تحفظ ألماني حيال اقتراح أمريكي بتعليق براءات اختراع لقاح كورونا

قالت متحدثة باسم الحكومة الألمانية اليوم الخميس (6 مايو/ أيار 2021) إن اقتراح الولايات المتحدة الأمريكية التنازل عن حقوق الملكية الفكرية للقاحات كوفيد-19 سيكون له تداعيات كبيرة على الإنتاج، مضيفة أن العناصر الرئيسية تتعلق بالطاقة الإنتاجية ومعايير الجودة أكثر من براءات الاختراع.

وأضافت المتحدثة في بيان "حماية حقوق الملكية الفكرية مصدر للابتكار ويتعين أن تظل كذلك في المستقبل".

يأتي هذا الموقف لاحقا لتصريح وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، الذي أبدى عدم ممانعته لتعليق براءات الاختراع للقاحات كورونا. حيث قال ماس في برلين الخميس: "سنشارك في النقاش حول تعليق براءات الاختراع في مثل هذا الموقف الطارئ".

وأوضح السياسي المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي: "إذا كان هذا طريقا يمكن أن يسهم في إمداد المزيد من الناس باللقاحات بشكل أسرع، فسيكون هذا سؤالا ينبغي علينا التعرض له". وأضاف ماس أن الجائحة لا يمكن التغلب عليها إلا بإعطاء التطعيم على مستوى العالم. وفي ذات السياق، رحب تشاووش أوغلو بمقترح تعليق حماية براءة اختراع لقاحات كورونا.

مشاهدة الفيديو 01:49 شارك ألمانيا تعمل على تسريع وتيرة التلقيح إرسال Facebook Facebook Messenger Web EMail Whatsapp Web Telegram الرابط https://p.dw.com/p/3sqOR ألمانيا تسعى لجعل أولوية اللقاح للفئات ذات الدخل المنخفض

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت أمس الأربعاء تخليها عن معارضتها لتعليق براءات اختراع لقاحات كورونا، وكانت الممثلة التجارية الأمريكية، كاثرين تاي، أعلنت أن حكومة بلادها تدعم التنازل عن حماية الملكية الفكرية للقاحات المضادة لكورونا من أجل مكافحة الوباء بشكل أكثر فعالية. وأوضحت تاي أن الولايات المتحدة تدعم حماية الملكية الفكرية، لكن "هذه الأوقات والظروف غير العادية تتطلب إجراءات استثنائية".

وكان الاتحاد الأوروبي وسويسرا ودول أخرى ممن تملك صناعة دوائية كبيرة من المعارضين لتعليق براءات اختراع لقاحات كورونا، حتى الآن. يشار إلى أن هناك خلافا بين أعضاء منظمة التجارة العالمية حول هذا الموضوع منذ أسابيع، ومن المنتظر أن تجري المنظمة المزيد من المشاورات حول الموضوع اليوم.

أما الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فقد رأى أن التنازل عن حقوق الملكية الفكرية للقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19 ) فكرة تستحق الدراسة وإنه منفتح على الفكرة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء انترفاكس، مشيرا إلى أن "الجائحة تعد حالة طارئة".

ف.ي/ص.ش (د.ب.ا، رويترز، ا.ف.ب)