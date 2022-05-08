 تجربة تحدت صعوبات - أطباء وصيادلة سوريون يعقدون مؤتمرهم الأول بألمانيا | ثقافة ومجتمع| قضايا مجتمعية من عمق ألمانيا والعالم العربي | DW | 09.06.2022

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ثقافة ومجتمع

تجربة تحدت صعوبات - أطباء وصيادلة سوريون يعقدون مؤتمرهم الأول بألمانيا

في مطلع شهر أيار/ مايو أصبح الأطباء السوريون أكبر مجموعة من الأطباء الأجانب في ألمانيا. الخبر جاء قبل أيام من عقد نحو 350 طبيبا وصيدلانيا من سوريا مؤتمرهم الأول في مدينة فرانكفورت.

Deutschland | Konferenz Syrischer Ärzte und Apotheker

كشف تقرير ألماني أن النظام الصحي في ألمانيا يعتمد بشكل كبير على المهاجرين وذوي الأصول الأجنبية وأنه لولا هذه الفئة لكان نظام الرعاية الصحية الألماني قد انهار، إذ يعمل في ألمانيا نحو 130 ألف طبيب لديهم خلفية مهاجرة، عدد السوريين بينهم نحو 5400 طبيب وطبيبة.

بحسب التقرير تضاعف عدد الأطباء السوريين 6 مرات منذ عام 2010، لكن الطريق إلى سوق العمل لم يكن سهلاً أبداً، لذلك وجد الأطباء السوريين حلاً لمساعدة بعضهم البعض انطلاقاً من الفيسبوك. ومن ثم من خلال تأسيس جمعية مرخصة عقدت مؤتمرها الأول في مدينة فرانكفورت الألمانية منتصف شهر أيار/مايو 2022، حيث اجتمع نحو 350 طبيب وطبيبة وصيدلاني وصيدلانية سورية لتأسيس:  "جمعية الأطباء والصيادلة السوريين في ألمانيا".

أخصائي الأمراض الداخلية الدكتور سامر مطر وهو من الفريق المؤسس للجمعية يشرح لـ"مهاجر نيوز" كيف بدأ كل هذا: "في عام 2009 وقبله كان الأطباء السوريون يضيعون بمتاهة تعديل الشهادات وصعوباتها واختلافاتها من ولاية ألمانية إلى أخرى، لذا نشأت مجموعة على الفيسبوك من قبل بعض الأطباء، كان هدفها تبادل المعلومات والتجارب خاصة حول موضوع تعديل الشهادات وصعوباته في الولايات المختلفة".

ويضيف الدكتور مطر: "القصة بدأت بطريقة عفوية وبدأت الأسئلة حول الأمور التقنية تتوسع لتشمل أسئلة تتعلق بالبحث عن سكن أو عمل أو أماكن تدريب أو طلب المساعدة بكتابة السيرة الذاتية أو مراسلة المستشفيات".

يعتقد الدكتور سامر أن أحد أهم أسباب نجاح مجموعة الفيسبوك "الأطباء السوريون في ألمانيا"، والتي تضم اليوم حوالي 65 ألف عضو، كان تركيزها على الأسئلة المتعلقة بالطب والقوانين وإبعاد كل موضوع مثير للخلاف سياسياً أو دينياً، وهذا ما جعل المجموعة تستقطب الكثير من الأطباء.

عندما كثرت التجارب وتعددت المواضيع أصبحت المجموعة تحوي شبه بنك معلومات لذلك بدأ التفكير بالانتقال إلى شيء أكثر تنظيماً. في نهاية عام 2019 دعا مدير المجموعة الافتراضية الأطباء السوريين لعقد اجتماع لتأسيس جمعية. استغرق الأمر بعض الوقت حتى تم ترخيص الجمعية في بداية عام 2021 كجمعية غير ربحية تحت اسم: "جمعية الأطباء والصيادلة السوريين في ألمانيا"، بجهود تطوعية.

