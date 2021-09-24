 تحقيق - التعليم في اليمن: فاتورة الحرب والرسوم ضحاياها أطفال المدارس | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 22.10.2021

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

سياسة واقتصاد

تحقيق - التعليم في اليمن: فاتورة الحرب والرسوم ضحاياها أطفال المدارس

وفقاً لأحدث البيانات الدولية، فإن عدد الأطفال غير الملتحقين بالمدارس في اليمن يزيد عن مليوني طفل وفتاة. وما يزيد من تعقيد الوضع هي الرسوم المدرسية التي تثقل كاهل العائلات والتي معظمها غير قانوني، حسب ما كشفه تحقيق لـ DW

أطفال مدارس في اليمن يفتقدون إلى أبسط ظروف التعليم

أطفال مدارس في اليمن يفتقدون إلى أبسط ظروف التعليم

مع صباح كل يومٍ دراسي، تحزم الفتيات والفتيان أمتعتهم نحو المدارس، غير أن هناء وسمر ومنى ووداد أربع شقيقات تتراوح أعمارهن بين ثماني و14 عاماً، يكتفين بالتحديق في جموع التلاميذ ذهاباً وإياباً، بعد أن أُجبرن على التوقف عن التعليم، لعجز أسرتهن عن دفع رسوم غير قانونية جرى استحداثها بمبرر توفير نفقات للمدارس، التي لا يتقاضى معلموها مرتباتهم منذ سنوات.

الشقيقات الأربع، اثنتان في المرحلة الابتدائية (8 و10 سنوات)، وأخريان في المرحلة الإعدادية 12 و14 عاماً، ظل والدهن الذي يعمل شرطياً ينفق على تعليمهن لسنوات مضت، ومع بدء العام الدراسي الجديد في أغسطس/آب الماضي، أبلغهن بعدم قدرته على دفع نفقات التجهيزات المدرسية ورسوم التسجيل التي تتراوح بين 1000 إلى 3500 عن كلٍ منهن، كل ذلك إلى جانب رسوم ألف ريال شهرياً، طوال العام الدراسي. 

مختارات

وعلى الرغم من أن المبالغ المطلوبة بالنظر لسعر صرف العملة حيث الدولار الأمريكي في مناطق سيطرة حكومة جماعة أنصار الله (الحوثيين) يساوي 600 ريال يمني، لا تصل إلى الحد الذي يجبر بالضرورة على وقف التعليم، إلا أن والد الفتيات الذي تحدث لـDW عربية شريطة عدم تسميته، يقول إنه غير قادرٍ على دفعها، في ظل ظروف معيشية صعبة تعيشها أسرته بالفعل، إذ لم يتقاض المرتب الحكومي منذ سنوات، كما أنه يخشى من انعكاس وضعه المادي على بناته نفسياً داخل المدرسة.

ووفقاً لوثائق تتمثل بسندات حصل DW عربية على صورة منها، يتم دفع 1000 ريال عن كل تلميذ في المدارس الحكومية شهرياً، تحت مسمى "المساهمة المجتمعية"، ويزيد المبلغ بالنسبة للطلاب في المرحلة الثانوية إلى أكثر من 12 ألف ريال كرسوم غير مباشرة للعام الدراسي.

العديد من المعلمين ومدراء المدارس في صنعاء ومدن يمنية أخرى، أكدوا في حديثهم مع DW عربية  المبالغ المفروضة تختلف من منطقة لأخرى. ويقول محمد جحاف، وهو مدير مدرسة في "بني الحارث" صنعاء، إن المبالغ المفروضة على الطلاب "إلزامية للقادر عن الدفع والفقراء معفيون".

ومع بداية العام الدراسي الحالي، أصدرت وزارة التربية في صنعاء توجيهات تلزم المدارس الأهلية بعدم رفع الرسوم، لكن التوجيهات حسب الوثيقة المنشورة على صفحة الوزارة بموقع فيسبوك، لم تشر إلى رسوم المدارس الحكومية، خلافاً للعام الدراسي السابق (2020)، والذي عممت فيه الوزارة باعتماد 150 إلى 200 ريال فقط كرسوم للتسجيل (الرسوم المقرة رسمياً).

