تجنب هذه الأخطاء التي تفسد الحمية الغذائية وفقدان الوزن

غالباً ما يتبع البعض حمية تُوصف في كثير من الأحيان بـ "القاسية"، من أجل التخلص من السمنة والتمتع بجسد رشيق وصحي. إلاّ أنّ رحلة فقدان الوزن قد تأتي بنتائج عكسية، ويتفاقم الوضع بدلاً من تحسنه.

موقع "هايل براكسيس" الألماني الذي يُعنى بشؤون الصحة، أشار في تقرير إلى أبرز الأخطاء التي يمكن ارتكابها أثناء اتباع رجيم غذائي، وكيفية التغلب عليها بطريقة بسيطة وفعالة في نفس الوقت، ومن هذه الأخطاء:

1- رجيم قصير وقاسٍ

يشير موقع "هايل براكسيس" إلى أن الرجيم الغذائي القصير والقاسي غير صحي، ويؤدي في الغالب إلى ما يطلق عليه "تأثير اليويو"، والذي يعني خسارة الوزن واكتسابه مرة آخرى، حسب ما أورد موقع مجلة "فوكس" الألمانية. ولتجاوز هذا الخطأ، يُنصح بالاعتماد على نظام غذائي يحتوي على سعرات حرارية أقل.

2- أكل أقل

يوضح نفس المصدر أن تناول كميات قليلة من الطعام أثناء الرجيم الغذائي من بين الأخطاء التي يجب تفاديها تفاديها، إذ يجب أكل ما بين 3 إلى 5 وجبات يوميا وذات سعرات حرارية منخفضة.

3- أهدف غير واقعية

يتسبب وضع أهداف غير واقعية من أجل فقدان الوزن في الشعور بالإحباط والاستسلام بسرعة كبيرة. وبهدف تجنب الوقوع في هذا الخطأ، يُنصح بتحديد وقت كاف لفقدان الوزن ووضع أهداف معقولة يتم الوصول إليها شيء فشيئاً على غرار: فقدان كيلوغرامين في الشهر.

4- وجبات صغيرة كثيرة

يعمد البعض أثناء الريجيم الغذائي إلى تناول عدة وجبات صغيرة، ما يجعل من عملية حرق الدهون أمراً غير ممكن. ويتطلب تجاوز هذا الأمر وضع فترات استراحة بين وجبات الطعام تتراوح مدتها بين 2 إلى 3 ساعات.

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5- قائمة محظورات

وضع قائمة من المحظورات، التي يجب الابتعاد عنها بشكل صارم أثناء الريجيم الغذائي من بين الأخطاء الشائعة، فكل محظور يعتبر مرغوباً. وبالتالي، يجب تجنب هذا الأمر وأكل كل شيء لكن بكميات معتدلة.

6- الكثير من النوايا

يؤدي وضع الكثير من النوايا إلى الضغط والشعور بالإحباط، إذ غالباً ما يتم وقف الريجيم الغذائي قبل الميعاد المحدد، لذلك يُفضل أن تكون التغييرات خطوة بخطوة، من أجل التعود على النظام الغذائي الجديد.

7- عدم تناول وجبة الفطور

من بين أخطاء الريجيم الغذائي هو الإقلاع عن تناول وجبة الفطور الصباحية، ما قد يتسبب في الشعور بالجوع الشديد. وينصح موقع "هايل براكسيس" بتناول وجبة خفيفة صباحا أو على الأقل شرب كأس واحد من العصير.

8- عدم ممارسة الرياضة!

يتسبب عدم ممارسة الرياضة في إبطاء عميلة التمثيل الغذائي، لذلك يجب ممارسة الرياضة 2 إلى 3 مرات في الأسبوع.

9- الوزن باستمرار

ينصح موقع "هايل براكسيس" بتجنب أن يزن الشخص نفسه بشكل شبه دائم، إذ يُفضل القيام بذلك مرة واحدة في الأسبوع وفي نفس اليوم أيضاً.

10- قلة النوم

بحسب نفس المصدر، فإن الشخص المنهك يأكل كمية أكبر من الطعام، ويضيف أنه يجب النوم ما بين 7 إلى 8 ساعات في اليوم من أجل التمتع بصحة جيدة.

ر.م/ع.ج