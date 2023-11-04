 تحذيرات: بعض قطرات العين تحتوي على بكتيريا خطيرة قد تسبب العمي | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 04.11.2023

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صحة

تحذيرات: بعض قطرات العين تحتوي على بكتيريا خطيرة قد تسبب العمي

حذرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية من عدد من قطرات العين والتي لا يتطلب الحصول عليها وصفة طبية. قالت الإدارة إن هذه القطرات تحتوي على بكتريا شديدة الخطورة قد تؤدي إلى إصابة العين بأضرار خطيرة وربما تصل إلى فقدان البصر.

سيدة تضع قطرة في عينها - أرشيفية

ينصح الأطباء بالتخلص فوراً من قطرات العين التي ذكرتها هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية حتى وأن لم تصب العين بأي أضرار

نبهت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) المستهلكين بشأن أكثر من اثني عشر منتجًا من قطرات العين، تقول الوكالة إنها قد تسبب التهابات في العين وقد تؤدي إلى فقدان البصر.

مختارات

على الرغم من التحذيرات الأخيرة، يقول الخبراء إن المستهلكين يجب ألا يتجنبوا جميع قطرات العين، خاصة الأدوية الموصوفة لهم عن طريق الطبيب المتخصص، لكن بدلاً من ذلك، يجب عليهم تجنب أي منتج مدرج في قائمة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية للمنتجات التي قد تشكل خطرًا محتملاً للإصابة بالتهابات العين وقد تؤدي في بعض الحالات إلى العمى.

تحتوي المنتجات الموصوفة على مواد حافظة، ونتيجة لذلك، فهي محمية من نمو البكتيريا بداخلها، وفقًا لما قاله الدكتورة أبهي أمين، طبيب العيون وأخصائي القرنية في مركز ويستتشستر الطبي في فالهالا، نيويورك، لشبكة فوكس.

والمنتجات الموجودة في قائمة إدارة الغذاء والدواء هي قطرات عين تُباع دون وصفة طبية تهدف إلى علاج جفاف العين أو التقليل من تهيجها.

ما هي المنتجات التي يجب تجنبها؟

حتى الآن، تطلب إدارة الغذاء والدواء من المستهلكين تجنب أو التخلص من 27 منتجًا يتم تسويقها تحت علامات تجارية بما في ذلك CVS Health و Rite Aid و Target's Up & Up بعد اكتشاف وجود "ظروف غير صحية" في منشآت الشركات المصنعة.

أيضاً جاءت نتائج الاختبارات البكتيرية إيجابية من عينات تم جمعها من مواقع إنتاج الأدوية الحرجة في المنشأة، وفقًا لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية.

على الرغم من أن الإدارة لم تكشف عن نوع البكتيريا التي تم العثور عليها، إلا أن أمين قالت إنها تبدو أكثر عدوانية نظرًا لأنها كانت قادرة على البقاء على قيد الحياة خلال عملية التصنيع، بحسب ما نشر موقع "هيلث.كوم".

وإذا كانت هذه "الدموع الاصطناعية" معقمة، فلا ينبغي لها أبدًا أن تكون قادرة على اختراق العينين، ذلك أنها مصممة لتستقر على سطح العين فقط، ولكن إذا كانت تحتوي على بكتيريا، فسوف تكون قادرة على الدخول إلى تجويف العين ومن ثم إلى القرنية، مما يؤدي إلى مشاكل مثل التهاب الملتحمة أو قرحة القرنية، كما قالت أمين.

سيدة تضع قطرة في عينها - أرشيفية

يقول الأطباء إنه إذا كانت هذه "الدموع الاصطناعية" معقمة، فلا ينبغي لها أبدًا أن تكون قادرة على اختراق العينين

ما هي أعراض الإصابة؟

وقالت إدارة الغذاء والدواء إنه إذا بدأ المستهلكون في ملاحظة ظهور أعراض عدوى في العين بعد استخدام أحد المنتجات، فعليهم التماس العناية الطبية على الفور دون أدنى تأخير.

وأضافت الطبيبة: "إذا لم يتم علاج الأمر، فقد يؤدي ذلك إلى فقدان العين. الفكرة هي أنه إذا كانت لديك مشكلة فلا تتأخر أبداً .. عليك أن تذهب إلى الطبيب فوراً .. يمكننا محاولة منع تلك البكتريا من الذهاب إلى حد كف البصر إذا ما كان الوقت مناسباً".

تشمل الأعراض تهيج العينين أو احمرارها، أو تفاقم الألم في العينين أو حولهما (حتى بعد إزالة العدسات اللاصقة)، أو الحساسية للضوء، أو عدم وضوح الرؤية المفاجئ، أو سيلان غير عادي للعينين أو إفرازات، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها CDC وفق ما نشرت شبكة سي بي اس نيوز.

ويشير الأطباء وخبراء إدارة الغذاء والدواء إلى ضرورة التخلص من المنتجات السابق ذكرها فوراً، بغض النظر عما إذا كانوا يعانون من أعراض بسبب استخدامها أم لا، وفقًا لإدارة الغذاء والدواء والدكتورة أبهي أمين التي حذرت من أنه كلما طالت مدة بقاء العبوة في الخارج، زادت احتمالية تكاثر البكتيريا.

