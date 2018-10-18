"تحدي الفايكنغ" من إسكندنافيا إلى صحراء المغرب

نُظم سباق حمل اسم "تحدي الفايكنغ" في صحراء قرية مرزوقة القريبة من الحدود الجزائرية، ويمكن تسميته أيضاً سباق الشعوب لأنه يسعى إلى جذب سائحين من الدول الاسكندنافية لزيارة التاريخ الثري والطبيعة في المغرب.
ونقلت وكالة رويترز عن مشارك في التحدي يدعى توماس بريدفنغ، وهو مُعلم تاريخ من الدنمارك: "أشعر بحماس استثنائي إزاء وجودي هنا ومشاهدة المغرب لأني أعرف أن أسلافنا أبحروا إلى هنا قبل آلاف السنين وتعرفوا على المغرب".
وشارك زهاء 80 متنافساً في سباق مُجهد استمر ثلاثة أيام تضمن مرحلة بها حواجز والعدو لمسافة تزيد على 20 كيلومتراً. كما التقى المتنافسون مع مجموعة ممثلين كانوا يرتدون ملابس مثل تلك الخاصة بقبائل الفايكنغ وهم يحاولون دفعهم خارج الطريق.
وجذب التحدي 57 مغربياً و26 سائحاً دنماركياً حضروا لرؤية الصحراء التي شهدت بعض مغامرات أسلافهم قبل آلاف السنين. وفاز بالسباق عداء المسافات الطويلة المغربي عزيز العقاد، الذي قال إن التجربة كانت ممتعة للغاية.
وأضاف العقاد: "أشارك في المسافات الطويلة. لكن هذه المرة اقتُرح عليّ أن أشارك في تحدي صحراء الفايكنغ وفعلاً قبلت بالتجربة ومرت الأمور بخير رغم عدم وجود منافسة قوية والحمد لله فزت بالمرتبة الأولى" .
وتشير بيانات وزارة السياحة المغربية إلى إن عائدات السياحة تمثل 11 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، حيث أنها مصدر كبير وحيوي لاحتياطيات العملة الصعبة والوظائف التي تدعم اقتصاد البلاد.
م.م/ ي.أ ( رويترز)
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السياحة في الصحراء المغربية
هضبة قدم عرق الشبي
في صحراء مرزوكة يستخدم السياح الجمال للقيام بجولات سياحية، وخاصة قبل غروب الشمس. ومن الأماكن التي يقصدونها هضبة قدم عرق الشبي، وهي أشهر هضبة رملية بالمنطقة وتمتد على مساحة يبلغ طولها 22 كيلومترا وعرضها 5 كيلومترات.
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السياحة في الصحراء المغربية
حمام الرمال الساخنة
تشهد الهضاب الرملية بمرزوكة توافد الراغبين في التداوي من آلام المفاصل والظهر والوزن الزائد، بواسطة حمام الرمال الساخنة وخاصة خلال الصيف. هذا السائح الإيطالي (67 عاما) في الصورة والقادم من مدينة ريميني على ساحل الأدرياتيكي يأخد حمام شمس فوق رمال مرزوكة الساخنة.
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السياحة في الصحراء المغربية
الكحل من صخور الصحراء
قرية ميفيس التي كانت آهلة بالسكان سابقا، أصبحت مهجورة وشبه خالية من الحركة، إلا بعض الرجال الذين يعملون في ظروف صعبة في منجم صخري لاستخلاص مادة الكحل التي تستخدم في تجميل العيون.
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السياحة في الصحراء المغربية
الجمال للسياحة فقط
الجمال في صحراء مرزوكة قليلة، وأغلبها يستخدم لأغراض السياحة. إذ أن تربيتها أصبحت مكلفة جدا بالنسبة للفلاحين بسبب توالي سنوات الجفاف وقلة المراعي وارتفاع سعر الأعلاف.
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السياحة في الصحراء المغربية
شجرة تقاوم قسوة الصحراء
شجرة آثل من النباتات التي تقاوم الجفاف وتتأقلم مع مناخ الصحراء. وهي شجرة غير مثمرة، بيد أنها توفر الظل وتساعد في تثبيث الرمال المتنقلة. وهي تنمو في الصحارى والمستنقعات المالحة وعلى ضفاف الوديان.
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السياحة في الصحراء المغربية
البحث عن حياة أفضل
هذه الخيمة لعائلة من الرحل بوادي تلغمت في الصحراء الشرقية. يعتمد الرحل في معيشتهم على تربية الماعز وزراعة الواحات. غير أن ظروف الحياة القاسية وغياب المرافق الاجتماعية مثل المدارس والمستشفيات، يضطر هؤلاء للهجرة إلى المدن المجاورة مثل الريصاني ومرزوكة وأرفود.
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السياحة في الصحراء المغربية
الاستمتاع بكأس الشاي
مرشد سياحي من أصول بربرية بالصحراء يحضر كأس الشاي، الذي يعتبر المشروب الأكثر شعبية لدى أهل الصحراء. وتحضير الشاي والاستمتاع بشربه يتطلب شروطا لابد من توفرها كي تكتمل ما يسمى باللمة حول الشاي، ومنها الجماعة والجمر والحديث الطويل.
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السياحة في الصحراء المغربية
فنادق للراحة والاستجمام
منطقة مرزوكة معروفة بوفرة الفنادق ومراكز الإيواء للسياح. والزائر تصادفه علاماتها في أكثر من مكان على جنبات الطريق المؤدية إلى القرية. كثير من هذه الفنادق تتوفر فيها شروط الراحة والاستجمام.
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السياحة في الصحراء المغربية
فنادق في مجرى السيول
تنامي المنافسة جعل الأبينة السياحية تزحف وتقترب من الهضاب والكثبان الرملية أكثر. بعضها لا يراعي طبيعة الصحراء ويحدث تغييرا في بنيتها التقليدية، بل حتى أن بعضها بني قبل سنوات في الوديان في مجرى السيول التي جرفتها كما حدث عام 2006.
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السياحة في الصحراء المغربية
بيوت طينية تقليدية
قرية مرزوكة التي تبعد عن الحدود الجزائرية حوالي 50 كيلومترا، معروفة بنمط معمارها التقليدي. حيث يستخدم تراب المستنقعات أو مايعرف بالطين الذي يخلط بحشائش سنابل الزرع أو مايعرف بالتبن والماء، في بناء البيوت. وهذه البيوت الطينية توفر الدفء شتاء والبرودة صيفا.
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السياحة في الصحراء المغربية
تذكارات من الصحراء
معرض لمنتوجات محلية داخل خيمة بصحراء مرزوكة، يعرض على الزوار أعشابا طبية وخناجر معدنية وأساور ونعال جلدية وألبسة معروفة لدى سكان الصحراء مثل الدراعية الخاصة بالرجال والملحفة التي ترتديها النساء.
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السياحة في الصحراء المغربية
موسيقا في قلب الصحراء
شباب من فرقة أفريكا الموسيقية المنحدرة من مدينة الراشيدية المجاورة، تشارك في فعاليات مهرجان ثقافي تحتضنه مرزوكة. وتقدم أفريكا أساليب موسيقية متنوعة بين الريغي والفانك والبلوز، كما تمزج في أعمالها الفنية إيقاعات مغربية وأفريقية وغربية.
الكاتب: بوعمرو العسراوي