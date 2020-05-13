تحديد موعد عودة الدوريين الإنجليزي والإيطالي لكرة القدم

أعلنت رابطة الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الخميس (28 مايو/أيار 2020)، بعد اجتماع ممثلين عن 20 ناديا استئناف الموسم في 17 يونيو/حزيران شريطة تطبيق كل إجراءات الصحة والسلامة المطلوبة. وسيلتقي في ذلك اليوم أستون فيلا مع شيفيلد يونايتد ومانشستر سيتي مع أرسنال وهما مباراتان مؤجلتان.

وسيتم بعدها إقامة جولة مباريات كاملة بين 19 و21 يونيو/ حزيران. وجميع المباريات بدون جماهير.

ومع رفع القيود المفروضة على بث مباريات الساعة الثالثة عصرا يوم السبت، فإن جميع المباريات 92 المتبقية ستبث على الهواء مباشرة في المملكة المتحدة من خلال شركاء البث الحاليين سكاي سبورتس وبي.تي سبورت وبي.بي.سي سبورت وأمازون برايم. وستبث هيئة الإذاعة البريطانية، التي تحصل في العادة على حقوق بث الملخصات، مواجهات على الهواء مباشرة لأول مرة منذ انفصال دوري الأضواء الإنجليزي عن دوري رابطة أندية كرة القدم في 1992.

وتوقف الدوري الممتاز في 13 مارس/آذار بسبب جائحة كورونا، لكن الفرق عادت للتدريب في مجموعات صغيرة الأسبوع الماضي. ويوم الأربعاء وافقت أندية الدوري الممتاز على المرحلة الثانية من جهود استئناف النشاط والتي تشمل التدريب في مجموعات أكبر مع وجود تقارب بين اللاعبين. وستشمل الخطوة المقبلة التدريب الكامل الذي يشمل الالتحامات من أجل الاستعداد لخوض المباريات.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن الاخفاق في استئناف الموسم سيكبد الدوري الممتاز خسائر قيمتها نحو 750 مليون جنيه استرليني (921.75 مليون دولار) من إيرادات البث التلفزيوني. ونظرا للعدد الإضافي من المباريات التي سيتم بثها على الهواء مباشرة عبر التلفزيون قالت رابطة الدوري إن موعد انطلاق المواجهات قد "يختلف عن التوقيتات التقليدية".ويتصدر ليفربول، الساعي للفوز باللقب لأول مرة منذ 30 عاما، الترتيب بفارق 25نقطة عن أقرب مطارديه.

الدوري الإيطالي يعود بدوره بعد غياب قسري بسبب كورونا.

الدوري الإيطالي يعود بنفس التوقيت

كما سمحت الحكومة الإيطالية باستئناف بطولة الدوري المحلي لكرة القدم في 20 يونيو/ حزيران القادم، بعد انقطاع دام أكثر من ثلاثة أشهر. ونقل عن فينتشنزو سبادافورا وزير الرياضة الإيطالي قوله، بعد مؤتمر عبر الهاتف مع الاتحاد ورابطة الدوري الإيطالي "إيطاليا تستأنف حياتها الآن، ومن الإنصاف أن تعود كرة القدم من جديد. وسيستأنف الدوري الإيطالي يوم 20 حزيران/يونيو المقبل".

ومازال متبقيا 12 مرحلة في الموسم الحالي بالدوري الإيطالي، بالإضافة إلى أربع مباريات تم إعادة جدولتها في أواخر شباط/فبراير الماضي، كما تتبقى أيضا مباريات الدورين قبل النهائي والنهائي لبطولة كأس إيطاليا.

ف.ي/أ.ح (رويترز، د.ب.ا)