تحقيقات أمنية إثر استخدام شعارات نازية خلال مظاهرة في ألمانيا

بدأت الشرطة في مدينة "هاله" 10 تحقيقات على الأقل، بعد مظاهرة يوم الاثنين الماضي استخدم فيها المحتجون الرموز والشعارات النازية. وتقول شرطة المدينة الألمانية الواقعة في ولاية سكسونيا أنهالت إنها تحقق أيضا في حوادث هاجم فيها بعض المتظاهرين الشرطة وبصقوا عليها واشتبكوا معها.
وانضم حوالي 450 متظاهرا إلى الاحتجاج ، ضمن سلسلة من المظاهرات في أنحاء شرق ألمانيا بعد حوادث أخيرة في مدينة كيمنتس وكوتن حيث لقي فيها ألمان حتفهم بعد مواجهات مع مهاجرين.
وكانت معظم المسيرات عبارة عن احتجاجات على وجود المهاجرين، الذين ارتفعت أعدادهم بشكل كبير في ألمانيا منذ عام 2015 ، بعد سياسة "الباب المفتوح" التي تبنتها الحكومة تجاه الأشخاص الفارين من مناطق الحرب والمناطق الأخرى المتضررة من النزاعات.
لكن هناك مخاوف تتعلق بأن الحركة المناهضة للمهاجرين أصبحت أرضاً خصبة لمشاعر النازيين الجدد. وكان عدد من أعضاء المنظمات اليمينية قد حث على مشاركة قوية في احتجاجات يوم الاثنين. وذكرت السلطات أن مسيرة مضادة انطلقت بمشاركة ما بين 80 إلى 100 شخص، دون الإبلاغ عن حوادث عنف على صلة بالاحتجاج.
ع.أ.ج/ ح ز (د ب ا)
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كيمنتس ..كل هذا يحدث في مدينة ألمانية وأمام أعين الشرطة!
بالآلاف خرج مؤيدو اليمين المتطرف والشعبوي ليلة الاثنين/ الثلاثاء (28/27 أغسطس/آب 2018) إلى شوارع كيمنتس (شرق)، للمشاركة في التظاهرة التي دعت إليها مجموعة "من أجل كيمنتس" اليمينية الشعبوية عقب وفاة رجل ألماني متأثرا بجراحه.
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كيمنتس ..كل هذا يحدث في مدينة ألمانية وأمام أعين الشرطة!
كما نظم اليسار مظاهرة مضادة دعت إليها مجموعة "كيمنتس خالية من النازيين" اليسارية المتطرفة. الشرطة تدخلت لعزل المجموعتين عبر استخدام خراطيم المياه وذلك لمنع مؤيدي الطرفين من الاشتباك.
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كيمنتس ..كل هذا يحدث في مدينة ألمانية وأمام أعين الشرطة!
ومع ذلك ذكرت تقارير إعلامية متطابقة أن ستة أشخاص على الأقل أصيبوا في الاشتباكات بين المجموعتين، كما سجلت إصابات أخرى بعبوات حارقة ومقذوفات.
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كيمنتس ..كل هذا يحدث في مدينة ألمانية وأمام أعين الشرطة!
وامتنعت الشرطة عن الكشف عن عدد الإصابات أو تأكيد الأرقام المعلنة. وعلى ما يبدو فقد فاجأ الحضور المكثف لمؤيدي اليمين المتطرف الجميع، بمن فيهم المسؤولين عن جهاز الأمن الذين أقروا بأن عناصرهم كانت أقل مما يستلزمه الوضع.
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كيمنتس ..كل هذا يحدث في مدينة ألمانية وأمام أعين الشرطة!
ووفق وسائل إعلامية محلية فإن جماعات من اليمين المتطرف والنازيين الجدد شاركوا في التظاهرات إظافة من ألتراس كيمنيتس، بينما قال منظموا المظاهرة إن المشاركين هم من المواطنيين "القليقين" على مصير البلاد.
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كيمنتس ..كل هذا يحدث في مدينة ألمانية وأمام أعين الشرطة!
وصباح اليوم الثلاثاء (28 آب/ أغسطس)، وجه اتحاد المدينة انتقادا لاذعا للشرطة واصفا إدارتها للأزمة بـ "رسالة سيئة من دولة القانون القوية".
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كيمنتس ..كل هذا يحدث في مدينة ألمانية وأمام أعين الشرطة!
وتظاهرة أمس الاثنين هي الثانية بعد خروج 800 متظاهر إلى الشوارع قبل يومين، وذلك بعد انتشار خبر وفاة رجل قالت عنه الشرطة "إنه ألماني في 35 من العمر" إثر تلقيه عدة طعنات، إضافة إلى إصابة اثنين آخرين. وأصدرت محكمة ابتدائية بالمدينة بعد ذلك مذكرتي اعتقال بحق شابين مشتبه بهما أحدهما سوري والآخر عراقي.
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كيمنتس ..كل هذا يحدث في مدينة ألمانية وأمام أعين الشرطة!
ورفع المتظاهرون من اليمين المتطرف شعارات عنصرية تدعو إلى "حماية" ألمانيا وأوروبا من المهاجرين. بينما تحدثت قوات الأمن عن "أكثر من مائة شخص أخفوا وجوههم" وبعضهم أدوا تحية هتلر. في المقابل وصفت مراسلة المحطة الإذاعية "WDR" الشعارات المرفوعة بأنها كانت "تنم عن مستويات غير مسبوقة من العنف".
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كيمنتس ..كل هذا يحدث في مدينة ألمانية وأمام أعين الشرطة!
ومجددا وكما بات الأمر معروفا في مظاهرات اليمين المتطرف، رفعت شعارات تطالب برحيل المستشارة "المسؤولة" حسب المتظاهرين عن "تدفق اللاجئين". ورسميا، كان المتحدث الرسمي باسم المستشارة قد شدد على أن ألمانيا "لن تتسامح مع أي أفعال انتقامية في الشوارع". وذلك عقب انتشار صور تظهر نازيين جدد يلاحقون أشخاصا من أصول أجنبية في شوارع كيمنتس.
الكاتب: وفاق بنكيران