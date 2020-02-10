 تحذيرات من غرق سواحل بعد 30 عاما.. فأي المناطق مهددة؟ | علوم وتكنولوجيا | آخر الاكتشافات والدراسات من DW عربية | DW | 02.08.2020

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علوم وتكنولوجيا

تحذيرات من غرق سواحل بعد 30 عاما.. فأي المناطق مهددة؟

الجميع على علم بالتغييرات المناخية التي تشهدها الأرض، ولكن ملايين الأشخاص على وجه التحديد من المتوقع تأثرهم مباشرة ببعض هذه التغيرات بعد ثلاثين عاما، وفقا لدراسة حديثة. فأين تقع المناطق المهددة؟

صورة رمزية، أحد الشواطئ الأسترالية.

صورة رمزية، أحد الشواطئ الأسترالية.

يلجأ الباحثون لنماذج علمية، يمكن من خلالها التنبؤ بالعواصف وحركة الأمواج والمد والجزر، بهدف وضع تصور لما قد يحدث من فيضانات تهدد بغرق بعض سواحل العالم خلال المئة عام القادمة.

مختارات

وباستخدام تلك النماذج وما تعتمد عليه من بيانات تمكن مجموعة من العلماء من تحديد المناطق المتوقع تعرضها لتغيرات مناخية كبيرة بنهاية القرن الحالي بما يعرض ملايين الأشخاص للخطر خلال ثلاثين عاما.

فوفقا لدراسة حديثة أجرتها جامعة ملبورن ونشرها موقع Nature العلمي مؤخرا، تتركز غالبية المناطق التي يمكنها أن تشهد فيضانات في قارتي أوروبا وآسيا.

والمناطق المهددة بهذه الفيضانات المتوقعة، وفقا للدراسة، هي على وجه التحديد: الجنوب الشرقي للصين، وشمال أستراليا، وبنغلاديش، ووسط البنغال في الهند. بينما صنفت الدراسة كلا من شمال ولاية كارولينا وولايتي فيرجينيا وميريلاند بالولايات المتحدة، والمملكة المتحدة والمناطق الشمالية في فرنسا وألمانيا كمناطق "أكثر عرضة للخطر". 

ولكن الأمر لا يقتصر على البعد البيئي فقط، إذ أن أسوأ سيناريو يتوقعه الباحثون في ظل استمرار انبعاثات الغازات الملوثة للأرض مع عدم القيام بأي مجهود لحماية الشواطئ من ارتفاع معدلات مياه البحار، هو وقوع خسائر مالية مهولة تقدر بأكثر من  10 تريليون دولار أمريكي.

فانبعاثات الغازات تؤدي لارتفاع درجة حرارة الأرض ما يؤدي بدوره لذوبان الجليد وبالتالي ارتفاع منسوب مياه البحار والمحيطات في العالم، وهو ما يعني من وجهة نظر الباحثين أن الفيضانات الكبرى التي كانت تقع مرة كل مائة عام ستحدث مرة كل عشرة أعوام بما يهدد الكثيرين من سكان الأرض. 

وأشارت الدراسة إلى أن استمرار احتمال وقوع المخاطر الناتجة عن ارتفاع معدلات مياه البحار وهبوب عواصف، حتى مع اتخاذ تدابير للإبقاء على انبعاثات الغازات الملوثة للجو عند مستوى معين للحد دون ارتفاع درجة حرارة الأرض عن درجتين مئويتين بنهاية القرن الحالي.

  • Air conditioning units (picture-alliance)

    أفكار معمارية صديقة للبيئة لمواجهة الحرارة

    مكيف الهواء هو المشكلة، وليس الحل

    بالطبع لا شيء يضاهي متعة المشي في غرفة مكيفة الهواء بعد قضاء عدة ساعات في الحر. لكن الوكالة الدولية للطاقة (IEA) حددت استخدام مكيف الهواء كأحد المسببات الرئيسية لتزايد الطلب على الكهرباء، بما يعادل 10 في المائة من إجمالي استهلاك الكهرباء في العالم. وإذ ينطوي إنتاج كل تلك الطاقة الكهربائية بطريقة أو بأخرى على حرق الوقود الأحفوري.

