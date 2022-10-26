تحذيرات ألمانية من تهديدات أجهزة استخباراتية "معادية"

قالت مارتينا روزنبرغ رئيسة المخابرات العسكرية بألمانيافي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ" اليوم (30 أكتوبر/ تشرين الأول 2022) إن سيناريوهات التهديد بالنسبة للجيش الألماني في بشأن تهديدات متنوعة مصدرها أنشطة أجهزة استخباراتية خارجية. وتابعت روزنبيرغ قائلة "الأجهزة الاستخباراتية التي تديرها حكومات تستخدم كل الوسائل المتوافرة لديها من أجل الوصول لمعلومات ولممارسة نفوذ وكذلك لمتابعة مصالح بلادها".

وقالت روزنبرغ إن الاستخبارات العسكرية تسجل "كثيرا من الأشياء اللافتة للنظر وكذلك محاولات تجسس". يذكر أنه لوحظ مؤخرًا عمليات متكررة بطائرات بدون طيار فوق مواقع عسكرية تابعة للجيش الألماني ومراكز تدريب للجنود الأوكرانيين دون استجلاء خلفيات ذلك.

وبحسب تقدير روزبرغ، كانت هناك أنشطة لأجهزة استخباراتية أجنبية ضد الجيش الألماني قبل 24 شباط / فبراير الماضي، أي قبل الهجوم الروسي على أوكرانيا، بـ "مستوى عال".

وأوضحت روزنبرغ "هدف عملنا هو الكشف عن أي أنشطة تجسس، وخاصة من أجهزة استخباراتية روسية وصينية، في مرحلة مبكرة، والتصدي لها بشكل فعال بالتعاون مع السلطات الشريكة الوطنية والدولية".

ح.ز/ م.س (د.ب.أ)