أطفال مدارس في اليمن يواجهون تحديات عدة لمواصلة تعليمهم في ظروف الحرب الصعبة

أطفال مدارس في اليمن يواجهون تحديات عدة لمواصلة تعليمهم في ظروف الحرب الصعبة

40 ضعفاً عن رسوم التسجيل

تبلغ الرسوم غير القانونية متوسط يصل إلى 8000  ريال سنوياً عن كل طالب، وهو ما يخالف قانون وزارة التربية والتعليم في اليمن والذي ينص في مادته الثامنة على أن "التعليم مجاني في كل مراحله تكفله الدولة وتحقق الدولة هذا المبدأ تدريجياً وفق خطة يقرها مجلس الوزراء"، كما أن رسوم التسجيل في المدارس الحكومية تتراوح بين 150 و200 ريال يمني.

وتواصلت DW عربية، مع أكثر من مسؤول في وزارة التربية والتعليم في صنعاء، للرد على استفسارات بشأن المبالغ المفروضة، إلا أنها لم تحصل على رد.  

وفي حديثه لـDW عربية، يقر مدير مدرسة في صنعاء، فضّل التحفظ عن ذكر اسمه، بأن الإدارات المدرسية وبـ"ضوء أخضر" من وزارة التربية والتعليم، لجأت إلى فكرة "المشاركة المجتمعية"، وذلك "من أجل توفير بدل مواصلات رمزية للمعلمولكي يستمر التعليم في ظل ظروف الحرب والعدوان التي تعيشها بلادنا".

ويضيف أن وضع المعلم أصبح "مزريا خلال هذه الفترة بعد توقف صرف المرتبات التي تعتبر المصدر الوحيد"، للمعلمين ويتابع أن "فكرة المشاركة المجتمعية بالرغم من شحها لكنها كانت الحل الوحيد أمامنا وبالرغم من ظروف أولياء الأمور الصعبة ولكن مجبر أخاك لا بطل".

Infografik Bildung/Schule Jemen Kosten AR

تضاعف غير الملتحقين بالمدارس

وفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن، فإن عدد الأطفال غير الملتحقين بالمدارس يزيد عن مليوني طفل وفتاة في سن التعليم، بزيارة تجاوزت الضعف، مقارنة بفترة قبل عام 2015 (تصاعد الحرب)، في حين أن عدد الأطفال الذين يحتاجون إلى مساعدات تعليمية أصبح يقدر بنحو 8.1 مليون، وبزيادة سبعة أضعاف عما كان عليه قبل 2015.

ويؤكد تقرير أعدته كتلة التعليم في اليمن (مجموعة المنظمات الإنسانية وشركائها المحليين)، في مارس/آذار2021، أن الرسوم المدرسية التي تُضاف بشكل غير رسمي من قبل المدارس، تسهم في إثناء العائلات عن إرسال أطفالها للتعليم، في وقتٍ يعيش فيه أكثر من 80 بالمائة من اليمنيين تحت خط الفقر.

وتمثل الفتيات، الفئة الأكثر تضرراً بالظروف الاقتصادية بالمقارنة بالفتيان، وفقاً لما تؤكده تقارير الأمم المتحدة والبنك الدولي وكتلة التعليم، إذ أن 36 بالمائة من الفتيات خارج المدارس مقارنة بـ24 بالمائة للفتيان، وسط تحذيرات من أن الفتيات اللواتي لا يتمكن من الالتحاق بالمدارس أكثر عرضة لزواج القاصرات، وهي الظاهرة التي ارتفعت نسبتها ثلاثة أضعاف في السنوات الأخيرة.

مرتبات المعلمين

وتعد أزمة انقطاع مرتبات المعلمين، كما هو الحال بالنسبة للغالبية من الموظفين الحكوميين بمناطق سيطرة أنصار الله (الحوثيين)، منذ سبتمبر/أيلول 2016، في صدارة الأزمات التي وجهت ضربة قاصمة للعملية التعليمية علاوة ما تعانيه أساساً من تأثيرات الحرب المستمرة منذ سنوات.

وعلى ضوء أزمة المرتبات في قطاع التعليم، وما تحتله من أهمية للملايين من التلاميذ، ظهرت مبادرات، من خلال المنظمات الإنسانية العامة، بما فيها اليونيسف والتي تبنت مشروعاً يقضي بتقديم حافز شهري قدره 50 دولاراً شهرياً لمساعدة المعلمين على الحضور.

