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تجارة السلاح

تُعد صفقات تجارة السلاح من أغلى الصفقات رواجا في العالم بسبب الحروب والنزاعات المحلية والدولية وفي مقدمتها نزاعات الشرق الشرق الأوسط. ويقدر الخبراء أن صرف جزء صغير من أموالها يكفي لحل مشاكل الفقر والبطالة في العالم.

من الصعب تقدير حجم تجارة سوق السلاح. غير أن معطيات صادرات السلاح الأمريكية والروسية والألمانية والصينية وغيرها تشير إلى أنها بعشرات المليارات سنويا. وتعد السعودية في مقدمة الدول التي تشتري الأسلحة. فقد اشترت الرياض في عام 2014 أسلحة بقيمة أكثر من 80 مليار دولار. وتبلغ قيمة الميزانية العسكرية الأمريكية لوحدها ما يزيد على 750 مليار دولار أمريكي.

SPERRFRIST 20. FEBRUAR 2017 00.01 UHR - ARCHIV - HANDOUT - Die undatiert Aufnahme der US-Luftwaffe zeigt ein Kampfflugzeug des Typs F-22A Raptor beim Abfeuern von Geschossen. (zu dpa «Friedensforschungsinstitut Sipri: Rüstungsexporte steigen ständig» vom 19.02.2017) Foto: Ben Bloker/UNITED_STATES_AIR_FORCE/EPA/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

رغم جائحة كورونا.. تجارة السلاح في العالم تواصل ازدهارها 26.04.2021

رغم الانكماش الذي يعرفه الاقتصاد العالمي بسبب أزمة كورونا، عرف العالم إنفاق ما يقرب من ملياري دولار على التسلح في عام 2020. وتأتي الولايات المتحدة الأمريكية والصين في صدارة الدول الأكثر إنفاقا على الأسلحة.
Bildnummer: 51666155 Datum: 08.08.2006 Copyright: imago/imagebroker Mosaik einer Taube mit Ölzweig , Objekte; 2006,

لماذا تزداد الصراعات في العالم؟ خمسة حائزين على نوبل يجيبون 27.09.2019

خوان سانتوس وليش فاليسا وديفيد تريمبل وشيرين عبادي يحللون أسباب غياب السلام في العالم. ومن بين الأسباب العديدة يذكرون تجارة السلاح وتغيّر المناخ والهجرة. DW تحدثت مع هؤلاء الخمسة من حاملي جائزة نوبل للسلام، فماذا قالوا؟
ARCHIV - Der Kampfpanzer «Leopard 2 A6» ist am 02.10.2013 während der Bundeswehrübung Landoperationen in Bergen (Niedersachsen) im Einsatz. Foto: Peter Steffen/dpa (zu dpa Gabriel bremst Rüstungsexporte - Kriegswaffenausfuhr aber verdoppelt vom 09.02.2015) +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

2019 ـ زيادة كبيرة في صادرات السلاح الألماني 10.07.2019

يبدو أن تجارة السلاح الألماني تستعيد مكانتها بعد ثلاثة أعوام من الفتور والتراجع، حيث شهدت صادرات البلاد من السلاح في النصف الأول من العام الجاري، 2019، زيادة قوية فاقت تقريبا مجمل صادرات عام 2018 برمته.
09.01.2015 ***** WASHINGTON, USA - JANUARY 9: Assorted pistols on display that customers can rent to use on the range at Blue Ridge Arsenal in Chantilly, Va., USA on January 9, 2015. Samuel Corum / Anadolu Agency @ picture-alliance/AA/S. Corum

