تحذيرات أمنية في ألمانيا من "عبوات حارقة" في طرود شحن جوي

حذر مكتب الشرطة الجنائية ووكالة الاستخبارات المحلية في ألمانيا من "عبوات حارقة غير تقليدية" -تُرسَل عبر خدمات الشحن- بعد حوادث عديدة اشتعلت فيها النيران في طرود -أثناء نقلها- أرسلها أفراد عبر أوروبا. فمن يقف خلفها؟

حذرت السلطات الأمنية الألمانية اليوم الجمعة (30 أغسطس / آب 2024) من "عبوات حارقة غير تقليدية" يتم إرسالها عبر مقدمي خدمات الشحن، بعد العديد من الحوادث، التي اشتعلت فيها النيران في طرود أرسلها أفراد عبر أوروبا، أثناء نقلها.

وطبقا لإشعار أمني أرسله مكتب الشرطة الجنائية الاتحادية الألمانية (بي كيه أيه) ووكالة الاستخبارات المحلية "بي إف بي" فإنه منذ العديد من الأسابيع كانت السلطات الألمانية على علم بشأن العديد من شحنات الطرود -التي أرسلها أفراد- في مواقع في أوروبا واشتعلت بها النار وهي في طريقها إلى عناوينها في العديد من البلدات الأوروبية".

وأُرسِل الإشعار الأمني إلى شركات الخدمات اللوجستية والطيران وحصلت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) على نسخة منه.

ولم تُذكَر روسيا في التحذير الصادر من مكتب الشرطة الجنائية الاتحادية الألمانية (بي كيه أيه) ووكالة الاستخبارات المحلية (بي إف بي)، لكن أجهزة أمنية قالت لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إن السلطات لم تستبعد علاقة محتملة مع تزايد حالات التخريب الروسية في ألمانيا.

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وقالت مصادر أمنية إن التحذير له صلة بحادث وقع في مركز خدمات لوجستية لشركة "دي إتش إل" في مدينة لايبزيغ في شرق ألمانيا، والذي يعمل كمركز عالمي للشركة.

وتردد أن طردا -أُرسِل من دول البلطيق- يحتوي على عبوة حارقة اشتعلت فيه النار في يوليو / تموز الماضي 2024 وتردد أيضاً أن الطرد أشعل النار في حاوية شحن بأكملها، كانت تحتوي أيضا على طرود أخرى لكن أُخمِد الحريق بسرعة.

ع.م / ع.ج.م (د ب أ)