طريق ليس معبّداً بالزهور

في عام 2016 وصل من سوريا 500 طبيب جديد بحسب صحيفة فرانكفورت ألغماينه تسايتونغ، وأصبح  عدد الأطباء السوريين  بعام 2017 نحو 2900 طبيب بينما كانت تعاني ألمانيا من نقص بالأطباء قُدّر وقتها بـ15 ألف طبيب.

بعض الحضور

بعض الحضور

لكن رغم وصول هذا العدد من الأطباء السوريين واجه هؤلاء مصاعب عديدة تبدأ من امتحان اللغة إلى امتحان تعديل الشهادة إلى البحث عن شواغر للاختصاص، وفي بعض الأحيان يضطر الأطباء السوريون وغيرهم إلى البدء من نقطة الصفر دون حساب سنوات الخبرة السابقة في سوريا.

يشرح الدكتور مطر لـ"مهاجر نيوز": "خلال الوباء عملنا افتراضياً فنظمنا 44 محاضرة حضرها نحو 2000 طبيب وطبيبة و25 محاضرة شارك فيها مئات الصيادلة، كانت معظم المواضيع حول العمل في ألمانيا أو تأسيس عيادة أو عرض تجارب الأطباء حول الاختصاص أو التعديل والفروقات بين سوريا وألمانيا، وكذلك متطلبات دخول سوق العمل الطبي في ألمانيا. كذلك حاولنا تشبيك طلاب الطب والصيدلة الدارسين هنا مع الجامعات الألمانية".

بعد كورونا رأت المجموعة أن اللقاء وجهاً لوجه أفضل من العمل من وراء الشاشات. ومن هنا اجتمع في 14 أيار/ مايو من العام الجاري، 2022، نحو 350 طبيب وصيدلاني في فرانكفورت.

ويضيف مطر: "أهم ما نعمل عليه حالياً هو مشكلة اختلاف شروط التعديل بين الولايات المختلفة، والمدد لمنح التعديلات، فمثلًا ببعض الولايات يجب ترجمة الخطة الدراسية في سوريا بالإضافة لشهادة لغة اختصاصية وشهادة 'لا حكم عليه' ويتم التعديل خلال 3 شهور، بينما تشترط بعض الولايات تصديق بعض الشهادات والأوراق من السفارة الألمانية بدمشق المغلقة، أو من بيروت وهذا بتطلب نحو 7 أشهر أو أكثر من الانتظار".

مختارات

يعاني الأطباء من عدم الاعتراف بخبراتهم السابقة ما يؤخر التحاقهم بسوق العمل، لذلك كانت أهم خطوات الجمعية منذ نشأتها التواصل مع هيئات نقابية وجمعيات مختصة بالدفاع عن حقوق الأطباء مثل "رابطة ماربورغ" Marburger Bund، التي تضم نحو 130 الف عضو بألمانيا بين أطباء وطلاب طب،  وتدافع عن حقوق الأطباء  ويصل صوتها عادةً للبرلمان الألماني والنقابات الطبية ووزارة الصحة: "لذلك التقينا بقيادة الرابطة وتمت دعوتها للمؤتمر وطرحت مشكلة حساب فترة الخبرة بسوريا ضمن احتساب خبرة الطبيب بالاختصاص"، يقول الدكنور مطر.

أسباب النجاح؟

رغم أن المجموعة التي بدأت منها جمعية "الأطباء والصيادلة السوريين في ألمانيا" لم تكن الوحيدة في الفضاء الافتراضي منذ سنوات، لكنها كانت الأكثر نجاحاً وتنظيماً، وذلك يعود بسبب الدكتور مطر إلى التركيز على شيء معين وتحييد الفروقات الدينية والسياسية والاجتماعية وغيرها، وصب الاهتمام على مساعدة الأطباء بعضهم البعض حتى على الصعيد الشخصي وبعيداً عن المجال المهني، ففي إحدى المرات قام أعضاء المجموعة بجمع تبرعات لشخص بضائقة مالية.

