 تحقيق ـ أهم ما يجب على المشجعين معرفته قبل مونديال قطر | أخبار | DW | 18.11.2018

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أخبار

تحقيق ـ أهم ما يجب على المشجعين معرفته قبل مونديال قطر

بعد أربعة أعوام، سيكون العالم على موعد مع نسخة جديدة من بطولات كأس العالم لكرة القدم مختلفة عن سابقاتها في العديد من الأمور. وتعتبر قضايا الأمن والتأشيرة والإقامة والكحوليات من أهم استفسارات المشجعين قبل المونديال.

Katar Doha Khalifa International Stadion (Supreme Committee for Delivery & Legacy)

تستضيف قطر فعاليات المونديال القادم من 21 تشرين الثاني / نوفمبر إلى 18 كانون الأول / ديسمبر 2022 بمشاركة 32 منتخبا وفي حضور نحو 1.5 مليون مشجع من جميع أنحاء العالم ينتظر توافدهم إلى قطر. وتقام فعاليات هذه النسخة في ثمانية ملاعب مختلفة منها سبعة ملاعب جديدة بخلاف استاد واحد جرت توسعته وتحديثه. وفي السطور التالية مجموعة من أهم أسئلة واستفسارات عن البطولة والإجابات عنها:

 ما مدى أمان قطر؟

 من الناحية السياسية، تتمتع قطر باستقرار هائل، كما لا تعاني من أي مشاكل تتعلق بالإرهاب. بشكل عام، ينخفض معدل الجريمة في قطر. ويذكر المقيمون في قطر أحيانا أنهم لا يغلقون أبواب منازلهم أو سياراتهم. ورغم هذا، لم يمر هذا البلد بأي تجارب سابقة في استضافة مشجعين متعصبين (هوليغانز). ويعمل المنظمون حاليا بالتعاون مع خبراء فرنسيين وبريطانيين على المفهوم الأمني.

هل يحتاج المشجعون الألمان لتأشيرة الدخول إلى قطر؟

خففت قطر في العام الماضي من متطلبات الحصول على تأشيرة الدخول. وتتميز بأنها من أكثر دول المنطقة تحررا من القيود في هذا الشأن. ويحصل الألمان على تأشيرة الدخول مباشرة بمجرد وصولهم إلى المطار في العاصمة الدوحة.

ما هي درجة الحرارة في قطر خلال تشرين الثاني / نوفمبر وكانون الأول / ديسمبر؟

في فصل الصيف بقطر، ترتفع درجات الحرارة لنحو 50 درجة مائوية. ولهذا، جرى تغيير موعد إقامة المونديال إلى فصل الشتاء حيث تتراوح درجات الحرارة في قطر خلال تشرين الثاني / نوفمبر وكانون الأول / ديسمبر بين 25 و30 درجة مائوية. واعتمد المنظمون في قطر على تقنية جديدة للتبريد تمنح الملاعب المضيفة للمونديال درجات حرارة مناسبة. ولكن الحاجة لهذه التقنية لن تكون ضرورية في ظل إقامة البطولة بفصل الشتاء. ورغم هذا، قد تهطل الأمطار بغزارة خلال فصل الشتاء.

هل تستطيع قطر استضافة الأعداد الكبيرة من المشجعين والذين شهدتهم النسخ الماضية؟

هذا أمر مخطط له بالتأكيد. بدأ العمل على هذا المفهوم بشكل مكثف بعد تجربة كأس العالم 2018 في روسيا.

هل يستطيع المشجعون احتساء الكحوليات في قطر؟

يسمح باحتساء الكحوليات في قطر ولكن بقيود صارمة. وتقدم الجعة والخمور في الأماكن المخصصة لها فقط بالفنادق الكبرى. وبالنسبة للاستخدام الخاص، تباع الكحوليات في متجر واحد بقطر وبكميات محدودة وللأجانب فقط بشرط تقديم بطاقة الهوية. سيتم تقديم الكحوليات خلال كأس العالم، وفقا للاعتبارات الحالية في مناطق المشجعين. ولم يتضح بعد ما إذا كان سيسمح بها في الملاعب. ورغم هذا، ترتفع أسعار الكحوليات في قطر حيث يبلغ ثمن زجاجة من الجعة (سعة نصف لتر) بأحد فنادق الدوحة أكثر من 10 يورو.

