تفاعلات جديدة في فضيحة تنصت روسية على سلاح الجو الألماني

لم يعد هناك شك من أن الروس اعترضوا محادثة لضباط سلاح الجو الألماني لم يستخدموا فيها خطا مشفرا. الكشف عن هذه الفضيحة يأتي في وقت حساس في علاقات ألمانيا والغرب عموما مع روسيا على خلفية الحرب التي أعلنتها الأخيرة أوكرانيا.

لم يعد هناك شك في ذلك، فقد باتت وزارة الدفاع الألمانية متأكدة من أنه تم اعتراض محادثة بين ضباط سلاح الجو من قبل الاستخبارات العسكرية الروسية. وقالت متحدثة باسم الجيش "وفقا لتقييمنا، تم اعتراض محادثة في القوات الجوية. لا يمكننا حاليا أن نقول على وجه اليقين ما إذا كانت قد أجريت تغييرات على النسخة المسجلة أو المكتوبة التي يتم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي". ووفق المعلومات الروسية، فقد جرت تلك المكالمة في 19 فبراير/ شباط الجاري.

وفي سياق متصل، أفاد تقرير إخباري صدر اليوم (الأحد الثالث من فبراير/ شباط 2024)، بأن الضباط الألمان الذين اعترضت روسيا مناقشتهم، كانوا عرضة للتنصت على مكالماتهم الهاتفية، لأنهم لم يستخدموا خطا مشفرا أثناء اتصالهم ببعضهم البعض. ويطالب نواب في البرلمان الألماني بالتحقيق في كيفية قيام واحدة من وسائل الإعلام الروسية بنشر تسجيل لما دار بين ضباط تابعين للقوات الجوية الألمانية، أثناء مناقشتهم مسألة دعم أوكرانيا.

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وقامت رئيسة محطة "آر.تي" الاخبارية التابعة للحكومة الروسية، مارغريتا سيمونيان، بنشر المحادثة التي جرت بين مسؤولي الدفاع الألمان. وقام ضباط القوات الجوية البارزون أثناء المحادثة، بمناقشة الإمكانيات النظرية لنشر صواريخ كروز الألمانية من طراز "تاوروس" في أوكرانيا.

وقالت مصادر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أمس السبت، إن المناقشة تمت إدارتها عبر "ويبيكس"، وهي منصة أمريكية خاصة بعقد المؤتمرات عبر الإنترنت. وفي الوقت نفسه، نقلت صحيفة "بيلد أم زونتاغ" عن مصادر أمنية القول، إن الاجتماع الذي تم عقده عبر "ويبيكس"، تم إرسال تفاصيله إلى الهواتف المحمولة الخاصة بالضباط، عبر خط أرضي تابع لمكتب الجيش الألماني (بونديسفير). كما حضر الاجتماع مفتش (قائد) القوات الجوية الالمانية، إنغو غيرهارتز.

ولا يزال المستوى الأمني للقضايا التي تم تناولها قيد التحقيق. وأفادت معلومات وردت لـ (د.ب.أ) بصحة المقطع الصوتي الذي بلغت مدته ما يقرب من 30 دقيقة ويُفترض أن هذا النقاش كان في إطار التحضير لتقديم إحاطة لوزير الدفاع بوريس بيستوريوس. وتناول النقاش الموثق في الملف الصوتي قضايا من بينها السؤال حول ما إذا كانت صواريخ "تاوروس" الجوالة قادرة من الناحية التقنية على تدمير الجسر الذي بنته روسيا إلى شبه جزيرة القرم الأوكرانية التي ضمتها موسكو إلى الاتحاد الفيدرالي الروسي.

وتطرق النقاش إلى نقطة أخرى حول ما إذا كانت أوكرانيا قادرة على تنفيذ القصف دون مشاركة الجيش الألماني. ومع ذلك، يُسمع في التسجيل أيضا أنه لا يوجد ضوء أخضر على المستوى السياسي لتسليم الصواريخ الجوالة التي طلبتها كييف. ثمة نقطة حساسة أخرى في هذا التسجيل تتعلق بما قاله مشاركون في المناقشات إن بريطانيا لديها "بعض الأشخاص على الأرض" للمساعدة في استخدام صواريخ ستورم شادو الموجهة التي سلمتها لندن إلى كييف.

ح.ز/ م.س (رويترز، د.ب.أ)