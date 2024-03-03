  1. تخطي إلى المحتوى
  2. تخطي إلى القائمة الرئيسية
  3. تخطي إلى المزيد من صفحات DW
بث مباشر
ملفات صوتيةأحدث الفيديوهات
قضايا راهنة
الحرب بين إسرائيل وحماسالهجرة إلى ألمانيا وفرص العمل فيهاالتغيرات المناخية
سياسةألمانيا

تفاعلات جديدة في فضيحة تنصت روسية على سلاح الجو الألماني

٣ مارس ٢٠٢٤

لم يعد هناك شك من أن الروس اعترضوا محادثة لضباط سلاح الجو الألماني لم يستخدموا فيها خطا مشفرا. الكشف عن هذه الفضيحة يأتي في وقت حساس في علاقات ألمانيا والغرب عموما مع روسيا على خلفية الحرب التي أعلنتها الأخيرة أوكرانيا.

https://p.dw.com/p/4d74c
طائرتان من طراز أوروفايتر تابعتان لسلاح الجو الألماني في مهمة لحلف الناتو فوق إستونيا (14 سبتمبر 2014)
أرشيف: طائرتان من طراز أوروفايتر تابعتان لسلاح الجو الألماني في مهمة لحلف الناتو فوق إستونيا (14 سبتمبر 2014)صورة من: Thomas Wiegold/photothek/picture alliance

لم يعد هناك شك في ذلك، فقد باتت وزارة الدفاع الألمانية متأكدة من أنه تم اعتراض محادثة بين ضباط سلاح الجو من قبل الاستخبارات العسكرية الروسية. وقالت متحدثة باسم الجيش "وفقا لتقييمنا، تم اعتراض محادثة في القوات الجوية. لا يمكننا حاليا أن نقول على وجه اليقين ما إذا كانت قد أجريت تغييرات على النسخة المسجلة أو المكتوبة التي يتم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي". ووفق المعلومات الروسية، فقد جرت تلك المكالمة في 19 فبراير/ شباط الجاري.

وفي سياق متصل، أفاد تقرير إخباري صدر اليوم (الأحد الثالث من فبراير/ شباط 2024)، بأن الضباط الألمان الذين اعترضت روسيا مناقشتهم، كانوا عرضة للتنصت على مكالماتهم الهاتفية، لأنهم لم يستخدموا خطا مشفرا أثناء اتصالهم ببعضهم البعض. ويطالب نواب في البرلمان الألماني بالتحقيق في كيفية قيام واحدة من وسائل الإعلام الروسية بنشر تسجيل لما دار بين ضباط تابعين للقوات الجوية الألمانية، أثناء مناقشتهم مسألة دعم أوكرانيا.

هل تستخدم وكالة الأمن القومي الأمريكية هواتف آبل للتجسس؟

وقامت رئيسة محطة "آر.تي" الاخبارية التابعة للحكومة الروسية، مارغريتا سيمونيان، بنشر المحادثة التي جرت بين مسؤولي الدفاع الألمان. وقام ضباط القوات الجوية البارزون أثناء المحادثة، بمناقشة الإمكانيات النظرية لنشر صواريخ كروز الألمانية من طراز "تاوروس" في أوكرانيا.

وقالت مصادر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أمس السبت، إن المناقشة تمت إدارتها عبر "ويبيكس"، وهي منصة أمريكية خاصة بعقد المؤتمرات عبر الإنترنت. وفي الوقت نفسه، نقلت صحيفة "بيلد أم زونتاغ" عن مصادر أمنية القول، إن الاجتماع الذي تم عقده عبر "ويبيكس"، تم إرسال تفاصيله إلى الهواتف المحمولة الخاصة بالضباط، عبر خط أرضي تابع لمكتب الجيش الألماني (بونديسفير). كما حضر الاجتماع مفتش (قائد) القوات الجوية الالمانية، إنغو غيرهارتز.

ولا يزال المستوى الأمني للقضايا التي تم تناولها قيد التحقيق. وأفادت معلومات وردت لـ (د.ب.أ) بصحة المقطع الصوتي الذي بلغت مدته ما يقرب من 30 دقيقة ويُفترض أن هذا النقاش كان في إطار التحضير لتقديم إحاطة لوزير الدفاع بوريس بيستوريوس. وتناول النقاش الموثق في الملف الصوتي قضايا من بينها السؤال حول ما إذا كانت صواريخ "تاوروس" الجوالة قادرة من الناحية التقنية على تدمير الجسر الذي بنته روسيا إلى شبه جزيرة القرم الأوكرانية التي ضمتها موسكو إلى الاتحاد الفيدرالي الروسي.

وتطرق النقاش إلى نقطة أخرى حول ما إذا كانت أوكرانيا قادرة على تنفيذ القصف دون مشاركة الجيش الألماني. ومع ذلك، يُسمع في التسجيل أيضا أنه لا يوجد ضوء أخضر على المستوى السياسي لتسليم الصواريخ الجوالة التي طلبتها كييف. ثمة نقطة حساسة أخرى في هذا التسجيل تتعلق بما قاله مشاركون في المناقشات إن بريطانيا لديها "بعض الأشخاص على الأرض" للمساعدة في استخدام صواريخ ستورم شادو الموجهة التي سلمتها لندن إلى كييف.

ح.ز/ م.س (رويترز، د.ب.أ)

 

تخطي إلى الجزء التالي اكتشاف المزيد

اكتشاف المزيد

.يد سوداء مع علم روسيا فوق لوحات الكمبيوتر، الصورة ترمز للهجمات السيبرانية

مسؤول أمني: تزايد اهتمام الاستخبارات الروسية والصينية بألمانيا

مسؤول أمني: تزايد اهتمام الاستخبارات الروسية والصينية بألمانيا

بعد غزو روسيا لأوكرانيا كثفت أنشطتها التجسسية أيضا وخاصة في ألمانيا التي يزداد اهتمامها بها. كذلك الصين يزداد اهتمامها بالسياسة الألمانية وتحاول استغلال المهاجرين الصينيين، حسبما حذر رئيس المخابرات الألمانية الداخلية.
سياسة١ يناير ٢٠٢٣
وزيرة الداخلية نانسي فيزر ورئيس مكتب حماية الدستور توماس هالدينفانغ

تقرير هيئة حماية الدستور في ألمانيا: روسيا تتخذ أساليب تجسس جديدة

تقرير هيئة حماية الدستور في ألمانيا: روسيا تتخذ أساليب تجسس جديدة

بعد طرد دبلوماسيين روس، سجلت هيئة حماية الدستور الألماني استراتيجية تجسس جديدة للكرملين في ألمانيا، وحذرت من المخاطر. ووزيرة الداخلية الألمانية تصف الغزو الروسي لأوكرانيا بـ "نقطة تحول بالنسبة للأمن الداخلي" لبلادها.
سياسة٢١ يونيو ٢٠٢٣
مقر المكتب الاتحادي للمعدات وتكنولوجيا المعلومات والاستخدام بالجيش الألماني في مدينة كوبلنز (أرشيف)

مجددا.. اعتقال موظف ألماني في جهة عليا بشبهة التجسس لروسيا

مجددا.. اعتقال موظف ألماني في جهة عليا بشبهة التجسس لروسيا

ألقت السلطات الألمانية القبض على موظف في جهاز حساس بالجيش الألماني بشبهة العمل مع جهاز سري روسي. وتعتقد النيابة الاتحادية أن "توماس هـ." توجه عدة مرات للسفارة الروسية والقنصلية العامة وأرسل في إحداها معلومات.
سياسة٩ أغسطس ٢٠٢٣