 تجدد احتجاجات الخبز في السودان وأنباء عن سقوط تسعة قتلى | أخبار | DW | 21.12.2018

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أخبار

تجدد احتجاجات الخبز في السودان وأنباء عن سقوط تسعة قتلى

بعد ساعات من هدوء نسبي، تجددت الاحتجاجات على ارتفاع اسعار الخبز في الخرطوم ومدن سودانية أخرى الجمعة إثر خروج المصلين من مسجد أم درمان، فيما تحدثت المعارضة عن سقوط تسعة قتلى إثر استخدام الشرطة للغاز المسيل للدموع.

Sudan 2015 | Polizei in Khartum (Getty Images/AFP/A. Shazly)

تجددت الاحتجاجات على ارتفاع أسعار الخبز الجمعة (21 كانون أول/ديسمبر 2018) في الخرطوم ومدن اخرى عقب خروج مصلين من مسجد في أم درمان المدينة التوأم للخرطوم، تابع لطائفة الانصار المكون الرئيسي لحزب الامة، أكبر الاحزاب المعارضة، وذلك بعد ساعات من الهدوء، كما أفاد شهود عيان.

وفي مدينة عطبره (400 كلم شمال العاصمة) والتي بدأت منها الاحتجاجات الأربعاء قال شاهد عيان لفرانس برس " في وسط المدينة منطقة السوق الاوضاع هادئة والجيش يحرس المحلات التجارية ولكن في شرق المدينة وفي حيي الدرجة والشرقي خرج حوالى 400 شخص وهم يهتفون "الشعب يريد اسقاط النظام" و"وحرية حرية" وأطلقت عليهم الشرطة الغاز المسيل للدموع". وتحدث الشاهد عن عملية كر وفر مستمرة بين المتظاهرين ورجال الأمن.

مختارات

تواصلت الاحتجاجات المطلبية في السودان وانتقلت إلى العاصمة الخرطوم. كما رفع المتظاهرون شعارات سياسية منها "الشعب يريد إسقاط النظام". وفي منطقة الغضاريف بشرق السودان قتل متظاهر خلال احتجاجات على ارتفاع أسعار الخبز. (20.12.2018)

رغم تعليق عضوية سوريا في الجامعة العربية وفرض عقوبات على دمشق قام الرئيس السوداني عمر البشير بزيارة مفاجئة لدمشق حيث التقى نظيره السوري بشار الأسد. وأكد البشير "وقوف بلاده إلى جانب سوريا وأمنها". (16.12.2018)

وفي مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان ( 350 كلم غرب الخرطوم ) خرجت تظاهرة من مسجد المدينة الكبير الواقع في وسطها بحسب شهود. كما خرج محتجون في ست مناطق في شرق وشمال ووسط العاصمة السودانية وفرقتهم الشرطة.

من جانبها، أكدت الحكومة السودانية في بيان صادر عن الناطق الرسمي باسم الحكومة السودانية  أن قوات الشرطة و الأمن تعاملت مع المظاهرات التي شهدتها البلاد أمس واليوم "بصورة حضارية دون كبحها أو اعتراضها بحكم أن المواطنين يمارسون حقاً دستورياً مكفولاً لهم، و بحكم أن الأزمة معلومة للحكومة و تعكف علي معالجتها". لكن المتحدث الحكومي اضاف ايضا أن "الاحتجاجات انحرفت عن مسارها السلمي"، مشيرا إلى أن "الحكومة لن تتساهل مع محاولات التخريب والحرق"، حسب تعبير البيان الرسمي.

على صعيد متصل، قال متحدث باسم حزب معارض اليوم الجمعة، إن عدد القتلى في الاحتجاجات على ارتفاع الأسعار في السودان ارتفع إلى تسعة، وسط حالة طوارئ في منطقتين. وقال محمد زكي  لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) عبر الهاتف "قتل ستة أشخاص في القضارف وثلاثة آخرون في عطبرة". وزعم أن البعض لقوا حتفهم  بعد اعتقالهم، وأُطلق النار على آخرين خلال الاحتجاجات.

وتم فرض حالة الطوارئ في ولاية  القضارف  وولاية عطبرة  الواقعتين شرقي وشمالي السودان منذ أن بدأت الاحتجاجات على ارتفاع أسعار الخبز والوقود أول أمس الأربعاء. من جانبه، كان مبارك النور، عضو البرلمان السوداني، قد صرح أمس الخميس لـ(د.ب.أ) إن طالبين قتلا.

