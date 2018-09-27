تحذير أردوغان من زيادة الانقسام لدى افتتاحه أكبر مسجد في ألمانيا

مسجد مدينة كولونيا، أشرف على بنائه الاتحاد الإسلامي التركي في ألمانيا "ديتيب" التابع لرئاسة الشؤون الدينية في تركيا. وقد تم وضع حجر الأساس عام 2009 لبناء هذا الصرح الديني الذي صممه المهندسين غوتفريد و باول بوم، حيث تظهر الواجهات الزجاجية الكبيرة متناغمة مع لوحات خرسانية ضخمة تمثل مئذنتي المسجد اللتين ارتفاعهما إلى 55 مترا، وقبة يصل ارتفاعها إلى 36 مترا.
تم بناء المسجد المركزي الجديد في موقع مسجد ديتيب القديم، ليس بعيدا عن برج تلفزيون كولونيا. ويضم المجمع الجديد مباني إدارية تابعة لجمعية ديتيب، بالإضافة إلى قاعات محاضرات ومكتبة وممر يضم متاجر، ووصلت تكاليف بناء المسجد إلى 34 مليون يورو.
وعشية افتتاح المسجد من قبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان دعت عمدة مدينة كولونيا هنرييت ريكر الرئيس أردوغان إلى "الاعتدال" عند مشاركته غدا السبت (29 أيلول/ سبتمبر) في افتتاح مسجد ديتيب المركزي في مدينتها. وقالت ريكر في تصريحات لصحيفة "دي فيلت" الألمانية: "آمل ألا تساهم زيارته (إردوغان) في زيادة الانقسام، نتمنى أن يتصرف بدبلوماسية".
وحذرت أطراف سياسية ألمانية، القلقة من تأثير أردوغان على أتراك ألمانيا، الرئيس التركي من إطلاق حملات دعائية صريحة لدى افتتاحه المسجد في كولونيا التي توجد بها واحدة من أكبر الجاليات التركية في ألمانيا. خاصة و أن دعوات كثيرة أطلقت عبر مواقع التواصل الاجتماعي تطالب المواطنين والسكان المنحدرين من أصول تركية في كافة أنحاء ألمانيا للتوجه بالآلاف إلى كولونيا، لتنظيم استقبال لأردوغان بأعلام تركية.
ومن المتوقع أن تشهد العاصمة برلين تظاهرات تنظمها منظمات غير حكومية تدافع عن حقوق الإنسان، أو للجالية الكردية، خلال زيارة أردوغان، وخصوصا بعد ظهر اليوم الجمعة في برلين حيث يأمل المنظمون في مشاركة حوالى عشرة آلاف شخص.
ي.ب/ ع.ج (أي دي بي، أ ف ب)
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لهذه الأسباب تحافظ برلين على خط تواصل مفتوح مع أنقرة
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لهذه الأسباب تحافظ برلين على خط تواصل مفتوح مع أنقرة
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لهذه الأسباب تحافظ برلين على خط تواصل مفتوح مع أنقرة
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لهذه الأسباب تحافظ برلين على خط تواصل مفتوح مع أنقرة
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لهذه الأسباب تحافظ برلين على خط تواصل مفتوح مع أنقرة
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لهذه الأسباب تحافظ برلين على خط تواصل مفتوح مع أنقرة
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لهذه الأسباب تحافظ برلين على خط تواصل مفتوح مع أنقرة
ثقل سياسي جديد أضيف لتركيا بعد الاتفاقية الخاصة باللاجئين مع الاتحاد الأوروبي. ووفقا لأنقرة فإن تركيا استقبلت نحو 7ر2 مليون لاجئ منذ بداية الأزمة السورية. وتهدد تركيا بين الحين والآخر، بوقف التعاون مع الاتحاد الأوروبي وهو أمر لا يصب بالتأكيد في صالح ألمانيا ولا ترغب المستشارة ميركل في حدوثه، لاسيما قبل الحملة الانتخابية. ا.ف (وكالات)