يقول الدكتور مطر: "نحاول بقدر استطاعتنا إزالة كل عوامل التشويش، وأن نبقي فروقاتنا الفردية على صفحاتنا الشخصية خارج الجمعية".

وعن القدرة على استمرار العمل يقول الدكتور سامر: "العمل بدأ بتمويل ذاتي من تبرعات المؤسسين، لتصميم الموقع وشراء حقوق بث على زووم لأكثر من 100 شخص. وفي المؤتمر حضر الأطباء على حسابهم الشخصي، في حين حصلنا على تمويل من بعض شركات التأمين والشركات الألمانية المهتمة بالشؤون الطبية، لتمويل حضور بعض الطلاب الذين لا يمكنهم تحمل التكلفة، وحجز المكان، ودعوة الضيوف المؤثرين من الجمعيات الألمانية، بينما نخطط للتمويل نشاطاتنا وعملنا من اشتراكات الأعضاء".

ويضيف: "نحن لا ندّعي تمثيل كل الأطباء والصيادلة السوريين بألمانيا، وإنما أعضاء الجمعية المنتسبين إليها والداعمين لأهدافها وطريقة عملها، وهذه نقطة مهمة، ونأمل بأن نصبح المكان الذي يجد أي طبيب سوري قادم إلى ألمانيا إجابات أسئلته لدينا".

 مهاجر نيوز 2022

  • Bildergalerie Deutschland drei Syrische Flüchtlinge finden neues Zuhause in Berlin (Reuters/F. Bensch)

    ثلاثة لاجئين في برلين ـ قصص نجاح في صور

    كأنه رجل أعمال

    عندما يمشي يوسف صليبا في شوارع برلين، قد يعتقد المرء أنه رجل أعمال. وبالفعل كان رجل أعمال قبل مجيئه إلى ألمانيا. وعندما كان في التاسعة من عمره، أرسله والده إلى دمشق للعمل عند صديق في معالجة الخشب. وهذا ما جلب له متعة كبيرة، مما جعله يستقل في عمله، الذي ازدهر إلى حين تفجرت الحرب في سوريا في عام 2011.

  • Bildergalerie Deutschland drei Syrische Flüchtlinge finden neues Zuhause in Berlin (Reuters/F. Bensch)

    ثلاثة لاجئين في برلين ـ قصص نجاح في صور

    فنان يصعد إلى المنبر

    يوسف صليبا كان يخشى أن يساق إلى الجيش السوري ـ وهكذا فر قبل ثلاث سنوات إلى أوروبا. وعندما ـ لاحقا في ألمانيا ـ قام ضمن دروس تعلم الألمانية برحلة استكشافية في كاتدرائية برلين شعر فورا بارتباط ما بالمكان. وعرض أن يساعد بشكل تطوعي في أعمال الترميم. وبعدها بسنة عرضت عليه الكنيسة عملا.

  • Bildergalerie Deutschland drei Syrische Flüchtlinge finden neues Zuhause in Berlin (Reuters/F. Bensch)

    ثلاثة لاجئين في برلين ـ قصص نجاح في صور

    الكنيسة كوطن

    وتحولت كاتدرائية برلين بسرعة إلى موطن صليبا بخلاف ألمانيا. ولا تريد سلطات برلين إصدار هوية شخصية له وتحيله على السفارة السورية في برلين. لكنه يرفض دخول سفارة البلد الذي هرب من حكومته، ولهذا قدم شكوى ضد ألمانيا. ولا يُعرف كيف سيستمر الوضع بالنسبة إليه في ألمانيا.

  • Bildergalerie Deutschland drei Syrische Flüchtlinge finden neues Zuhause in Berlin (Reuters/H. Hanschke)

    ثلاثة لاجئين في برلين ـ قصص نجاح في صور

    طلب اللجوء يوم مصيري

    علي محمد رضائي لا يعرف تاريخ ميلاده. لكن الشاب البالغ من العمر 26 عاما يعرف تاريخا آخر: الـ 15 من أكتوبر 2015 حين وصل الأفغاني إلى برلين وقدم طلب لجوء. وبرلين كانت وجهة سفره، الذي استمر شهرين من أفغانستان عبر البلقان إلى ألمانيا حيث عمل أشياء كثيرة منها عزف الموسيقى.

