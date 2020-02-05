تجمع بين البريطانية والهندية..اكتشاف سلالة كورونا جديدة بفيتنام

قال وزير الصحة الفيتنامي نيوين تان لونج اليوم السبت (29 مايو/ أيار 2021) إن بلاده اكتشفت سلالة جديدة من فيروس كورونا هي مزيج من السلالتين الهندية والبريطانية مشيرا إلى أنها تنتشر بسرعة عن طريق الهواء.

وبعد نجاح احتواء فيروس كورونا معظم العام الماضي تعاني فيتنام حاليا ارتفاعا في الإصابات منذ أواخر أبريل/ نيسان يشكل أكثر من نصف إجمالي حالات العدوى المسجلة حتى الآن وعددها 6713. وسجلت فيتنام 47 وفاة حتى اليوم.

وقال الوزير "اكتشفت فيتنام سلالة جديدة من كوفيد-19 تجمع بين خصائص السلالتين اللتين تم رصدهما في الهند والمملكة المتحدة... السلالة الجديدة خطيرة للغاية". وكانت فيتنام قد رصدت في السابق سبع سلالات منها السلالتان الهندية والبريطانية.

وحددت منظمة الصحة العالمية أربع سلالات من كوفيد-19 تشكل قلقا عالميا، وهي تلك التي تم رصدها لأول مرة في الهند وبريطانيا وجنوب أفريقيا والبرازيل.

ع.ش/ ص.ش (رويترز، أ ف ب)