 تحت وطأة الحرب ..ماذا بقي من نفوذ الأوليغارشية في أوكرانيا؟ | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 02.03.2023

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سياسة واقتصاد

تحت وطأة الحرب ..ماذا بقي من نفوذ الأوليغارشية في أوكرانيا؟

طريق الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي يقود أوكرانيا عبر سبل مكافحة الفساد وتقليل تأثير فئة الأوليغارشية. الحرب تدمر حاليا ممتلكاتهم، والقانون يقيدهم بالفعل. لكن الخبراء يحذرون من أدوارهم المستقبلية.

رينات أحمدوف

رينات أحمدوف لا يزال أغنى رجل في أوكرانيا

خلال زيارة إلى بروكسل في 9 فبراير/شباط 2023، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن كييف تتوقع أن تبدأ المفاوضات بشأن انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي في وقت لاحق من هذا العام. ويؤكد الاتحاد الأوروبي أن طريق أوكرانيا إلى العضوية يعتمد على الإصلاحات، بما في ذلك مكافحة الفساد. بالإضافة إلى ذلك، يجب تقليل تأثير الأوليغارشية على السياسة الأوكرانية. ويجري حاليًا في أوكرانيا دراسة حول ما يسمى بـ "قانون مكافحة الأوليغارشية" الذي صدر في عام 2021، والذي يهدف إلى تلبية هذا المطلب تحديدًا، من قبل لجنة البندقية التابعة لمجلس أوروبا. ومن المتوقع أن تقدم نتائجها في شهر مارس 2023.

"قانون مكافحة الأوليغارشية " يظهر تأثيراً واضحاً

وفقًا لهذا القانون، يُعتبر الأشخاص من طبقة الأوليغارشية في أوكرانيا إذا استوفوا ثلاثة من المعايير الأربعة التالية: إذا كان لديهم أصول تبلغ حوالي 80 مليون دولار، ويمارسون نفوذًا سياسيًا، ويسيطرون على وسائل الإعلام، وإذا كان لديهم احتكار في قطاع اقتصادي.

لا يُسمح لأولئك الذين يسجلون في سجل الأوليغارشية بتمويل الأحزاب، ولا يُسمح لهم بالمشاركة في عمليات الخصخصة على نطاق واسع وعليهم تقديم إقرار دخل خاص.

حتى الآن، كانت السياسة الأوكرانية تدور في حلقة مفرغة من الفساد السياسي: إذ مولت الأوليغارشية - في الغالب سرًا - الأحزاب السياسية من أجل استخدام السياسيين المتحالفين معهم للتأثير على القوانين أو اللوائح التي من شأنها تقوية أرباحهم. على سبيل المثال، كان من المربح ضمان بقاء الضرائب الحكومية على استخراج المواد الخام أو استخدام البنية التحتية منخفضة مقارنة بالاستثمار في تحديث الشركات الصناعية.

في غضون ذلك، كان لقانون مكافحة الأوليغارشية تأثير تأثير فعلي. في الصيف الماضي، كان الملياردير رينات أحمدوف أول من تخلى عن تراخيص البث لمجموعته الإعلامية. كما فقد زعيم حزب التضامن الأوروبي، الرئيس الأوكراني السابق بيترو بوروشنكو، السيطرة رسمياً على قنواته التلفزيونية. واستقال الملياردير فاديم نوفينسكي من مقعده في البرلمان.

بيترو بوروشينكو

رسميًا، فقد بيترو بوروشينكو السيطرة على قنواته التلفزيونية

أحمدوف يفقد الكثير من أصوله

مع تدمير الصناعة الأوكرانية في ظل الحرب الروسية ضد أوكرانيا، تتضاءل ثروة الأوليغارشية. في دراسة نُشرت في نهاية عام 2022، قدر "مركز الإستراتيجية الاقتصادية" المستقل (CES) في كييف خسائر الأوليغارشية في الأصول الصناعية بنحو 4.5 مليار دولار. تعرض رينات أحمدوف لأكبر قدر من الضرر. مع الاستيلاء على ماريوبول من قبل القوات الروسية، خسرت شركته القابضة "ميت إنفيست هولدينغ" شركة "آزوف ستال" للحديد والصلب المهمة وشركة أخرى.

