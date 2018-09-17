 تحديات أمام القابلات العاملات في مراكز إيواء اللاجئين | معلومات للاجئين | DW | 30.09.2018

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معلومات للاجئين

تحديات أمام القابلات العاملات في مراكز إيواء اللاجئين

تقوم القابلتان غريت فايزه و كارلوتا فون كلينكوفشتروم كالعادة بزيارات لبيوت نساء حوامل في محيط منطقة هايده بشمال ألمانيا. وإلى جانب ذلك تعتني القابلتان بانتظام بالحوامل في مراكز الإيواء، لكن المهمة تبدو صعبة للغاية.

Flüchtlingsankunftszentrum Bad Fallingbostel | Olasumbo Are aus Nigeria (DW/E. Felden)

أحيانا تستخدم غريت فايزه و كارلوتا فون كلينكوفشتروم أساليب غير معتادة عندما يتم مثلا فحص ثدي امرأة حامل، فإن واحدة منهما تقف في الخارج أمام الباب حتى لا يدخل أحد عليهن. فالنساء اللاتي هربن من الحرب والعنف والفقر وجب أن يشعرن بالأمان. "نحاول منحهن قدر الإمكان مجالا يشعرن فيه بالحماية أي مجالا يشعرن فيه بشيء من الدفء"، تقول فون كلينكوفشتروم.

وتحضر القابلتان المتطوعتان لمرة واحدة في الأسبوع لمدة نحو ساعتين إلى مركز إيواء اللاجئين في بلدة باد فالينغبوستل. وهذه المؤسسة في ولاية ساكسونيا السفلى الشمالية تحتضن بانتظام نحو 800 لاجئ، غالبيتهم من سوريا والعراق وتركيا وأفغانستان. وحاليا يتجاوز عدد اللاجئين 950 شخصا. سبب الزيارة المنتظمة هو انتشار مرض الحصبة في مركز لاجئين مجاور. وبسبب الحجر الصحي تدخلت فالينغبوستل وتولت الاعتناء بعدد من القادمين الجدد.

ليس هناك مشكلة في توفر المكان

ولا توجد إحصائيات حول عدد الحوامل بين سكان المخيم، ولكن نرى بعضهن في أزقة قطعة الأرض التي كانت قبل ثلاث سنوات ثكنة بريطانية. وفي أحد البنايات الكثيرة يوجد القسم الطبي حيث ترعى القابلتان غرفة الفحص، وهي بسيطة جدا، إذ توجد طاولة مع كرسيين وسرير فحوصات والجدران بها صور رضع. وتقوم القابلتان بالاعتناء بنحو خمس نساء في المتوسط خلال زيارتهما الأسبوعية مثل النيجيرية البالغة من العمر 33 عاما أولاسومبو آري التي تتوقع ولادة ابنها الثاني في تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.

Flüchtlingsankunftszentrum Bad Fallingbostel | Oerbke in Niedersachsen (DW/E. Felden)

مركز الإيواء في بلدة باد فالينغبوستل الذي كان ثكنة عسكرية بريطانية

امتيازات للحوامل

وتحصل جميع الحوامل على مواعيد عند القابلتين. وتقول بيرغيت غيرديس، مديرة مركز اللاجئين:"العناية المنتظمة بالحوامل هي خدمة عادية طبقا لقانون اللجوء تتمتع بها الأمهات كما هو منصوص عليه قانونيا للنساء في ألمانيا". فالحوامل يتمتعن بذلك بوضع خاص مقارنة مع طالبي اللجوء الآخرين، ويحصلن على فحوصات أكثر.

وخلال التحقيق في طلب اللجوء لا يمكن للاجئين الانضمام إلى شركة تأمين صحي قانونية. إنها مهمة البلديات أن تنظم الرعاية الطبية لهؤلاء الحوامل، وهي تقتصر على ما هو ضروري طبقا لقانون اللجوء في الشهور الخمسة عشر الأولى، وهي تشمل لقاحات إضافة إلى العلاج من أمراض مزمنة أو آلام.

