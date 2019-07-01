تبرعات بقيمة "مليون يورو" للقبطان الألمانية المحتجزة في إيطاليا

لم يمض وقت طويل على إطلاق حملة تبرعات من أجل قبطان سفينة "سي ووتش3"، لتحصد الحملة مبلغا مرتفعا جدا وصل إلى مليون يورو. وكانت قبطان السفينة اعتقلت من قبل السلطات الإيطالية بسبب دخولها يوم السبت (29 يونيو / حزيران 2019) المياه الإقليمية الإيطالية، الأمر الذي دفع المذيع التلفزيوني يان بومرمان وزميله كلاس هويفر-أوملاوف إلى إطلاق حملة للتبرع أمس الأحد (30 يونيو / حزيران) من أجل منظمة الإنقاذ البحري الألمانية غير الحكومية "سي ووتش" والقبطان الألمانية كارولا راكيته.

وحصد كلاهما حتى ظهر اليوم الاثنين أكثر من 735 ألف يورو، كما تم جمع أكثر من 410 آلاف يورو، على إحدى مواقع فيسبوك الإيطالية التي أطلقت تضامنا مع راكيته. وكانت الشرطة الإيطالية اعتقلت قبطان السفينة الألمانية، بعد أن رست سفينتها، وعلى متنها 40 مهاجرا في ميناء جزيرة لامبيدوزا. وترغب الحكومة الإيطالية بفرض غرامة مالية مقدارها 50 ألف يورو بسبب دخول المياه الإقاليمية بدون موافقة السلطات الإيطالية. وأكد روبن نيوغيباور المتحدث باسم "سي وتش"، أن المبالغ المالية التي جُمعت سيتم استخدامها لتغطية تكاليف محاكمة راكيته وأضاف موضحا "إن بقيت السفينة محتجزة، فهذا يعني أننا بحاجة إلى سفينة أخرى".

د.ص/ ( د ب أ)-مهاجر نيوز