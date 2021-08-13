تجنب ضربة الشمس بهذه النصائح

إنه الصيف! ودرجات الحرارة في ارتفاع، وقد ترغب قي الخروج للحصول على كمية من "فيتامين دال" أو السباحة على شط البحر أو في بركة السباحة القريبة من منزلك، ولكن رغم أن هذا يبدو سحريا وممتعا، ولكن يجب أن تأخذ احتياطات مهمة قبل أن تتعرض لضربة شمس قد تؤثر على وضعك الصحي لأيام.

يشرح موقع "ويب طب" أن ضربة الشمس تحدث عندما ترتفع درجة حرارة الجسم عن 40 درجة مئوية، ويفقد الجسم قدرته على تبريد نفسه، ويعتبر التعرض للشمس لفترة طويلة هو المسبب الرئيس.

ويمكن أن تؤدي إلى وضع صحي صعب قد يصل إلى الإغماء أو تلف الأعضاء الحيوية وفي بعض الحالات إلى حد الوفاة، إن لم يتمكن الإنسان من الحصول على علاج مناسب.

فكيف بالإمكان أن تحمي نفسك وأنت تمارس أنشطتك الصيفية المفضلة، أو إن كنت تعمل تحت أشعة الشمس لفترة طويلة؟

ارتد ملابس فضفاضة وخفيفة الوزن: يحذر موقع "ماي كلينك" الطبي من ارتداء الملابس الزائدة أو الضيقة، إذ إنها لن تسمح لجسدك أن يبرد بشكل صحيح.

شرب الكثير من السوائل: الحفاظ على جسمك رطبا سيساعد على التعرق وإتاحة الفرصة للجسم للحفاظ على درجة حرارته الطبيعية.

إذا كنت تتناول الأدوية، كن حذرا: يجب دائما قراءة تعليمات تعاطي الأدوية، وفي الصيف يجب أن تحترس ما إذا كات الأدوية التي تتناولها قد تؤثر على قدرة جسمك على البقاء رطبا أو الحفاظ على درجة حرارة مناسبة لجسدك.

خذ الأمور بسهولة خلال فترات اليوم الأكثر سخونة: إن كنت مجبرا على العمل في الخارج تحت الشمس الحارقة، فتجنب ساعات الذروة، واشرب الكثير من السوائل واسترح في مكان بارد، وحاول أن تقوم بأعمالك في الصباح الباكر أو المساء، كما يذكر موقع "ويب طب".

تأقلم: ينصح موقع "ماي كلينك" أن تحدد الوقت الذي تمارس به نشاطاتك، وحاول أن تتأقلم معه بشكل تدريجي، لأن بعض الأجسام ليست معتادة على درجات الحرارة العالية، وقد يستغرق جسدك عدة أسابيع للتكيف مع الطقس الحار.

كن حذرا دوما: يجب ألا تترك أي شخص في سيارة متوقفة، وإن كنت تتناول أدوية معينة فعليك أن تكون حذرا، وإن شعرت بارتفاع درجة حرارك فيجب عليك تجنب الشمس.

م.ش/ أ.ح