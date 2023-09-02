تجنب هذه الأطعمة بعد سن الأربعين!

مع التقدم في العمر، تبدأ قوة جسم الإنسان في التراجع بشكل ملحوظ، إذ يجد المرء صعوبة في القيام بعدة أشياء اعتاد القيام بها سابقا ومن دون مشاكل تذكر. كما أن فقدان الوزن يصبح أمرا أكثر صعوبة مع التقدم في العمر، حسب ما توصلت إليه دراسات سابقة.

وهناك مجموعة من الأطعمة التي تأتي بنتائج عكسية، وتزيد من وزن الإنسان عند تناولها بشكل متكرر. وتشير مجلة "فوكوس" الألمانية أن هناك مجموعة من الأطعمة، التي يجب التوقف عن تناولها عند بلوغ الشخص الأربعين من عمره، لاسيما أن عملية التمثيل الغذائي تتباطأ مع التقدم في العمر.

ومن بين الأطعمة الواجب الاستغناء عنها هناك الأطعمة فائقة المعالجة، إذ تمر بعدة خطوات معالجة وتحتوي على الكثير من المكونات والإضافات. وتضم قائمة الأطعمة فائقة المعالجة: الوجبات الجاهزة، النقانق، الحلويات، المخبوزات، شكولاتة، المشروبات الغازية وغيرها.

وأوضحت مجلة "فوكوس" أن هذه الأطعمة غير صحية، ولا ينصح بتناولها في أي عمر، إلا أن خطورتها على الجسم تزداد بعد سن الأربعين. وأضافت أن هذه الأطعمة لا توفر أي فيتامينات أو معادن.

وترفع هذه الأطعمة مستوى الأنسولين بشكل أكبر، كما أن خطر الإصابة ببعض الأمراض المزمنة يزداد مثل السكري وأمراض القلب. ولا تتوقف خطورة هذه الأطعمة عند هذا الحد بل إنها أيضا ترفع من إمكانية تعرض الجسم لالتهابات.

الأطعمة المصنعة

خطوات بسيطة

في المقابل، أفادت مجلة "تيشنيكر كرانكن كاسه" أن هناك مجموعة من الخطوات البسيطة والفعالة، التي يمكن الاعتماد عليها للبقاء بصحة جيدة بعد الوصول إلى سن الأربعين.

ومن بين هذه الخطوات الاعتماد على نظام صحي متوازن وغني بالفواكه والخضر من أجل تفادي ارتفاع الوزن، والحفاظ على صحة جيدة:

- إعطاء الأولية لمنتجات الحبوب الكاملة على غرار الخبز والأطعمة الغنية بالألياف، لأنها تشعرك بالشبع، وتنظم عملية الهضم بشكل أفضل.

- الاعتماد على الطعام الطازج، حيث غالبا ما تحتوي الوجبات الجاهزة على الدهون والسكر، ونادرا ما تعود بالفائدة على صحة الإنسان.

- أيضا، منتجات الألبان مهمة جدا لصحة الإنسان بعد بلوغه الأربعين، فهي توفر عناصر غذائية مهمة قليلة الدهون، وهو ما يساعد في عملية التحكم في الوزن.

- شرب كمية كافية من الماء لأنه يحسن الدورة الدموية، ويزيد من القدرة على التركيز. ويفضل شرب الماء وشاي الأعشاب، والتقليل من القهوة.

- وأخيرا، ممارسة الرياضة. ويعد ممارسة نشاط بدني مكثف ثلاث مرات في الأسبوع أمرا مثاليا. كما أن المشي يساعد في عملية تنشيط الدورة الدموية، حسب نفس المجلة الألمانية.

ر.م/ أ.ح