وبينما كان المعلمون يأملون في انتقال هذه المبادرة إلى التنفيذ بعد أن وجدت طريقها إلى المانحين، خلال العام 2019، لكنها سرعان ما توقفت بعد خمسة شهور فقط من بدايتها، وسط شكاوى من خصومات طاولت المبالغ المخصصة، على هامش اختلاف سعر صرف الريال اليمني في الفترة ذاتها.

ويقول مدير إحدى المدارس في صنعاء لـDW عربية إن الحافز "50 دولاراً تم البدء بصرفه في العام 2019، خمسة أشهر فقط بسعر صرف البنك"، قبل أن تتوقف. ويضيف "نسمع عن المنظمات العاملة في اليمن ولكن لا نجد منها أي دعم على الإطلاق"، كما يقول إنه "هذا العام 2021 والعام الماضي لم يتم صرف كتاب مدرسي واحد بالرغم من توفر الكتب الدراسية في المدارس الأهلية بشكل كامل".

وعند توجه DW عربية بأسئلة إلى منظمة اليونيسف حول مصير حوافز المعلمين أفادت أنه "تم تعليق دفع الحوافز للمعلمين وموظفي المدرسة الذين لم يتقاضوا رواتبهم بسبب نقص التمويل"، وأضافت أنها تواصل "الدعوة مع الجهات المانحة لتوفير التمويل اللازم للمساعدة في إبقاء المعلمين في المدارس حتى لا يتم تعطيل تعليم جيل كامل".

Infografik Bildung/Schule Jemen Fördergeld AR

التعليم وخطط الاستجابة الإنسانية

يظهر تحليل DW عربية، لبيانات المساهمات المدفوعة لليمن لتمويل خطط الاستجابة الإنسانية التي تعدها الأمم المتحدة سنوياً، أن إجمالي التمويل الذي حصلت عليه العمليات الإنسانية خلال الفترة 2015 وحتى سبتمبر المنصرم 2021، بلغ ما يزيد 12 مليار و829 مليون دولار، مقدمة من 136 دولة وجهة مانحة، تتصدرها الولايات المتحدة وجاءت ألمانيا فيها المرتبة السادسة.

ويكشف تحليل البيانات خلال الفترة ذاتها، أن ألمانيا تعد الداعم الأول لقطاع التعليم في اليمن، إذ قدمت ما يقرب من ربع إجمالي المساهمات المدفوعة خلال ذات الفترة (2015 وحتى 2021)، من بين 44 جهة مانحة قدمت جميعها للتعليم ما يزيد على 303 ملايين دولار، على مدى السنوات الماضية.

مشروع الشراكة العالمية لدعم التعليم

خلال الأعوام 2014 وحتى نهاية العام 2020، قدمت "الشراكة العالمية للتعليم"، دعماً لليمن بتكلفة إجمالية بلغت 72,6 مليون دولار أمريكي، في إطار مشروع أُوكل تنفيذه بنسخته الأولى بين عامي 2014 و2019 إلى وزارة التعليم اليمنية وبإشراف من اليونيسف، والأخيرة انتقلت إليها المهمة حصراً، مع إعادة برمجة المشروع للمرة الثالثة في العام 2019، بتكلفة تزيد عن 31 مليون دولار (ما تبقى من المنحة).

راجع DW عربية، تقرير المشروع خلال العام 2020، والذي رًصد خلاله مبلغ 24 مليون دولار لدعم التعليم، غير أن تقييم التقدم في تنفيذ المشروع وضع مؤشراً على اعتبار نتائج التقدم "غير مرضية إلى حد ما"، والأمر نفسه لفترة الإبلاغ السابقة.

 مشروع البنك الدولي

مع بداية العام الجاري 2021، كان من المقرر أن يشهد قطاع التعليم تحسناً، بإطلاق "المشروع الطارئ لاستعادة التعليم والتعلُّم في اليمن"، بتمويل إجمالي 152 مليون دولار أمريكي، تكفل البنك الدولي بتقديم ثلثيها ومُول الثلث الأخير من "الشراكة العالمية". وتظهر البيانات المنشورة على موقع خطة الاستجابة الإنسانية تعثر بدء أغلب البرامج خلال الشهور الماضية، وأبرزها دعم المعلمين، في حين أن المبلغ المقدم خلال العام الجاري 46 مليون و700 ألف دولار، ذهب إلى مشاريع برنامج الأغذية العالمي، المتصلة بالتغذية.

