 تجنب هذه الأخطاء التي تفسد الحمية الغذائية وفقدان الوزن | عالم المنوعات | DW | 17.04.2019

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منوعات

تجنب هذه الأخطاء التي تفسد الحمية الغذائية وفقدان الوزن

في الوقت الذي يحاول فيه الكثير من الأشخاص تجربة مختلف الطرق من أجل التخلص من الوزن الزائد، يُصاحب مرحلة الحمية (الريجيم) ارتكاب عدة أخطاء قد تأتي بنتائج عكسية. فماهي أكبر هذه الأخطاء؟ وكيف يمكن التعامل معها؟

Ausgewogene Ernaehrung (picture-alliance/dpa/C.Klose )

غالباً ما يتبع البعض حمية تُوصف في كثير من الأحيان بـ "القاسية"، من أجل التخلص من السمنة والتمتع بجسد رشيق وصحي. إلاّ أنّ رحلة فقدان الوزن قد تأتي بنتائج عكسية، ويتفاقم الوضع بدلاً من تحسنه.

 موقع "هايل براكسيس" الألماني الذي يُعنى بشؤون الصحة، أشار في تقرير إلى أبرز الأخطاء التي يمكن ارتكابها أثناء اتباع رجيم غذائي، وكيفية التغلب عليها بطريقة بسيطة وفعالة في نفس الوقت، ومن هذه الأخطاء:

1- رجيم قصير وقاسٍ

يشير موقع "هايل براكسيس" إلى أن الرجيم الغذائي القصير والقاسي غير صحي، ويؤدي في الغالب إلى ما يطلق عليه "تأثير اليويو"، والذي يعني خسارة الوزن واكتسابه مرة آخرى، حسب ما أورد موقع مجلة "فوكس" الألمانية. ولتجاوز هذا الخطأ، يُنصح بالاعتماد على نظام غذائي يحتوي على سعرات حرارية أقل.

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2- أكل أقل

يوضح نفس المصدر أن تناول كميات قليلة من الطعام أثناء الرجيم الغذائي من بين الأخطاء التي يجب تفاديها تفاديها، إذ يجب أكل ما بين 3 إلى 5 وجبات يوميا وذات سعرات حرارية منخفضة.

3- أهدف غير واقعية

يتسبب وضع أهداف غير واقعية من أجل فقدان الوزن في الشعور بالإحباط والاستسلام بسرعة كبيرة. وبهدف تجنب الوقوع في هذا الخطأ، يُنصح بتحديد وقت كاف لفقدان الوزن ووضع أهداف معقولة يتم الوصول إليها شيء فشيئاً على غرار: فقدان كيلوغرامين في الشهر.

4- وجبات صغيرة كثيرة

يعمد البعض أثناء الريجيم الغذائي إلى تناول عدة وجبات صغيرة، ما يجعل من عملية حرق الدهون أمراً غير ممكن. ويتطلب تجاوز هذا الأمر وضع فترات استراحة بين وجبات الطعام تتراوح مدتها بين 2 إلى 3 ساعات.

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10 نصائح لحمية عملية صحية

5- قائمة محظورات

وضع قائمة من المحظورات، التي يجب الابتعاد عنها بشكل صارم أثناء الريجيم الغذائي من بين الأخطاء الشائعة، فكل محظور يعتبر مرغوباً. وبالتالي، يجب تجنب هذا الأمر وأكل كل شيء لكن بكميات معتدلة.

6- الكثير من النوايا

يؤدي وضع الكثير من النوايا إلى الضغط والشعور بالإحباط، إذ غالباً ما يتم وقف الريجيم الغذائي قبل الميعاد المحدد، لذلك يُفضل أن تكون التغييرات خطوة بخطوة، من أجل التعود على النظام الغذائي الجديد.

7- عدم تناول وجبة الفطور

من بين أخطاء الريجيم الغذائي هو الإقلاع عن تناول وجبة الفطور الصباحية، ما قد يتسبب في الشعور بالجوع الشديد. وينصح موقع "هايل براكسيس" بتناول وجبة خفيفة صباحا أو على الأقل شرب كأس واحد من العصير.

8- عدم ممارسة الرياضة!

يتسبب عدم ممارسة الرياضة في إبطاء عميلة التمثيل الغذائي، لذلك يجب ممارسة الرياضة 2 إلى 3 مرات في الأسبوع.

9- الوزن باستمرار

ينصح موقع "هايل براكسيس" بتجنب أن يزن الشخص نفسه بشكل شبه دائم، إذ يُفضل القيام بذلك مرة واحدة في الأسبوع وفي نفس اليوم أيضاً.

10- قلة النوم

بحسب نفس المصدر، فإن الشخص المنهك يأكل كمية أكبر من الطعام، ويضيف أنه يجب النوم ما بين 7 إلى 8 ساعات في اليوم من أجل التمتع بصحة جيدة.