  • Tel Aviv skyline (JACK GUEZ/AFP/Getty Images)

    أفكار معمارية صديقة للبيئة لمواجهة الحرارة

    "خطة غيديس" في تل أبيب

    قبل تأسيس دولة إسرائيل في عام 1948، تمت استشارة المخطط الحضري الاسكتلندي باتريك غيديس عام 1925 حول إمكانية وضع تصميم لمدينة تل أبيب يواجه آثار المناخ الصحراوي السائد إلى أدنى حد، حيث بنيت طرقها على شبكات لتوجيه نسيم البحر من البحر المتوسط إلى المدينة. وحتى يومنا هذا، يستفيد وسط هذه المدينة المليونية بشكل كبير من هذا التصميم.

  • Bauhaus architecture in Tel Aviv (DW/I. Rottscheidt)

    أفكار معمارية صديقة للبيئة لمواجهة الحرارة

    باوهاوس: التصميم الألماني الرائع

    استفادت المباني في تل أبيب أيضاً من مدرسة باوهاوس الألمانية للهندسة المعمارية والتصميم، والتي تشدد على كل من البراغماتية والجماليات. على سبيل المثال، أثبت ميل باوهاوس للأسقف المسطحة أنه مفيد أيضاً لعكس حرارة الشمس. ومع ظهور تكنولوجيا جديدة مثل ظهور الألواح الشمسية مع مرور الوقت، ظلت الأسقف المسطحة تحظى بشعبية في المراكز الحضرية في المناطق الحارة.

  • Barcelona (picture-alliance/DUMONT Bildarchiv/F. Heuer)

    أفكار معمارية صديقة للبيئة لمواجهة الحرارة

    ساحات خضراء في برشلونة

    إذا كانت الساحات توفر هواء أكثر برودة، فإن مدناً مثل باريس وبرشلونة قد اختارت طريقها الصحيح. بإنشاء المجمعات السكنية حول الأفنية العملاقة، حيث لا يستفيد السكان فقط من مناخ أكثر برودة، بل وأيضاً من العيش في محيط جميل. في الآونة الأخيرة، بدأت المدينة تغيير الطريقة التي توجه بها حركة المرور حول أكثر من 500 مبنى في محاولة للحد من انبعاثات الكربون.

  • Hurricane Michael hits stilt house in Florida (Reuters/S. Nesius)

    أفكار معمارية صديقة للبيئة لمواجهة الحرارة

    الحماية من الفيضانات والحرارة

    عرف سكان المناطق الساحلية المنخفضة منذ فترة طويلة أن بناء المنازل المرتفعة يوفر الحماية من الفيضانات، التي تعد من الآثار الجانبية المتفاقمة للاحتباس الحراري. كما تساعد هذه الطريقة في البناء على تبريد المنازل من الأسفل.

  • Buffalo Bayou Park in Houston (Photo by Jim Olive, courtesy of Buffalo Bayou Partnership)

    أفكار معمارية صديقة للبيئة لمواجهة الحرارة

    بناء مدن مقاومة لتغير المناخ

    يرتبط العدد المتزايد من الكوارث الطبيعية ارتباطاً مباشراً بتغير المناخ. عندما ضرب إعصار "هارفي" هيوستن بالولايات المتحدة في عام 2017، استفادت المدينة من التصميم الذكي لمنتزه "بوفالو بايو" الذي تبلغ مساحته 64 هكتاراً، والذي كان بمثابة سهل تحمل العبء الأكبر من الفيضان. مما حمى الحديقة التي لم تشهد أضراراً بالغة.