Sanaa | Schulsystem in Jemen

التمويل والنفقات

على الرغم من الآليات التي تتبعها المنظمات لتأكيد الشفافية وضمان وصول المعونات إلى مستحقيها إلا أنها ما تزال تواجه العديد من الانتقادات تتعلق بجدوى بعض المشاريع وآليات أخرى، تستنزف أموالاً كبيرة. 

وفي حديثه لـDW عربية، يقول الإعلامي اليمني المهتم بقضايا الفساد عبدالواحد العوبلي إن "المساعدات المقدمة للتعليم لا تختلف عن غيرها من المساعدات التي تم استنفاذها فيما يسمى نفقات تشغيلية للمنظمات الأجنبية، وحتى المحلية".

ويضيف العوبلي "الأموال القادمة لمشاريع التعليم مقابل نفقاتها التشغيلية التي تتمثل طبعا في رواتب كبيرة جداً وإيجارات ونفقات انتقال ونفقات إدارية أخرى باهظة"، ويواصل "نعلم حاليا أن أكثر من يصرف الأموال هذه الايام في اليمن هم أصحاب المنظمات".

أثر محدود واقتصاد موازٍ 

وفي سياق البحث عن إجابات بشأن مصير التمويل، يذهب تقرير حكومي أعدته وزارة التخطيط والتعاون الدولي في الحكومة المعترف بها دولياً في مايو/آيار العام الجاري، إلى أن المساعدات الخارجية، رغم أهميتها، إلا أنها ما تزال محدودة الأثر تنموياً بسبب تركيز الجهات المانحة على الأعمال الإغاثية والإنسانية، بدلاً عن المجالات التنموية التي تسهم في تعزيز جوانب التعافي الاقتصادي وتحفيز النمو. خصوصاً أن المساعدات باتت تشكل أهمية كبيرة للاقتصاد اليمني يوازي تقريباً حجم الموازنة العامة للدولة وتمثل اقتصاداً موازياً.

ووفقاً للمصدر فإن النفقات التشغيلية لوكالات الإغاثة العاملة يتجاوز 40 بالمائة من إجمالي المنح المخصصة لليمن، وهو ما يعتبره التقرير الحكومي "أمراً غير مقبول ولا يمكن استمراره"، إذ أن "الكثير من تلك الأموال تركز على العمل الإغاثي اليومي المؤقت وغير المستدام".  

إلى حين يأتي السلام

بصرف النظر عن الإجراءات الحكومية أو إنفاق المعونات، تبقى الحرب المعضلة الأساس بالنسبة للتعليم وما دونه، ووفقاً لحديث اليونيسيف لـDW عربية، فإن "اليمن بحاجة إلى سلام دائم ، وبحاجة ماسة لتوقف الصراع ولكن حتى ذلك الحين، يحتاج التعليم إلى الدعم".

هذه التحديات يلخصها أيضا مدير إحدى المدارس في صنعاء في حديثه لـDW عربية، حيث يقول إن "المعلم والطالب وولي الأمر أصيبوا بيأس كامل ولا مبالاة بالتعليم كما كان سابقاً، حيث كنا نجد شيئاً من الاهتمام بالتعليم، لكن للأسف الآن فقدنا ذلك لعدة أسباب يشترك فيها الطالب والمعلم وولي الأمر، ولكن السبب الرئيسي هو السياسة العامة للحكومة وقيادة الوزارة".

تحقيق صفية مهدي
 

  • Jemen Taiz | Wassertank

    جدلية الحرب والحياة.. مشاهد من صراع اليمنيين من أجل البقاء

    يعاني سكان اليمن عموما ليس فقط من شح المياه ولكن أيضا من صعوبة الوصول إليها. مصدر الماء الآبار والأمطار الصيفية، وضاعفت الحرب من معاناة الحصول عليها...

  • Jemen | Alltag in Sanaa

    جدلية الحرب والحياة.. مشاهد من صراع اليمنيين من أجل البقاء

    والحصول على المياه النظيفة، في بعض الأحيان، صار هما من هموم اليمنيين الكثيرة. ويضطر السكان لشراء المياه، أو الاعتماد على فاعلي الخير الذين يوزعون المياه في حاويات موزعة في شوارع المدينة.

