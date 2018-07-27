تحضير كعكة يكلف سيدة إيطالية 40 ألف يورو!

أفادت صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية أن امرأة إيطالية أحرقت عن طريق الخطأ 40 ألف يورو في الفرن أثناء تحضيرها لكعكة. ووفقا لموقع "تي تسيت" الألماني فإن خطيب السيدة الإيطالية أخفى 40 ألف يورو في الفرن عن محققي مصلحة الضرائب لكي لا يعثروا عليها. وأضاف الموقع أن خطيب السيدة الإيطالية، البالغ من العمر 40 عاما، متهم بإخفاء 40 مليون يورو خارج إيطايا للتهرب من أداء الضرائب عليها في بلده. وأشار المحققون إلى أن إخفاء مثل هذا المبلغ من المال في الفرن دليل على أن المتهم بحوزته أموال أخرى يتستر عليها.

وأشار موقع "إكسبريس" الألماني إلى أن المحكمة الإيطالية برأت رجل الأعمال الإيطالي في أول حالة تهرب ضريبي عام 2017. وفي مايو/أيار العام الماضي تم إلقاء القبض عليه مرة أخرى لتوفر المحققين على مكالفة هاتفية أجرتها خطيبة المتهم مع أختها تخبرها فيها عن حرقها لمبلغ 40 ألف يورو، كان خطيبها قد أخفاها في الفرن، ولم يخبر خطيبته بوجود هذا المبلغ في الفرن، حسب ما نقلته صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية.

ونقلت الصحيفة الإيطالية أن الواقعة حدثت في عام 2016، لكنها لم تصل إلى الرأي العام ولم يسدل عليها الستار إل الآن أثناء محاكمة التهرب الضريبي وتقديم محققي مصلحة الضرائب الدليل المتمثل في المحادثة الهاتفية التي تعترف فيها خطيببة رجل الأعمال الإيطالي بإخفائه لـ40 ألف يورو. يذكر أن المتهم مسجل في إمارة موناكو، حيث كان يعمل طبيب أسنان هناك، لكن الثروة التي جمعها حصل عليها من بيع الإعلانات على المواقع الإلكترونية منذ عام 1999.

ع.اع./ ع.ش