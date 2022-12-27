تجار المخدرات يلجؤون للابتكار لترويج بضاعتهم في هولندا

اهتدى تجار المواد المخدرة في أمستردام، سواء منها الطبيعية أو المصنعة، إلى استخدام ملصقات تحمل رموزا مشفرة ( QR Code) أو ما يعرف برموز الاستجابة السريعة التي يمكن تصويرها بكاميرات الهواتف المحمولة ومعرفة كل التفاصيل حولها، كأداة جديدة للترويج لأنواع مختلفة من المواد المخدرة، مثل الكوكايين والقنب الهندي، عبر شبكة الإنترنت.
وانتقل هذا الأسلوب الترويجي المبتكر، الذي يربط الزبائن بالتجار والموزعين وبخدمة توصيل المخدرات للمنازل، من مدينة أمستردام، التي تعد ملاذا للمخدرات، إلى مدن هولندية أخرى، حيث ظهرت الملصقات أيضا على أعمدة الإنارة والإعلانات والأسوار في نايميخن الكائنة على الحدود مع ألمانيا، ومدينة الجامعات أوتريخت.
ويقول تون نابين، أستاذ علم الإجرام بجامعة العلوم التطبيقية في أمستردام، "إنها طريقة جديدة تتسم بالوقاحة للتسويق، هذه الملصقات تستخدم الآن للإعلان عن المخدرات علنا".
إعلان ممزق كان يحتوي على كود يخص شراء أنواع محظورة من المخدرات
ويعترف نابين، الخبير في ثقافة الشباب وتعاطي المخدرات، بأنه فوجىء بهذا التطور المفاجئ، ولكنه يقول إنه من السابق لأوانه قياس كيفية تأثيره على النشاط الإجمالي لتجارة المخدرات.
وتعتبر هولندا مركزا لتجارة المخدرات الدولية، خاصة المخدرات التخليقية (ليست من أصل نباتي) والكوكايين، ولكن بالنسبة للجزء الأكبر منها، يتم شحن هذه العقاقير المخدرة إلى جميع أنحاء أوروبا، بل حتى إلى استراليا، بينما يتم استهلاك قدر صغير منها محليا.
وتبيح هولندا بيع وشراء عدة أنواع من المواد المخدرة ذات الأصل الطبيعي، خصوصاً المستخلصة من نبتة القنب الهندي، لكنها تمنع المخدرات التخليقية كالكوكايين والهيروين وغيرها.
وتماشى بيع المواد المخدرة المحظورة مع التقدم التكنولوجي منذ فترة، ولا تزال بالطبع طرق التوزيع التقليدية للمخدرات المستخدمة في الحفلات وفي المهرجانات أو النوادي، سارية، إلا أن ظهور الهواتف المحمولة أعطى دفعة لتحقيق مبيعات كبيرة على الإنترنت.
وتجري شرطة أمستردام تحريات حول تجارة المخدرات باستخدام هذه الملصقات، ولكن ليس لديها أمل كبير في اعتراض طريق التجار، وقال متحدث باسم الشرطة:" إنه من المتعذر اكتشاف من الذي يقف وراء الملصقات".
ع.ا/ع.ش (د ب أ)
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شبكة قنوات مائية
يبلغ طول الممرات والقنوات المائية التي تربط بين أطراف مدينة أمستردام أكثر من 100 كم، وتؤمن الانتقال الأمثل بين أطراف المدينة. ويرجع تاريخ هذه الممرات إلى القرن السابع عشر عندما كانت العاصمة الهولندية من أغنى وأكثر الموانئ ازدحاماً في العالم. وتُستخدم للتنقلات اليومية ولمشاهدة أشهر معالم المدينة السياحية.
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الدراجة الهوائية وسيلة نقل
يبلغ عدد الدراجات الهوائية أكثر من 800 ألف دراجة وهذا العدد يفوق عدد سكان مدينة أمستردام. كما تستضيف المدينة سباق الدراجات الدولي الذي يهدف إلى نشر الوعي البيئي والتحذير من خطر الانبعاثات السامة والمحافظة على صحتنا. ويبقى أن نشير إلى أن جميع أيام العام مناسبة لركوب الدراجة.