الارتجال مطلوب

النيجيرية أولاسومبو آري تجلس في إطار المعاينة مع القابلة غريت فايزه، وهي تعاني من مرض سكري الحوامل وبالتالي وجب عليها الانتباه إلى نظام التغذية. والتواصل يتم بدون تعقيدات مع النيجيرية، الأخصائية في علم الأحياء التي تتكلم جيدا الانجليزية. اروي  صة هروبها من زوج عنيف في وطنها، وهو أب ابنتها زووي. فليس هناك حاجة إلى مترجم بين المرأتين.

لكن الوضع يختلف عند غالبية النساء بخلاف أولاسومبو آري، إذ أنهن غير أكاديميات ولا يتحدث إلا لغتهن المحلية. "فالتفاهم يكون في الغالب مستعصيا"، كما تقول غريت فايزه. "وأحيانا لا نتعامل فقط مع لغات أجنبية، بل مع لهجات لا يمكن لأي مترجم أن ينقلها".

وتملك القابلتان حافظة بها صور حول أهم الموضوعات بشأن فترة الحمل. وتوجد نصوص قصيرة بعدة لغات مثلا العربية والداري أو الكردية. ويصبح الأمر صعبا عندما لا تكون النساء قادرات على القراءة. ومن أجل التفاهم معهن ابتكرت غريت فايزه طريقة "بدون كتاب" وتستخدم إذا اقتضت الضرورة الأيدي والأرجل. والأهم هو الحصول على معلومات من النساء مثلا حول تطور الحمل أو الولادات السابقة.

Flüchtlingsankunftszentrum Bad Fallingbostel | Olasumbo Are aus Nigeria (DW/E. Felden)

النيجيرية أولاسومبو آري تحضر حصة العلاج في القسم الطبي

أسئلة خاصة

وإلى جانب اللغة هناك مشكلة أخرى:" إذا كن النساء متحدرات من مجتمعات جد محافظة مثل أفغانستان، فإنّ النساء غير متعودات على تلقي أسئلة مباشرة تتعلق أيضا بتفاصيل خاصة"، تشرح فايزه. "فبالنسبة إلينا يكون من المهم معرفة متى حصلت المرأة الحامل على فترة حيضها الأخيرة. وإذا كان المترجم رجلا فإن ذلك يكون غير مريح لكلا الطرفين"

هارون خان هو واحد من هؤلاء المترجمين الذين يعملون في القسم الطبي، فهو موظف لدى الصليب الأحمر الألماني الذي يتعاون مع مركز الإيواء. في 2012 جاء الأفغاني كلاجئ إلى ألمانيا. وإلى جانب لغته الأم باشتو فهو يتقن الألمانية علاوة على لغات الدارية الفارسية والأوردو والعربية والانجليزية. وجميع هذه اللغات تعلمها لوحده، كما يقول بكل افتخار. لكنه لم يحصل على شهادة مدرسية.

إلى المستشفى من أجل الوضع

في مركز الإيواء تقوم القابلتان بالتنصت على قلب الجنين وتتوليان اختبارات الحمل وتصدران ما يُسمى كتيب الأم الذي يُوثق فيه تطور الجنين. والتشخيص بالموجات فوق الصوتية أو فحوصات أخرى لا تتم هنا، إذ أن مركز اللاجئين تربطه علاقة تعاون مع طبيبة مختصة في أمراض النساء.

والمترجم هارون خان يتنقل في الغالب إلى العيادة. "أكون حاضرا فقط أثناء المحادثة الأولى. وعندما تفحص الطبيبة المريضة، فإنني أنتظر في الخارج". ورغم الحوارات الحساسة فهو يشعر حتى الأن بأن النساء مرتاحات بوجوده. "الغالبية يهمهن بالأساس أن يكون أحد ما حاضرا للمساعدة في التفاهم مع الطبيبة".

