 تجنب هذه الأطعمة للحفاظ على صحة العظام | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 03.05.2023

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صحة

تجنب هذه الأطعمة للحفاظ على صحة العظام

يعد الحفاظ على صحة العظام من الأمور الضرورية جدا للتمتع بصحة جيدة والابتعاد عن خطر الإصابة ببعض الأمراض مثل هشاشة العظام. مجموعة من الأطعمة يجب تجنبها للحفاظ على صحة العظام.

السكر خطير على صحة العظام.

ينصح بالابتعاد عن الأطعمة غير الصحية.

خلال مرحلة الطفولة، سمع الكثير منا عن أهمية تناول المواد الغنية بالكالسيوم من أجل الحفاظ على صحة عظامنا. لكن مع تقدمنا في السن يدرك بعضنا أن نصائح الطفولة تلاشت مع مرور الوقت، وأصبح اتباع بعض العادات الغذائية السيئة هو الأمر الشائع.

ويتسبب تناول بعض الأطعمة بشكل يومي في ضرر بالغ على صحة العظام، وقد تتطور الأمور إلى الأسوأ ويصاب الشخص بمرض هشاشة العظام الخطير. وتشير مجلة "فيت فور فان" إلى أن هناك مجموعة من الأطعمة التي يجب الابتعاد عنها من أجل حماية العظام.

السكر

لاشك أن الكل منا تقريبا يعرف أن السكر غير صحي أبدا، ولديه تأثيرات سلبية على الجسم. ويتسبب السكر بضرر خاص للعظام لأنه يسرق الكالسيوم والمغنيسيوم من العظام، ويعطل التمثيل الغذائي لفيتامين د، وهو ما يزيد خطر الإصابة بهشاشة العظام.

مختارات

فيما يعاني ملايين الناس حول العالم من التهاب المفاصل، يمكن لممارسة الرياضة أن تساعد في التخفيف من ألم التهاب المفاصل. بعض أنواع الرياضة مفيدة أكثر من غيرها لمرضى المفاصل وينصح بتفادي بعض الأنواع الأخرى.

القهوة

شرب القهوة من الأمور الضرورية في حياة الكثير منا الناس، لاسيما في فترة الصباح. إلا أنه يجب شرب القهوة بكيفية معتدلة في حال أراد الشخص الحفاظ على صحة عظامه. ويؤدي الكافيين إلى منع امتصاص الكالسيوم ما يؤثر على صحة العظام. لذلك يعد الكافيين ضارا بصحة العظام، خاصة عندما يقترن بالسكر، حسب مجلة "فيت فور فان".

أطعمة تحتوي على حمض الأكساليك

يوجد حمض الأكساليك في العديد من الأطعمة. ويشكل هذا الحمض مع الكالسيوم معقدات غير قابلة للذوبان، حيث تفرز عبر الأمعاء وتمنع امتصاص الكالسيوم. ومن بين الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية مع حمض الأكساليك هناك: السبانخ، اللوز، الشوكولاتة وعشبة الرواند.

الكولا

أيضا، شرب الكولا من الأمور المضرة بصحة العظام ليس فقط بسبب ما تحتويه عليه من سكر وكافيين بل أيضا من فوسفات، والذي يمنع امتصاص الكالسيوم في الجسم. وأظهرت دراسة سابقة أن شرب الكولا بشكل يومي قلل من كثافة العظام في الوركين، لاسيما بالنسبة للنساء. فضلا عن خطر حدوث كسر في عنق عظم الفخد، وفق نفس المصدر الألماني.

الأفضل لصحة العظام

السجائر والكحول

يشكل هذا الثنائي الضار جدا بالصحة خطرا على صحة العظام، إذ يضعفان امتصاص الكالسيوم، ولهما تأثير سلبي على التمثيل الغذائي لفيتامين د. ويقلل التدخين من مستويات هرمون الأستروجين، وهو أمر بالغ الأهمية لصحة العظام، حسب مجلة "فيت فور فان".

نصائح للحفاظ على صحة العظام

من جهة آخرى، يمكن اتباع مجموعة من الخطوات للحفاظ على صحة العظام، والتقليل من خطر الإصابة بمرض هشاشة العظام، حسب ما أورده موقع جامعة زيوريخ السويسرية.

الحركة وممارسة الرياضة لأن الإجهاد الناتج عن الركض وممارسة الرياضة يحفز نمو العظام. وينصح بممارسة الرياضة حتى مع التقدم بالسن والمشي لمسافات طويلة.

كما يجب الاعتماد على نظام صحي غني بالكالسيوم والبروتين المغذي بشكل كبير في بناء العظام والعضلات القوية للحفاظ عليها. وينصح بتناول اللحوم، الخضروات والفواكه، منتجات الألبان، المكسرات والبقوليات.

وأيضا، قضاء بعض الوقت تحت أشعة الشمس لأنها تزود الجسم بفيتامين "د" المهم جدا لصحة العظام، حسب نفس الموقع.

ر.م

  • في صور....حقائق مهمة عن عظامنا لانعرفها

    تجدد دائم

    التجدد الدائم هو من صفات الجسم البشري، فطبقات البشرة العليا تتجدد بشكل كامل كل أربعة أسابيع تقريباً، وينطبق هذا على كثير من خلايا الجسد كخلايا العظمية.

  • في صور....حقائق مهمة عن عظامنا لانعرفها

    اختلاف عدد العظام من شخص لآخر

    يتكون الهيكل العظمي للإنسان من نحو مئتين وستة عظام. عدد العظام الصغيرة في العمود الفقري والقدم يختلف من إنسان لآخر.

  • في صور....حقائق مهمة عن عظامنا لانعرفها

    سور لحماية الأعضاء الداخلية

    يشكل الهيكل العظمي الدعامة الداخلية للجسم. كما تتولى العظام مهمة حماية الأعضاء الداخلية.

  • في صور....حقائق مهمة عن عظامنا لانعرفها

    من يحمي القلب والدماغ؟

    تحيط الجمجمة بالدماغ والعين وتعمل على حمايتها من الصدمات. أما القفص الصدري فيحمي القلب والرئة.

  • في صور....حقائق مهمة عن عظامنا لانعرفها

    خفيفة رغم صلابتها

    العجيب أن العظام ثابتة جدا رغم خفتها. فالهيكل العظمي يشكل نحو 12 بالمئة فقط من وزن الجسم.

  • في صور....حقائق مهمة عن عظامنا لانعرفها

    تغير مستمر حفاظا على الصلابة

    تتغير العظام باستمرار، فهي تتكون من آلاف الخلايا التي تقوم بتعديل كتلة العظم بشكل دائم. وهي عملية تغير مستمرة تساعد على ثبات العظام.

    الكاتب: DW/دالين صلاحية


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