيا خلال فصل الشتاء في تصف الكرة الشمالي.

 

 

وجاءت إجراءات الإغلاق لتزيد وتيرة التراجع، حيث من المتوقع انخفاض الطلب العالمي على الغاز بنسبة 5% خلال العام الحالي وهو أول تراجع من نوعه منذ 2009، ويمثل صدمة شديدة لصناعة الغاز التي اعتادت على النمو المطرد. ورغم تراجع الطلب على الطاقة بشكل عام، أصبحت المصادر المتجددة في الكثير من دول العالم لها الأولوية في إمداد شبكات الكهرباء. وهذا يعني أن منتجي الكهرباء من الشمس أو الرياح أو المحطات المائية يمكنهم بيع كل إنتاجهم حتى رغم اضطرار منتجي الكهرباء من محطات الوقود الكربوني إلى وقف تشغيل محطاتهم تماما بسبب زيادة المعروض على الطلب.

كما استفادتمحطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، في بعض مناطق العالم، من الظروف المناخية المواتية حيث كانت الرياح أقوى وفترات سطوع الشمس أطول. وخلال العام الماضي تفوقت مصادر الطاقة الأقل تلويثا للبيئة والطاقة النووية على الفحم في إنتاج الكهرباء لأول مرة في التاريخ. ومع الدفعة التي تلقتها مصادر الطاقة المتجددة خلال العام الحالي، وتوقع استمرار نموها، فإن المصادر الأقل تلويثا للبيئة باتت مسؤولة عن توليد 40% من الكهرباء في العالم. ومع ذلك فإن الأمور ليست كلها على ما يرام بالنسبة لقطاع الطاقة المتجددة. فكما هو الحال مع أغلب قطاعات الاقتصاد العالمي، أدت جائحة فيروس كورونا المستجد إلى اضطراب سلاسل إمدادات مستلزمات تشغيل محطات طاقة الرياح والطاقة الشمسية. وبسبب الفيروس توقف تشغيل حوالي 11% من توربينات طاقة الرياح في العالم، بحسب نشرة بلومبرغ لتمويل الطاقة الجديدة. كما تعطلت أعمال تشييد محطات الرياح الجديدة بسبب القيود المفروضة على العمال وتأخر الحصول على الموافقات الرسمية، وهو ما يمكن ان يؤدي إلى تباطؤ دخول مشروعات الطاقة المتجددة الجديدة مرحلة التشغيل خلال العام الحالي.

ع.ج.م / ح.ز (د.ب.أ)

 

  • Sonnenblume (Foto: Fars)

    تعدد أوجه الاستفادة من الموارد الطبيعية

    رائع ومفيد

    نبات عباد الشمس لا يستهوي فقط عشاق النباتات بشكله الجميل ومذاقه الرائع، بل إن هذه الزهور الصفراء العملاقة تحولت أيضا إلى مادة لإنتاج زيوت التشحيم. ففي ألمانيا أصبح عدد المساحات الزراعية لعباد الشمس المستخدم في الصناعات النباتية حوالي 400 ألف هيكتار.

  • Luftansicht Thüringer Wald (Foto: Henry Czauderna - Fotolia.com)

    تعدد أوجه الاستفادة من الموارد الطبيعية

    أقدم مادة خامة على الإطلاق

    اعتاد الناس منذ القدم على الاستفادة من أشجار الغابات لاستخراج الخشب منها واستخدامه في مجالات متعددة مثل صناعة الرماح و إشعال النار. وكان الخشب مادة ضرورية لم يكن بوسع أجدادنا التخلي عنها. وحتى في يومنا هذا لا زال الخشب مادة بناء مفضلة لدى الكثيرين. ففي ألمانيا تشكل البيوت الخشبية حوالي 15 في المائة من المباني الجديدة.

  • Holzpellets (Foto:dpa)

    تعدد أوجه الاستفادة من الموارد الطبيعية

    مواد خام للتدفئة

    يزداد الإقبال على استخدام المواد الأولية في إنتاج الطاقة، حيث تحولت الكريات الخشبية إلى مصدر مهم للطاقة. ويمكن للخشب كمواد خام متجددة أن تساعد على الاقتصاد في استهلاك النفط.

  • Biene im Rapsfeld (Foto:dpa)

    تعدد أوجه الاستفادة من الموارد الطبيعية

    مادة لتشحيم الالآت البخارية

    نبتة السلجم تنتمي لفصيلة الكرنبية يستخدمها الناس منذ قرون. فمنذ العصور الوسطى ونحن نستخرج الزيوت من هذه النبتة. وكان الناس سابقاً يستخدمون زيت السلجم في إنارة المصابيح. أما الآن فقد تحول في عصر الصناعة إلى مادة لتشحيم الآلات البخارية.

