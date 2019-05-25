تجمع المهنيين السودانيين يدعو لتحقيق دولي في مقتل محتجين

دعا تجمع المهنيين السودانيين، جماعة المعارضة الرئيسية في البلاد، إلى إجراء تحقيق دولي في قتل محتجين عندما فضت قوات الأمن اعتصاما أمس الاثنين. وقال أمجد فريد المتحدث باسم التجمع اليوم الثلاثاء (الرابع من حزيران/ يونيو 2019) إنه يرفض خطة لتشكيل لجنة تحقيق حكومية مثلما أعلن رئيس المجلس العسكري الانتقالي.

في غضون ذلك، حث التحالف الديمقراطي للمحامين، أحد جماعات الاحتجاج الرئيسية في السودان، اليوم "بعض الدول العربية" على عدم التدخل في الشؤون السودانية والتوقف عن دعم المجلس العسكري الحاكم. ورغم أن التحالف لم يحدد أسماء هذه الدول، إلا أنه يعتقد على نطاق واسع أنه يقصد السعودية والإمارات ومصر، التي يقول محللون إنها تحاول تعزيز نفوذها في السودان في أعقاب الإطاحة بالرئيس عمر البشير في نيسان/ أبريل الماضي.

كما طالب التحالف أيضاً الحكومات الأجنبية باتخاذ موقف بشأن مداهمة قوات الأمن لمخيم الاعتصام في الخرطوم أمس الاثنين والذي وردت أنباء عن مقتل 35 شخصاً في تلك العملية. وقال إن المعتصمين كانوا يمارسون حقهم في الاحتجاج السلمي.

يذكر أن لرئيس المجلس العسكري الانتقالي عبد الفتاح البرهان ونائبه محمد حمدان دقلو (حميدتي) علاقات بالدولتين الخليجيتين من خلال مشاركة القوات السودانية في التحالف الذي تقوده السعودية في الحرب الأهلية باليمن. وزار البرهان الإمارات ومصر الشهر الماضي بينما زار "حميدتي" السعودية في أيار/ مايو الماضي. كما تعهدت الإمارات والسعودية بتقديم ما قيمته ثلاثة مليارات دولار من المساعدات المالية وغيرها من أشكال الدعم الأخرى للسودان.

خ.س/أ.ح (رويترز)