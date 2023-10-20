 تحركات في ألمانيا وفرنسا في إطار التحقيق باعتداء بروكسل | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 20.10.2023

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تحركات في ألمانيا وفرنسا في إطار التحقيق باعتداء بروكسل

ألقت الشرطة الفرنسية القبض على رجل على ارتباط بمنفذ اعتداء بروكسل عبد السلام لسود، فيما حققت السلطات الألمانية مع كل شخص له صلة مع المنفذ.

أسفر الاعتداء عن مقتل سويديَّين

أسفر الاعتداء عن مقتل سويديَّين

قبضت الشرطة الفرنسية على رجل في نانت (غرب) على ارتباط بالتحقيق الذي فتح في بلجيكا إثر الاعتداء الذي أسفر عن مقتل سويديَّين الإثنين في بروكسل، على ما أفادت مصادر مطلعة على الملف الجمعة (20 تشرين الأول/أكتوبر 2023).

مختارات

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن أوروبا تشهد تصاعداً في "الإرهاب الإسلامي" وإن جميع الدول مهددة به، وذلك بعد أن قتل إسلاميون مُعلماً في فرنسا واثنين من مشجعي كرة القدم السويديين في بلجيكا.

أدان الرئيس الأمريكي بايدن مقتل طفل مسلم من أصل فلسطيني وإصابة والدته في اعتداء في شيكاغو، مؤكدا أن "هذا العمل المروع من الكراهية ليس له مكان في أمريكا".، فيما ربطت الشرطة بين الواقعة والصراع بين إسرائيل وحماس.

ويسعى المحققون البلجيكيون لمعرفة ما إذا كان منفذ الاعتداء عبد السلام لسود (45 عاما) الذي قتلته الشرطة البلجيكية الثلاثاء، على اتصال مع متطرفين آخرين في دول أوروبية.

وأوضح أحد المصادر الجمعة أن الرجل الذي أوقف في نانت تلقى فيديو تبني لسود للاعتداء قبل وقوعه الإثنين قرابة الساعة 19,00 (17,00 ت غ)، مؤكدا بذلك معلومات أوردتها صحيفة "وست فرانس" الفرنسية. ولم تكشف هوية الموقوف، فيما ذكرت الصحيفة الفرنسية أنه تونسي مثل لسود.

وكان المدعي العام الفدرالي البلجيكي فريديريك فان لوو أكد منذ الثلاثاء أن المحققين يرجحون فرضية أن المتطرف تحرك منفردا. لكن مصدرا آخر على اطلاع على الملف أكد لوكالة فرانس برس أن بلجيكا أعطت "عدة معلومات إلى عدد من البلدان" حول أشخاص كانوا على اتصال مؤخرا بمنفذ اعتداء بروكسل، ذاكرا من بينها فرنسا وألمانيا. وأضاف المصدر أنه يعود لسلطات هذه الدول أن تتحقق مما إذا كان هؤلاء الأشخاص مهمين في التحقيق البلجيكي.

وامتنعت النيابة العامة الوطنية الفرنسية لمكافحة الإرهاب عن التعليق ردا على أسئلة فرانس برس بهذا الصدد. لكن الشرطة في مدينة دريسدن الألمانية قامت بزيارة شخص كان على اتصال بالرجل التونسي المشتبه. وقال كاي أندرس، المتحدث باسم مكتب الشرطة الجنائية بولاية سكسونيا اليوم الجمعة:" لا يوجد حاليا أي اشتباه على الإطلاق في أي جريمة جنائية أو أي صلة بتلك الهجمات الإرهابية". وأضاف المتحدث إن السلطات البلجيكية أبلغت الشرطة بأن المشتبه به كان على اتصال بتونسي يعيش في دريسدن.

وكان منفذ اعتداء بروكسل مقيما بصورة غير قانونية في بلجيكا بعدما رفض طلبه للجوء عام 2020 وصدر بحقه أمر بمغادرة الأراضي لم ينفذ.

وقبل بضع ساعات من مباراة لكرة القدم مساء الإثنين بين منتخبي بلجيكا والسويد ضمن التصفيات المؤهّلة لكأس أوروبا 2024، قام عبد السلام لسود بقتل مشجّعَين سويديين بالرصاص وأصاب ثالثا بجروح قبل الفرار على دراجة نارية، في اعتداء وقع على ما يبدو على خلفية عمليات حرق المصحف في السويد، التي أثارت موجات غضب في العالم العربي، وتبناه تنظيم "الدولة الإسلامية".

خ.س/ع.أ.ج (أ ف ب، د ب أ)

  • Belgien Blumen Brüssel

    في بروكسل أكبر سجادة من الزهور بنقوش يابانية

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  • Belgien Blumen Brüssel

    في بروكسل أكبر سجادة من الزهور بنقوش يابانية

    تختار إدارة المدينة موضوعا لسجادة الزهور كل عامين، وتحي سجادة الزهور هذا العام مرور 150 عاما على الصداقة البلجيكية اليابانية.

  • Belgien Blumen Brüssel

    في بروكسل أكبر سجادة من الزهور بنقوش يابانية

    تضم السجادة التي تم تطويرها بمساعدة المصمم الياباني فوجي سوزوكي، صورا من أزهار الكرز وسيقان البامبو إلى جانب أسماك الشبوط اليابانية.

  • Belgien Blumen Brüssel

    في بروكسل أكبر سجادة من الزهور بنقوش يابانية

    عمل نحو مائة متطوع خلال عشر ساعات لصناعة السجادة التي يبلغ طولها 75 مترا وعرضها 25 مترا، بحسب وكالة أنباء بلجا البلجيكية.

  • Belgien Blumen Brüssel

    في بروكسل أكبر سجادة من الزهور بنقوش يابانية

    يرجع تاريخ الميدان الكبير الذي يحتضن السجادة إلى القرن السابع عشر، وهو أحد المقاصد السياحية الرئيسية في المدينة، كما أنه مدرج على قائمة اليونسكو كموقع تراث ثقافي عالمي.

  • Belgien Blumen Brüssel

    في بروكسل أكبر سجادة من الزهور بنقوش يابانية

    من المتوقع أن تظل سجادة الزهور معروضة حتى يوم الاثنين القادم (15 آب/ أغسطس 2016). إذ لا يمكن أن تحتفظ الزهور برونقها لفترة أطول من ذلك.

  • Belgien Blumen Brüssel

    في بروكسل أكبر سجادة من الزهور بنقوش يابانية

    صنعت أول سجادة زهور في بروكسل في عام 1971، وأصبحت تقليدا يقام كل عامين.

  • Brüssel Blumenteppich 14.08.2014

    في بروكسل أكبر سجادة من الزهور بنقوش يابانية

    كانت النسخة السابقة في عام 2014 قد احتفلت بمرور 50 عاما على هجرة الأتراك إلى بلجيكا. وحملت السجادة بنقوش تركية وشرقية جميلة.

    الكاتب: زمن البدري (د ب أ)


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