يقدر "مركز الإستراتيجية الاقتصادية" قيمة المنشآت الصناعية بأكثر من 3.5 مليار دولار. بالإضافة إلى ذلك، فإن مصنع فحم الكوك الذي يملكه أحمدوف الذي يقدر بقيمة 150 مليون دولار في أفدييفكا بالقرب من دونيتسك معطل بسبب الأضرار الناجمة عن الهجمات الروسية. كما دمرت الهجمات الصاروخية الروسية المستهدفة العديد من شركات الطاقة التي يملكها أحمدوف، وخاصة محطات الطاقة الحرارية.

ويقدر خبراء من مجلة فوربس-أوكرانيا خسائر أحمدوف المرتبطة بالحرب بأكثر من 9 مليارات دولار. ومع ذلك، وبثروة تبلغ أربع مليارات دولار، لا يزال يتصدر قائمة أغنى الأوكرانيين. وفقًا لمجبلة فوربس عانى فاديم نوفينسكي الشريك الأصغير لأحمدوف في الشركة القابضة "ميت إنفيست هولدينغ"، من خسائر بلغت ملياري دولار. وقدرت ثروته قبل الحرب بـ 3 مليارات دولار.

إيهور كولومويسكي

يواجه إيهور كولومويسكي العديد من القضايا الجنائية

كولومويسكي بدون جواز سفر أوكراني ومصفاة نفط

كما تراجعت ثروة إيهور كولومويسكي الأوليغارشي المؤثر حتى وقت قريب بشكل حاد. إذ دمرت الهجمات الروسية العام الماضي مؤسسته الرئيسية، مصفاة نفط كريمنشوك. ويقدر "مركز الإستراتيجية الاقتصادية" الأضرار بأكثر من 400 مليون دولار. سيطر كولومويسكي مع شريكه هينادي بوهوليوبوف على جزء كبير من سوق الوقود الأوكراني. وكانا يمتلكان أكبر شبكة محطات وقود في البلاد.

من خلال نفوذه السياسي، تمكن كولومويسكي لسنوات عديدة من السيطرة على إدارة شركة "أوكرنافتا" المملوكة للدولة، والتي كان يمتلك فيها حصة أقلية فقط. سيطرته على أكبر شركة لإنتاج النفط في البلاد، وأكبر مصفاة وأكبر شبكة من محطات الوقود، ضمنت له أرباحاً عالية.

تم تدمير المصفاة الآن واستولت الدولة على الأسهم في "أوكرنافتا" ومصفاة نفط "أوكرتاتنافتا" خلال فترة الأحكام العرفية التي أعلنت بسبب الحرب. في غضون ذلك، تم سحب الجنسية الأوكرانية عن الأوليغارشي كولومويسكي، الذي يحمل أيضًا جواز سفر إسرائيلي وقبرصي، حيث يُسمح بجنسية واحدة فقط في أوكرانيا. الإجراءات الجنائية رفعت ضده بتهمة الاحتيال المزعوم في "أوكرنافتا" وتقدر قيمتها بالمليارات.

جدل حول أثرياء أوكرانيا

 

فيرتاش يخسر شركة غاز ومصنع كيماويات

دميترو فيرتاش هو أوليغارشي آخر يخضع للتحقيق ويعيش في النمسا منذ سنوات. وهو معروف أيضًا بتأثيره الكبير على السياسة الأوكرانية. في العام الماضي، فقد أيضًا جزءًا كبيرًا من ثروته. تضرر مصنع آزوت للأسمدة بشدة من القتال في مدينة سيفيرودونتسك التي احتلتها روسيا. ويقدر "مركز الإستراتيجية الاقتصادية" خسارته بمبلغ 69 مليون دولار.

وفي العام الماضي، وبسبب ديون فيرتاش البالغة 1.5 مليار هريفنيا (حوالي 40 مليون دولار) المتراكمة لاستخدام شبكات الغاز الحكومية، وضعت الحكومة الأوكرانية منشآت الغاز الإقليمية العشرين التي يملكها فيرتاش تحت إدارة شركة الطاقة المملوكة للدولة "نافتوهاز أوكرايني".

وفي عام 2022، وفقًا لمجلة فوربس، لم يعد فيرتاش من بين أغنى 20 شخصاً في أوكرانيا. وقبل عام من ذلك، قدرت ثروته بحوالي 400 مليون دولار.

خبير: تأثير الأوليغارشية لم يتم القضاء عليه بعد

 

لقد فقدت الأوليغارشية الموارد الأساسية للتأثير على السياسة الأوكرانية، كما يقول الخبير في "مركز الإستراتيجية الاقتصادية" دميترو هوريونوف: "أصبحت الاستثمارات في السياسة أقل أهمية". وهو يأمل في أن يجبر "قانون مكافحة الأوليغارشية" الشركات الكبرى على التخلي عن وسائل الإعلام الخاصة بها وعن دورها في السياسة.