ومن أجل الوضع يتم نقل الحوامل إلى المستشفى المجاور، "نحن لا نرعى هنا في مركز الإيواء الولادات"، تشرح القابلة غريت فايزه. "باستثناء حصول الطلق بشكل مفاجيء إبان وجودنا في عين المكان". لكن هذا لم يحصل إلى حد الآن.

Flüchtlingsankunftszentrum Bad Fallingbostel | Haroon Khan aus Afghanistan (DW/E. Felden)

هارون خان العامل في الصليب الأحمر الألماني يتحدث عدة لغات

لا يجري نقل الحامل إلى أيّ مكان عند اقتراب موعد الولادة

يقضي المقيمون في مركز الإيواء باد فالينغبوستل أكثر من أسبوعين قد تصل إلى أربعة أسابيع حتى يحصوا على إشعار من مكتب الهجرة واللاجئين على مستقبل إقامتهم أي هل سيُنقلون إلى إقامة أخرى أو يُحالون على بلدية أخرى أو يجب عليهم العودة إلى وطنهم. لكن فيما يخص النساء الحوامل وعائلاتهن قد تطول هذه الفترة. "كل نقل مرتقب لامرأة حامل يجب تنسيقه قبلها مع القسم الطبي"، تشرح مديرة القسم غيرديس. وإذا كانت امرأة تنتظر الولادة في أقل من ثلاثة أسابيع، فإنه لا يتم نقلها. وتقدر غيرديس بأن عدد النساء اللاتي يلدن خلال إقامتهن في مركز الإيواء يصل إلى نحو 25 امرأة.

بعد الوضع، بإمكان النساء البقاء في المركز حتى لضمان المواظبة على مواعيد الرعاية الطبية. وتشارك القابلتان في اتخاذ القرار بشأن نقل المرأة ومولودها الجديد. وبعد التأكد من الوضع الصحي الجيد للأم والابن يعطى الضوء الأخضر لعملية الانتقال.

إيستر فلدين/ م.أ.م

  • Deutschland PK Merkel (Reuters/H. Hanschke)

    اللاجئون في ألمانيا - من "ثقافة الترحيب" إلى "سياسة الترحيل"

    بداية الموجة

    في 25 آب/ أغسطس 2015، علقت ألمانيا تنفيذ اتفاق دبلن تجاه اللاجئين السوريين. وينص الاتفاق على إعادة اللاجئين إلى بلد دخلوه في الاتحاد الأوروبي. وبعدها بأيام قالت المستشارة ميركل إن التغلب على موجة اللجوء؛ "مهمة وطنية كبيرة"، كما أصرت على أن "ألمانيا ستنجح في هذه المهمة". وخشيةً من مأساة تحل بآلاف اللاجئين، قررت ميركل إلى جانب النمسا استقبال اللاجئين، وكان ذلك في الخامس من أيلول/ سبتمبر 2015.

  • Deutschland Sarah Tkotsch hilft Flüchtlingen in Berlin (picture alliance/dpa/J. Carstensen)

    اللاجئون في ألمانيا - من "ثقافة الترحيب" إلى "سياسة الترحيل"

    استقبال وترحيب

    مثلت ""ثقافة الترحيب" عنصراً مهماً في استقبال اللاجئين في خريف 2015. وقد حظي اللاجئون عند وصولهم إلى عدد من المدن الألمانية بترحيب منقطع النظير من جانب المتطوعين من المواطنين الألمان والأجانب المقيمين في ألمانيا. وبادر هؤلاء المتطوعون إلى تقديم المساعدة المعنوية والمادية للعديد منهم. ففي ميونيخ مثلاً، تم إنشاء مطاعم مؤقتة للاجئين المنتظرين تسجيل أسماءهم لدى الشرطة، ونقلهم إلى مراكز الإيواء.

