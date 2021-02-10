نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

تجارة الأسلحة

تشهد تجارة الأسلحة ازدهارا منقطع النظير بسبب النزاعات والحروب المندلعة في أكثر من منطقة. وتعد بعض دول الشرق الأوسط وفي مقدمتها السعودية من بين الدول الأكثر استيراد ا للأسلحة في العالم.

تدر تجارة الأسلحة أرباحا طائلة على الدول المنتجة لها وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وألمانيا وفرنسا وبريطانيا. كما أن العمولات وصفقات الفساد التي تتخللها أدت إلى نشوء شبكات ومافيات قوية متخصصة بهذه التجارة وعلى علاقة قوية بالحكومات المعنية. وحسب معهد ستوكهولم لأبحاث السلام فقد اشترت السعودية والهند ومصر وأستراليا والجزائر ثلث صادرات العالم من الأسلحة.

01.02.2019 A Yemeni child stands amidst debris of a building destroyed in Saudi-led air strikes in Yemen's capital Sanaa on February 1, 2019. - Saudi Arabia and its allies intervened in Yemen in 2015 to support President Abedrabbo Mansour Hadi's government after the Iran-aligned Huthis ousted it from the capital Sanaa and swathes of the country's north. (Photo by MOHAMMED HUWAIS / AFP) (Photo credit should read MOHAMMED HUWAIS/AFP via Getty Images)

استراتيجية واشنطن الجديدة.. هل تطوي صفحة الحرب اليمنية؟ 10.02.2021

بعد التراجع عن تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية، أعلنت واشنطن وقف مبيعات الأسلحة للسعودية ودعمها في حرب اليمن. فهل تنهج استراتيجية جديدة تضع حدا لهذه الحرب؟ وهل الأطراف المتصارعة مستعدة للقبول بحل وسط ينهي مأساة اليمنيين؟
President Joe Biden delivers remarks outlining his racial equity agenda and signs a series of executive actions to promote equality, in the State Dining Room of the White House, Tuesday, January 26, 2021. The executive actions aim to fix discrimination in federal housing policies, end the use of federal private prisons, recommit federal government Tribal sovereignty and help to fight discrimination against Asians Americans that has increased during the coronavirus pandemic. Pool PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxHUNxONLY WAX20210126386 DOUGxMILLS

بايدن يتعهد بعودة الدبلوماسية ويطالب بإنهاء الحرب في اليمن 04.02.2021

في أول خطاب له عن السياسة الخارجية كرئيس، أعلن الرئيس الأمريكي بايدن عن وضع حد لـ"الدعم" ولـ"مبيعات الأسلحة" للتحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن، كما أكد تجميد قرار سلفه بسحب جزء من القوات الأمريكية من ألمانيا.
Saudi army officers walk past F-15 fighter jets, GBU bombs and missiles displayed during a ceremony marking the 50th anniversary of the creation of the King Faisal Air Academy at King Salman airbase in Riyadh on January 25, 2017. / AFP / FAYEZ NURELDINE (Photo credit should read FAYEZ NURELDINE/AFP/Getty Images)

إدارة بايدن تجمد صفقات أسلحة للسعودية والإمارات 27.01.2021

برعاية ترامب وفي ظل محاولاته للتقريب بين إسرائيل ودول عربية، وعدت واشنطن السعودية والإمارات بالحصول على أسلحة أمريكية متقدمة. بيد أن إدارة بايدن علقت صفقات السلاح هذه في إطار "مراجعة" قرارات ترامب، حسب مسؤول أمريكي.
French President Emmanuel Macron welcomes his Egyptian counterpart Abdel Fattah al-Sisi at the Elysee presidential Palace on December 7, 2020 in Paris, France. Photo by Eliot Blondet/ABACAPRESS.COM

ماكرون: مبيعات الأسلحة لمصر لن تكون مشروطة بحقوق الإنسان 07.12.2020

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن مبيعات الأسلحة الفرنسية لمصر في المستقبل لن تكون مشروطة بتحسين حقوق الإنسان، وذلك على هامش الزيارة التي يقوم بها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لباريس.
AT SEA- SEPTEMBER 10: (----EDITORIAL USE ONLY Äì MANDATORY CREDIT - EUNAVFOR MED IRINI OPERATION / HANDOUT - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS----) FGS Hamburg Frigate takes part in the operation to stop Merchant Vessel Royal Diamond 7, a ship carrying jet fuel from the United Arab Emirates to Libya's Benghazi, to enforce UN arms embargo on Libya within the Operation IRINI launched in May by EU, on September 10, 2020. EUNAVFOR MED IRINI OPERATION / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

ليبيا ـ الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على منتهكي حظر السلاح 21.09.2020