من جانبه، اعترف وزير الإعلام السوداني عثمان محمد بلال، بأن الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين، لكن وبينما كان قد سمع تقارير عن وقوع وفيات، فإنه لم يستطع أن يحدد عددا . وقال بلال: "لقد تحولت الاحتجاجات إلى عنف والمحتجون يدمرون ممتلكات المدنيين"، في تحد للحملة الحكومية، مضيفًا أنهم يحققون في التقارير الخاصة بالوفيات .

ح.ع.ح/ي.ب(أ.ف.ب/د.ب.أ/رويترز)

  • Proteste Gelbwesten in Paris (Reuters/S. Mahe)

    بالصور: ألوان هيمنت على احتجاجات حول العالم

    السترات الصفراء

    الوصفة بسيطة: يأخذ الشخص سترة صفراء ويحدد موعداً عبر "فيسبوك" وينزل إلى الشارع. حركة السترات الصفراء لا يقودها زعماء وغير مرتبطة بأحزاب. فالمجموعات اليسارية واليمينية المتطرفة أيضاً تجتمع تحت هذا الشعار. الاحتجاج ضد سياسة الرئيس إيمانويل ماكرون يجمع بينها.

  • Thailand Bangkok Demonstration Rothemden (AP)

    بالصور: ألوان هيمنت على احتجاجات حول العالم

    الأقمصة الحمراء

    في تايلاند أثارت "القمصان الحمراء" الاهتمام بعض الوقت إليها. وحتى هنا تجمع عدد من المجموعات السياسية تحت لواء منظمة واحدة، هي التحالف الديمقراطي الوطني ضد الدكتاتورية. وكانت "القمصان الحمراء" مقربة من رئيس الوزراء تاكسين شيناوترا، الذي أزيح عن السلطة في 2006 من خلال انقلاب عسكري. وقد نظموا العديد من الاحتجاجات الشعبية المثيرة للانتباه.

  • Thailand Demonstration Gelbhemden Anhänger König Bhumibol Adulyadej (picture-alliance/dpa/Royal Household Bureau)

    بالصور: ألوان هيمنت على احتجاجات حول العالم

    ضد الأقمصة الصفراء

    في تايلاند، ظلت "القمصان الحمراء" لفترة طويلة في مواجهة "القمصان الصفراء". فهم في غالبيتهم ليبراليون أو محافظون يجمع بينهم رفض السياسة الحكومية المتبعة من قبل تاكسين. والكثير من "القمصان الصفراء" كانوا أنصار للملك بوميبول أدوليادي، الذي كان لونه الرمزي الأصفر، الذي يمثل في تايلاند الاثنين. أما الأحمر فيمثل في المقابل الأحد.

  • Rom Konklave beginnt (Reuters)

    بالصور: ألوان هيمنت على احتجاجات حول العالم

    للألوان سلطة

    لطالما عبّرت الألوان دوماً عن السلطة السياسية. فحتى خلال العصور الوسطى كان مسموحاً فقط للنخب الأرستقراطية ارتداء اللونين الأحمر أو البنفسجي، لأن إنتاج هذه الألوان كان صعباً جداً. وظل هذا السر في الألوان قائماً أيضاً داخل الكنيسة الكاثوليكية. نرى هنا المجمع المغلق لانتخاب البابا في 2013 ـ فمن يرتدي اللباس الأحمر هو كاردينال.

  • Polizei geht gewaltsam gegen Demonstranten in Hongkong vor 01.12.2014 (AFP/Getty Images/D. de la Rey)

    بالصور: ألوان هيمنت على احتجاجات حول العالم

    ثورة المظلات

    الألوان تجمع بين الناس وتعرض التوحد في وجه الظروف الخارجية. والقضية لا ترتبط فقط بألوان أو قطع ملابس. فأحياناً تصلح بعض المظلات لبلوغ الهدف. في هونغ كونغ، خرج آلاف الأشخاص في 2014 من أجل مزيد من الديمقراطية في المنطقة الإدارية الخاصة الصينية، وكانوا يحملون المظلات للاحتماء من الشمس والمطر والغاز المسيل للدموع أو هراوات الشرطة.

  • Hong Kong Regenschirm Revolution (picture-alliance/epa/A. Hofford)

    بالصور: ألوان هيمنت على احتجاجات حول العالم

    لون المظلة

    في كثير من الأماكن، اتفق المشاركون في هونغ كونغ على حمل مظلات بلون موحد، في الغالب الأصفر. من خلال ذلك تبدو المجموعة متجانسة والغرض من المظلات لا يتأثر. وكان من الممكن شراء مظلات تحمل شعار "القوة للشعب".