وقالت أمين: "بدلاً من 10 خلايا بكتيرية، ستضع 10000 خلية بكتيريا في عينك.. فكيف يمكن للجسم أن يدافع عن نفسه ضد حمولة بكتيرية مركزة بهذا الشكل؟"

وتنصح الدكتورة أبهي أمين بالتخلص من العبوة فوراً إذا ما قام شخص ما بتلويث العبوة بنفسه أو إذا تغير لونها، كما ينصح الخبراء بعدم حفظ العبوة في الثلاجة، ولكن يجب حفظها في الظل أو في مكان بارد، كما لا ينبغي الاحتفاظ بها في ضوء الشمس أو في مكان دافئ.

عماد حسن

  • Dangerous eye-catcher

    العدسات اللاصقة في هالوين.. متعة لا تخلو من أضرار

    عين مرعبة

    نظرة مخيفة، أليس كذلك؟ يمكن لعشاق الهالوين شراء العدسات المخيفة أو حتى المضحكة من المتاجر أو عبر الإنترنت. بعض هذه العدسات تُقتنى بوصفة طبية، لكنها عموما توجد في المتاجر وبكل الأحجام والألوان. لكن بعض هذه العدسات قد لا تناسب العين، ما قد يسبب خدشا أو ضررا بها.

  • Help, eye'm suffocating!

    العدسات اللاصقة في هالوين.. متعة لا تخلو من أضرار

    النجدة، أنا أختنق!

    استعمال العدسات قد يكون شيئاً ممتعا، لكن إحاطتها بمسام العين، يمنعها من التقاط كميات كافية من الأكسجين. في هذا الوقت بالتحديد، يمكن أن تتورم القرنية مما قد يسبب في تدهور الرؤية عندك. وحتى إن كان "زومبي" هالوين يستعملون العدسات لفترة قصيرة، فعليهم أن يكونوا قلقين بهذا الشأن.

  • No laughing matter

    العدسات اللاصقة في هالوين.. متعة لا تخلو من أضرار

    لا داعي للضحك!

    لا أكسجين يمر تحت عدساتك اللاصقة أيها المهرج! عدساتك اللاصقة، تكَوِن مساحة مغلقة في العين. وهكذا يمكن أن تتكاثر البكتيريا بسهولة داخل عينيك. مما يساهم في الزيادة من خطر الإصابة بالتهابات العين أو القرنية لديك، لذا حتى بعد تغييرك لزي الهالوين ستبقى مرعبا.

  • Here's looking at you, kid

    العدسات اللاصقة في هالوين.. متعة لا تخلو من أضرار

    إنه ينظر إليك!

    حين تضع العدسات اللاصقة على سطح العين مباشرة، قد تنتقل البكتيريا بشكل أكبر. ولكن، ما هو الخيار الآمن؟ اعتماد العدسات الخارجية، التي يمكن أن يكون ضررها أقل، كما يمكن أن تساعد على حماية عينيك.

  • Not sharing is caring

    العدسات اللاصقة في هالوين.. متعة لا تخلو من أضرار

    عدم المشاركة.. اهتمام!

    يتشارك "زومبي" الهالوين كل شيء مع أصدقائه، من المخ إلى العدسات اللاصقة، أليس كذلك؟ هذا خطأ. فلا يمكن تغيير عدساتك اللاصقة مع صديق، وإلا سوف تنتقل البكتيريا مباشرة من عينيه إلى عينيك. حتى عند استخدامك لها بشكل فردي، يكون الحرص على نظافتها مهما للغاية. لذلك، كن حريصا على غسل يديك قبل وضعها وإخراجها.

  • Hands off the wheel

    العدسات اللاصقة في هالوين.. متعة لا تخلو من أضرار

    دع يديك بعيدة عن القيادة!

    العدسات اللاصقة تكون خطيرة جدا أثناء القيادة. عيون القطط وعدسات الرعب الأخرى تقلل بشكل كبير مجال الرؤية عندك، كما تنقص درجة الإحساس بالتناقض لديك. لهذا السبب فإن العدسات الملونة تعتبر من المحرمات في حركة المرور.

  • Cry your eyes out

    العدسات اللاصقة في هالوين.. متعة لا تخلو من أضرار

    ابك عينيك!

    ينصح أطباء العيون بارتداء "العدسات المرحة" لأقصر فترة ممكنة. أما إذا لم تستطع إخراجها بعد ارتدائها لفترة طويلة، فسيكون من الأفضل ترطيبها بقطرات العين، لكي تكون أكثر مرونة ويسهل عليك إخراجها فيما بعد.

  • The end is here

    العدسات اللاصقة في هالوين.. متعة لا تخلو من أضرار

    النهاية قريبة..

    تحقق دائما من الفترة الممكن فيها استعمال عدساتك، وبمجرد انتهاء الحفلة، تخلص منها! أما إذا كان لديك عدسات متعددة الاستخدام وترغب في حفظها للعام المقبل، فاتبع الخطوات التالية: نظفها بالسائل المناسب، استخدم مطهرا للجراثيم واحتفظ بها في علبة معقمة. هالوين سعيد! ألكساندر فرويند/ مريم مرغيش

    الكاتب: مريم مرغيش


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