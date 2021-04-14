 تجنب البيتزا في رمضان لهذه الأسباب! | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 15.04.2021

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صحة

تجنب البيتزا في رمضان لهذه الأسباب!

تناول البيتزا بطعماتها المنوعة هو أمر محبب لعشاقها. وسواء كنت من محبي الطريقة الإيطالية بعجينة بيتزا قليلة السُمك، أو على الطريقة الأمريكية بعجينة سميكة وجبن أكثر، فإن حقيقة مزعجة تلازم هذا النوع من الطعام.

بيتزا نابولي شهية وطازجة

من المهم لعشاق البيتزا محاولة جعلها متوائمة أكثر لصحة الإنسان

من منا لا يحب البيتزا، بطعمها اللذيذ ونكهاتها المتنوعة. ورغم أن الكثير من الدراسات تحذر من تناول المأكولات السريعة، إلا أن البيتزا انتشرت بشكل واسع، واستطاعت أن تفرض نفسها على الجميع من نباتيين أو آكلين للحوم. كما أن سعرها المناسب جعلها مطمع جميع فئات المجتمع. إلا أن هناك أمرا قد يشكل إزعاجا لمحبي هذا النوع من الطعام سواء على الطريقة الإيطالية بعجينة بيتزا قليلة السُمك، أو على الطريقة الأمريكية بعجينة سميكة وجبن أكثر على الأطراف، وهو العطش وجفاف الحلق بعد تناولنا هذا الطعام.

مختارات

الملح حيوي للجسم، لكن له سمعة سيئة، فعلى مدى السنوات الأخيرة كان متهماً بدوره الرئيسي في رفع ضغط الدم والإصابة بسرطان المعدة. لكن دراسة جديدة تثبت أنه قد يكون مفيداً وضروريا للإنسان أيضاً. (12.08.2018)

ولطالما حاولت المطاعم استغلال هذه الظاهرة بتقديم العروض المميزة التي تقدم بها البيتزا مع العصير، أو المشروبات الغازية وذلك لحل المشكلة. إلا أن دراسة ألمانية تعرضت لهذه الظاهرة، وحاولت تقديم إجابة علمية على الأسباب التي تجعلنا نشعر بالعطش عند تناول هذا النوع من الطعام.

وفي دراسة نشرتها مجلة شتيرن الألمانية في وقت سابق، أوضح المعهد الألماني للتغذية البشرية في بوتسدام أن ظاهرة العطش المرافقة لتناول البيتزا هو أمر طبيعي وذلك لأمرين اثنين. الأول أن عجينة البيتزا تكون جافة عادة، وتحتوي على نسبة ماء قليلة. أما الأمر الثاني أن محتوى الملح مرتفع جدا  في هذا النوع من الطعام وهو ما يجعل الجسم يطلب المزيد من الماء.

لا تشرب العصير مع البيتزا

ويؤكد الخبراء أن تناول 200- 400 غم من البيتزا يدخل إلى الجسم ما يوازي 5 غرامات من الملح، ووفقا للمبادئ التوجيهية لمنظمة الصحة العالمية (WHO) ينصح الخبراء بعدم تناول أكثر من ستة غرامات من الملح يوميا، إذ أن ارتفاع محتوى الملح في الدم يؤثر على الكلى والغدد الكظرية ويحد من إفراز الماء ما يجعل الجسم يطلق إشارات العطش، وذلك لمحاولة إعادة التوازن في داخله.

لذلك فإن شرب العصير مع البيتزا قد يعد خيارا سيئا وذلك لاحتواء العصير على سعرات حرارية مرتفعة، وهو ما يجعله غير متناسب مع البيتزا خاصة إن كانت دسمة. كما ينصح الخبراء بعدم شرب الكحول أو المشروبات الغازية كذلك، وذلك لأنها لا تمد الجسم بالماء بل تعطي الجسم شعورا خادعا بالارتواء وهو ما يضر الجسم.

وخلصت الدراسة إلى أن الماء فقط، أو الماء المضاف له نكهة قليلة من طعم العصير هو أفضل ما يمكن تناوله مع البيتزا.

وقد يكون هذه الأمر محفزا  لعشاق البيتزا من أجل محاولة جعلها متوائمة أكثر لصحة الإنسان، وذلك من خلال فحص المكونات لخفض كمية الأملاح فيها، وحتى ذلك الحين ستبقى صناعة البيتزا، ومهارة التلاعب بالعجين وإضافة المكونات المناسبة فنا مميزا وجزءاً لا يتجزأ من التقاليد العريقة الخاصة بفنون الطعام.

