تحقيق: سوريا تعيش أحلك لحظاتها ولا أمل في الأفق

في تقرير للباحثة والصحفية السورية لينا سنجاب، نشره المعهد الملكي البريطاني للشؤون الدولية (تشاتام هاوس)، تقول سنجاب إنه عندما كتب الباحث والصحفي البريطاني آلان جورج كتابه الذي حمل عنوان "سوريا: لا خبز ولا حرية" عقب وفاة الرئيس حافظ الأسد عام 2003، لم يكن يدرك حينها بأن هذا العنوان سيلخص تماما الوضع في سوريا 2021.

فبعد عشر سنوات من بدء الانتفاضة السلمية المطالبة بالحرية والعدالة الاجتماعية، أصبح الوضع في البلاد أسوأ من أي وقت مضى، بينما لا يعيره العالم أي اهتمام. وتضيف الباحثة أن السوريين يعانون اليوم للحصول على حصصهم من الخبز. فبات على الشخص الانتظار في طابور لثماني ساعات في المتوسط للحصول على حصة الخبز اليومية وحوالي 48 ساعة لملء السيارة بالوقود.

وتقول: "عندما زرتُ دمشق التي تسيطر عليها الحكومة في أواخر عام 2020، كانت الجملة التي سمعتها مرارا هي: هذا هو أسوأ عام واجهناه منذ بدء الانتفاضة".

"الإذلال" للحصول على الطعام

تشتكي الطبقة الوسطى التي تشهد تراجعا من أنه "خلال القصف، لم نشعر بالإذلال للحصول على الطعام". ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، تركت الحرب ما يقرب من 90 بالمئة من السكان تحت خط الفقر.

ومنذ عام 2011، انهارت قيمة الليرة السورية بشكل كبير، حيث يعادل الدولار الواحد ما يصل إلى أربعة آلاف ليرة في السوق السوداء اليوم، مقارنة بـ 50 ليرة في عام 2011، ما يعني أن متوسط راتب الموظف الحكومي السوري يكفي لشراء كيلوغرام واحد فقط من اللحم. ومن تمّ همّ معظم السوريين بات شراء الضروريات فقط، فحتى الأساسيات أصبحت بعيدة المنال بالنسبة للكثيرين.

وبالطبع، يحدث كل هذا على خلفية جائحة فيروس كورونا. وصحيح أن تلك الجائحة أثرت على الاقتصادات في أنحاء العالم، إلا أنها في سوريا حوّلت الوضع من سيء إلى كارثي.

مشاهد لا تُنسى من عشر سنوات من الحرب والدمار في سوريا صورة حزن لا ينتهي إدلب في 2020: شابان يبكيان والدتهما، بعد تعرض منزلهما لهجوم جوي. كان المصور غيث السيد نفسه في السابعة عشرة من عمره عندما اندلعت الحرب. كما قتل شقيقه في هجوم بالقنابل أيضا، ويقول: "عندما التقطت الصورة، عادت إليَّ كل مشاعر الرعب التي شعرت بها عندما مات أخي. وفجأة بدأت أبكي أنا بنفسي".

مشاهد لا تُنسى من عشر سنوات من الحرب والدمار في سوريا ذكريات مدمرة في الرقة الرقة في عام 2019. امرأة تدفع عربة أطفال عبر مدينة مدمرة المعالم. ويقول المصور عبود همام: "في عام 2017 بدأت ألتقط صوراً لمدينتي. الذكريات تتواصل مع كل زاوية هنا. لقد دمروا كل ذلك. ستصبح صوري يوماً ما وثائق تاريخية".

مشاهد لا تُنسى من عشر سنوات من الحرب والدمار في سوريا ضائعون وسط الأنقاض بنش (إدلب)، أبريل/ نيسان 2020. امرأة وابنتها. في لقطة سجلها مهند الزيات، إنهما تظهران وكأنهما كائنين صغيرين في صحراء من الأنقاض لا نهاية لها. لقد وجدتا الحماية في مدرسة مدمرة. مأوى خطير، لكنه أفضل من لا شيء. فالمخيم القريب للنازحين لم يعد به مكان شاغر.

مشاهد لا تُنسى من عشر سنوات من الحرب والدمار في سوريا الشرب من حفرة ناجمة عن القنابل حلب في يونيو/ حزيران 2013: تدمير خط مياه في هجوم، ويبدأ الصبي على الفور بالشرب من الحفرة الناتجة عن القنابل والتي امتلأت بالمياه. ويقول المصور مظفر سلمان: "في ذلك الوقت، قال بعض الناس إن الصورة غير واقعية، وأنه كان علي من الأفضل أن أعطيه ماءً نظيفاً. لكني أعتقد أنه من أجل تغيير الواقع، من المهم أولاً تصويره كما هو".