في الوقت نفسه، يؤكد هوريونوف أنه لم يتم عمل ما يكفي للقضاء تمامًا على تأثير الأوليغارشية على السياسة الأوكرانية. وقال هوريونوف: "طالما لديهم ثروة، فإنهم سيفعلون أي شيء لحمايتها أو زيادتها".

يدافع الأوليغارشيون تقليديًا عن مصالحهم من خلال النظام القضائي، وفقًا لاستنتاجات "مركز الإستراتيجية الاقتصادية". منذ عام 2014، غرمت وكالة مكافحة الاحتكار في أوكرانيا شركات أحمدوف بأكثر من 200 مليون دولار وشركات كولومويسكي وفيرتاش بعشرات الملايين من الدولارات لإساءة استغلال حقوق الاحتكار. وقال "مركز الإستراتيجية الاقتصادية" إن المتضررين طعنوا في كل هذه الغرامات في المحكمة ولم يدفعوا حتى الآن.

مصانع آزوف للصلب في ماريوبول

مصانع آزوف للصلب المدمرة إلى حد كبير في ماريوبول

النفوذ السياسي يؤمن أرباحًا أعلى

يعتقد هوريونوف أن واحدة من أهم جهود الضغط السياسي لأحمدوف في المستقبل ستكون قضية ضريبة خام الحديد: "لا يزال لدى أحمدوف مصنعين كبيرين للتعدين والمعالجة حققا أرباحًا صافية تقدر بعدة مليارات من الدولارات في عام 2021". يقول هوريونوف إن الحساب بسيط: فكلما انخفضت الضريبة، زاد ربح أغنى الأوكرانيين.

مختارات

على هذه الخلفية، فإن القرار السياسي المتفجر في كييف يثير حاليًا ضجة. في نهاية يناير الماضي، أقر البرلمان الأوكراني قراءة أولى لمشروع قانون اقترحه نواب من حزب "خادم الشعب" الحاكم. مسودة القانون تقترح تخفيضًا في ضريبة خام الحديد طوال فترة الأحكام العرفية - بما يتوافق مع مصالح أحمدوف.

كما اعترف دانيلو هيتمانتسيف، رئيس اللجنة البرلمانية للسياسة المالية والضريبية، للصحفيين الأوكرانيين، فإن صندوق النقد الدولي وهو أحد المانحين الرئيسيين لأوكرانيا، يتبنى وجهة نظر انتقادية للغاية لمشروع القانون هذا.

يتحدث إيهور فيشتشينكو من حركة "تشيسنو" (بصراحة) أيضًا عن "إغراء كبير" لأحمدوف للتأثير بشكل أكبر على تنظيم الدولة للاقتصاد في البلاد.

وفقًا لـ "تشيسنو"، اعتاد أحمدوف على منح السياسيين وصولًا منتظمًا إلى البرامج على قنواته التلفزيونية، الذين قاموا بعد ذلك بحملة، على سبيل المثال، من أجل تعريفات السكك الحديدية التي استفاد منها الأوليغارشي أحمدوف.

المستثمرون الأجانب هم الأمل

على الرغم من حقيقة أن بعض الأوليغارشية تخلوا رسميًا عن وسائل الإعلام الخاصة بهم، فإن إيهور فيشتشينكو يشك في أن الشركات الكبرى ستبقى خارج الانتخابات بعد نهاية الحرب. وقال فيشتشينكو: "أعتقد أن أول شيء سنراه من الأوليغارشية هو أنهم يؤسسون قنوات تلفزيونية جديدة وفي نفس الوقت أحزاب سياسية مرتبطة بهم". وشدد على أنه من أجل منع تدفق الأموال غير الشفافة للحملات الانتخابية، يجب تطبيق قانون الأحزاب السياسية.

ويأمل خبراء "مركز الإستراتيجية الاقتصادية" بأنه في سياق الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، سيأتي كبار المستثمرين من الاتحاد الأوروبي إلى أوكرانيا بدلاً من الأوليغارشية. في الوقت نفسه، يطالبون المؤسسات المالية الدولية بربط المساعدات، التي أصبحت كييف تعتمد عليها بشكل كبير، بتقدم عملية القضاء على الأوليغارشية ودعم الشركات التي تتنافس مع الأوليغارشية.

