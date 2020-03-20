 تجنب هذه الأخطاء خلال العمل من المنزل | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 20.03.2020

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منوعات

تجنب هذه الأخطاء خلال العمل من المنزل

العمل من المنزل قد يكون خياراً شخصياً للعديد من الأشخاص أو اضطرارياً نظراً لظروف حياتية معينة. وعلى الرغم من أن الفكرة قد تبدو مريحة، غير أنها في الوقت نفسه تمثل تحدياً صعباً بالنسبة للانضباط.

أحتل العمل من المنزل في زمن كورونا أهمية خاصة

أحتل العمل من المنزل في زمن كورونا أهمية خاصة

العمل من المنزل قد يكون خياراً شخصياً للعديد من الأشخاص أو اضطرارياً. إليك بعض الأخطاء الشائعة التي قد تواجهها خلال ذلك:

العمل من المنزل قد يكون رغبة وخياراً لكثير من الأشخاص في عصر الإنترنت، ولكن في عصر كوروناوجد كثير من الناس أنفسهم مضطرين للعمل من منازلهم، إذ أنه الطريقة الأفضل لتجنب الزحام والتعرض لالتقاط فيروس كورونا المستجد عبر الخروج والاختلاط مع الآخرين.

مختارات

تعريف النجاح يختلف من شخص إلى آخر، فقد يراه البعض من خلال الوصول لمنصب معين أو العمل بشركة ما أو امتلاك ثروة ضخمة أو ربما منزل كبير وسيارة فارهة. ولكن ماذا إن كان المعيار مختلفا؟ فربما أنت شخص ناجح بالفعل دون أن تدري!  (19.10.2019)

عادة ما تُتهم التكنولوجيا بالإساءة إلى التآخي والتواصل المباشر بين الناس، إلا أنها قد تتمكن من تلميع صورتها بفضل فيروس كورونا والحجر الصحي، لما توفره من نشاطات و"اجتماعات" وحتى العمل والدراسة عن بعد. (08.03.2020)

غير أن الموظف خلال عمله من البيت قد يقع في عدة أخطاء من شأنها التأثير على سير العمل وعلى الموظف نفسه. إليك بعض الأخطاء الشائعة التي عليك تجنبها خلال العمل من المنزل:

 العمل بملابس النوم: الأشخاص المنتجون لا يستيقظون ويباشرون العمل فوراً وهم في ملابس النوم. وبدلاً من ذلك، فإنهم يستعدون لليوم العمل بالطريقة نفسها التي لو كانوا متجهين إلى المكتب - الأمر الذي يتضمن ارتداء ملابس أنيقة.

قد تبدو فكرة العمل بملابس رياضية مريحة، غير أنها لن تضعك في "مزاج العمل". وفقاً لدراسة من جامعة نورث وسترن، فإن الموظفين، بغض النظر عن المهنة التي يعملون فيها، يؤدون المهام بشكل أفضل عندما يرتدون ملابس لها "معنى رمزي". بحس ما نشره موقع (سي إن بي سي) الأميركي.

العمل في السرير أو على الأريكة: عليك أن تتجنب "أماكن الاسترخاء"، ليس من الضروري إنفاق الكثير من المال على مكتب بتجهيزات باهظة الثمن، ولكن على الأقل تخصيص مكان للجلوس، مكتب وكرسي بعيداً عن الاسترخاء، وطبعاً يفضل قرب النافذة للحصول على الإضاءة وأشعة الشمس. فقد أظهرت الدراسات أن الضوء يجعل العمال أكثر إنتاجية.

احصر العمل في غرفة خاصة تجنباً للمقاطعات سواء من زملاء السكن أو حيوانك الأليف، بحسب ما نشره موقع (بزنس إنسايدر) الأميركي.

تأكد من أن كل الأجهزة والتكنولوجيا التي تحتاجها تعمل جيداً، كالإنترنت وجهاز الكمبيوتر وغيره.

تجنب الفوضى وعدم التنظيم في مكان العمل لأن ذلك قد يكون كفيلاً بتشويشك وإضاعة الكثير من الملاحظات التي تهمك أثناء عملك.

لا تهدر وقتك بالاستراحات الطويلة، إذا كنت ترغب بإنجاز عملك في الوقت المطلوب دون ضغط.

ر.ض/ع.ج.م

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