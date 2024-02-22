تبادل الشتائم.. موسكو ترد على نعت بايدن لبوتين بألفاظ نابية

اتهم الكرملين الرئيس بايدن بالتصرف مثل "رعاة البقر في هوليوود" وبأنه "أصبح يعاني من الخرف الشيخوخي"، وذلك ردا على وصف بايدن لبوتين بـ"المجنون" ونعته بكلمات نابية. وهذه ليست المرة الأولى التي يلجأ فيها بايدن للشتائم.

قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف اليوم الخميس (22 شباط/فبراير 2024) إن (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين لا يبالي بالإهانة التي أطلقها الرئيس الأمريكي جو بايدن. ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن بيسكوف القول "مثل هذه البيانات الفظة الصادرة من فم زعيم أمريكي بالكاد قادرة على إيذاء رئيس دولة أخرى بأي حال، ناهيك عن الرئيس بوتين. ولكنها تمثل عاراً كبيراً على الدولة نفسها".

وأضاف بيسكوف: "من الواضح أن بايدن يظهر سلوك راعي البقر في هوليوود لخدمة مصالحه السياسية المحلية".

ووصف بايدن خلال خطاب في سان فرانسسكو لجنع التبرعات مساء أمس الأربعاء بوتين بالـ"مجنون" وبكلمات نابية. وفي كلمة عن التغير المناخي قال بايدن (81 عاماً) "لدينا.. مجنون مثل بوتين، وآخرون مثله، حيث علينا دائما أن نخشى من اندلاع نزاع نووي، لكن التهديد الوجودي للبشرية هو المناخ".

من جانبه وجه الرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف، الحليف المقرب لبوتين، والذي يشغل الآن منصب نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، انتقاداً لاذعاً لبايدن. وقال ميدفيديف: "على عكس ما قاله الرئيس الأمريكي، التهديد الوجودي ليس المناخ، ولكن كبار السن عديمي النفع مثل بايدن نفسه، الذي أصبح يعاني من الخرف الشيخوخي وعلى استعداد لبدء الحرب ضد روسيا".

ويأتي استخدام بايدن هذه النعوت القوية بحق بوتين في أعقاب مناسبات أخرى وصفه فيها بأنه "سفاح" و"مجرم حرب"، خاصة بعد غزوه أوكرانيا.

وكان بايدن قد سُمع يشتم أحد صحافيي شبكة "فوكس نيوز" في زلة لسان أمام ميكروفون مفتوح في كانون الثاني/يناير عام 2022.

خ.س/ع,ج,م (د ب أ، رويترز، أ ف ب)