العراق اليوم: تجارة السلاح العلنية في بغداد على الطريقة الأمريكية 23.08.2018

محل علني لبيع السلاح افتتح في بغداد. المتجر افتتح بموجب موافقة رسمية من وزارة الداخلية. البعض يرى في المشروع توسيعاً لانتشار السلاح، وآخرون يرون فيه حصرا وتقنينا لتداول السلاح. حوار إذاعي.
Women participating in the Counter-Terrorism International Conference pass an armored vehicle outside the conference center in Riyadh, the capital of Saudi Arabia Sunday 06 February 2005. Over 50 countries and international organizations including the United States, Syria and Iraq are participating in the 4-day international conference which will look at ways to battle terrorism around the world. EPA/MIKE NELSON +++(c) dpa - Bildfunk+++

خمس دول عربية تتصدر لائحة مستوردي السلاح عالمياً 12.03.2018

ذكر معهد "سيبري" الدولي لأبحاث السلام في ستوكهولم أن كمية السلاح الذي استوردته بلدان الشرق الأوسط ازداد بأكثر من الضعف خلال السنوات الخمس الماضية بين عامي 2013-2017، وتصدرت المملكة السعودية قائمة مستوردي السلاح في المنطقة.
ARCHIV - Der Kampfpanzer «Leopard 2 A6» ist am 02.10.2013 während der Bundeswehrübung Landoperationen in Bergen (Niedersachsen) im Einsatz. Foto: Peter Steffen/dpa (zu dpa Das Etat-Gefeilsche beginnt - Und Warnungen vor Risiken nehmen zu vom 12.02.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

ثلث أسلحة العالم تُباع للشرق الأوسط.. حقائق وأرقام عن تجارة السلاح 12.03.2018

أرقام صادمة تلك التي وردت في تقرير معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري) والمعني بمراقبة حركة بيع وشراء السلاح في العالم. التقرير أكد أن ثلث مبيعات السلاح في العالم تتم لدول في الشرق الأوسط الذي يعاني من أزمات عدة.
epa03588653 Visitors look at the German section, during the exhibition at the 11th edition of International Defence Exhibition and Conference (IDEX) and second edition of (NAVDEX) in Gulf emirate of Abu Dhabi, United Arab Emirates on 17 February 2013. IDEX is the largest joint defence exhibition in the Middle East and North Africa (MENA) region, some of 1,112 companies representing 58 countries and 38 national pavilions are taking part in the event. IDEX is also include NAVDEX which is the naval and maritime security section from the exhibition. EPA/ALI HAIDER

معهد ستوكهولم الدولي: الشرق الأوسط المنطقة الأكثر استيراداً للأسلحة في العالم 12.03.2018

كشف معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام أن تجارة الأسلحة في العالم نمت في الخمس سنوات الأخيرة بنسبة عشرة بالمائة، كما أن ثلث هذه التجارة يتركز في الشرق الأوسط، فيما عززت الولايات المتحدة مكانتها كأكبر بائع للسلاح بالعالم.
Blogger schreiben für DW. Emad El-Din Hussein Copyright: Emad El-Din Hussein, Kairo, 2016

عماد الدين حسين: من الكلاشينكوف والقنابل.. إلى الهاون والجرينوف! 02.11.2017

يسلط الكاتب الصحفي عماد الدين حسين في مقاله* لـ DW عربية الضوء على تجارة السلاح المنفلتة في مصر، الذي تنعكس تداعياته على الوضع الأمني الداخلي للبلد، وكيف أن الخطر القادم من الحدود الليبية يشكل هاجساً لدى غالبية المصريين.
29.02.2016*** Eine Mitarbeiterin des Bundeskriminalamtes hält am 29.02.2016 in Wiesbaden (Hessen) eine Pistole in ihren Händen. Bei einer großen Razzia gegen Betreiber und Nutzer illegaler Plattformen im Internet sind neun Verdächtige festgenommen und zahlreiche Beweismittel sichergestellt worden, wie das Bundeskriminalamt (BKA) in Wiesbaden und die Zentralstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität (ZIT) am Montag mitteilten. Foto: Alexander Heinl/dpa (zu dpa Ermittlern gelingt Schlag gegen Internet-Kriminelle im «Darknet» vom 29.02.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++ | picture alliance/dpa/A. Heinl