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هندسة معمارية مميزة
تتخذ واجهات وأسطح أبنية المدينة أشكال "الجملون" الذي يعتبر من السمات التقليدية المميزة لتاريخ الهندسة المعمارية لكل بناء من أبنية مدينة أمستردام. كما يمكن مشاهدة الكثير من هذه الأبنية على ضفاف القنوات المائية.
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مشاهيرالفن في أمستردام
يضم متحف ريجكس، الذي يقع في ساحة المتاحف، أرقى أعمال مشاهير الفنانين الهولندين أمثال: رامبرانت وهالس وفيرمير وسيستين. وفي هذا المتحف يُمكنك أن تشاهد لوحة الفنان رامبرانت "دورية الليل" التي أعيدت إلى المتحف عام 2013 بعد أن خضعت لعمليات صيانة وترميم استغرقت أكثر من 10 سنوات.
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زهرة عباد الشمس
إحياء ذكرى الفنان الهولندي الشهير فان كوخ، بعرض أكثر من 700 لوحة وعمل فني في متحف فان كوخ للأعمال واللوحات التي تمثل مرحلة ما بعد الإنطباعية، وعرض أعمال كوخ في المتحف الذي أعيد افتتاحه في عام 2015 وقد أحيط بمتاهات من زهرة عباد الشمس التي اشتهر الفنان فان كوخ برسمها في لوحاته.
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متحف آني فرانك
اختبأت الفتاة اليهودية آني فرانك في أمستردام بعد هروبها مع عائلتها من ألمانيا، ودونت يومياتها لمدة سنتين خلال الحرب العالمية الثانية. تُرجمت مذكراتها اليومية إلى أكثر من ستين لغة عالمية، وهي شهادة على قدرة الإنسان على التفاؤل في وجه الشر. تحول المنزل إلى متحف وتم الإحتفاظ بملحق يسمح لزوار المتحف أن يطلعوا على واقع الحياة القاسية أثناء اختباء فرانك في المنزل.
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يوم الاستقلال
في أمستردام يجتمع التاريخ مع الفنون والمتعة. المدينة تحرص على الاحتفال بكل ما يتعلق بالمتعة والبطولة والسرور والتنوير. يصادف الـ 5 من شهر أيار/ مايو يوم تحرير واستقلال هولندا عقب نهاية الحرب العالمية الثانية، حيث تقام بهذه المناسبة الاحتفالات على طول القنوات المائية وممرات وشوارع العاصمة الهولندية الدائمة الحيوية والتألق.
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منطقة الأضواء الحمراء
اسم منطقة الأضواء الحمراء يعيد إلى الذاكرة السمعة السيئة التي عُرفت بها العاصمة الهولندية. ولكنها أكثر من منطقة لدور الدعارة، إذ يوجد فيها أقدم متحف للجنس في العالم حيث يتناول تاريخ الدعارة وثقافة الجنس.
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المقاهي
لاتحظى المقاهي ودور الثقافة المختلفة بنفس درجة القبول من قبل الجميع. وتشتهر أمستردام بانفتاحها وبسياستها الخاصة التي تسمح بتعاطي الحشيش. وكثير من السياح يقصدون المدينة بهدف تدخين الحشيش في مقاهي العاصمة الهولندية.
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التطلع إلى المستقبل
بإمكان الزائر مشاهدة الأبنية الحديثة في جميع أنحاء المدينة وهي تقف جنباً إلى جنب مع الأبنية التي يرجع تاريخها إلى عصر النهضة، ومن بين أشهر المباني والمنشآت جسر ليكس فان ديلدن وبناء متحف العلوم رينزو بيانو الذي يُمجد التاريخ البحري الهولندي ويُشير بالوقت نفسه إلى المستقبل. الكاتب: ايزابيل روس/ غالية داغستاني
الكاتب: غالية داغستاني