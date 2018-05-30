تحقيق ـ أهم ما يجب على المشجعين معرفته قبل مونديال قطر

تستضيف قطر فعاليات المونديال القادم من 21 تشرين الثاني / نوفمبر إلى 18 كانون الأول / ديسمبر 2022 بمشاركة 32 منتخبا وفي حضور نحو 1.5 مليون مشجع من جميع أنحاء العالم ينتظر توافدهم إلى قطر. وتقام فعاليات هذه النسخة في ثمانية ملاعب مختلفة منها سبعة ملاعب جديدة بخلاف استاد واحد جرت توسعته وتحديثه. وفي السطور التالية مجموعة من أهم أسئلة واستفسارات عن البطولة والإجابات عنها:

ما مدى أمان قطر؟

من الناحية السياسية، تتمتع قطر باستقرار هائل، كما لا تعاني من أي مشاكل تتعلق بالإرهاب. بشكل عام، ينخفض معدل الجريمة في قطر. ويذكر المقيمون في قطر أحيانا أنهم لا يغلقون أبواب منازلهم أو سياراتهم. ورغم هذا، لم يمر هذا البلد بأي تجارب سابقة في استضافة مشجعين متعصبين (هوليغانز). ويعمل المنظمون حاليا بالتعاون مع خبراء فرنسيين وبريطانيين على المفهوم الأمني.

هل يحتاج المشجعون الألمان لتأشيرة الدخول إلى قطر؟

خففت قطر في العام الماضي من متطلبات الحصول على تأشيرة الدخول. وتتميز بأنها من أكثر دول المنطقة تحررا من القيود في هذا الشأن. ويحصل الألمان على تأشيرة الدخول مباشرة بمجرد وصولهم إلى المطار في العاصمة الدوحة.

ما هي درجة الحرارة في قطر خلال تشرين الثاني / نوفمبر وكانون الأول / ديسمبر؟

في فصل الصيف بقطر، ترتفع درجات الحرارة لنحو 50 درجة مائوية. ولهذا، جرى تغيير موعد إقامة المونديال إلى فصل الشتاء حيث تتراوح درجات الحرارة في قطر خلال تشرين الثاني / نوفمبر وكانون الأول / ديسمبر بين 25 و30 درجة مائوية. واعتمد المنظمون في قطر على تقنية جديدة للتبريد تمنح الملاعب المضيفة للمونديال درجات حرارة مناسبة. ولكن الحاجة لهذه التقنية لن تكون ضرورية في ظل إقامة البطولة بفصل الشتاء. ورغم هذا، قد تهطل الأمطار بغزارة خلال فصل الشتاء.

هل تستطيع قطر استضافة الأعداد الكبيرة من المشجعين والذين شهدتهم النسخ الماضية؟

هذا أمر مخطط له بالتأكيد. بدأ العمل على هذا المفهوم بشكل مكثف بعد تجربة كأس العالم 2018 في روسيا.

هل يستطيع المشجعون احتساء الكحوليات في قطر؟

يسمح باحتساء الكحوليات في قطر ولكن بقيود صارمة. وتقدم الجعة والخمور في الأماكن المخصصة لها فقط بالفنادق الكبرى. وبالنسبة للاستخدام الخاص، تباع الكحوليات في متجر واحد بقطر وبكميات محدودة وللأجانب فقط بشرط تقديم بطاقة الهوية. سيتم تقديم الكحوليات خلال كأس العالم، وفقا للاعتبارات الحالية في مناطق المشجعين. ولم يتضح بعد ما إذا كان سيسمح بها في الملاعب. ورغم هذا، ترتفع أسعار الكحوليات في قطر حيث يبلغ ثمن زجاجة من الجعة (سعة نصف لتر) بأحد فنادق الدوحة أكثر من 10 يورو.

أين سيقيم المشجعون؟

يوجد بالدوحة العديد من الفنادق الفخمة من فئة خمسة نجوم. وإضافة لهذا، يجري العمل حاليا على بناء أماكن إقامة أقل تكلفة. ورغم هذا، يرغب المنظمون في التأكد من عدم الإفراط في إنشاء نزل للإقامة خشية عدم الاستفادة منها بعد انتهاء المونديال. ولهذا، سيكون بإمكان المشجعين الإقامة في بعض البواخر التي سترسو في مياه الخليج العربي أو في الخيام البدوية الفخمة التي ستقام في ضواحي الدوحة.

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كيف جرى ترتيب عملية الانتقالات والمواصلات؟

تتسم بطولة كأس العالم 2022 في قطر بأنها بطولة متقاربة المسافات. ويقع أبعد ملاعب البطولة على مسافة 50 كيلومترا شمال الدوحة. وأقام المنظمون شبكة مترو (الريل) تشتمل على ثلاثة خطوط سيتم افتتاحها العام المقبل. ويمكن الوصول لجميع الملاعب من خلال وسائل النقل المختلفة.

كيف تتحرك المرأة في قطر؟

يحتوي الزي التقليدي للمرأة القطرية على العباية الطويلة، السوداء غالبا، والطرحة. وبعض السيدات والفتيات يسرن في الشوارع وهن يغطين وجوههن. ولكن هذا الزي ليس إلزاميا للأجانب في قطر حيث يمكن للسيدات الأجنبيات ارتداء الملابس العادية.

ما هي الفرص الترفيهية الأخرى في قطر؟

تقدم الدوحة تشكيلة جيدة من المعالم وأماكن الترفيه مثل متحف الفن الإسلامي وسوق "واقف" الذي تنتشر فيه البازارات والمقاهي ومتاجر السلع والخدمات المختلفة كما يعشق السياح القيام برحلات السفاري في صحراء قطر. كما يعمل القطريون على تجهيز عدد من الشواطئ في غضون السنوات القليلة المقبلة.

ح.ز/م.س (د.ب.أ)