  • Biogasanlage (Foto: Fotolia./Jürgen Fälchle)

    تعدد أوجه الاستفادة من الموارد الطبيعية

    طفرة الغاز الحيوي وعواقبها

    استخدام المواد الخام المتجددة في إنتاج الطاقة بدوره لا يخلو من انتقادات، حيث يتم تخصيص مساحات شاسعة جدا لزراعة الذرة والسلجم التي تستخدم لاحقا في إنتاج الغاز الحيوي. وتنتشر هذه الأراضي بشكل كبير في شمال ألمانيا وهو ما أثر سلبا على الكثير من النباتات والحيوانات البرية التي كانت تعيش في تلك المناطق.

  • Mais Pflanze Feld (Foto:siwi1)

    تعدد أوجه الاستفادة من الموارد الطبيعية

    مجالات استخدام متعددة للذرة

    تعتبر الذرة أكثر المحاصيل الزراعية انتشارا في العالم ويرجع أصلها إلى أمريكا الوسطى. وإلى جانب استخدامها في إنتاج الطاقة الحيوية، يتم الاستفادة من الذرة بالأساس كعلف للحيوانات أو في الصناعة الغذائية. كما أصبحت هذه المادة تستعمل أيضا في صناعة الغراء.

  • Kunststoffmesse 2013 PLA Produkte (Foto:DW/ Fabin Schmidt)

    تعدد أوجه الاستفادة من الموارد الطبيعية

    بلاستيك نباتي

    يتم في الوقت الحالي إنتاج الكثير من السلع من المواد النباتية الأولية، حيث أصبحنا نرى بلاستيك مصنوع من الذرة أو البطاطس أو قصب السكر. كما ازدادت المنتجات المستخرجة من البلاستيك الحيوي، مثل أكياس القمامة وغيرها. ويطالب حماة البيئة تحسين إنتاج البلاستيك الحيوي والالتزام بإعادة تدويره حتى لا يضر بالبيئة.

  • Aufgeschnittene Palmfrucht (Foto: dpa/Christiane Oelrich).

    تعدد أوجه الاستفادة من الموارد الطبيعية

    من البسكويت إلى وقود ديزل الحيوي

    يوجد زيت النخيل في الكثير من المواد الغذائية مثل الزبدة والبتزا والبسكويت. كما أن الشركات الصناعية تستخدمه أيضا كمادة خام في إنتاج الشموع ومستحضرات التجميل. إضافة إلى ذلك أصبح زيت النخيل يستعمل كثيرا في إنتاج وقود الديزل الحيوي

  • Ölpalmenplantage in Malaysia (Foto: AP Photo/Louis Pang)

    تعدد أوجه الاستفادة من الموارد الطبيعية

    مزارع لزيوت النخيل بدل الغابات المطرية

    زيوت النخيل هي المواد الأولية المتجددة الأكثر عرضة للانتقاد. فهي تنمو في المناطق الحارة والرطبة، حيث الغابات المطرية والحيوانات الفريدة، مثل قردة الأورانغوتان. وفي ماليزيا وإندونيسيا تم قطع مساحات كثيرة من الغابات لفتح المجال أمام مزارع زيوت النخيل.

  • Cannabispflanze (Foto: Pandeli Pani)

    تعدد أوجه الاستفادة من الموارد الطبيعية

    قنب هندي لإنتاج الملابس

    ليس كل أنواع القنب الهندي مخدرة، بل هناك أنواع مفيدة من القنب الهندي، كتلك التي تزرع في فرنسا ويمكن استخدامها في إنتاج أنواع خاصة من الورق والملابس مثل سراويل الجينز.

  • Thermohanf (Foto: Firma Hock)

    تعدد أوجه الاستفادة من الموارد الطبيعية

    تسقيف البيوت بالقنب الهندي

    ألياف القنب الهندي يمكن استخدامها أيضا كمواد عازلة للجدران وفي تسقيف المنازل من الداخل، كما توفر أيضا حماية من الحرارة في فصل الصيف. لكن لا ينصح باستخدام ألياف القنب الهندي للسقف الخارجي للبيت لعدم قدرتها على تحمل الرطوبة.

  • Schafherde (Foto Reuters)

    تعدد أوجه الاستفادة من الموارد الطبيعية

    سترة خاصة بالبيت

    صوف الأغنام يمكن استخدامه أيضا كمادة عازلة للجدران. وكل من ارتدى سترة مصنوعة من صوف الأغنام يدرك تماما قدرة هذه المادة على الحماية.

    الكاتب: ألكسندرا هوسترت/ هشام الدريوش


 

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