أين سيقيم المشجعون؟

يوجد بالدوحة العديد من الفنادق الفخمة من فئة خمسة نجوم. وإضافة لهذا، يجري العمل حاليا على بناء أماكن إقامة أقل تكلفة. ورغم هذا، يرغب المنظمون في التأكد من عدم الإفراط في إنشاء نزل للإقامة خشية عدم الاستفادة منها بعد انتهاء المونديال. ولهذا، سيكون بإمكان المشجعين الإقامة في بعض البواخر التي سترسو في مياه الخليج العربي أو في الخيام البدوية الفخمة التي ستقام في ضواحي الدوحة.

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قطر تواصل الاستعدادات لمونديال 2022

 كيف جرى ترتيب عملية الانتقالات والمواصلات؟

 تتسم بطولة كأس العالم 2022 في قطر بأنها بطولة متقاربة المسافات. ويقع أبعد ملاعب البطولة على مسافة 50 كيلومترا شمال الدوحة. وأقام المنظمون شبكة مترو (الريل) تشتمل على ثلاثة خطوط سيتم افتتاحها العام المقبل. ويمكن الوصول لجميع الملاعب من خلال وسائل النقل المختلفة.

كيف تتحرك المرأة في قطر؟

يحتوي الزي التقليدي للمرأة القطرية على العباية الطويلة، السوداء غالبا، والطرحة. وبعض السيدات والفتيات يسرن في الشوارع وهن يغطين وجوههن. ولكن هذا الزي ليس إلزاميا للأجانب في قطر حيث يمكن للسيدات الأجنبيات ارتداء الملابس العادية.

ما هي الفرص الترفيهية الأخرى في قطر؟

 تقدم الدوحة تشكيلة جيدة من المعالم وأماكن الترفيه مثل متحف الفن الإسلامي وسوق "واقف" الذي تنتشر فيه البازارات والمقاهي ومتاجر السلع والخدمات المختلفة كما يعشق السياح القيام برحلات السفاري في صحراء قطر. كما يعمل القطريون على تجهيز عدد من الشواطئ في غضون السنوات القليلة المقبلة.

ح.ز/م.س (د.ب.أ)

  • Katar nach dem Boykott (picture-alliance/AP Photo/H. Mizban)

    بعد قطع العلاقات... قطر في مواجهة عاصفة من التحديات

    سفر مُعلق إلى إشعار آخر

    قررت شركات الطيران في الإمارات والسعودية تعليق رحلات السفر من وإلى الدوحة. وألغت السعودية كل التراخيص الممنوحة للخطوط الجوية القطرية وإقفال كل مكاتبها بالبلد. وسيؤثر هذا القرار على حجم الرحلات التي تقارب19 رحلة يوميا بين الدوحة وباقي المدن الخليجية.

  • Katar - Doha Skyline (Imago/)

    بعد قطع العلاقات... قطر في مواجهة عاصفة من التحديات

    حدود خارج الخدمة

    أغلقت السعودية والإمارات والبحرين المنافذ البرية والبحرية و الجوية أمام وسائل النقل القطرية. وستضطر قطر إلى البحث عن طريق بحري بديل لتصدير الألومنيوم الذي يتم عبر ميناء جبل علي في الإمارات، وطريق بري يُعوض معبر أبو سمرة الحدودي بينها وبين السعودية، والذي يشهد عبور 600 إلى 800 شاحنة يوميا.