  • Bildergalerie Wie wohnen Flüchtlinge in Deutschland Alfred-Fischer Halle in Hamm (picture-alliance/dpa/I. Fassbender)

    اللاجئون في ألمانيا - من "ثقافة الترحيب" إلى "سياسة الترحيل"

    أزمة السكن

    عدد كبير من اللاجئين قصد ألمانيا بعد قرار ميركل عام 2015. الأرقام المتزايدة للاجئين شكلت تحديا كبيراً للألمان. وبدأت مدن ألمانية باستعمال المباني الخالية أو المهجورة كمراكز إيواء للاجئين، فيما استدعت السلطات الحكومية المختصة الموظفين المتقاعدين للعمل من جديد في مراكز اللاجئين. ويعتبر هذا المعطى واحداً من المؤشرات الأخرى التي فرضت على ألمانيا دخول تحدٍ جديدٍ، بسبب اللاجئين.

  • Deutschland Silvesternacht vor dem Hauptbahnhof in Köln (picture-alliance/dpa/M. Böhm)

    اللاجئون في ألمانيا - من "ثقافة الترحيب" إلى "سياسة الترحيل"

    بداية أحداث قلبت الموازين

    كانت أحداث كولونيا، التي وقعت في ليلة رأس السنة الجديدة 2016/2015 بداية فاصلة لتغير مزاج الألمان تجاه اللاجئين. حيث شهدت تلك الليلة عملية تحرش جماعي كبرى لم تشهدها ألمانيا من قبل. تلقت الشرطة مئات البلاغات من نساء تعرضن للتحرش والسرقة وفتحت الشرطة أكثر من 1500 تحقيق لكن السلطات لم تنجح في التعرف إلا على عدد قليل من المشتبه بهم، الذين كانت ملامحهم شرق أوسطية وشمال إفريقية، طبقا لشهود.

  • Deutschland Pegida Kundgebungen zum Pediga-Jahrestag in Dresden (picture-alliance/dpa/M. Kappeler)

    اللاجئون في ألمانيا - من "ثقافة الترحيب" إلى "سياسة الترحيل"

    مطالب بالترحيل

    أعمال التحرش الجنسي في كولونيا، ليلة رأس السنة، تسببت في موجة استياء واسعة في ألمانيا بداية من عام 2016، وقد دفعت كثيرين للمطالبة بتشديد القوانين لترحيل الجناة وجعلت آخرين يطالبون بتفادي تجريم فئة معينة في المجتمع. وكانت حركة "بغيدا" أهم الأطراف، التي دعت إلى وقف تدفق اللاجئين على ألمانيا. وتعارض هذه الحركة الشعبوية بوجه خاص إيواء لاجئين من دول إسلامية بدعوى أن ثقافتهم لا تنسجم مع القيم الغربية.

  • CDU Obergrenze für Flüchtlinge (picture-alliance/dpa/D. Karmann)

    اللاجئون في ألمانيا - من "ثقافة الترحيب" إلى "سياسة الترحيل"

    تحديد سقف لعدد اللاجئين

    على خلفية اعتداءات كولونيا ليلة رأس السنة، وجد زعيم الحزب الاجتماعي المسيحي المحافظ آنذاك هورست زيهوفر في الواقعة فرصة للتأكيد على طلبه الرئيسي المتمثل في تحديد سقف أعلى لعدد اللاجئين المسموح لهم بدخول ألمانيا. لكن ميركل كانت قد رفضت الأمر في مؤتمر حزب "الاتحاد الاجتماعي المسيحي" (البافاري) في ميونيخ.