ألمانيا: بعد قتل جماعي تكثيف مكافحة جرائم "الشبكة المظلمة" 27.07.2016

تعتزم السلطات الألمانية التركيز على مكافحة الجريمة في ما تسمى بالإنترنت الخفية أو الشبكة المظلمة، التي حصل منها منفذ هجوم القتل العشوائي في ميونيخ على سلاحه. وتُقَدر جرائم الإنترنت بـ 15مليونا، سُجل منها رسمياً 45 ألفاً.
Kampfpanzer vom Typ Leopard 2 in voller Fahrt auf einem Testgelände (undatierte Aufnahme). Die Bundesregierung hat einem «Spiegel»-Bericht zufolge erstmals die Lieferung schwerer Kampfpanzer nach Saudi- Arabien genehmigt. Der Bundessicherheitsrat habe vor wenigen Tagen den Weg für den Export von modernen «Leopard II»-Panzern in das autoritär geführte Land frei gemacht, berichtet das Magazin. Die Saudis hätten Interesse an mehr als 200 Exemplaren. Der deutschen Rüstungsindustrie winkt damit ein Milliardengeschäft. Foto: KMW dpa (ACHTUNG: Veröffentlichung nur mit Angabe der Quelle Krauss-Maffei Wegmann) (zu dpa 0862 «Spiegel»: Deutscher Panzer-Export nach Saudi-Arabien genehmigt am 03.07.2011)

معهد سيبري لأبحاث السلام: تجار السلاح هم الرابحون من الأزمات 22.02.2016

نشر معهد ستوكهولم لأبحاث السلام تقريره السنوي حول تجارة السلاح في العالم، وتظهر الأرقام أن الولايات المتحدة تأتي في المقدمة تليها روسيا. أما أكثر المشترين فهم من مناطق الأزمات في الشرق الأوسط، كالسعودية والإمارات وتركيا.
Main title/ Subject : A shop to sell arms in Sanaa. Photo title: A shop to sell arms Place and Date Sanaa Liberation Street 09/10/2015 Photographe : Mohammed Taher DW/M.Taher

الحرب تحول اليمن إلى سوق مفتوحة لتجارة السلاح 15.12.2015

يقال إن "السلاح مرتبط بالشخصية اليمنية" لدرجة أن في اليمن أحد أشهر تجار السلاح في العالم. وفي ظل الحرب انتشر السلاح بشكل غير مسبوق، محققا أرباحا ضخمة للتجار ومهددا حاضر ومستقبل اليمن. DW عربية تلقي الضوء على المشكلة.
Bildunterschrift:IN AIR, NAVAL AIR STATION PATUXENT RIVER, MD - FEBRUARY 11: (EDITORS NOTE: Image has been received by U.S. Military prior to transmission) In this image released by the U.S. Navy courtesy of Lockheed Martin, the U.S. Navy variant of the F-35 Joint Strike Fighter, the F-35C, conducts a test flight February 11, 2011 over the Chesapeake Bay. Lt. Cmdr. Eric 'Magic' Buus flew the F-35C for two hours, checking instruments that will measure structural loads on the airframe during flight maneuvers. The F-35C is distinct from the F-35A and F-35B variants with larger wing surfaces and reinforced landing gear for greater control when operating in the demanding carrier take-off and landing environment. (Photo by U.S. Navy photo courtesy Lockheed Martin via Getty Images)

شركات السلاح وحصاد الأرباح والأرواح 23.03.2015

ما برحت شركات إنتاج السلاح الأمريكية والأوروبية تتربع على قمة قائمة المنتجين عبر العالم. ورغم انخفاض مشتريات أمريكا وأوروبا إلا أن تجارة السلاح ما زالت رائجة وتحصد الأرواح والأرباح. 10 شركات كبرى تتربع على القمة.
Bildnummer: 52506746 Datum: 09.11.2006 Copyright: imago/Christian Thiel Marine-Schnellboot - Nerz - mit dem Marineeinsatzverband UNIFIL im Einsatz im Mittelmeer, Objekte; 2006, Bad Düben, Deutschland, Fotostory, Küstenwache, Schiff, Schnellboot, deutsche Bundeswehr, Bundesmarine, Manöver, Marinemanöver, Militärmanöver, Militärübung, Übung, Marineübung, Kriegsschiff,; , quer, Kbdig, Einzelbild, , Militaer, Staat, , Europa