  • Qatar Doha - Leute versorgen sich mit Lebensmitteln (picture-alliance/AP Photo/shalome05)

    بعد قطع العلاقات... قطر في مواجهة عاصفة من التحديات

    حصار غدائي

    تستورد قطر نحو 80 في المائة من حاجياتها الغذائية من دول الخليج. وبدأ السكان في قطر تخزين المواد الغذائية تحسباً للأسوء، خاصة بعد أن أوقفت الإمارات والسعودية صادرات السكر الأبيض لقطر. ومن شأن هذه الأزمة أن تؤدي إلى نقص مواد التغذية ورفع الأسعار. من جهتها الحكومة القطرية أعلنت أنها "قامت منذ وقت سابق باتخاذ كل ما يلزم من احتياطات لضمان سير الحياة الطبيعية للمواطنين والمقيمين".

  • Katar Doha Reaktion Börse FIFA Korruptionsskandal (Reuters/N. Zeitoon)

    بعد قطع العلاقات... قطر في مواجهة عاصفة من التحديات

    تحديات في أسواق المال

    أوقفت البنوك الإماراتية تمويل شراء السندات، وشهدت البورصة خسائر كبيرة، حيث هبط مؤشر البورصة القطرية إلى 7،6 في المائة غير أنه بدأ يميل للتحسن. كما تراجعت السندات الدولارية السيادية ما قد يؤثر على التصنيف الائتماني للبلد.

  • Katar Emir Scheich Tamim bin Hamad Al-Thani (picture-alliance/AP Photo/O. Faisal)

    بعد قطع العلاقات... قطر في مواجهة عاصفة من التحديات

    علاقات دبلوماسية مقطوعة

    قطعت الدول الخمس علاقاتها الدبلوماسية مع قطر و أمهلت الدبلوماسيين القطريين 48 ساعة للمغادرة. كما اتخذت قرارات متفرقة بشأن سفر مواطنيها إلى قطر.

  • Katar beIN Sport Sender (picture alliance/sampics/C. Pahnke )

    بعد قطع العلاقات... قطر في مواجهة عاصفة من التحديات

    مقاطعة رياضية

    لم تسلم الرياضة أيضا من الأزمة، حيث حجبت شركتا "اتصالات" و"دو" قنوات "بي إن سبورت" القطرية بالكامل من قائمة خدماتها. وقررت مصر وقف التعامل مع قنوات "بي إن سبورت"، وانضم أيضا ناديا الأهلي والزمالك إلى باقي المقاطعين.

  • FIFA Fußball WM 2022 Joseph S. Blatter & Scheich Hamad bin Khalifa Al-Thani (picture-alliance/dpa/W. Bieri)

    بعد قطع العلاقات... قطر في مواجهة عاصفة من التحديات

    تساؤلات حول تنظيم كأس العالم 2022 في قطر

    يرى خبراء في الشؤون الرياضية أن تؤدي الأزمة الدبلوماسية إلى انعكاسات سلبية على استضافة قطر كأس العالم 2022 و كأس الخليج العربي"خليجي23" هذا العام. وتستضيف قطر سنويا الكثير من الأنشطة الرياضية.

  • Katar Doha Skyline (Getty Images/AFP/K. Jaafar)

    بعد قطع العلاقات... قطر في مواجهة عاصفة من التحديات

    تضرر القطاع السياحي

    سينعكس إغلاق المنافذ الجوية في وجه قطر على الرحلات التجارية والسياحية القادمة إلى البلد. وحسب الهيئة العامة للسياحة القطرية ،من المتوقع أن يُساهم القطاع السياحي عام 2017 بنحو 1.1 مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي. إعداد: رضوان المهدوي


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أعلنت مجموعة "بي إن" الإعلامية القطرية، الثلاثاء أنها لم تتمكن من التوصل إلى اتفاق مع السعودية بشأن عرض مباريات كأس العالم، وذلك قبل تسعة أيام على انطلاق المباراة الافتتاحية للبطولة بين السعودية وروسيا. (05.06.2018)  

بعد قطع العلاقات... قطر في مواجهة عاصفة من التحديات

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قطر تواصل الاستعدادات لمونديال 2022  

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