أويغن تايسه/ ترجمة: زمن البدري

  • انفجارات في كييف صبيحة الـ 24 من فبراير/شباط 2022

    في صور ـ التسلسل الزمني لعام من الحرب في أوكرانيا

    "استيقظنا على الحرب" 

    في صباح 24 من فبراير/ شباط 2022، استيقظ العديد من الأوكرانيين على انفجارات قوية تهز العاصمة كييف حيث أقدمت روسيا على شن الحرب والتوغل العسكري واسع النطاق ما يمثل أكبر هجوم تشنه دولة ضد دولة أخرى ذات سيادة منذ الحرب العالمية الثانية. واستهدفت روسيا المباني المدنية مع أسفر عن سقوط ضحايا. وأعلنت أوكرانيا على الفور الأحكام العرفية.

  • مبنى مسرح ماريوبول (8/4/2022)

    في صور ـ التسلسل الزمني لعام من الحرب في أوكرانيا

    قصف بلا رحمة

    مع بداية الحرب، تحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن "عملية عسكرية خاصة" بهدف الاستيلاء على منطقتي دونيتسك ولوهانسك في شرق البلاد. اندفع سكان مدينة ماريوبول الساحلية في دونيتسك إلى البقاء في الطوابق السفلى من المباني لأسابيع خوفا من القصف. مات الكثيرون تحت الأنقاض. أدانت منظمات حقوقية الغارة الروسية التي استهدفت مبنى مسرح ماريوبول الذي لجأ إليه مئات الأشخاص في مارس / آذار العام الماضي.

  • A young boy looks out the window of an evacuation train in the city of Pokrowsk in the Donetsk region

    في صور ـ التسلسل الزمني لعام من الحرب في أوكرانيا

    نزوح غير مسبوق

    تسببت الحرب في أوكرانيا في موجة نزوح جماعي غير مسبوق في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية. ووفقًا لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فقد فر أكثر من 8 ملايين شخص من البلاد. استقبلت بولندا وحدها 1.5 مليون شخص. وأُجبر ملايين الأشخاص، ومعظمهم من شرق وجنوب أوكرانيا، على الفرار.

  • An investigator from an international forensics team looking at body bags

    في صور ـ التسلسل الزمني لعام من الحرب في أوكرانيا

    بوتشا.. مشاهد مروعة

    تمكن الجيش الأوكراني من طرد القوات الروسية من مناطق في شمال وشمال شرق البلاد بعد أسابيع قليلة من احتلالها. فشلت خطة روسيا في محاصرة العاصمة كييف. بعد تحرير المناطق، أصبح حجم الفظائع الروسية المزعومة جليا أمام أعين الملايين ليس في أوكرانيا وحدها وإنما في العالم بأسره مع انتشار صور المدنيين الذين جرى تعذيبهم قبل قتلهم في مدينة بوتشا قرب كييف فيما أفاد المسؤولون بمقتل 461 حالة وفاة.

  • Scene of aftermath of a Russian missile strike on the railway station in the Ukrainian city of Kramatorsk on April 8, 2022

    في صور ـ التسلسل الزمني لعام من الحرب في أوكرانيا

    رائحة الدمار والموت تفوح من كراماتورسك

    مع استمرار الحرب، ارتفعت حصيلة القتلى في صفوف المدنيين بإقليم دونباس. طلب المسؤولون من السكان المدنيين التراجع إلى مناطق أكثر أمانا، لكن الصواريخ الروسية استهدفت أيضا السكان خلال محاولتهم الفرار بما في ذلك مدينة كراماتورسك شرق البلاد. وأسفر القصف الذي طال محطة السكك الحديدية بالمدينة في أبريل/ نيسان عن مقتل أكثر من 61 شخصا وإصابة 120 آخرين حيث كان الآلاف يحاولون الفرار.

  • محطة قطار الأنفاق كملجأ لسكان كييف (16/12/2022)

    في صور ـ التسلسل الزمني لعام من الحرب في أوكرانيا

    القصف في كل مكان

    خلال الهجمات الجوية التي شنها الجيش الروسي، لجأ الملايين في أوكرانيا إلى ملاجئ. وعلى وقع ذلك، أضحت الطوابق السفلى بالنسبة للسكان قرب الخطوط الأمامية، بمثابة المنازل. وسعى سكان المدن الكبرى إلى الاحتماء من القصف الصاروخي حيث باتت محطات المترو في كييف وخاركيف ملاذات آمنة.