  • Masdar City (Masdar)

    أفكار معمارية صديقة للبيئة لمواجهة الحرارة

    مكافحة تغير المناخ والحرارة في الشرق الأوسط

    في هذه الأيام، هناك مدن تنشأ بين عشية وضحاها في الشرق الأوسط، مما يوفر فرصاً جديدة لمعالجة آثار تغير المناخ منذ البداية. إلى جوار مطار أبو ظبي، هناك مدينة كاملة في الضواحي بنيت وصممت لتعمل بالطاقة المتجددة دون انبعاثات. قد تكون مدينة "مصدر" مدينة مثالية اليوم، لكنها قد تقدم في نفس الوقت مخططات لمشاريع مستقبلية مماثلة.

  • Muscat, Oman (picture alliance/DUMONT Bildarchiv)

    أفكار معمارية صديقة للبيئة لمواجهة الحرارة

    تصميم قديم من عمان

    تصل درجة حرارة الشارع في حي مدينة "مصدر" بأبوظبي إلى 20 درجة مئوية، أي أنها أكثر برودة من الحرارة في الصحراء التي تحيط بها، حيث يعمل برج الرياح على تبريد الهواء من السماء ويدفعه إلى الأسفل لتشكيل نسيم بارد. غير أن هذه الفكرة قد أخذت من مدينة مسقط القديمة بسلطنة عمان، حيث صُممت المباني الطويلة لتوجيه الرياح إلى الشوارع الضيقة بطريقة مماثلة.

  • Block of old flats in Cologne, Germany (Imago/Future Image)

    أفكار معمارية صديقة للبيئة لمواجهة الحرارة

    البماني القديمة

    في حين أن المباني القديمة ساحرة، غير أنها غالباً قد بنيت بطريقة تزيد من آثار درجات الحرارة العالية إلى الحد الأقصى، مما يساهم عن غير قصد في ظاهرة الاحتباس الحراري. تضغط بعض الدول مثل المملكة المتحدة على تحديث هذه المنازل مع عزل محسّن في محاولة لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 80 في المائة.

  • Corbusier House in Berlin (DW/K. Langer)

    أفكار معمارية صديقة للبيئة لمواجهة الحرارة

    الإسمنت: مرحبا أو وداعاً؟

    لتلبية احتياجات المناخ في المستقبل، يتعين على الناس تبني مواد بناء جديدة. قبل كل شيء، هناك دعوة لوقف الاستخدام الكبير للخرسانة أو الباطون والكربون الذي يطلقه. غير أن المباني الخرسانية الضخمة وخاصة الهياكل العملاقة التي تعود إلى ستينيات القرن الماضي، تعتبر أيضاً عوازل حرارية كبيرة. ببساطة: توقف عن استخدام الخرسانة، ولكن استفد إلى أقصى حد من الهياكل الخرسانية.

  • Passive house in Philadelphia (Sam Oberter Photography)

    أفكار معمارية صديقة للبيئة لمواجهة الحرارة

    بيت المستقبل

    إذا كنت ستقوم ببناء منزل في المستقبل القريب، فكر في ما يدعى "المنزل السلبي" (Passive house). يتضمن هذا التصميم ميزات تقلل الأثر السلبي على البيئة. فكر في نوافذ أصغر، أو مساحة للألواح الشمسية أو حدائق على السطح، حيث تتغذى النباتات من الأمطار المتساقطة وتعوض تغذيتها انبعاثات الكربون. سيرتان ساندرسن/ ريم ضوا.


وكل ما توصلت له الدراسة من أرقام يأتي مع افتراض عدم اتخاذ أية تدابير، ما يؤكد على ضرورة إصدار قرارات مبكرة للتقليل من أثار وقوع فيضانات في المستقبل، وفقا لما يذكره موقع جريدة الغارديان البريطانية.

ويقول المشارك في الدراسة، إيان يونغ: "علينا التأقلم مع الوضع؛ فهو سيحدث ولهذا يجب البحث عن حلول هندسية أو التخطيط لانسحاب ونقل السكان، وهو أمر صعب، كما يمكن استخدام أنظمة دفاع طبيعية عن السواحل".