نتانياهو يكشف عن شراء إسرائيل 4 سفن حربية من ألمانيا 25.12.2014

كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أن بلاده اشترت من ألمانيا مطلع هذا الأسبوع أربع سفن حربية، وذلك بعد حصول إسرائيل على غواصة رابعة من ألمانيا هي الأحدث والأكثر تطوراً في أسطولها في سبتمبر/ أيلول الماضي.
ARCHIV - Der Verkäufer Bob Croy zeigt am 27.07.2012 ein Sig Sauer Pistole Kaliber 9mm in dem Waffengeschäft «Chuck's Firearms gun store» in Atlanta, Georgia, USA. Die Staatsanwaltschaft Kiel hat nach Informationen des Politikmagazins «Panorama» und der Süddeutschen Zeitung am 03.07.2014 Geschäftsräume der deutschen Waffenfirma Sig Sauer in Eckernförde (Schleswig-Holstein) durchsucht. EPA/ERIK S. LESSER (zu dpa «Razzia bei Waffenfirma Sig Sauer - offenbar Verdacht auf illegale Waffenexporte» vom 03.07.2014) +++(c) dpa - Bildfunk+++

برلين تريد تطوير نظام الرقابة على بيع السلاح 19.10.2014

تعتزم الحكومة الألمانية مراجعة آليات تصدير السلاح. وحسب مجلة "دير شبيغل" فإن برلين تريد تحديد الجهة النهائية التي يصلها السلاح. التقرير جاء بعد استجواب في البرلمان على خلفية بيع تجار سلاح ألمان لبنادق أوكرانية.
Gestellte Szene des Zentrums für Verifikationsaufgaben der Bundesswehr in Geilenkirchen: Waffenkiste mit ungeordneten Pistolen Copyright: DW/Alois Berger

أسلحة تنظيم "الدولة الإسلامية" – مصادر متنوعة والهدف واحد 13.10.2014

تفتقر سوريا في ظل الحرب الأهلية الطاحنة إلى أبسط الحاجيات اليومية، عدا الأسلحة. إذ يتم تزويد أطراف النزاع بكميات هائلة منها. تنظيم الدولة "الإسلامية" يستفيد من هذا الوضع بشكل خاص. فمن أين تأتي تلك الأسلحة؟
ARCHIV - Der Verkäufer Bob Croy zeigt am 27.07.2012 ein Sig Sauer Pistole Kaliber 9mm in dem Waffengeschäft «Chuck's Firearms gun store» in Atlanta, Georgia, USA. Die Staatsanwaltschaft Kiel hat nach Informationen des Politikmagazins «Panorama» und der Süddeutschen Zeitung am 03.07.2014 Geschäftsräume der deutschen Waffenfirma Sig Sauer in Eckernförde (Schleswig-Holstein) durchsucht. EPA/ERIK S. LESSER (zu dpa «Razzia bei Waffenfirma Sig Sauer - offenbar Verdacht auf illegale Waffenexporte» vom 03.07.2014) +++(c) dpa - Bildfunk+++

تجارة السلاح وتهريبه وقيمته في زمن الحرب 18.09.2014

حول تهريب السلاح عبر الدول، والقوانين التي تحكم بيع وشراء الأسلحة دوليا، وحول دور وسطاء بيع الأسلحة وعلاقة مهربي السلاح مع مهربي الممنوعات وتجارة البشر، يدور حوار أستوديو الحدث من تقديم عباس الخشالي وخلدون زين الدين.
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