ذكرت مصادر متطابقة أن الاتحاد الأوروبي فرض اليوم الاثنين عقوبات على ثلاث شركات تركية وأردنية وكازاخستانية ضالعة في انتهاك حظر مبيعات الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا.
Saudi army officers walk past F-15 fighter jets, GBU bombs and missiles displayed during a ceremony marking the 50th anniversary of the creation of the King Faisal Air Academy at King Salman airbase in Riyadh on January 25, 2017. / AFP / FAYEZ NURELDINE (Photo credit should read FAYEZ NURELDINE/AFP/Getty Images)

السعودية تتصدر قائمة مستوردي الأسلحة خلال الأربع سنوات الماضية 09.03.2020

قال معهد ستوكهولم إن حجم مبيعات الأسلحة على مستوى العالم ارتفع بنسبة 5.5 % خلال أربع سنوات، ذهب نصفها إلى الشرق الأوسط. وفيما تصدرت الولايات المتحدة قائمة المصدرين استوردت السعودية وحدها خمس المبيعات الأمريكية.
Saudi Arabia's Crown Prince Mohammed bin Salman shakes hands with U.S. President Donald Trump, at the G20 leaders summit in Osaka, Japan, June 29, 2019. Bandar Algaloud/Courtesy of Saudi Royal Court/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS PICTURE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY.

زواج مصالح ـ كيف يواجه ترامب وبن سلمان العواصف لإنقاذ تحالفهما؟ 12.12.2019

بعد عملية الشمراني وحظر العتيبي من دخول أمريكا، يجد دونالد ترامب نفسه أمام ضغوط كبيرة لإنهاء الود الذي يجمعه بالأمير محمد بن سلمان. فهل يصمد في وجهها؟ وكيف تعمل الرياض وواشنطن لأجل الإبقاء على علاقتهما في وجه العواصف؟

In this photo provided by South Korea Defense Acquisition Program Administration, a U.S. F-35A fighter jet lands at Cheongju Air Base in Cheongju, South Korea, Friday, March 29, 2019. South Korea on Friday received the first two of the 40 F-35A fighter jets that it has agreed to buy from Lockheed Martin by 2021. The F-35A jets that arrived at an airport in southern South Korea have become the country's first stealth fighter jets. North Korea has previously called the introduction of F-35A aircraft a plot by Seoul to attack North Korea. (South Korea Defense Acquisition Program Administration via AP) |

زيادة مبيعات الأسلحة في العالم وسط هيمنة للشركات الأمريكية 09.12.2019

ارتفعت مبيعات الأسلحة في أنحاء العالم بنسبة خمسة بالمئة تقريبا في عام 2018 في سوق تهيمن عليه الشركات الأمريكية، فيما تفوقت روسيا على بريطانيا، وفق تقرير جديد لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام.
ARCHIV - 03.07.2018, Mecklenburg-Vorpommern, Sassnitz: Ein Küstenschutzboot für Saudi-Arabien wird im Hafen Mukran auf ein Transportschiff verladen. (Zu dpa Kaum noch Rüstungsexporte nach Saudi-Arabien und in die Türkei am 23.07.2018) Foto: Stefan Sauer/ZB/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

متحدث: حكومة ميركل تمدد الحظر على مبيعات الأسلحة للسعودية 18.09.2019

أعلنت الحكومة الألمانية، وفق متحدث باسمها، تمديد حظرها على بيع الأسلحة للسعودية وذلك لمدة ستة أشهر إضافية. وهو الحظر الذي فرضته بعد قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في تشرين الأول/أكتوبر عام 2018.

Members of Libyan National Army (LNA) commanded by Khalifa Haftar, get ready before heading out of Benghazi to reinforce the troops advancing to Tripoli, in Benghazi, Libya April 13, 2019. REUTERS/Esam Omran Al-Fetori

بسبب ليبيا.. مبيعات الأسلحة الأمريكية للإمارات قد تتوقف 02.07.2019

باتت صفقات الأسلحة الأمريكية للإمارات في خطر، وذلك بعد ورود تقارير تفيد بأن هذه الدولة الخليجية سلمت صواريخ أمريكية لقوات رجل شرق ليبيا القوي خليفة حفتر. الإمارات سارعت إلى نفي ملكيتها لأسلحة تم العثور عليها في ليبيا.