  • محطة الطاقة النووية زابوريجيا التي وقعت تحت سيطرة الجيش الروسي (11/9/2022)

    في صور ـ التسلسل الزمني لعام من الحرب في أوكرانيا

    محاوف من "كارثة نووية محتملة" في زابوريجيا

    بعد أسابيع من بدء التوغل العسكري الروسي، احتلت القوات الروسية مساحة كبيرة من المناطق في جنوب وشرق أوكرانيا خاصة المتاخمة للعاصمة. امتد القتال إلى مباني محطة الطاقة النووية زابوريجيا والتي أصحبت خاضعة لسيطرة الروس منذ ذلك الحين. أوفدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية خبراء إلى المحطة حيث دعت إلى إنشاء منطقة حماية آمنة حولها.

  • رجل يختبئ في مصنع آزوفستال لأعمال الحديد والصلب (10/5/2022)

    في صور ـ التسلسل الزمني لعام من الحرب في أوكرانيا

    اليأس يسود ماريوبول

    فرض الجيش الروسي حصارا خانقا على ماريوبول لأكثر من ثلاثة أشهر مع منع دخول الإمدادات وكل شيء. وفي غضون ذلك، كان مصنع آزوفستال لأعمال الحديد والصلب آخر معقل أوكراني بالمدينة، حيث تواجد بداخله آلاف الجنود والمدنيين. وفي مايو / أيار وبعد هجوم مكثف، تمكن الجنود الروس من الاستيلاء على المصنع واعتقال أكثر من ألفي شخص داخله.

  • رفع العلم الأوكراني في جزيرة الأفعى (4/7/2022)

    في صور ـ التسلسل الزمني لعام من الحرب في أوكرانيا

    جزيرة الأفعى.. رمز للمقاومة 

    احتلت روسيا جزيرة الأفعى في البحر الأسود في اليوم الأول من الحرب فيما انتشرت على الإنترنت محادثة بين أفراد الخدمة الأوكرانية والقوات الروسية حيث رفض الأوكرانيون الاستسلام. وفي أبريل/ نيسان، زعم الجانب الأوكراني إغراق سفينة القيادة في أسطول البحر الأسود "موسكفا" والتي شاركت في الهجوم على الجزيرة. وقالت أوكرانيا في يونيو / حزيران إن قواتها تمكنت من إبعاد الروس عن الجزيرة.

  • في صور ـ التسلسل الزمني لعام من الحرب في أوكرانيا

    حصيلة ضحايا الحرب؟

    لا تزال حصيلة القتلى في الحرب غير دقيقة بشكل كبير، لكن للأمم المتحدة قد أفادت بمقتل ما لا يقل عن 7200 مدني فضلا عن إصابة أكثر من 12 ألفا وسط تقديرات تشير إلى ارتفاع الحصيلة. أما فيما يتعلق بالجانب العسكري فلا يوجد حتى الآن أي رقم دقيق للخسائر من الجنود في الطرفين.

  • راجمات صواريخ هيمارس أمريكية الصنع (8/1/2019)

    في صور ـ التسلسل الزمني لعام من الحرب في أوكرانيا

    تغيير قواعد اللعبة

    وفي الأيام الأولى من الحرب، احتدم الجدل في الدول الغربية حيال تسليح أوكرانيا، بيد أن الجانب الأوكراني تلقى القليل من الأسلحة الغربية في بداية الحرب. مثلت راجمات صواريخ "هيمارس" أمريكية الصنع، علامة فارقة في الصراع حيث سمحت للجيش الأوكراني بقطع خطوط الدعم الخاصة بالمدفعية الروسية وساهمت في نجاح تنفيذ هجمات مضادة على مواقع تمركز القوات الروسية.

  • سكان مدينة خيرسون يرحبون بدخول الجنود الأوكران (11/11/2022)

    في صور ـ التسلسل الزمني لعام من الحرب في أوكرانيا

    فرحة التحرير

    شن الجيش الأوكراني في مطلع سبتمبر / أيلول هجوما مضادا ناجحا في مدينة خاركيف شمال شرق البلاد مع تراجع وتقهقر القوات الروسية حيث تركوا أسلحتهم ومعداتهم العسكرية وحتى الذخيرة وأدلة ربما توثق وقوع جرائم حرب. وعلى وقع ذلك، استطاع الجيش الأوكراني دخول مدينة خيرسون وسط هتاف السكان.