علاء جمعة

  • Harira Suppe Tomatensuppe Marokko (Fotolia/Yahia Loukkal)

    أطباق تزين موائد العرب في رمضان

    الحريرة:

    يقال إن أصلها يعود إلى الأندلس وتشهد رواجا كبيرا كأول وجبة عند الإفطار في المغرب وغرب الجزائر. مكوناتها الأساسية الحمص والعدس ولحم البقر أو الغنم والطماطم والقسبر ومزيج من التوابل يعرف في المنطقة المغاربية برأس الحانوت.

  • Deutschland Tunesien Geschenk Datteln (Farjana K. Godhuly/AFP/Getty Images)

    أطباق تزين موائد العرب في رمضان

    التمر:

    يفطر الكثير من الصائمين بحبة تمر، اتباعا لسنة تعود للنبي محمد، مما يزيد من استهلاك هذه الثمرة حتى في البلدان التي لا تعرفها تقليديا كجنوب شرق آسيا وأوروبا. يتمتع التمر بنسبة عالية من الفيتامينات والأملاح المعدنية وتساهم نسبة السكريات فيه التي تصل 66 في المائة في رفع مستوى السكر في الدم المتدني جراء الامتناع عن الأكل والشرب.

  • Ramadan in Tunesien 2012 (ben Belgacem / DW)

    أطباق تزين موائد العرب في رمضان

    البوراك:

    أكلة خاصة بالمطبخ العثماني لا يستغنى عنها على موائد الإفطار في تونس وشرق الجزائر. تحشى أوراق البوراك أو البريك بالبطاطا واللحم المفروم والجبن والبيض، ويمكن استبدال اللحم بالجمبري أو سمك التونة. وبعد لف الأوراق إلى مثلثات أو أصابع تقلى في الزيت حتى يصبح لونها ذهبيا. شهية طيبة!

  • Gazastreifen Verkauf von Qatayef (Imago/Zuma Press)

    أطباق تزين موائد العرب في رمضان

    القطايف:

    القطايف من الحلويات العربية الشهيرة والتي تعتبر ملازمة لشهر رمضان. وتنتشر في بلاد الشام بشكل رئيسي. وهي عبارة عن عجينة يتم خبزها، ثم حشوها بالقشطة أو الجبنة أو الجوز. ثم يتم قليها أو تؤكل بدون قلي. وأخيرا يضاف لها القطر.

  • Algerien - Zlabia (picture-alliance/Photoshot)

    أطباق تزين موائد العرب في رمضان

    الزلابيا:

    تتمتع هذه القنبلة السكرية بشعبية كبيرة في رمضان من المحيط إلى الخليج، بل وحتى في جزر المحيط الهندي والهند والهيمالايا حيث تسملى جاليبي. طريقة تحضيرها سهلة، إذ تقوم في الأساس على إعداد عجينة الطحين أو السميد التي تنكه بالهيل أو الفانيلا ثم تقلى في الزيت وتغطس في ماء السكر أو العسل.

  • Tamarind Getränk (picture-alliance/Bildagentur-online/AGF-Foto)

    أطباق تزين موائد العرب في رمضان

    شراب التمر الهندي:

    لتحضير الشراب يغلى التمر الهندي في الماء ثم ينكه بماء الورد ويحلى بكميات هائلة من السكر. التمر الهندي غني بمضادات الأكسدة ويساعد على الهضم. خاصية مهمة جدا لمقاومة التخمة في ليالي رمضان.

  • Fattoush (Imago/ZUMA Press)

    أطباق تزين موائد العرب في رمضان

    فتوش:

    تتمتع الوجبة بشعبية كبيرة في بلاد الشام خاصة في رمضان. يعود اسم الوجبة إلى فتات الخبز المحمص الذي يضاف إلى سلطة تصنع من الخيار والطماطم والخس والبقدونس.

  • Ramadanspezialität Khoshaf (DW/S. Fotouh)

    أطباق تزين موائد العرب في رمضان

    الخشاف:

    مشروب خاص برمضان في مصر وبلاد الشام يقال أن أصوله عثمانية. يعتمد في تحضيره تقليديا على الفواكه الجافة كالبرقوق والمشمش والزبيب والتمر، بالإضافة للمكسرات وماء الزهر وماء الورد. يساعد بفضل الكمية الكبيرة من الألياف المتوفرة فيه على الهضم.

  • Harees (Krista Garcia)

    أطباق تزين موائد العرب في رمضان

    الهريس:

    أكلة شائعة جدا في دول شبه الجزيرة العربية، لكنها تعرف رواجا كبيرا أيضا في أرمينيا والهند. وصفتها الأساسية معروفة منذ القرن العاشر وتعتمد على القمح المهروس والسمن ولحم الغنم أو الدجاج. وتوجد أيضا وصفات حلوة للهريس خالية من اللحوم.