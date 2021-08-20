 تحدٍ جديد على ″تيك توك″ ـ خبراء يحذرون من أضرار ″العسل المجمد″ | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 25.08.2021

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صحة

تحدٍ جديد على "تيك توك" ـ خبراء يحذرون من أضرار "العسل المجمد"

"العسل المجمد" هو آخر صيحات تطبيق "تيك توك“ الشهير. ويعتبر العسل المجمد أو شبه المجمد بمثابة مرطبات باردة في الصيف وبديلاً للآيس كريم. ولكن ما مدى خطورته على الصحة؟

للعسل فوائد وأضرار وتحديات تيك توك قد تكون مضرة بالصحة!

للعسل فوائد وأضرار وتحديات "تيك توك" قد تكون مضرة بالصحة!

منعش، صحي وبديل لذيذ للآيس كريم. هكذا يتم تقديم وصف "العسل المجمد" على تطبيق مقاطع الفيديوهات القصيرة الشهير "تيك توك". هذه الصيحة الجديدة أحدثت ضجة بين مستخدمي تيك توك وحظي هاشتاغ #frozenhoney بأكثر من 900 مليون متابعة في غضون أيام من إطلاقه. الموقع الألماني المهتم بالمجال الصحي  (gesundheit.de)، كشف عن طريقة تحضير هذا "العسل المجمد" من خلال مقاطع الفيديو التي لاقت رواجاً كبيراً على تطبيق "تيك توك".

 يُسكب العسل السائل في زجاجة بلاستيكية صغيرة ويُبرد في الثلاجة بضع ساعات حتى يصبح قوامه يشبه الهلام. كما يمكن شراء العسل في زجاجة مضغوطة وتجميده فيها، ومن ثم آخذ العسل المجمد مباشرة من الزجاجة وتنوله مثل الآيس كريم. كما يمكن خلط العسل مع ملونات الطعام أو شراب الذرة أو غيرها من الحلويات في تجربة مثيرة.

قد يكون "العسل المجمد" من المرطبات اللذيذة الطعم، لكنه ليس بديلاً صحياً للآيس كريم أو الزبادي المجمد في الصيف. على الرغم من آثاره المضادة للبكتيريا ومضادات الأكسدة، إلا أن "العسل المجمد" يمكن أن يكون ضاراً بالصحة إذا تم تناوله بكميات زائدة. الأطباء وأخصائيو التغذية عبروا عن قلقهم بشأن هذا التحدي الجديد وحذروا من أضراره على الصحة.

قلق بشأن تحدي "تيك توك"!

يشكو بعض المستخدمين من الغثيان والإسهال بعد تناول العسل المجمد. وفي هذا الصدد قالت دانا هونيس، الأستاذة في كلية فيلدنغ للصحة العامة بجامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس، نقلاً عن صحيفة "يو إس إيه توداي" إن إحدى أكبر المشاكل هي تركيز السكر والكربوهيدرات في العسل، واعتماداً على مقدار ما تأكله مرة واحدة، يمكن أن يجعلك مريضاً. على الرغم من أن العسل يعتبر صحياً، إلا أن الإفراط في استهلاكه، يمكن أن "يسحب الكثير من الماء إلى الجهاز الهضمي مما يؤدي إلى الإصابة بالإسهال"، كما تقول هونيس. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يؤثر ذلك على البنكرياس بمرور الوقت.

مشاهدة الفيديو 04:23

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بسبب ارتفاع نسبة السكر في العسل، قد يصل مستوى السكر في الدم بسرعة إلى مستوى عالٍ. كما يمكن أن ينخفض مرة أخرى بنفس السرعة، الأمر الذي يؤدي إلى الشعور بالجوع بسرعة مرة أخرى. كما يؤدي تناول السكر بكميات كبيرة ومتكررة على زيادة الوزن والسمنة والإصابة بداء السكري من النوع الثاني. من جهتها حذرت سارة روفين، أخصائية التغذية من نيويورك، مستخدمي" التيك توك" من هذه الصيحة المضرة، وتقول "إذا كنت تأكل شيئًا يحتوي على الكثير  من السكر، فستكون لديك استجابة أنسولين عالية بنفس القدر. وغالباً ما يؤدي هذا إلى ارتفاع نسبة السكر ثم  شديد عند انخفاض نسبة السكر في الدم ".