  • انفجار كبير على جسر القرم أو كيرتش (8/10/2022)

    في صور ـ التسلسل الزمني لعام من الحرب في أوكرانيا

    انفجار جسر القرم

    في أكتوبر / تشرين الأول، وقع انفجار كبير على جسر القرم أو "كيرتش" الذي بنته روسيا لربط أراضيها بشبه جزيرة القرم الأوكرانية التي ضمتها عام 2014. وعلى وقع الانفجار، دُمر الجسر جزئيا. وتقول روسيا إن شاحنة محملة بالمتفجرات كانت قادمة من أوكرانيا تسببت في الانفجار فيما لم يعلن المسؤولين الأوكرانيون صراحة أي مسؤولة عن الحادث.

  • انقطاع الكهرباء في كييف بسبب استهداف روسيا لمحطات الطاقة (23/12/2022)

    في صور ـ التسلسل الزمني لعام من الحرب في أوكرانيا

    استهداف محطات الطاقة

    بعد أيام قليلة من تفجير جسر القرم، نفذت روسيا أول هجوم واسع النطاق على محطات الطاقة في أوكرانيا ما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن مناطق كثيرة من مدينة لفيف وحتى خاركيف. منذ ذلك الحين، أصبح شن روسيا ضربات مكثفة على البنية التحتية للطاقة أمرا شائعا. وقد فاقمت هذه الهجمات من معاناة المدنيين في المدن الأوكرانية خاصة مع انقطاع التيار الكهربائي والمياه بشكل شبه يومي.

  • الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في البرلمان الأوروبي (9/2/2023)

    في صور ـ التسلسل الزمني لعام من الحرب في أوكرانيا

    الطريق إلى عضوية الاتحاد الأوروبي

    منذ بداية الحرب، دأب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على نشر مقاطع مصورة على منصات التواصل الاجتماعي حيث يتحدث فيها عن الخسائر ووضع البلاد، مؤكدا على استمرار القتال. لم يتمكن زيلينسكي فقط من توحيد البلاد فحسب وإنما حصل أيضا على دعم كبير من الدول الغربية. وتحت رئاسته، أحرزت أوكرانيا تقدما كبيرا في طريق الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

  • وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس على ظهر دبابة ليوبارد 2 القتالية ألمانية الصنع (1/2/2023)

    في صور ـ التسلسل الزمني لعام من الحرب في أوكرانيا

    مساعدات مالية وعسكرية غربية

    تعتمد قدرة أوكرانيا في صد هجمات روسيا على المساعدات الخارجية. وقد قدمت العديد من دول الغرب مساعدات إنسانية ومالية وعسكرية بمليارات الدولارات. لكن تقديم مساعدات عسكرية تتضمن دبابات ومدفعية ثقيلة ظل موضع نقاش كبير في الدول الغربية فيما يرجع ذلك إلى الخوف من استفزاز روسيا واتساع نطاق الحرب. وأخيرا، وبعد موافقة ألمانيا، تم التوصل لاتفاق لتزويد كييف بدبابات "ليوبارد 2" القتالية ألمانية الصنع.

  • أثار الدمار الذي لحق بمدينة باخموت (12.01.2023)

    في صور ـ التسلسل الزمني لعام من الحرب في أوكرانيا

    باخموت.. مدينة مدمرة

    على مدى أشهر، اندلعت معارك عسكرية عنيفة حول مدينة باخموت في منطقة دونيتسك، بيد أنه منذ خسارة القوات الأوكرانية مدينة سوليدار القريبة من باخموت مطلع العام الجاري، أصبح الدفاع عنها أكثر صعوبة. وقد أفادت الاستخبارات الألمانية بأن الخسائر اليومية في الجانب الأوكراني تقدر بالمئات مع توقعات بارتفاع خسائر الجانب الروسي. ومؤخرا قال الرئيس الأوكراني إنه سيتم الدفاع عن المنطقة "ولكن ليس بأي ثمن".

  • الرئيس الأمريكي جو بايدن مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ـ كييف 20/2/2023)

    في صور ـ التسلسل الزمني لعام من الحرب في أوكرانيا

    بايدن في كييف

    قام الرئيس الأمريكي جو بايدن بزيارة مفاجئة إلى كييف يوم الاثنين (20/2/2023)، معلنا عن مساعدات جديدة ومعدات عسكرية لأوكرانيا، بالإضافة إلى مزيد من العقوبات ضد موسكو، في عرض رمزي للغاية للدعم مع اقتراب الذكرى السنوية الأولى للغزو الروسي الكامل. وقال بايدن: "بعد عام واحد تنهض كييف وتنهض أوكرانيا والديمقراطية تنهض". دانيلو بيلك/ م.ع


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