  • Jemen | Alltag in Sanaa

    جدلية الحرب والحياة.. مشاهد من صراع اليمنيين من أجل البقاء

    خلّف النزاع في اليمن عشرات آلاف من القتلى ودفع نحو 80 في المئة من السكّان للاعتماد على الإغاثة الإنسانية وسط أسوأ أزمة إنسانية في العالم، وفقاً للأمم المتحدة. وتسبّب كذلك بنزوح نحو 3.3 ملايين شخص. والمأساة ما تزال مستمرة..

  • Hungersnot im Jemen

    جدلية الحرب والحياة.. مشاهد من صراع اليمنيين من أجل البقاء

    أطفال اليمن هم أكثر الفئات تضررا من الحرب وتداعياتها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وقدرت اليونيسيف أن عدد الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية في اليمن قد يصل إلى 2.4 مليون بنهاية عام 2020.

  • Jemen Taiz | Demonstrant

    جدلية الحرب والحياة.. مشاهد من صراع اليمنيين من أجل البقاء

    من أسباب الوضع الكارثي على سكان اليمن انهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، ووجود إصدارين من العملة الوطنية (قديم وجديد)، وما نجم عن ذلك من ارتفاع جنوني في أسعار السلع المستوردة. وزاد الوضع المعيشي تعقيدا عدم صرف مرتبات موظفي الدولة منذ سنوات، وفقد الآلاف لمصادر دخلهم.

  • Jemen | Alltag in Sanaa

    جدلية الحرب والحياة.. مشاهد من صراع اليمنيين من أجل البقاء

    الحصول على الاحتياجات الأساسية بات مهمة شاقة في الكثير من الأحيان. أزمات إسطوانات الغاز المنزلي المتكررة شاهد على تردي الخدمات.

  • Jemen | Alltag in Sanaa

    جدلية الحرب والحياة.. مشاهد من صراع اليمنيين من أجل البقاء

    عادت بعض الأسر اليمنية إلى استخدام الأدوات التقليدية كالحطب بسبب أزمات الخدمات المتكررة والأوضاع الاقتصادية الصعبة

  • Jemen Symbolbild Arbeiter

    جدلية الحرب والحياة.. مشاهد من صراع اليمنيين من أجل البقاء

    يطل اليمن على البحرين الأحمر والعربي الغنيين بالثروة السمكية، لكن غلاء الأسعار والمعارك وارتفاع تكاليف الصيد والنقل والمخاطر الأمنية جعلت الحصول على السمك رفاهية لا يستطيع المعدم أن يحلم بها (الصورة من عدن)

  • Jemen Taiz | Fischhändler

    جدلية الحرب والحياة.. مشاهد من صراع اليمنيين من أجل البقاء

    حتى تصل الأسماك إلى "سوق الصيد" في مدينة تعز (جنوب غرب اليمن) تكون أسعارها قد تضاعفت.

  • Jemen Taiz | Händler

    جدلية الحرب والحياة.. مشاهد من صراع اليمنيين من أجل البقاء

    ترتفع أسعار المواد الخضار والفواكه خصوصا في المدن التي تدور داخلها أو حولها المعارك، مثل مدينة تعز (الصورة). وفي هذه الحالة يلجأ الباعة إلى إدخال المواد الغذائية من خلال طُرُق بديلة وعرة ملتفة وهو ما ينعكس على ارتفاع أسعارها.

  • Jemen | Alltag in Sanaa

    جدلية الحرب والحياة.. مشاهد من صراع اليمنيين من أجل البقاء

    المقابر في اليمن تحولت إلى مزارات تشبه الحدائق، لكنها ليست للفسحة، بقدر ما هي تعبير عن زيادة أعداد قتلى الحرب أو موتى الأمراض والأوبئة.

  • Jemen Taiz | Hochzeitsfeier

    جدلية الحرب والحياة.. مشاهد من صراع اليمنيين من أجل البقاء

    على الجانب الموازي هنا الفرح فوق ركام الحرب! شباب يحتفلون في عرس في الشارع. الموسيقى تصدح وتطغي أحيانا على صوت الرصاص. لكن في اليمن إطلاق الرصاص ليس فقط بسبب الحرب، ففي الأعراس يطلق الرصاص عادة في الجو للتعبير عن الفرح، إلأ أن ذلك اصبح يثير الرعب لدى البعض بسبب الحرب.