 وتوضح إيبرو كيريزكي، الباحثة في جامعة ملبورن والمشاركة في الدراسة أيضا، الطرق التي يمكن اللجوء لها حيث تقول: "يجب تبني سياسات للتعامل مع المخاطر المحتملة عن طريق بناء حواجز وسدود لمواجهة مياه البحار وتطوير أنظمة تحذير للمناخ وإعادة توزيع السكان بالمناطق الساحلية في أماكن أكثر أمانا".

د.ب/ أ.ح /ص.ش

  • BG Nahrung Klimawandel | Pommes (Getty Images/AFP/P. Huguen )

    هكذا تؤثر التغيرات المناخية على طعامنا

    البطاطا المقلية تعاني من التغيرات المناخية

    لاحظ عشاق البطاطا المقلية، التغيير الواضح على وجبتهم المفضلة بسبب موجة الحر الشديد التي اجتاحت أوروبا في صيف 2018. الجفاف غير المعتاد أدى إلى توقف نمو حبات البطاطا بشكل مبكر، وهو ما أدى إلى صغر حجم البطاطا في هذا العام عن المعتاد.

  • BG Nahrung Klimawandel | Ingwer in Österreich (Imago Images/Rüdiger Wölk)

    هكذا تؤثر التغيرات المناخية على طعامنا

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    الزنجبيل الطازج الموجود في المتاجر في أوروبا، يقطع عادة رحلة طويلة، إذ تتم زراعته في آسيا أو أمريكا الجنوبية ولم يكن من الممكن زراعته في أوروبا بسبب عدم وجود المناخ المناسب، أمر تغير خلال العامين الماضيين، إذ نجحت محاولات زراعته في النمسا بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

  • BG Nahrung Klimawandel | Schwimmender Bauernhof in Rotterdam (picture-alliance/AP Photo/M. Corder)

    هكذا تؤثر التغيرات المناخية على طعامنا

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  • BG Nahrung Klimawandel | Schwimmender Bauernhof in Rotterdam (picture-alliance/AP Photo/M. Corder)

    هكذا تؤثر التغيرات المناخية على طعامنا

    مزرعة المستقبل

    تهدف فكرة "المزرعة العائمة" للحفاظ على الأراضي الزراعية التي تتناقص باستمرار، من جهة وأيضا إلى ضمان وجود التغذية الكافية حال حدوث تغيرات مناخية أكبر أو فيضانات محتملة. تعيش هنا حوالي 40 بقرة على هذه المزرعة العائمة، ويتم نقل ألبانها مباشرة إلى المقاهي والمطاعم المجاورة لتوفير تلوث البيئة المرتبط بنقل الألبان لمناطق بعيدة.

  • BG Nahrung Klimawandel | Äpfel mit Hagelschäden (Imago Images/S. Hässler)

    هكذا تؤثر التغيرات المناخية على طعامنا

    غضب متزايد من المزارعين

    غضب متزايد بين المزارعين بسبب الأضرار التي تلحق بمحاصيلهم بسبب ظاهرة تساقط كرات الثلج التي تلحق الضرر بالمحاصيل ولا يمكن للمزارعين بيعها، رغم أن طعمها لم يتأثر. ظاهرة متزايدة وغضب متزايد، أدى إلى لجوء الكثير من المزارعين للتأمين على محاصيلهم ضد كرات الثلج.

  • BG Nahrung Klimawandel | Frost auf Weinrebe (picture-alliance/imageBROKER/M. Szönyi)

    هكذا تؤثر التغيرات المناخية على طعامنا

    أول عام بدون "النبيذ الثلجي"

    خبر صادم لعشاق النبيذ الثلجي، الذي خلت منه الأسواق الألمانية هذا العام بسبب تغير المناخ، فالنبيذ الثلجي يصنع من حبات العنب المثلجة بفعل درجات الحرارة المنخفضة، أمر يحتاج لدرجات حرارة لا تقل عن 7 درجات تحت الصفر، أمر لم يحدث في هذا الشتاء الألماني الدافئ. ميريام بن إيكيه/ ا. ف


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