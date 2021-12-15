تحذيرات أوروبية: "التطعيم وحده لن يكفي" لوقف أوميكرون

نبهت سلطات مكافحة الأمراض في أوروبا الأربعاء (15 ديسمبر/ كانون الأول 2021) إلى أنه يجب اتخاذ "إجراء صارم" بشكل "عاجل" لمواجهة التفشي السريع للمتحور أوميكرون محذرة من أن "التطعيم وحده لن يكون كافيا".

وقالت أندريا أمون مديرة المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها في كلمة عبر الفيديو "في الوضع الحالي، لن يسمح لنا التطعيم وحده بمنع أوميكرون، حيث لا يوجد متسع من الوقت لسد النقص في التطعيم".

كما رفعت وكالة الصحة التابعة للاتحاد الأوروبي تقييمها لمخاطر المتحور الجديد على الصحة العامة إلى "عالية جداً"، وأوصت بسلسلة من التدابير بينها العودة إلى العمل عن بعد وزيادة مستوى الحذر خلال التنقلات والاحتفالات بمناسبة أعياد نهاية العام.

ورأت أنه من "المحتمل جدًا" أن تؤدي السلالة الجديدة إلى دخول المثيرين إلى المستشفيات ووفيات بنسب أعلى من تلك التي تم توقعها بالفعل في التقديرات السابقة المتعلقة بالمتحورة دلتا، السائدة حتى الآن.

وجدد المركز الأوروبي لمكافحة الأمراض والوقاية منها دعوته إلى "إعادة فرض عاجل وتعزيز" التدابير "غير الصيدلانية" ضد كوفيد، وهو مصطلح يغطي القيود بشكل عام، لتخفيف العبء على النظام الصحي.

وأضافت الوكالة التي تغطي 27 دولة في الاتحاد الأوروبي والنروج وأيسلندا "هناك حاجة ملحة لاتخاذ إجراءات صارمة للحد من انتقال العدوى وتخفيف العبء الذي يثقل كاهل النظام الصحي وحماية الفئات الأكثر ضعفًا في الأشهر المقبلة".

ورجحت منظمة الصحة العالمية أن المتحور أوميكرون يتفشى بوتيرة غير مسبوقة "في معظم الدول" التي دعتها إلى استعمال كافة سبل مكافحة كوفيد-19 لتجنب إغراق المستشفيات بالمرضى.

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وأكد المركز الأوروبي أن "الأولوية" تكمن في وضع الكمامة والعمل عن بعد وتجنب الازدحام في الأماكن ووسائل النقل العام والبقاء في المنزل عند المرض والتهوية والحفاظ على مستوى عالٍ من النظافة. وذلك إضافة إلى تتبع الاصابات المحتملة أو المؤكدة بأوميكرون، مع اعتبار الاختبار "أداة مهمة" حتى عندما يتم تطعيم الأشخاص، علاوة على عزل المصابين بكوفيد-19.

وذكر المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها أن سلالة أوميكرون من فيروس كورونا من المتوقع أن تكون أوسع انتشارا في أوروبا خلال أول شهرين من 2022.

ووفقا للتوقعات، من المرجح أن يصبح أوميكرون السلالة السائدة في المنطقة الاقتصادية الأوروبية خلال الشهرين الأولين من العام المقبل. ويعتمد هذا على "الانتشار المرتبط بالمجتمع" مقارنة بسلالة دلتا ودرجة "الانخفاض الكبير في فعالية اللقاح".

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين اليوم إن عدد المصابين بالمتحور أوميكرون يتضاعف حاليا كل يومين إلى ثلاثة أيام وأضافت أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ: "يتوقع العلماء أن يصبح أوميكرون السلالة الأكثر انتشارا في معظم الدول الأوروبية في يناير/ كانون الثاني ... وهو أمر يثير القلق".

ص.ش/أ.ح (أ ف ب، د ب أ، رويترز)