تحت الحجر والحظر.. الجمعة غرة رمضان في غالبية الدول العربية

أعلن الديوان الملكي السعودي اليوم الخميس (23 أبريل/ نيسان 2020) نقلا عن دائرة الأهلة في المحكمة العليا أن يوم الجمعة (24 أبريل/ نيسان) هو غرة شهر رمضان لعام 1441 هجرية، بعدما ثبتت رؤية هلاله الخميس.

وأوردت وسائل إعلام أن كل من الأردن وقطر والسلطة الفلسطينية والإمارات والبحرين والكويت وسوريا واليمن أعلنت أن يوم الجمعة هو غرة شهر رمضان. والأربعاء أعلنت تونس ولبنان ومصروالعراق (ديوان الوقف السني) أن الجمعة هو غرة رمضان.

وأعلنت اللجنة الوطنية لرصد الأهلة والمواقيت الشرعية في الجزائر أن أول أيام رمضان سيكون الجمعة.

وفي البحرين، ذكر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية في بيان أنه "ثبت شرعا بالمملكة العربية السعودية رؤية هلال شهر رمضان.. وعليه فإن الهيئة قد قررت أن يكون يوم غد الجمعة، هو أول أيام شهر رمضان..".

وفي الأردن، أعلن مفتي عام المملكة الشيخ عبد الكريم الخصاونة، أن يوم غد الجمعة، هو أول أيام شهر رمضان المبارك، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا".

كما أعلنت دار الافتاء في ليبيا اليوم الخميس أن يوم غد الجمعة سيكون أول أيام شهر رمضان المبارك، وفقا لما ورد في وكالة الأنباء الليبية (وال).

لكن السودان وسلطنة عمان أعلنتا أن السبت هو أول أيام رمضان لتعذر رؤية الهلال اليوم الخميس.

وأغلقت الغالبية الساحقة من الدول المسلمة المساجد في إطار تدابير احتواء جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وقد طلبت من السكان أداء الصلاة في المنازل كما فرضت حظر تجول للحد من تفشي الوباء.

عامل يقوم برش مسجد في مدينة كراتشي الباكستانية استعدادا لدخول شهر رمضان، الذي جاء هذا العام في ظل جائحة كورونا

ومددت السعودية تعليق حضور المصليين في الحرمين بمكة والمدنيةوسيتم إقامة صلاتي التروايح والتهجد في الحرمين، على أن يقتصر ذلك على موظفي رئاسة الحرمين والعمال، وفقا الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس مع مقترح باختصارها إلى عشر ركعات بدلا من 20 ركعة. وأكد السديس تعليق الاعتكاف في الحرمين الشريفين خلال شهر رمضان لهذا العام، وفقاً للإجراءات الإحترازية.

وخففت دول عربية عدة القيود بمناسبة شهر رمضان، إذ خفّضت السعودية والإمارات ومصر وغيرها ساعات حظر التجول.

وفي بداية هذا الاسبوع أوصت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء بالسعودية عموم المسلمين بأن يصلي المسلم الفريضة، والتراويح خلال شهر رمضان في بيته إذا أوصت الجهة المختصة في بلده أو البلد التي يقيم فيها بذلك.

ع.ج.م/ص. ش( د ب أ، أ ف ب)