Saudi army officers walk past F-15 fighter jets, GBU bombs and missiles displayed during a ceremony marking the 50th anniversary of the creation of the King Faisal Air Academy at King Salman airbase in Riyadh on January 25, 2017. / AFP / FAYEZ NURELDINE (Photo credit should read FAYEZ NURELDINE/AFP/Getty Images)

مشرعون أمريكيون يعتزمون تعطيل صفقات أسلحة مع السعودية 06.06.2019

في خطوة قد تغضب الرئيس دونالد ترامب، اتفق أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي من الجمهوريين والديمقراطيين الليلة الماضية على السعي المشترك لتعطيل مبيعات الأسلحة للسعودية والإمارات بمليارات الدولارات.

****Bitte Sperrfrist beachten!!!!**** A picture taken from a UAE military vehicle on August 8, 2018 during a trip in Yemen organised by the UAE's National Media Council (NMC) shows Yemeni soldiers loyal to the Saudi and UAE-backed government riding armed pickups through a mountain road north of the southeastern city of Mukalla, the capital Hadramawt province. (Photo by KARIM SAHIB / AFP) (Photo credit should read KARIM SAHIB/AFP/Getty Images)

فرنسا تحقق في تسريب مذكرة سرية بشأن استخدام أسلحتها في اليمن 25.04.2019

بضغط دام لسنوات من جماعات حقوقية حول مبيعات الأسلحة، شددت الحكومة الفرنسية دائما على أن الأسلحة لدى التحالف العربي تستخدم فقط في ظروف دفاعية لردع هجمات الحوثيين. غير أن مذكرة سرية مسربة كشفت غير ذلك وتحقق فرنسا في الأمر.
****Bitte Sperrfrist beachten!!!!**** Emirati armed forces show their skills during a military show at the opening of the International Defence Exhibition and Conference (IDEX) in the Emirati capital Abu Dhabi on February 19, 2017. / AFP / KARIM SAHIB (Photo credit should read KARIM SAHIB/AFP/Getty Images)

برلين تكشف عن قيمة مبيعات الأسلحة للتحالف السعودي في اليمن 28.03.2019

كشفت الحكومة الألمانية عن القيمة الإجمالية لمبيعاتها من الأسلحة للتحالف العربي الذي تقوده السعودية باليمن. يأتي ذلك في وقت يحتدم فيه الجدل حول الحظر الذي فرضته برلين على الرياض بهذا الشأن وانتقادات الشركاء الأوروبيين له.
ARCHIV - Ein Küstenschutzboot für Saudi-Arabien wird 02.03.2017 im Hafen von Mukran bei Sassnitz (Mecklenburg-Vorpommern) auf ein Transportschiff verladen. (zu dpa «Rüstungsexporte bleiben auf hohem Niveau» vom 18.08.2017) Foto: Stefan Sauer/dpa-Zentralbild/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

ألمانيا لا ترى مبررا للسماح بتصدير مزيد من السلاح للسعودية 20.02.2019

الناطقة باسم وزارة الاقتصاد الألمانية لا تجد مبرراً للسماح بتصدير مزيد من الأسلحة إلى السعودية، ويأتي ذلك ردّا على طلب بريطانيا من ألمانيا استثناء المشروعات الدفاعية من وقف مبيعات الأسلحة للرياض.

Fotos für OL Botschaft des Königreiches Saudi Arabien Copyright: DW/M. Heuer

سياسي بحزب ميركل يطالب بمراقبة البعثات السعودية في ألمانيا 23.10.2018

طالب سياسي من حزب المستشارة الألمانية بوضع البعثات الدبلوماسية السعودية في ألمانيا تحت مراقبة كاميرات فيديو. هذا في وقت انضم نائب ميركل ووزير ماليتها إلى قائمة المطالبين بوقف كافة مبيعات الأسلحة للسعودية.
FILE - In this Jan. 29, 2011 file photo, Saudi journalist Jamal Khashoggi speaks on his cellphone at the World Economic Forum in Davos, Switzerland. Khashoggi was a Saudi insider. He rubbed shoulders with the Saudi royal family and supported its efforts to nudge the entrenched ultraconservative clerics to accept reforms. He was a close aide to the kingdom’s former spy chief and was a leading voice in the country’s prominent dailies. In a dramatic twist of fate, Khashoggi disappeared on Tuesday, Oct. 2, 2018, after visiting his country’s consulate in Istanbul and may have been killed there. (AP Photo/Virginia Mayo, File) |

ترامب يتوعد السعودية "بعقاب شديد" إذا ثبت أنها قتلت خاشقجي 13.10.2018

توعّد الرئيس الأمريكي ترامب السعودية بـ"عقاب شديد" إن كانت وراء اختفاء الصحفي جمال خاشقجي. ولم يستبعد أن تكون السعودية وراء ذلك، لكنه تمسك بموقفه من عدم منع مبيعات الأسلحة للمملكة، مشيرا إلى أن "هناك وسائل أخرى للعقاب".
مزيد من المقالات