ر.م/ع.ج

  • Themenpaket Schwankende Rohstoffpreise

    أغرب أنواع الريجيم في العالم

    ريجيم القطن

    يعد ريجيم القطن من أغرب الحميات التي ابتدعتها بعض عارضات الأزياء، إذ يتناولن قطعا من القطن عند إحساسهن بالجوع. هذا الريجيم أصبح متبعا من قبل بعض الفتيات وسط تحذيرات الأطباء الذين يرون في هذا الريجيم خطرا على صحة الإنسان، نظرا لآثاره الجانبية إذ يتسبب في انسداد الأمعاء، وعسر الهضم، كما أنه يؤدي إلى الاختناق أحيانا.

  • Gemüse als Pausen-Snack

    أغرب أنواع الريجيم في العالم

    ريجيم الألوان

    ريجيم يعتمد على تقسيم الأطعمة إلى أربعة ألوان: وهي الأحمر والأخضر، والأصفر والبني وأكلها على مراحل معينة، كأن يأكل لونان في مرحلة معينة وثلاث ألوان في مرحلة أخرى ولون واحد في مرحلة أخيرة. اللون الأحمر مثلا يمكن أن يكون طماطم وفراولة، الأخضر: خضروات. البني: اللحم والخبز والأصفر: الليمون والفلفل الأصفر.

  • Symbolbild Eiswürfel

    أغرب أنواع الريجيم في العالم

    ريجيم مكعبات الثلج

    ريجيم مكعبات الثلج هو ريجيم تنهجه بعض نجمات هوليود، ويرتكز على تناول مكعبات الثلج عند الإحساس بالجوع، فالمكعبات ما هي إلا ماء، لكن مضغها وكسرها بالأسنان يعطي الإحساس بتناول طعام ما، فهو نوع من التحايل على الجسم.

  • schlafende Geschäftsfrau

    أغرب أنواع الريجيم في العالم

    ريجيم النوم

    ريجيم غريب يرتكز على النوم لفترات طويلة خلال مدة معينة، فعند النوم لا يمكن للمرء بطبيعة الحال أن يأكل وهو ما يجعل جسم الإنسان يتوقف عن الأكل لساعات طويلة.

  • Kartoffeln

    أغرب أنواع الريجيم في العالم

    ريجيم الطعام الواحد

    ريجيم الطعام الواحد يرتكز على أكل نفس نوع الطعام بكميات غير محدودة ولمدة معينة، كأن يتناول الإنسان البطاطس المسلوقة صباحا ومساء. إذ يكون الجسم قادرا على حرق نوع واحد من الطعام أكثر من حرق أطعمة مختلفة. يقوم البعض باختيار القمح وتناوله بنفس الطريقة أو التفاح أو الموز. وهذا ريجيم غير صحي لأن الجسم يفتقد الفيتامينات التي يجدها في أنواع غذائية أخرى.

  • Symbolbild Schminkspiegel

    أغرب أنواع الريجيم في العالم

    ريجيم النظرات الشمسية

    توصل بعض الخبراء إلى أن بعض الألوان تزيد من شهية الإنسان كاللون الأصفر والأحمر، أما اللون الأزرق فهو يخفض من الشهية، لذلك تم ابتكار نظرات شمسية عدستها زرقاء يرتديها الإنسان عند تناول الأكل، فيأكل كميات أقل مما اعتاد أكله.

  • Würmer Fadenwürmer Filarien

    أغرب أنواع الريجيم في العالم

    ريجيم الدودة الشريطية

    ريجيم الدودة الشريطية هو ريجيم مقرف بالنسبة للكثرين، إذ يرتكز على أكل كبسولات بها العديد من هذا الدود الذي يعيش في معدة الإنسان ويتغذى على الطعام الذي يأكله الإنسان، وبالتالي ينخفض وزنه مع الوقت.

  • Symbolbild Abnehmen

    أغرب أنواع الريجيم في العالم

    ريجيم الصيام

    الصيام عن الأكل والاكتفاء بالسوائل هو ريجيم يتبعه البعض في أوروبا، ففي ألمانيا هناك مؤسسات تنظم رحلات للبحر في شمال ألمانيا حيث يقوم المسافرون هناك بالاستجمام والصيام تحت الإشراف الطبي، فيتوقفون عن الأكل لمدة أسبوع ويتناولون بعض السوائل كالعصائر وشوربة الخضار المطحونة.

    الكاتب: ريم نجمي


مختارات

أغرب أنواع الريجيم في العالم

يدفع الهوس بالحصول على جسم رشيق بعض الناس إلى اتباع حميات غذائية غير صحية في أغلبها، بل منها ما يؤدي إلى أمراض خطيرة أو حتى إلى الموت أحيانا. من ضمن هذه الحميات: حمية القطن، والصيام المستمر، وحمية الطعام الواحد. (14.04.2014)  

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