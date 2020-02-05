 تجمع بين البريطانية والهندية..اكتشاف سلالة كورونا جديدة بفيتنام | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 29.05.2021

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تجمع بين البريطانية والهندية..اكتشاف سلالة كورونا جديدة بفيتنام

اكتشفت فيتنام نسخة جديدة متحوّرة لفيروس كورونا تنتقل سريعا عبر الجو وتعد مزيجا من النسختين الهندية والبريطانية، وفق ما أفادت وسائل إعلام رسمية.

الصورة من هانوي في فيتنام

اكتشفت فيتنام نسخة جديدة متحوّرة لفيروس كورونا تنتقل سريعا عبر الجو.

قال وزير الصحة الفيتنامي نيوين تان لونج اليوم السبت (29 مايو/ أيار 2021) إن بلاده اكتشفت سلالة جديدة من فيروس كورونا هي مزيج من السلالتين الهندية والبريطانية مشيرا إلى أنها تنتشر بسرعة عن طريق الهواء.

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بينت دراسة بريطانية رسمية أن لقاحين منتشرين لهما فعالية كبيرة ضد النسخة المتحورة، بلغت تواليا 88 و 60 بالمئة، ما يعطي الأمل بوقف انتشار المتحور الهندي الذي أثار مخاوف كبيرة في العالم.

تسببت السلالات الجديدة لفيروس كورونا بحالة من الذعر، بعد ظهورها في بلدان عديدة منها ألمانيا. ما دفع العلماء للبحث في الاختلافات بينها وبين النسخة الأصلية. فما أبرز ما وجدوه لدى السلالة "البريطانية"؟

وبعد نجاح احتواء فيروس كورونا معظم العام الماضي تعاني فيتنام حاليا ارتفاعا في الإصابات منذ أواخر أبريل/ نيسان يشكل أكثر من نصف إجمالي حالات العدوى المسجلة حتى الآن وعددها 6713. وسجلت فيتنام 47 وفاة حتى اليوم.

وقال الوزير "اكتشفت فيتنام سلالة جديدة من كوفيد-19 تجمع بين خصائص السلالتين اللتين تم رصدهما في الهند والمملكة المتحدة... السلالة الجديدة خطيرة للغاية". وكانت فيتنام قد رصدت في السابق سبع سلالات منها السلالتان الهندية والبريطانية.

وحددت منظمة الصحة العالمية أربع سلالات من كوفيد-19 تشكل قلقا عالميا، وهي تلك التي تم رصدها لأول مرة في الهند وبريطانيا وجنوب أفريقيا والبرازيل.

ع.ش/ ص.ش (رويترز، أ ف ب)

مشاهدة الفيديو 01:36

كورونا: أسئلة مفتوحة حول النسخة الهندية المتحورة

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