  • Die Polizei sichern das Gebiet nach einer Explosion in Ansbach bei Nürnberg (Reuters/M. Rehle)

    اللاجئون في ألمانيا - من "ثقافة الترحيب" إلى "سياسة الترحيل"

    هجمات متفرقة ينفذها لاجئون

    وقام بعض اللاجئين بأعمال عنف و"إرهاب" جعلت مؤيدين كُثراً يسحبون دعمهم لسياسة الترحيب. ومن أبرز هذه الاعتداءات، ما حصل بمدينة أنسباخ جنوبي ألمانيا. فقد فجَّر طالب لجوء سوري عبوة ناسفة من صنعه وهو ما أدى إلى مقتله وإصابة 12 شخصاً. كما أصاب طالب لجوء آخر (2016) خمسة أشخاص بجروح بفأس وسكين على متن قطار في فورتسبورغ.

  • Wertheim Brandanschlag Notunterkunft Flüchtlinge (picture-alliance/dpa/R. Engmann)

    اللاجئون في ألمانيا - من "ثقافة الترحيب" إلى "سياسة الترحيل"

    هجمات معادية للاجئين

    وفي المقابل قام أشخاص بالاعتداء على مجموعة من مراكز إيواء اللاجئين مثل إضرام الحريق في مركز فيرتهايم. كما شهدت بعض المدن الألمانية مظاهرات معادية لاستقبالهم. هذه التصرفات دفعت المستشارة ميركل للقول إنه لا تسامح مع اليمينيين المتطرفين الذين يقومون بهجمات ضد اللاجئين.

  • Berlin LKW nach Anschlag am Breitscheidplatz (picture-alliance/dpa/M. Kappeler)

    اللاجئون في ألمانيا - من "ثقافة الترحيب" إلى "سياسة الترحيل"

    عملية دهس وراءها داعش!

    في 19 ديسمبر/ كانون الأول 2016 اهتزت برلين لفاجعة الدهس بشاحنة، التي أدت لمقتل 12 شخصاً وإصابة 48 آخرين. هذا العمل الإرهابي قام به لاجئ في ألمانيا، فقد وُجهت التهمة لأنيس العامري، وهو تونسي الجنسية، كان يبلغ حينها 24 عاماً، باختطاف شاحنة بولندية ضخمة، ودهس بها تجمعاً بشرياً بأحد أسواق أعياد الميلاد في قلب برلين، قبل أن تقتله الشرطة الإيطالية. وقد أعلنت "داعش" فيما بعد تبنيها للاعتداء.

  • Deutschland Grenzkontrollen an der Grenze zu Österreich (Getty Images/J. Simon)

    اللاجئون في ألمانيا - من "ثقافة الترحيب" إلى "سياسة الترحيل"

    سياسة ميركل في مرمى الانتقادات

    تصاعد الأزمات، وتفاقم المشاكل جعل شعبية المستشارة ميركل تقل، فقد اتهمها منتقدوها بأن سياسة "الباب المفتوح" التي اتبعتها فاقمت الأوضاع من خلال تشجيع المزيد من اللاجئين على الدخول في رحلاتهم الخطرة نحو أوروبا. وفي سبتمبر 2016 بدأت ألمانيا أيضا بعمليات مراقبة مؤقتة على حدودها مع النمسا.

  • Brüssel, Dimitris Avramopoulos, EU-Kommissar Migration (picture-alliance/V.Mayo)

    اللاجئون في ألمانيا - من "ثقافة الترحيب" إلى "سياسة الترحيل"

    هل ستستقبل ألمانيا لاجئين جدد؟

    أعلنت المفوضية الأوروبية لشؤون اللاجئين موافقة الحكومة الألمانية على استقبال 10 آلاف لاجئ ضمن برنامج "إعادة التوطين" التابع للاتحاد الأوروبي، في الوقت الذي يحاول وزير الداخلية الألمانية الإسراع بفتح مراكز جديدة للاجئين تتولى استقبال اللاجئ والبت في قراره ثم ترحيله في حالة رفض طلبه. بالإضافة إلى توجهه نحو التشدد حيال لمّ شمل عائلات اللاجئين الحاصلين على الحماية الثانوية. إعداد: مريم مرغيش

    الكاتب: مريم مرغيش


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