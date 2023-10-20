تحركات في ألمانيا وفرنسا في إطار التحقيق باعتداء بروكسل

قبضت الشرطة الفرنسية على رجل في نانت (غرب) على ارتباط بالتحقيق الذي فتح في بلجيكا إثر الاعتداء الذي أسفر عن مقتل سويديَّين الإثنين في بروكسل، على ما أفادت مصادر مطلعة على الملف الجمعة (20 تشرين الأول/أكتوبر 2023).

ويسعى المحققون البلجيكيون لمعرفة ما إذا كان منفذ الاعتداء عبد السلام لسود (45 عاما) الذي قتلته الشرطة البلجيكية الثلاثاء، على اتصال مع متطرفين آخرين في دول أوروبية.

وأوضح أحد المصادر الجمعة أن الرجل الذي أوقف في نانت تلقى فيديو تبني لسود للاعتداء قبل وقوعه الإثنين قرابة الساعة 19,00 (17,00 ت غ)، مؤكدا بذلك معلومات أوردتها صحيفة "وست فرانس" الفرنسية. ولم تكشف هوية الموقوف، فيما ذكرت الصحيفة الفرنسية أنه تونسي مثل لسود.

وكان المدعي العام الفدرالي البلجيكي فريديريك فان لوو أكد منذ الثلاثاء أن المحققين يرجحون فرضية أن المتطرف تحرك منفردا. لكن مصدرا آخر على اطلاع على الملف أكد لوكالة فرانس برس أن بلجيكا أعطت "عدة معلومات إلى عدد من البلدان" حول أشخاص كانوا على اتصال مؤخرا بمنفذ اعتداء بروكسل، ذاكرا من بينها فرنسا وألمانيا. وأضاف المصدر أنه يعود لسلطات هذه الدول أن تتحقق مما إذا كان هؤلاء الأشخاص مهمين في التحقيق البلجيكي.

وامتنعت النيابة العامة الوطنية الفرنسية لمكافحة الإرهاب عن التعليق ردا على أسئلة فرانس برس بهذا الصدد. لكن الشرطة في مدينة دريسدن الألمانية قامت بزيارة شخص كان على اتصال بالرجل التونسي المشتبه. وقال كاي أندرس، المتحدث باسم مكتب الشرطة الجنائية بولاية سكسونيا اليوم الجمعة:" لا يوجد حاليا أي اشتباه على الإطلاق في أي جريمة جنائية أو أي صلة بتلك الهجمات الإرهابية". وأضاف المتحدث إن السلطات البلجيكية أبلغت الشرطة بأن المشتبه به كان على اتصال بتونسي يعيش في دريسدن.

وكان منفذ اعتداء بروكسل مقيما بصورة غير قانونية في بلجيكا بعدما رفض طلبه للجوء عام 2020 وصدر بحقه أمر بمغادرة الأراضي لم ينفذ.

وقبل بضع ساعات من مباراة لكرة القدم مساء الإثنين بين منتخبي بلجيكا والسويد ضمن التصفيات المؤهّلة لكأس أوروبا 2024، قام عبد السلام لسود بقتل مشجّعَين سويديين بالرصاص وأصاب ثالثا بجروح قبل الفرار على دراجة نارية، في اعتداء وقع على ما يبدو على خلفية عمليات حرق المصحف في السويد، التي أثارت موجات غضب في العالم العربي، وتبناه تنظيم "الدولة الإسلامية".

خ.س/ع.أ.ج (أ ف ب، د ب أ)