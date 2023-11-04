تحذيرات: بعض قطرات العين تحتوي على بكتيريا خطيرة قد تسبب العمي

نبهت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) المستهلكين بشأن أكثر من اثني عشر منتجًا من قطرات العين، تقول الوكالة إنها قد تسبب التهابات في العين وقد تؤدي إلى فقدان البصر.

على الرغم من التحذيرات الأخيرة، يقول الخبراء إن المستهلكين يجب ألا يتجنبوا جميع قطرات العين، خاصة الأدوية الموصوفة لهم عن طريق الطبيب المتخصص، لكن بدلاً من ذلك، يجب عليهم تجنب أي منتج مدرج في قائمة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية للمنتجات التي قد تشكل خطرًا محتملاً للإصابة بالتهابات العين وقد تؤدي في بعض الحالات إلى العمى.

تحتوي المنتجات الموصوفة على مواد حافظة، ونتيجة لذلك، فهي محمية من نمو البكتيريا بداخلها، وفقًا لما قاله الدكتورة أبهي أمين، طبيب العيون وأخصائي القرنية في مركز ويستتشستر الطبي في فالهالا، نيويورك، لشبكة فوكس.

والمنتجات الموجودة في قائمة إدارة الغذاء والدواء هي قطرات عين تُباع دون وصفة طبية تهدف إلى علاج جفاف العين أو التقليل من تهيجها.

ما هي المنتجات التي يجب تجنبها؟

حتى الآن، تطلب إدارة الغذاء والدواء من المستهلكين تجنب أو التخلص من 27 منتجًا يتم تسويقها تحت علامات تجارية بما في ذلك CVS Health و Rite Aid و Target's Up & Up بعد اكتشاف وجود "ظروف غير صحية" في منشآت الشركات المصنعة.

أيضاً جاءت نتائج الاختبارات البكتيرية إيجابية من عينات تم جمعها من مواقع إنتاج الأدوية الحرجة في المنشأة، وفقًا لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية.

على الرغم من أن الإدارة لم تكشف عن نوع البكتيريا التي تم العثور عليها، إلا أن أمين قالت إنها تبدو أكثر عدوانية نظرًا لأنها كانت قادرة على البقاء على قيد الحياة خلال عملية التصنيع، بحسب ما نشر موقع "هيلث.كوم".

وإذا كانت هذه "الدموع الاصطناعية" معقمة، فلا ينبغي لها أبدًا أن تكون قادرة على اختراق العينين، ذلك أنها مصممة لتستقر على سطح العين فقط، ولكن إذا كانت تحتوي على بكتيريا، فسوف تكون قادرة على الدخول إلى تجويف العين ومن ثم إلى القرنية، مما يؤدي إلى مشاكل مثل التهاب الملتحمة أو قرحة القرنية، كما قالت أمين.

يقول الأطباء إنه إذا كانت هذه "الدموع الاصطناعية" معقمة، فلا ينبغي لها أبدًا أن تكون قادرة على اختراق العينين

ما هي أعراض الإصابة؟

وقالت إدارة الغذاء والدواء إنه إذا بدأ المستهلكون في ملاحظة ظهور أعراض عدوى في العين بعد استخدام أحد المنتجات، فعليهم التماس العناية الطبية على الفور دون أدنى تأخير.

وأضافت الطبيبة: "إذا لم يتم علاج الأمر، فقد يؤدي ذلك إلى فقدان العين. الفكرة هي أنه إذا كانت لديك مشكلة فلا تتأخر أبداً .. عليك أن تذهب إلى الطبيب فوراً .. يمكننا محاولة منع تلك البكتريا من الذهاب إلى حد كف البصر إذا ما كان الوقت مناسباً".

تشمل الأعراض تهيج العينين أو احمرارها، أو تفاقم الألم في العينين أو حولهما (حتى بعد إزالة العدسات اللاصقة)، أو الحساسية للضوء، أو عدم وضوح الرؤية المفاجئ، أو سيلان غير عادي للعينين أو إفرازات، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها CDC وفق ما نشرت شبكة سي بي اس نيوز.

ويشير الأطباء وخبراء إدارة الغذاء والدواء إلى ضرورة التخلص من المنتجات السابق ذكرها فوراً، بغض النظر عما إذا كانوا يعانون من أعراض بسبب استخدامها أم لا، وفقًا لإدارة الغذاء والدواء والدكتورة أبهي أمين التي حذرت من أنه كلما طالت مدة بقاء العبوة في الخارج، زادت احتمالية تكاثر البكتيريا.

وقالت أمين: "بدلاً من 10 خلايا بكتيرية، ستضع 10000 خلية بكتيريا في عينك.. فكيف يمكن للجسم أن يدافع عن نفسه ضد حمولة بكتيرية مركزة بهذا الشكل؟"

وتنصح الدكتورة أبهي أمين بالتخلص من العبوة فوراً إذا ما قام شخص ما بتلويث العبوة بنفسه أو إذا تغير لونها، كما ينصح الخبراء بعدم حفظ العبوة في الثلاجة، ولكن يجب حفظها في الظل أو في مكان بارد، كما لا ينبغي الاحتفاظ بها في ضوء الشمس أو في مكان دافئ.

عماد حسن