  • Iran Grüne Bewegung Logo Symbolbild

    بالصور: ألوان هيمنت على احتجاجات حول العالم

    حركة خضراء

    بعد الانتخابات الرئاسية الإيرانية في يونيو/ حزيران 2009، اندلعت في العديد من المدن احتجاجات شعبية ضد نتائج الانتخابات. واتهم المتظاهرون القيادة بالإبقاء على المتشدد محمود أحمدي نجاد في السلطة من خلال التزوير. معارضوه كانوا يلبسون اللون الأخضر ويحملون أقمشة خضراء. واستخدمت قوات الأمن العنف ضد المهرجانات الخطابية، ما أدى إلى مقتل الكثيرين واعتقال الآلاف.

  • Argentinien Mütter der Plaza de Mayo Archivbild 2005 (picture alliance/AP Photo)

    بالصور: ألوان هيمنت على احتجاجات حول العالم

    أمهات بيض

    المنديل الأبيض هو رمزهن: أمهات ساحة دي مايو التقين ابتداء من 1977 في نفس الساحة في العاصمة بوينس أيريس. كانت السيدات يطالبن النظام العسكري (وبعدها حكومات مدنية) الكشف عن مصير أبنائهن المختفين. فخلال الحكم الدكتاتوري في الأرجنتين "اختفى" نحو 15.000 شخص تم اعتقالهم وتعذيبهم وقتلهم.

  • Serbien Demos Vukovar Verbrechen (DW/Igor Jeremic)

    بالصور: ألوان هيمنت على احتجاجات حول العالم

    نساء بالأسود

    قصة النساء المتشحات بالسواد بدأت خلال الانتفاضة في بداية 1988 في القدس: نساء فلسطينيات وإسرائيليات بلباس أسود يتظاهرن في صمت ضد الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية. وهذا التقليد في الاعتصام قلدته نساء في كثير من البلدان ـ مثل هنا في بلغراد عام 2013.

  • Sowjetunion Parade auf dem Roten Platz (picture-alliance/Tass)

    بالصور: ألوان هيمنت على احتجاجات حول العالم

    العلم الأحمر

    على مدى قرون ظل الأحمر لون الحُكام. لكن ذل تغير مع قبعة اليعاقبة، أحد الرموز البارزة للثورة الفرنسية. وظل الأحمر يعني لون التحرر وسيطر على المهرجانات الخطابية للأحزاب الاشتراكية الديمقراطية والشيوعية، على غرار ما حصل في استعراض الأول من مايو/ أيار عام 1971 في موسكو.

  • Judenverfolgung im Dritten Reich (picture-alliance/dpa)

    بالصور: ألوان هيمنت على احتجاجات حول العالم

    أقمصة سوداء أو بنية

    بغية مكافحة الحركة العمالية بأعلامها الحمراء، كان الفاشيون يرتدون أقمصة سوداء أو بنية، مثل أتباع الحزب الاشتراكي القومي (النازي) في ألمانيا. الزي كان ذا أهمية كزي يبرز الشخص وسط الجماهير أو يجعله يختفي. واليوم يوصف المحافظون في اللغة السياسية عادة باللون الأسود.

  • Demonstration gegen Gewalt an Frauen (picture-alliance/dpa)

    بالصور: ألوان هيمنت على احتجاجات حول العالم

    اللون البنفسجي

    البنفسجي هو لون الحركة النسوية، لأن هذا اللون يتكون عندما نمزج بين اللون الوردي الخاص تقليدياً بالبنات والأزرق الناصع الخاص بالأولاد ـ وهذا رمز مثالي للمساواة بين الجنسين. وفي الأدب، دخل اللون البنفسجي بفضل رواية أليس ووكر بعنوان "اللون البنفسجي"، الذي يتحدث عن امرأة أمريكية زنجية حررت نفسها.

  • Großbritannien London Gay Pride Parade (picture-alliance/ZUMA PRESS/R. Pinney)

    بالصور: ألوان هيمنت على احتجاجات حول العالم

    علم قوس قزح

    علم قوس قزح مزركش ويجتمع تحته الكثير من المجموعات: ناشطو سلام دوليون وسحاقيات ومثليون وأنصار منظمة "غرينبيس" لحماية البيئة. قوس قزح يعني النهضة والتغيير والتسامح والسلام، وهو كرمز أقدم مما نعتقد: فمنذ حروب المزارعين في 1525 رفرف علم قوس قزح.


مختارات

بالصور: ألوان هيمنت على احتجاجات حول العالم

سترات صفراء وأقمصة حمراء ونساء بلباس أسود أو أعلام بألوان قوس قزح ـ الألوان تلعب دوراً مهماً في الحراك السياسي، فهي تضع الحدود نحو الخارج وتخلق الهوية في اتجاه الداخل. (04.12.2018)  

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