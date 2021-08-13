 تجنب ضربة الشمس بهذه النصائح | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 15.08.2021

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

صحة

تجنب ضربة الشمس بهذه النصائح

ضربة الشمس قد تؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة، وفي أيام الصيف الحار يجب اعتماد نصائح معينة لتجنب الحصول على ضربة، والاستمتاع بالأنشطة الصيفية دون خوف.

صورة رمزية من الهند.

!لتجنب ضربة الشمس اشرب الكثير من السوائل واسترح في مكان بارد

إنه الصيف! ودرجات الحرارة في ارتفاع، وقد ترغب قي الخروج للحصول على كمية من "فيتامين دال" أو السباحة على شط البحر أو في بركة السباحة القريبة من منزلك، ولكن رغم أن هذا يبدو سحريا وممتعا، ولكن يجب أن تأخذ احتياطات مهمة قبل أن تتعرض لضربة شمس قد تؤثر على وضعك الصحي لأيام.

يشرح موقع "ويب طب" أن ضربة الشمس تحدث عندما ترتفع درجة حرارة الجسم عن 40 درجة مئوية، ويفقد الجسم قدرته على تبريد نفسه، ويعتبر التعرض للشمس لفترة طويلة هو المسبب الرئيس.

مختارات

ينتظر الكثيرون فصل الصيف الذي تكثر فيه العطلات للاستمتاع بالشواطئ والجو المشمس. لكن الارتفاع الشديد لدرجات الحرارة قد يشكل خطورة على الصحة، فكيف يمكن الاستمتاع بفصل الصيف وتجنب مخاطره في نفس الوقت؟

التعرض للشمس من الأمور الحيوية التي لا غنى عنها. لكن كثرة التعرض لها له آثاره التي لا تحمد عقباها، من أهمها الإصابة بضربة الشمس وهي من الأمور الخطيرة.

ويمكن أن تؤدي إلى وضع صحي صعب قد يصل إلى الإغماء أو تلف الأعضاء الحيوية وفي بعض الحالات إلى حد الوفاة، إن لم يتمكن الإنسان من الحصول على علاج مناسب.

فكيف بالإمكان أن تحمي نفسك وأنت تمارس أنشطتك الصيفية المفضلة، أو إن كنت تعمل تحت أشعة الشمس لفترة طويلة؟

ارتد ملابس فضفاضة وخفيفة الوزن: يحذر موقع "ماي كلينك" الطبي من ارتداء الملابس الزائدة أو الضيقة، إذ إنها لن تسمح لجسدك أن يبرد بشكل صحيح.

شرب الكثير من السوائل: الحفاظ على جسمك رطبا سيساعد على التعرق وإتاحة الفرصة للجسم للحفاظ على درجة حرارته الطبيعية.

إذا كنت تتناول الأدوية، كن حذرا: يجب دائما قراءة تعليمات تعاطي الأدوية، وفي الصيف يجب أن تحترس ما إذا كات الأدوية التي تتناولها قد تؤثر على قدرة جسمك على البقاء رطبا أو الحفاظ على درجة حرارة مناسبة لجسدك.

خذ الأمور بسهولة خلال فترات اليوم الأكثر سخونة: إن كنت مجبرا على العمل في الخارج تحت الشمس الحارقة، فتجنب ساعات الذروة، واشرب الكثير من السوائل واسترح في مكان بارد، وحاول أن تقوم بأعمالك في الصباح الباكر أو المساء، كما يذكر موقع "ويب طب".

تأقلم: ينصح موقع "ماي كلينك" أن تحدد الوقت الذي تمارس به نشاطاتك، وحاول أن تتأقلم معه بشكل تدريجي، لأن بعض الأجسام ليست معتادة على درجات الحرارة العالية، وقد يستغرق جسدك عدة أسابيع للتكيف مع الطقس الحار.

كن حذرا دوما: يجب ألا تترك أي شخص في سيارة متوقفة، وإن كنت تتناول أدوية معينة فعليك أن تكون حذرا، وإن شعرت بارتفاع درجة حرارك فيجب عليك تجنب الشمس.

م.ش/ أ.ح

  • Hautkrebs Untersuchung

    أصحاب هذه المهن معرضون لسرطان الجلد

    تبين من خلال دراسة حديثة، أعدها باحثو معهد الصحة والسلامة المهنية التابع للهيئة الألمانية للتأمين الرسمي ضد الحوادث، أن التعرض لكمية مفرطة من الأشعة فوق البنفسجية يمكن أن يسبب على مدى فترة طويلة الإصابة بسرطان الجلد.

  • 02.07.2014 DW FIT UND GESUND Hautkrebs

    أصحاب هذه المهن معرضون لسرطان الجلد

    تعترف شركات التأمين الألمانية منذ عام 2015 بسرطان الجلد كأحد الأمراض المهنية الناتجة عن ممارسة المهنة. ويصاب نحو 30 بالمائة من أصحاب البشرة البيضاء بهذا السرطان، حسب دراسات وبيانات سابقة، نقلا عن وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

  • Symbolbild Sonnenschutz

    أصحاب هذه المهن معرضون لسرطان الجلد

    تنشأ سرطانات الجلد عقب التعرض لأشعة شمس شديدة أو لفحة شمسية في الطبقة العليا من الجلد.

  • Deutschland Arbeiter auf einer Baustelle in Berlin

    أصحاب هذه المهن معرضون لسرطان الجلد

    ذكرت الدراسة، أن العاملين في مجال بناء القنوات هم الأكثر تعرضا لأشعة الشمس في ألمانيا. ووصلت نسبة "درجة احمرار الجلد"، وهي النسبة المعتمدة علميا لقياس احمرار الجلد بسبب أشعة الشمس، إلى 581 جرعة سنويا، نقلا عن موقع "آيرتسه تسايتونغ" الألمانية.

  • Flash-Galerie Unsinnige EU-Richtlinien

    أصحاب هذه المهن معرضون لسرطان الجلد

    حل العاملون في مجال تكسير الأحجار وعمال بناء المنازل في المركز الثاني والثالث في ألمانيا وكانت نسب "احمرار الجلد" قد وصلت عندهم إلى 531 و 494 جرعة سنويا.

  • Straßenbau Deutschland

    أصحاب هذه المهن معرضون لسرطان الجلد

    النجارون والعاملون في الطرق والخرسانات والبناءون حلوا في مراكز متقدمة في قائمة الخطر. وتراوحت نسب تعرضهم لـ "احمرار الجلد" بين 435 و 474 جرعة سنويا، حسب ما ذكر موقع "آيرتسه تسايتونغ" الألماني.

  • Palästina Bauer in Gaza

    أصحاب هذه المهن معرضون لسرطان الجلد

    العاملون في المزارع احتلوا أيضا مراكز متقدمة في نسبة التعرض لأشعة الشمس والأشعة فوق البنفسجية. ووصلت جرعات "احمرار الجلد" عندهم إلى 395 جرعة سنويا، حسب بيانات الدراسة الألمانية الصادرة عن معهد الصحة والسلامة المهنية التابع للهيئة الألمانية للتأمين الرسمي ضد الحوادث.

    الكاتب: إعداد: زمن البدري ( د ب أ، DW )