  • Musik im Jemen

    جدلية الحرب والحياة.. مشاهد من صراع اليمنيين من أجل البقاء

    رغم الحرب والأوضاع الصعبة، وقيود العادات والتقاليد الاجتماعية والتضييق على الحريات، إلا أن الحياة تستمر. شباب وشابات قرروا أن يعزفوا للحب وللحياة ولمستقبل أفضل..


 

مختارات

اليمن في ظل حرب دامية.. حين تصبح القمامة وسيلة للبقاء

مئات الآلاف من اليمنيين مهددون بالمجاعة، والملايين منهم نازحون داخل بلدهم. أسرة رزيق هجرت قريتها خوفاً من الغارات وباتت تعتاش على النفايات في مكب للقمامة.  

مواضيع ذات صلة

ARCHIV - 12.12.2016, Schleswig-Holstein, Kiel: Besatzungsmitglieder stehen auf der Werft von ThyssenKrupp Marine Systems bei der Übergabe eines neuen U-Bootes an die Marine der Arabischen Republik Ägypten auf dem Boot S-41 der Klasse 209/1400. Die Bundesregierung hat dem Rüstungsunternehmen ThyssenKrupp Marine Systems die Lieferung eines U-Boots an Ägypten und von vier Kriegsschiffen an Israel genehmigt. Foto: picture alliance / Carsten Rehder/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

أغلب صادرات الأسلحة الألمانية لمصر والسعودية وتركيا خلال السنوات الأربع الأخيرة 24.09.2021

اعتبرت نائبة حزب اليسار بالبرلمان الألماني سيفيم داغدلين أن "الحديث عن سياسة تصدير أسلحة حذرة هو تضليل متعمد للرأي العام". وأظهرت بيانات لوزارة الدفاع تصدير أسلحة أن أكبر مستوردي السلاح متورطون في صراعات بالشرق الأوسط.

Bild 1: Princess Lalla Hasna of Morocco, sister to the king, attends the inauguration of an exhibition titled The Colours of Impressionism: masterpieces of the Musee d'Orsay collections, at the capital Rabat's Museum of Modern and Contemporary Art on April 9, 2019. (Photo by FADEL SENNA / AFP) (Photo credit should read FADEL SENNA/AFP via Getty Images) Bild 2: 05.09.2013, Files- Jordan's King Abdullah II attends a school graduation ceremony in Amman, Jordan, on September 5, 2013. Photo by Royal Court via Balkis Press/ABACAPRESS.COM Bild 3: DOHA, QATAR - APRIL 24: (----EDITORIAL USE ONLY Äì MANDATORY CREDIT - QATAR EMIRATE COUNCIL / HANDOUT - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS----) Qatari Emir Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani speaks on the television regarding the economic effects of the novel coronavirus (Covid-19) pandemic, as part or the holy month of Ramadan, in Doha, Qatar on April 24, 2020. Qatar Emirate Council / Handout / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

وثائق باندورا.. كيف نجح قادة ومشاهير عرب في إبعاد ثرواتهم عن الأعين؟ 04.10.2021

تحقيق دولي شاركت فيه عشرات المؤسسات الإعلامية حول العالم، كشف عن قيام زعماء ورؤساء وملوك ومشاهير، بينهم عرب، بعمليات بيع وشراء ونقل للثروات عبر شركات في ملاذات ضريبية. وهو ما يجعل التدقيق في مصادر تلك الأموال شبه مستحيل!

In this Wednesday, Nov. 27, 2019, photo released by Ministry of Presidential Affairs, Abu Dhabi Crown Prince Mohammed bin Zayed Al Nahyan, right, meets Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman in Abu Dhabi, United Arab Emirates. Saudi crown prince is in the United Arab Emirates for talks that are expected to focus on the war in Yemen and tensions with Iran. (Hamad Al Kaabi/Ministry of Presidential Affairs via AP)

الخلاف السعودي الإماراتي.. تنافس اقتصادي آني أم بداية قطيعة؟ 08.07.2021

ألقى الخلاف النفطي بين السعودية والإمارات الضوء على المسارين المتباينين للحليفين التقليديين الوثيقين في العديد من الملفات مع احتدام التنافس الاقتصادي بينهما. فهل تصل العلاقات بين الرياض وأبو ظبي إلى القطيعة الكاملة؟