مشاهد لا تُنسى من عشر سنوات من الحرب والدمار في سوريا الهروب من الغوطة عند الهروب من الغوطة في مارس/ آذار 2018، رجل يحمل طفلته في حقيبة سفر إلى نقطة الخروج، والتي من المفترض أن تمهد الطريق للحرية. وكتب المصور عمر صناديقي: "الحرب في سوريا لم تغير البلد فحسب. لقد غيرتنا أيضًا. وغيرت طريقة نظرتنا إلى الناس وكيف نلتقط الصور وبالتالي نرسل رسائل إنسانية إلى العالم".

مشاهد لا تُنسى من عشر سنوات من الحرب والدمار في سوريا مواصلة العيش والمثابرة إحدى ضواحي دمشق في 2017: أم محمد وزوجها يجلسان في منزلهما المدمر وكأن شيئًا لم يحدث. يقول المصور سمير الدومي: "هذه المرأة من أكثر الأشخاص الذين قابلتهم إثارة للإعجاب. لقد أصيبت بجروح بالغة وبعد ذلك بقليل أصيب زوجها أيضًا، فبقيت في المنزل لتعتني به. وصمودها يعكس الوجه الحقيقي للسوريين".

مشاهد لا تُنسى من عشر سنوات من الحرب والدمار في سوريا أم تبكي ولدها في عيد الفطر منطقة درعا في 2017. ليس هناك شيء للاحتفال به في عيد الفطر. يقول المصور محمد أبازيد: "في عام 2017، رافقت هذه المرأة وهي تزور قبر ابنها في أول أيام عيد الفطر. وأنا نفسي عندها غلبني البكاء، لكني مسحت دموعي حتى يكون بمقدوري التقاط الصور".

مشاهد لا تُنسى من عشر سنوات من الحرب والدمار في سوريا طفولة في الكرسي المتحرك دمشق ، يناير/ كانون الأول 2013. الطفلة آية البالغة من العمر خمس سنوات تنتظر على كرسي متحرك بينما والدها يحضر لها وجبتها الغذائية. كانت في طريقها إلى المدرسة عندما أصابتها قنبلة، وتقول: "كنت أرتدي حذائي البني في ذلك اليوم. وفي البداية رأيت الحذاء يطير في الهواء، ثم رأيت ساقي تتطاير معه".

مشاهد لا تُنسى من عشر سنوات من الحرب والدمار في سوريا ألعاب بهلوانية سورية في كفر نوران بالقرب من حلب، حوَّل رياضيون سوريون مشهد الأنقاض إلى أماكن لممارسة "الباركور" (حركات الوثب) البهلوانية الجريئة. وعلى ما يبدو تظهر لقطة المصور أنس الخربوطلي أن رياضات الحركة في المدن والحركات المثيرة تصلح ممارستها أيضًا وسط الأنقاض الخرسانية.

مشاهد لا تُنسى من عشر سنوات من الحرب والدمار في سوريا أمل في بداية جديدة بعد توقيع وقف إطلاق النار، تعود عائلة إلى موطنها جنوب إدلب عام 2020. التقط علي الحاج سليمان الصورة بمشاعر مختلطة ويقول: "أنا سعيد بالناس القادرين على العودة إلى قريتهم الأصلية. وحزنت لأنني طردت أنا أيضا ولا أستطيع العودة".

مشاهد لا تُنسى من عشر سنوات من الحرب والدمار في سوريا تراث روماني هذه هي سوريا أيضًا في حالة الحرب: المسرح الروماني في بصرى في منطقة درعا. في عام 2018، غمرته الأمطار الغزيرة. ملحوظة: قدم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (UNOCHA) جميع الصور في هذه الجولة المصور، لكنه لا يضمن دقة المعلومات المقدمة من أطراف ثالثة. والتعاون مع هؤلاء لا يعني وجود اتفاق من قبل الأمم المتحدة. إعداد: فريدل تاوبه/ غوران كوتانوسكي/ص.ش



و تضيف سنجاب أنه في دمشق، نادرا ما يرتدي أحد كمامة واقية، وهذا نتاج مزيج من إرهاق الحرب والشعور بالعجز. ويكافح الأشخاص للحصول على ما يكفي من طعام للبقاء على قيد الحياة، دون الاهتمام كثيرا بالفيروس. وأصبحت شائعة مشاهد الأشخاص الذين يبحثون عن ما يتم الاستغناء عنه في أسواق الخضار أو يبحثون في صناديق القمامة عن شيء يمكنه سد رمقهم.

