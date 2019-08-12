 تبادل الانتقادات بين ألمانيا والبرازيل بشأن الأمازون | أخبار | DW | 12.08.2019

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أخبار

تبادل الانتقادات بين ألمانيا والبرازيل بشأن الأمازون

تزايد بشكل مأساوي معدل إزالة الغابات المطيرة بمنطقة الأمازون بالبرازيل منذ تولي بولسونارو الرئاسة بداية هذا العام. ونتيجة لذلك تعتزم ألمانيا وقف تمويل مشروعات لحماية الغابات والتنوع البيولوجي هناك. أمر لم يعجب بولسونارو.

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ومئات النساء الأمازونيات يحتجن على إزالة غاباتهن، وألمانيا تعلق مشاريع دعم لحماية الغابات في البرازيل

"لن تشتري (ألمانيا) الأمازون... يمكنهم الاستفادة من هذه الأموال. فالبرازيل لا تحتاج إليها"، هكذا أعلن الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو للصحفيين في العاصمة برازيليا أمس الأحد (11 أغسطس/آب)، ردا على ما أعلنته وزيرة البيئة الألمانية، سفينيا شولتسه، بأن وزارتها تعتزم وقف تمويل مشروعات لحماية الغابات والتنوع البيولوجي في البرازيل، نتيجة للزيادة الحادة في إزالة الغابات التي تم الإبلاغ عنها مؤخرا فيها.

وقالت شولتسه في مقابلة مع صحيفة  تاغس شبيغل" الألمانية، نشرت السبت، أول من أمس، إن "سياسة الحكومة البرازيلية في منطقة الأمازون تثير شكوكا حول ما إذا كانت تنتهج خفضا مستمرا لمعدلات قطع الغابات".

وبحسب بيانات الصحيفة الألمانية، ستكون الخطوة الأولى وقف دعم بقيمة نحو 35 مليون يورو (39 مليون دولار)، من تمويل المبادرة الدولية لتغير المناخ الخاصة بالوزارة، وكان قد تم تخصيص حوالي 95 مليون يورو للبرازيل في عام 2008.

ويهدف الصندوق إلى وقف قطع الغابات المطيرة وتمويل مشروعات إعادة التشجير ودعم السكان الأصليين، إلا أن بولسونارو يخطط لاستخدام مخصصات هذا الصندوق أيضا لتعويض المزارعين، وهو ما أثار حفيظة الممولين.

وبعد تصريحات الرئيس البرازيلي دافعت وزيرة البيئة، سفينيا شولتسه اليوم الاثنين (12 أغسطس/ آب 2019) عن قرارها بخفض التمويل لغابات الأمازون المطيرة في البرازيل، وقالت لـDW  إن "ذلك يظهر لي أن هذا صحيح تمامًا، فقد قدمنا دعما في منطقة الأمازون، حتى تقل بشكل واضح عمليات إزالة الغابات. وإذا كان الرئيس (البرازيلي) لا يريد ذلك في الوقت الحالي، فعلينا أن نبدأ بالحديث، لأنه لا يمكنني أن أرسل المال إلى هناك ببساطة، على الرغم من إزالة للغابات".

ورغم تصريحات بولسونارو الأخيرة، لا تزال سفينيا شولتسه تريد الإبقاء على خط التواصل مع البرازيل مفتوحًا وقالت لـDW: "الأمر لا ينجح جيدًا في الوقت الحالي، لكننا سنظل معه بطرق دبلوماسية".

ص.ش/ع.ج.م (د ب أ، DW)

  • Reiter auf Maulesel bringt die Blätterernte aus dem Regenwald ins Dorf Carmelita zurück. 22.09.2013, Dorf-Kooperative Carmelita, El Petén, Guatemala Foto: Helle Jeppesen für DW

    الغابة المطرية: مصدر رزق يحتاج للحماية

    القرية تستفيد أيضاً

    المواد الأساسية التي تباع من المحمية الزراعية الحيوية في شمال غواتيمالا هي الأخشاب الاستوائية. مثل القرى المجاورة، أسست ورشة لتقطيع الأخشاب في قرية كارميلتا. القرية لا تحصل على أموال نتيجة بيعها الخشب بل ، إنها توفر فرص عمل لسكان القرية.

  • Ein Mitarbeiter eines Holzwerks in der Dorf-Kooperative Carmelita, El Petén, Guatemala Foto: Helle Jeppesen für DW

    الغابة المطرية: مصدر رزق يحتاج للحماية

    الحفاظ على الغابة

    وضعت القرى شرط الزراعة المستدامة لتقطيع أشجار الغابات. وبدلا من تقطيع أشجار الغابة كلها، يسمح بقطع ثلاثة أشجار فقط من كل هكتار كل عام. كما يجب الحصول على أذن خاص من دائرة مراقبة الغابة.

