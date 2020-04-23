 تحت الحجر والحظر.. الجمعة غرة رمضان في غالبية الدول العربية | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 23.04.2020

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تحت الحجر والحظر.. الجمعة غرة رمضان في غالبية الدول العربية

أعلنت السعودية ووعدد من الدول العربية أن يوم الجمعة هو غرة شهر رمضان، ويأتي شهر الصوم لدى المسلمين هذا العام في ظل إغلاق للمساجد وحظر صلاة الجماعة ووسط حظر أو تقييد للتجول بسبب تفشي وباء كورونا.

أمام يصلي وحده في مسجد في بغداد بسبب جائحة كورونا (مارس/ آذار 2020)

على غير المعتاد يأتي رمضان هذا العام في ظل خلو المساجد من زوارها بسبب جائحة كورونا، التي ألغي بسببها التجمعات في معظم أنحاء العالم.

 أعلن الديوان الملكي السعودي اليوم الخميس (23 أبريل/ نيسان 2020) نقلا عن دائرة الأهلة في المحكمة العليا أن يوم الجمعة (24 أبريل/ نيسان) هو غرة شهر رمضان لعام 1441 هجرية، بعدما ثبتت رؤية هلاله الخميس. 

مختارات

لا إرهاب ولا حجاب ولا لجوء. استفرد الفيروس القاتل باهتمام السياسة والإعلام، فيما تنفس بعض مسلمي ألمانيا الصعداء، فلا أحد ربط الجائحة بدينهم. غير أن الجدل سرعان ما عاد واستجد من بوابة غير متوقعة: رفع الآذان وشعائر رمضان. (16.04.2020)

لم تؤثر جائحة كورونا على الموازنات المالية للشركات والدول فقط، بل كذلك على دور العبادة ومنها المساجد، ما دفع بالمجلس الأعلى للمسلمين في ألمانيا إلى طلب مساعدات حكومية لإنقاذ المساجد من الإفلاس. (22.04.2020)

مع ازدياد حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا المستجد في السعودية كما في باقي دول العالم، قررت رئاسة الحرمين استمرار تعليق الصلوات الخمس والتراوايح في الحرمين خلال شهر رمضان، ضمن إجراءات مكافحة الفيروس. (21.04.2020)

تتمسك الحكومة الألمانية بحظر التجمعات عموما بما في ذلك في دور العبادة للحد من تفشي فيروس كورونا، وتعزم مناقشة تخفيف محتمل لتقييد الاختلاط مع ممثلين من الديانات المختلفة، لكن ماذا بشأن طقوس شهر رمضان بالنسبة للمسلمين؟ (15.04.2020)

كما أتى فيروس كورونا على صخب القاهرة وعاداتها، خيم أيضا على أجواء شهر رمضان هذا العام. وبسبب الإجراءات المتخذة لمواجهة هذه الجائحة اختلف استقبال المصريين لشهر الصيام هذه المرة. فما الذي تغير في حياتهم؟ (22.04.2020)

وأوردت وسائل إعلام أن كل من الأردن وقطر والسلطة الفلسطينية  والإمارات والبحرين والكويت وسوريا  واليمن أعلنت أن يوم الجمعة هو غرة شهر رمضان. والأربعاء أعلنت تونس ولبنان ومصروالعراق (ديوان الوقف السني) أن الجمعة هو غرة رمضان.

 وأعلنت اللجنة الوطنية لرصد الأهلة والمواقيت الشرعية في الجزائر أن أول أيام رمضان سيكون الجمعة. 

وفي البحرين، ذكر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية في بيان أنه "ثبت شرعا بالمملكة العربية السعودية رؤية هلال شهر رمضان.. وعليه فإن الهيئة قد قررت أن يكون يوم غد الجمعة، هو أول أيام شهر رمضان..".
 وفي الأردن، أعلن مفتي عام المملكة الشيخ عبد الكريم الخصاونة، أن يوم غد الجمعة، هو أول أيام شهر رمضان المبارك، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا".
 كما أعلنت دار الافتاء في ليبيا اليوم الخميس أن يوم غد الجمعة سيكون أول أيام شهر رمضان المبارك، وفقا لما ورد في وكالة الأنباء الليبية  (وال).
 لكن السودان وسلطنة عمان أعلنتا أن السبت هو أول أيام رمضان لتعذر رؤية الهلال اليوم الخميس.

وأغلقت الغالبية الساحقة من الدول المسلمة المساجد في إطار تدابير احتواء جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وقد طلبت من السكان أداء الصلاة في المنازل كما فرضت حظر تجول للحد من تفشي الوباء.

رش مسجد في كراتشي الباكستانية استعدادا لدخول شهر رمضان 2020

عامل يقوم برش مسجد في مدينة كراتشي الباكستانية استعدادا لدخول شهر رمضان، الذي جاء هذا العام في ظل جائحة كورونا

ومددت السعودية تعليق حضور المصليين في الحرمين بمكة والمدنيةوسيتم إقامة صلاتي التروايح والتهجد في الحرمين، على أن يقتصر ذلك على موظفي رئاسة الحرمين والعمال، وفقا الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس مع مقترح باختصارها إلى عشر ركعات بدلا من 20 ركعة. وأكد السديس تعليق الاعتكاف في الحرمين الشريفين خلال شهر رمضان لهذا العام، وفقاً للإجراءات الإحترازية.

وخففت دول عربية عدة القيود بمناسبة شهر رمضان، إذ خفّضت السعودية والإمارات ومصر وغيرها ساعات حظر التجول.

وفي بداية هذا الاسبوع أوصت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء  بالسعودية عموم المسلمين  بأن يصلي المسلم الفريضة، والتراويح خلال شهر رمضان في بيته إذا أوصت الجهة المختصة في بلده أو البلد التي يقيم فيها بذلك.

ع.ج.م/ص. ش( د ب أ، أ ف ب)

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