من جانبها حذرت صحيفة "نيويورك تايمز" في تقرير لها من تناول "العسل المجمد"، وقالت إن تناوله على مدى فترة زمنية أطول يمكن أن يؤدي إلى زيادة الوزن وإلحاق الضرر بالأسنان، إذ أن بكتيريا التسوس تتغذى على الكربوهيدرات وخاصة السكر وتحولها إلى حامض مسؤول عن تدمير مينا الأسنان، ما يؤدي إلى التهاب اللثة، وتسوس الأسنان أو فقدانها بالكامل.

إ.م

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    العسل.. فوائد علاجية وتجميلية كثيرة

    منظف للبشرة

    يمكن استخدام العسل كوسيلة لتنظيف البشرة بعيدا عن مستحضرات تنظيف البشرة غالية الثمن. فالعسل مضاد للبكتيريا وللالتهابات ولطيف على الجلد، وهو مناسب جدا لأصحاب البشرة الجافة ولأولئك الذين يعانون من مشكلة حبّ الشباب.

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    العسل.. فوائد علاجية وتجميلية كثيرة

    لشعر بملمس حريري

    يمكن استخدام العسل كغسول طبيعي للشعر. فهو يمنح الشعر ملمسا حريريا وناعما. الطريقة: بعد دهن العسل على الشعر يترك لمدة 10 دقائق ومن ثم يتم غسله جيدا.

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    العسل.. فوائد علاجية وتجميلية كثيرة

    علاج الجروح والخدوش

    بدلا من استخدام مراهم علاج الجروح الكيميائية، يمكن استخدام العسل لعلاج الجروح الصغيرة والخدوش. فالعسل مضاد للجراثيم ويعتبر من أفضل وسائل العلاج الطبيعية للجروح.

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    العسل.. فوائد علاجية وتجميلية كثيرة

    علاج الحروق

    أظهرت أبحاث كثيرة أن للعسل فوائد مذهلة في علاج الحروق، فالعسل يهدئ الجلد ويعزز شفاءه. طريقة العلاج: بعد تبريد الحرق بالماء البارد أو مكعبات الثلج ينصح بدهن الحرق بالعسل وتضميده بضمادة أو غلاف بلاستيكي، مع ضرورة تغير الضمادة يوميا. واستخدام العسل لتبريد الحروق يكون ممكنا عندما تكون طفيفة فقط، وفي حالات الحروق الشديدة لابد من الذهاب إلى الطبيب.

  • Symbolbild Magenschmerzen EHEC

    العسل.. فوائد علاجية وتجميلية كثيرة

    اضطرابات المعدة

    يمكن علاج اضطرابات المعدة باستخدام العسل. وهنا ينصح بتذويب ملعقة من العسل مع قليل من خلّ التفاح في كوب من الماء. وهذا المشروب كفيل بتخليص معدتك من البكتيريا المعدية الضارة.

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    العسل.. فوائد علاجية وتجميلية كثيرة

    لتخفيف آلام الحلق

    وللعسل دور مهم في تخفيف التهاب الحلق وتهدئة السعال. الطريقة: نقوم بتذويب ملعقتين كبيريتين من العسل في كوب ماء مغلي مع إضافة القليل من الزنجبيل والقرفة وملعقة من عصير الليمون.

  • default

    العسل.. فوائد علاجية وتجميلية كثيرة

    ترطيب الشفاه

    لأولئك الذين يعانون من مشكلة جفاف الشفتين، يمكنهم التخلص من هذه المشكلة بطريقة سهلة وبسيطة، إذ يكفي دهن الشفاه بمزيج العسل مع قليل من زيت جوز الهند. وللحصول على نتائج جيدة ينبغي تكرار العملية عدة مرات في اليوم.

  • Honig

    العسل.. فوائد علاجية وتجميلية كثيرة

    علاج التهابات العدوى الفطرية

    أظهرت بعض الدراسات أن دهن العسل على منطقة المهبل يمكن أن يساعد في قتل الفطريات المهبلية. وينصح بدهن العسل وتركه مدة 30 دقيقة ومن ثم غسله بالماء وتكرار ذلك مرة كل 24 ساعة.

    الكاتب: دالين صلاحية


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