  • Tourismus ist eine ziemlich neue Branche in der Dorf-Kooperative in Carmelita. Die Hütten und die Möblierung in den Hütten haben die Dorfbewohner selbst gebaut. Aufnahme: 22.09.2013, Dorf-Kooperative Carmelita, El Petén, Guatemala Foto: Helle Jeppesen für DW

    الغابة المطرية: مصدر رزق يحتاج للحماية

    السياحة..أيضا

    أغلب الجمعيات قامت بإنشاء مصانع تقطيع الأخشاب بنفسها. مثل هذه المشاريع توفر فرص عمل لشباب القرية. كما أن بعض الخشب يستخدم لبناء منازل وأثاث للسياح.

  • Tikal war eine der Hochburgen der Maya-Kultur. Die Ruinen liegen im heutigen Maya Biosphären-Reservat. Aufnahme: 23.09.2013, Regenwald Tikal, El Petén, Guatemala. Foto: Helle Jeppesen für DW

    الغابة المطرية: مصدر رزق يحتاج للحماية

    مصدر مدر للربح

    السياحة في هذه القرية مازالت في بداياتها. لكن القرية وجمعيتها تحاول تطوير مجال السياحة في المنطقة. فمن قرية كارميلتا يمكن التنقل على ظهور الحمير إلى مناطق حضارة المايا، مثل منطقة تيكال.

  • Frauen stellen aus Holzabfällen Spielzeug her. Foto: Helle Jeppesen für DW

    الغابة المطرية: مصدر رزق يحتاج للحماية

    ثروة الخشب

    قطع الأشجار هي مهمة الرجال، أما جمع بقايا الأخشاب وتحضيرها لاستخدامات أخرى فهي مهمة النساء في قرية سانت انديرس.

  • Die Blätter der Xaté-Palmen Foto: Helle Jeppesen für DW

    الغابة المطرية: مصدر رزق يحتاج للحماية

    باقات الزهور..ولكن!

    هذه الأوراق هي لأشجار الغابات المطرية في غواتيمالا، وهي تصدّر إلى المكسيك والولايات المتحدة الأميركية وتستخدم هناك في باقات الزهور. الطلب كبير عليها، ما جعلها في مقدمة اهتمام جمعيات المحميات الزراعية الحيوية.

  • Ein Mann trägt Blätter der Guano-Palme Foto: Helle Jeppesen für DW

    الغابة المطرية: مصدر رزق يحتاج للحماية

    اوراق نخيل غوانو

    أسقف منازل منطقة ال بيتين شمال غواتيمالا تصنع تقليديا من أوراق نخيل غوانو. تجلب الأوراق على ظهور البغال من الغابة، والنقل بكل تأكيد عمل الرجال الأقوياء.

  • Traditionelles Dach aus den Blättern der Guano-Palme im Dorf San Andrés, El Petén, Guatemala. Aufnahme: 22.09.2013, Dorfkooperative San Andrés, El Petén, Guatemala. Foto: Helle Jeppesen für DW

    الغابة المطرية: مصدر رزق يحتاج للحماية

    عادات تعود للمايا

    قاعة جمعية الزراعة الحيوية في قرية سانت انديرس مصنوعة من أوراق أشجار غوانوا أيضا. هذه الأوراق استخدمها شعب المايا قبل آلاف السنين لنفس الغرض.

  • Gummizapfer, Noh Bec, Quintana Roo, Mexiko – Aufnahme 02.12.2010, Helle Jeppesen für DW

    الغابة المطرية: مصدر رزق يحتاج للحماية

    منافع كثيرة

    في قلب الغابة، يستخرج المزارعون من جذوع أشجار السبودلا الصمغ الطبيعي.، الذي يستعمل لصناعة العلكة. بالإضافة إلى بيومنتو، نوع من البهارات، وبعض المواد الطبية الطبيعية.

  • Im Dorf San Andrés kommen häufig Gäste von außerhalb, um mehr über das erfolgreiche Management-Konzept der Kooperativen zu erfahren. 2011 wurde der Zusammenschluss Asociación Forestal Integral San Andrés, Petén (AFISAP) vom UN-Umweltprogramm UNEP für vorbildliches Nachhaltigkeits-Management ausgezeichnet. Aufnahme: 22.09.2013, Dorf-Kooperative San Andrés, El Petén, Guatemala Foto: Helle Jeppesen für DW

    الغابة المطرية: مصدر رزق يحتاج للحماية

    نموذج يحتدى به

    في قلب الغابة في قرية سانت انديرس يعرض برنامج إدارة الجمعية الزراعية الحيوية للقرية الذي يعتبر مثالا يحتذى به في المنطقة.

    الكاتب: هيله يابسون/ عباس الخشالي


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