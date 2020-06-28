 تجنب هذه الأطعمة للحصول على بشرة شابة بلا تجاعيد | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 26.08.2021

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صحة

تجنب هذه الأطعمة للحصول على بشرة شابة بلا تجاعيد

لا تؤدي بعض أنواع الطعام إلى السمنة فحسب، بل إنها قد تسرع في ظهور علامات التقدم في العمر وبالتالي فإن معرفة مكونات المواد الغذائية وتأثيرها على الجسم قد يساعد في إبطاء التجاعيد وآثار التقدم في العمر. 

تحتوي الوجبات الجاهزة بشكل عام على نسبة كبيرة من الملح، الأمر الذي يضر بالخلايا.

تحتوي الوجبات الجاهزة بشكل عام على نسبة كبيرة من الملح، الأمر الذي يضر بالخلايا.

تأخير ظهور التجاعيد حلم يسعى الكثيرون لتحقيقه من خلال أنواع الكريمات المختلفة، لكن ما لا يعرفه البعض أن الإكثار من بعض الأطعمة والمشروبات يتلف الخلايا سريعا ويؤدي لتعجيل ظهور علامات التقدم في العمر، ويرجع هذا الأمر إلى أن بعض مكونات المواد الغذائية والمشروبات قد تؤدي إلى حدوث أضرار وتلف بالخلايا.

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مع تقدم العمر، تزداد أهمية الفيتامينات لضمان صحة الجسم، لكن ما هي أنواع الفيتامينات التي يحتاجها الانسان فوق الخمسين، ولماذا؟ ومتى تصبح المكملات الغذائية مفيدة؟

وبشكل عام يحذر الخبراء من الأطعمة الغنية بالسكر، إذ أنها تزيد فرصة ظهور التجاعيد والسيلوليت (التكتلات الدهنية في مناطق معينة بالجسم) وأيضا من الكافيين والكحوليات التي تسحب الماء من الجسم. وفيما يلي بعض المواد الغذائية التي يؤدي الإكثار منها إلى الإسراع في ظهور علامات العجز:

العصائر المعلبة: كوب عصير الفواكه من المشروبات الثابتة على مائدة إفطار الكثير من الناس، ويعتقد الكثيرون أنها صحية، لكن من المهم معرفة أن كل لتر من العصير يحتوي على نحو 100 غرام من السكر وبالتالي فالعصائر لا تزيد من السعرات الحرارية فحسب، بل إنها تساهم في تدمير الخلايا وبالتالي ظهور علامات العجز، وفقا لتقرير نشرته مجلة "فوكوس" الألمانية.

القهوة: فنجان القهوة أيضا من الأشياء الثابتة على مائدة الإفطار وخلال اليوم، ورغم أن القهوة من المنبهات الشهيرة إلا أنها تقلل من نسبة السوائل في الدم وتجعل الجسم يفقد نسبة أكبر من السوائل والفيتامينات التي تصل للجسم عبر السوائل. وبالتالي فإن من يكثر من تناول القهوة، يفقد مع الوقت نسبة كبيرة من السوائل وبالتالي تقل رطوبة البشرة وتظهر التجاعيد مبكرا.

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الحلويات: القاعدة العامة هي أن المواد الغذائية الغنية بالسكر، تؤثر على مرونة الجلد نظرا لأن جزيئات السكر تتفاعل مع البروتين وتقلل ليونة الجلد وبالتالي تظهر التجاعيد وتحديدا السيلوليت. في الوقت نفسه تؤثر زيادة السكر في الجسم على الإنسولين وهو ما يؤدي على المدى الطويل إلى إتلاف الخلايا.

البيتزا: تكمن خطورة الإكثار من تناول البيتزا في احتوائها على نسبة كبيرة مما يعرف بالدهون التقابلية (نوع من الدهون غير المشبعة) بالإضافة إلى الملح. وتؤدي هذه الدهون لخفض نسبة البروتين الدهني مرتفع الكثافة ، الذي يحافظ على مرونة الأوردة ويحمي الخلايا كما أن تراجع نسبته في الجسم يؤثر على الذاكرة، وفقا لموقع "غيزوند هويته".

البطاطس المقلية: يزيد القلي والتحمير من نسبة الدهون التقابلية في الطعام. وينصح الخبراء وفقا لتقرير "فوكوس" باستخدام زيت جوز الهند للقلي.

الحساء الجاهز: تحتوي الوجبات الجاهزة بشكل عام على نسبة كبيرة من الملح، وبالتالي فإن تناول طبق من الحساء الجاهز يغطي احتياجات الجسم من الملح ليوم كامل. وتتسبب زيادة الملح في الجسم لرفع ضغط الدم وهو ما يضر بالخلايا.

ا.ف/ ع.أ.ج

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