  • Bildergalerie Deutschland drei Syrische Flüchtlinge finden neues Zuhause in Berlin (Reuters/H. Hanschke)

    ثلاثة لاجئين في برلين ـ قصص نجاح في صور

    الموسيقى والدراجات النارية

    علي محمد رضائي التحق بفرقة موسيقية تعرف فيها على كريس فاخهولتس، التي استضافته في منزلها للطبخ هناك مع زوجها وتعلم الألمانية. وتبين أن علي محمد رضائي وزوج كريس لهما نفس الشغف ـ الدراجات النارية. وارتبط علي بالزوجين اللذين يعتبرهما كأمه ووالده.

  • Bildergalerie Deutschland drei Syrische Flüchtlinge finden neues Zuhause in Berlin (Reuters/H. Hanschke)

    ثلاثة لاجئين في برلين ـ قصص نجاح في صور

    مقهى اللغة

    في ألمانيا قام علي محمد رضائي ببعض الدورات التدريبية، لكنه لم يحصل على عمل ـ في دار عجزة وفي مخبزة وفي فنادق ومطاعم. وفي وقت الفراغ يحاول تحسين لغته الألمانية مثلا داخل مقهى برليني يقدم دروسا في هذا المجال.

  • Bildergalerie Deutschland drei Syrische Flüchtlinge finden neues Zuhause in Berlin (Reuters/F. Bensch)

    ثلاثة لاجئين في برلين ـ قصص نجاح في صور

    الخوف من الترحيل

    عندما لا يحضر علي محمد رضائي الأكل في صالة استراحة لوفتهانزا في مطار برلين أو ينظف، فإنه يلتقي مع أصدقاء في حانة. إلا أن خطر الترحيل يطارده :" لدي شقة وأعرف الكثير من الناس اللطفاء. وإذا رحلوني، فإنني سأخسر كل شيء". لأنه تم رفض طلب لجوئه.

  • Bildergalerie Deutschland drei Syrische Flüchtlinge finden neues Zuhause in Berlin (Reuters/A. Cocca)

    ثلاثة لاجئين في برلين ـ قصص نجاح في صور

    من وابل القنابل إلى الحياة الليلية

    الغالبية لا تتخيل لاجئا سوريا مثل حيدر درويش. لكنه لاجئ. في 2016 هرب من الحرب. وعندما بدأ يرقص في 2017 داخل نادي للمثليين، تحدث إليه جودي لاديفانا، طالب إسرائيلي عرض عليه المشاركة في عرضه. وفي سوريا لم يسبق لحيدر درويش أن رقص فوق حلبة.

  • Bildergalerie Deutschland drei Syrische Flüchtlinge finden neues Zuhause in Berlin (Reuters/A. Cocca)

    ثلاثة لاجئين في برلين ـ قصص نجاح في صور

    أعمال غير عادية

    جودي لاديفانا أقنعه، ومنذ ذلك الحين تسير الأمور جيدا. ويقول بافتخار: "الكثير من الناس يسألون متى وأين أقدم عروضي كي يحضرونها". ولتحسين راتبه، فإنه يعمل في متجر للموضة وأدوات الجنس للمثليين. وصاحب المتجر سبق وأن زار عرضه الفني.

  • Bildergalerie Deutschland drei Syrische Flüchtlinge finden neues Zuhause in Berlin (Reuters/A. Cocca)

    ثلاثة لاجئين في برلين ـ قصص نجاح في صور

    الانفتاح

    حيدر درويش (يسار) يساعد رئيسه فرانك ليتكه (يمين) في تظاهرات المثليين في برلين. وحياته في سوريا كانت ستكون مختلفة عما هي عليه الآن في برلين: متنوعة ومتحررة وخالية من الخوف. وبإمكانه في برلين أن ينطلق أكثر. وبرلين زادت بقسط في تنوعها.


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