تحدٍ جديد على "تيك توك" ـ خبراء يحذرون من أضرار "العسل المجمد"

منعش، صحي وبديل لذيذ للآيس كريم. هكذا يتم تقديم وصف "العسل المجمد" على تطبيق مقاطع الفيديوهات القصيرة الشهير "تيك توك". هذه الصيحة الجديدة أحدثت ضجة بين مستخدمي تيك توك وحظي هاشتاغ #frozenhoney بأكثر من 900 مليون متابعة في غضون أيام من إطلاقه. الموقع الألماني المهتم بالمجال الصحي (gesundheit.de)، كشف عن طريقة تحضير هذا "العسل المجمد" من خلال مقاطع الفيديو التي لاقت رواجاً كبيراً على تطبيق "تيك توك".

يُسكب العسل السائل في زجاجة بلاستيكية صغيرة ويُبرد في الثلاجة بضع ساعات حتى يصبح قوامه يشبه الهلام. كما يمكن شراء العسل في زجاجة مضغوطة وتجميده فيها، ومن ثم آخذ العسل المجمد مباشرة من الزجاجة وتنوله مثل الآيس كريم. كما يمكن خلط العسل مع ملونات الطعام أو شراب الذرة أو غيرها من الحلويات في تجربة مثيرة.

قد يكون "العسل المجمد" من المرطبات اللذيذة الطعم، لكنه ليس بديلاً صحياً للآيس كريم أو الزبادي المجمد في الصيف. على الرغم من آثاره المضادة للبكتيريا ومضادات الأكسدة، إلا أن "العسل المجمد" يمكن أن يكون ضاراً بالصحة إذا تم تناوله بكميات زائدة. الأطباء وأخصائيو التغذية عبروا عن قلقهم بشأن هذا التحدي الجديد وحذروا من أضراره على الصحة.

قلق بشأن تحدي "تيك توك"!

يشكو بعض المستخدمين من الغثيان والإسهال بعد تناول العسل المجمد. وفي هذا الصدد قالت دانا هونيس، الأستاذة في كلية فيلدنغ للصحة العامة بجامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس، نقلاً عن صحيفة "يو إس إيه توداي" إن إحدى أكبر المشاكل هي تركيز السكر والكربوهيدرات في العسل، واعتماداً على مقدار ما تأكله مرة واحدة، يمكن أن يجعلك مريضاً. على الرغم من أن العسل يعتبر صحياً، إلا أن الإفراط في استهلاكه، يمكن أن "يسحب الكثير من الماء إلى الجهاز الهضمي مما يؤدي إلى الإصابة بالإسهال"، كما تقول هونيس. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يؤثر ذلك على البنكرياس بمرور الوقت.

مشاهدة الفيديو 04:23 شارك مربي نحل تركي يقول إن عسله يتمتع بقدرات خاصة إرسال Facebook Facebook Messenger Web EMail Whatsapp Web Telegram الرابط https://p.dw.com/p/3hwOE مربي نحل تركي يقول إن عسله يتمتع بقدرات خاصة

بسبب ارتفاع نسبة السكر في العسل، قد يصل مستوى السكر في الدم بسرعة إلى مستوى عالٍ. كما يمكن أن ينخفض مرة أخرى بنفس السرعة، الأمر الذي يؤدي إلى الشعور بالجوع بسرعة مرة أخرى. كما يؤدي تناول السكر بكميات كبيرة ومتكررة على زيادة الوزن والسمنة والإصابة بداء السكري من النوع الثاني. من جهتها حذرت سارة روفين، أخصائية التغذية من نيويورك، مستخدمي" التيك توك" من هذه الصيحة المضرة، وتقول "إذا كنت تأكل شيئًا يحتوي على الكثير من السكر، فستكون لديك استجابة أنسولين عالية بنفس القدر. وغالباً ما يؤدي هذا إلى ارتفاع نسبة السكر ثم شديد عند انخفاض نسبة السكر في الدم ".

من جانبها حذرت صحيفة "نيويورك تايمز" في تقرير لها من تناول "العسل المجمد"، وقالت إن تناوله على مدى فترة زمنية أطول يمكن أن يؤدي إلى زيادة الوزن وإلحاق الضرر بالأسنان، إذ أن بكتيريا التسوس تتغذى على الكربوهيدرات وخاصة السكر وتحولها إلى حامض مسؤول عن تدمير مينا الأسنان، ما يؤدي إلى التهاب اللثة، وتسوس الأسنان أو فقدانها بالكامل.

إ.م