كل شيء بات أسوأ

تقول سنجاب إن كل شيء ثار عليه السوريون عام 2011 أصبح أسوأ بكثير، فالاقتصاد في حالة انهيار، و"تحوّل حكم الحزب الواحد إلى حكم على غرار المافيا مع العديد من الفصائل المختلفة ... وفي الماضي كان الأشخاص يقولون إن لكل سوري مسؤول أمن يتولى حمايته، لكن الآن لكل سوري أيضا شخص يسرق خبزه وكرامته وحياته".

وتوضح أنه "حتى الموالين للنظام الذين يتجرؤون على الشكوى من الأوضاع الجارية، يتم عقابهم والزج بهم في السجن"، وأشارت إلى أنه خلال الأسابيع القلائل الماضية، تم اعتقال 150 شخصا على الأقل من الموالين.

ويعتبر النظام السوري نفسه "منتصرا" في الحرب، ويتفق معه بعض المراقبين الخارجيين. وهو أمر من الصعب تصوره في رأي سنحاب التي تصف "انتصار" الرئيس بشار الأسد بأنه "ليس أكثر من كون النظام يحكم على حطام سورية".

وتشير سنجاب إلى الحكومة السورية تقول إنها ترغب في استعادة السيادة على البلاد، لكن واقع الأمر أن سوريا بلد منقسم، حيث يتم تقاسم النفوذ فيه بين النظام والولايات المتحدة وروسيا وإيران وتركيا وكذلك الجماعات الكردية والإسلامية. وكل طرف من تلك الأطراف يسيطر على جزء من البلاد ومن ثم يتحكمون في مصير السوريين الذين لا رأي لهم في حاضرهم أو مستقبلهم.

تضيف سنجاب إن "النظام الذي يعاني من ضائقة مالية يحاول الآن انتزاع ما يستطيع الحصول عليه من مواطنيه، حتى أولئك الذين فرّوا من البلاد. فكل سوري يجب أن يدفع 100 دولار نقدا لدى دخوله البلاد، وأي شخص لم يخدم في الجيش أو لا يرغب في ذلك، عليه أن يدفع تعويضا يصل إلى سبعة آلاف دولار ليتم إعفاؤه من الخدمة".

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في الحالات التي لا يرغب فيها السوريون في الخارج في العودة ويرفضون الدفع أو لا يستطيعون ذلك، تصادر السلطات السورية أي ممتلكات تخص عائلاتهم داخل سوريا وأي وثائق قانونية قد يحتاجونها، مثل جوازات السفر،

إلى أن يتم السداد، مما يضيف إلى المعاناة الهائلة بالفعل لتسعة ملايين نازح سوري في الداخل وستة ملايين فروا ولجأوا إلى جميع أنحاء العالم.

لا أمل في الأفق

تقول الباحثة والصحفية السورية لينا سنجاب إنه وسط هذا الشهد الظلامي، لا توجد بارقة ضوء في نهاية النفق، حيث لا يوجد أمل لخلاص سوري من الداخل، كما لا توجد إرادة دولية لإيجاد حل أو حتى قوة لتنفيذ القرارات التي وافقت عليها الأمم المتحدة

بالفعل. كما أن الوضع الإقليمي قد تغير أيضا. ويعني التقارب بين إسرائيل ودول الخليج، من بين قضايا إقليمية أخرى، أن سوريا أصبحت الآن أقل أولوية بالنسبة للجهات الفاعلة الإقليمية مثل المملكة العربية السعودية.

والعالم مشغول أيضا بمشاكله الخاصة. ومن المرجح أن تركز الإدارة الأمريكية الجديدة، على سبيل المثال، بشكل أكبر على الشؤون الداخلية والأولويات الأخرى في الشرق الأوسط، مثل إيران.

وبينما يكافح العالم الآثار الاجتماعية والاقتصادية لفيروس كورونا، يستعد الرئيس بشار الأسد للترشح لولاية رئاسية ثالثة تبقيه في السلطة لمدة سبع سنوات أخرى.

وتختتم سنجاب تقريرها بالقول إن هناك جيل من الأطفال ولدوا خلال الحرب، بعضهم ولد في سوريا والبعض الآخر في أوروبا وفي مخيمات اللاجئين. وما لم يكن هناك التزام دولي متجدد، فإن التغيير الحقيقي في سوريا قد لا يحدث

وهو على قيد الحياة.

و.ب/ ص.ش (د ب أ)